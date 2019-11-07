Высшее образование – угроза для государства

Отчуждение основной массы народа от качественного образования составляет суть проводимой политики, однако до сих пор открыто заявлять об этом на широкую публику стеснялись. Очевидно было, что «массы не поймут».

Но вот — случилось. «Официальный рупор Кремля» телеведущий Киселёв решил, что его посетило откровение, и он нашёл формулу, которая позволяет убедить народ добровольно поддержать назначенную ему дебилизацию.

Слово Киселёву (программа «Вести недели» от 03.11.2019; капс наш):

«Вместо того чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться с помощью протеста.

Здесь все понятно: не можешь созидать – протестуй. Не можешь учиться — тоже протестуй. И так выходит, что У НАС СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — КОНВЕЙЕР, СОЗДАЮЩИЙ НЕДОВОЛЬНЫХ».

«Вообще наша система образования исторически еще со времен царской России сформирована по германской модели. В то же время Германия сейчас двигается по другому пути. Да, там и сейчас есть три классических уровня образования: начальное, среднее и высшее. Уже после начальной школы идет первая "отсечка" тех, КТО НИКОГДА НЕ ПОСТУПИТ В ВУЗ».

(В Германии, к слову, не так, но не будем отвлекаться — ред.)

«Одногодки разделяются на три главных потока — по трем видам школ. БОЛЬШИНСТВО СО СРЕДНИМИ И НИЖЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ идут в так называемую основную школу. На пять лет. Это — путь к получению рабочей специальности БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ШАНСОВ НА ВУЗ В БУДУЩЕМ.

Другой выбор для выпускников начальной школы с результатами выше средних — реальная школа. Шесть лет. После окончания у лучших есть шанс перейти в старшие классы гимназии и потом уже в вуз. Но большинство учится в реальной школе ради овладения специальностями в торговле, экономике и на госслужбе.

И, наконец, самый престижный коридор — ДЛЯ самого способного МЕНЬШИНСТВА — гимназия. Там после начальной школы — восемь лет. И лишь результаты в гимназии дают ПРАВО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Тот же принцип ЕГЭ.

Кто-то скажет, что недемократично. Кто-то задастся вопросом: демократично ли создавать иллюзии и сверхожидания у тех, кто сел, как говорится, не в свои сани? И демократично ли обирать наивных людей, которые почему-то считают, что корочки вуза — гарантия хоть чего-то?»

Итак, Киселёв открытым текстом предлагает развести наших детей после начальной школы по трём коридорам, где лишь избранное меньшинство будет иметь «право претендовать на высшее образование». Критерий разделения — по «принципу ЕГЭ»: объективное и независимое тестирование, которое уже сегодня есть в виде ВПР. Написал малыш тестики в четвёртом классе — и вот вам его судьба на всю жизнь. А что? Высшего образования достойны лишь самые одарённые. Только давно подмечено, что эта детская «одарённость» почему-то во многих случаях прямо коррелирует с толщиной кошелька и должностями родителей. Так может не мучить всех единой начальной школой, а разделять детей «по способностям» сразу после рождения?

Впрочем, довольно сарказма. Тут встаёт ровно один вопрос: как у этого пропагандиста язык повернулся выдать всё это, да ещё накануне «дня народного единства»? Ведь он даже Грефа переплюнул с его скандальными рассуждениями об опасности «чрезмерного просвещения» народа (см. https://vk.com/rvs.obrazovanie?z=video-23923471_45623.. ). Тот вещал в своём кругу, для избранных. А этот к самому народу обратился: вам надо туда, где никаких шансов на высшее образование не будет. Поскольку если не будет образования, то не будет и «завышенных ожиданий», и вы будете жить в гармонии с самим собой и «родным государством».

А иначе — майдан, майдан!

И заключительный аккорд передачи, как бы подтверждающий гениальность пропагандистского открытия Киселёва и его уверенность, что народ такое непременно примет и поддержит. Слово передают Филиппову, бывшему министру образования, который вводил ЕГЭ:

«Я хочу напомнить, что вся серия арабских революций началась с Туниса, а потом уже были Ливия, Египет. Почему? Тунисцы получали бесплатно высшее образование во Франции, в массовом порядке вернулись. И в один момент перед революцией оказалось, что в государстве 180 тысяч молодых людей, все — безработные, с высшим образованием. И они были недовольны своим социальным положением. Они не готовы были работать рядовыми рабочими. И вот эта неоправданность их социальных ожиданий привела к колоссальной напряженности в обществе. НАШЕ ГОСУДАРСТВО ТОЖЕ ДОЛЖНО ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ, КОГДА сейчас МАССА ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧИВ ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА».

Занавес.

Самое пикантное в этой истории — что в действительности всё ровно наоборот. Ещё с ельцынских времён система высшего образования в РФ использовалась как социальный отстойник для молодёжи, как средство её социальной кастрации (пусть лучше в аудиториях сидят, чем по улицам болтаться и протестовать), и в этом качестве отлично себя зарекомендовала. Аналогов в мире у нашей системы в этом смысле нет. В основе этого — практически полный разрыв социально-политических связей по линии преподаватель — студент. Каждый в своей нише и занят своими проблемами. Абсолютное большинство помнит правило: не бузи, иначе вылетишь из университета.

«Буйные» вылетают немедленно, и преподаватели, и студенты.

То есть конструктива в киселёвском предложении никакого нет. Но есть желание выслужиться перед властью. Телеведущий верно уловил суть проводимой политики, но в её оправдание предложил никуда не годный аргумент.

Источник: https://vk.com/yuri_boldyrev