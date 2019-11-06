Крупнейшая приватизация, Контроль над нефтью, Желтая угроза // Что случилось? #2

В этом выпуске:

- Демонстративный уход из Сирии не мешает Трампу строить новые базы рядом с её нефтяными месторождениями;

- Саудовская Аравия готовит крупнейшую приватизацию. На биржу выходит государственная нефтяная компания Сауди Арамко — самая большая и прибыльная в мире;

- В Индии 50 000 участников забастовки транспортников в штате Телингана отклонили ультиматум руководства местной автобусной корпорации;

- Си Цзиньпин лично поддержал губернатора Гонконга Кэрри Лэм, ухода которой добиваются демонстранты на улицах города;

- В американских СМИ набирает обороты антикитайская истерия. Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс публикуют статьи о желтой угрозе;

- Крупнейшие торговые сети и крупнейшие производители пива отбирают рынок у мелких предпринимателей, продающих напиток на разлив;

- Два праздничных марша националистов в Москве собрали двести и тысячу человек соответственно;

- Частно-государственные вытрезвители;

- Паспорта для миллиардеров на Кипре;

- Падение рынка телерекламы.









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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KhSDlk-JIk8