Крупнейшая приватизация, Контроль над нефтью, Желтая угроза // Что случилось? #2
В этом выпуске:
- Демонстративный уход из Сирии не мешает Трампу строить новые базы рядом с её нефтяными месторождениями;
- Саудовская Аравия готовит крупнейшую приватизацию. На биржу выходит государственная нефтяная компания Сауди Арамко — самая большая и прибыльная в мире;
- В Индии 50 000 участников забастовки транспортников в штате Телингана отклонили ультиматум руководства местной автобусной корпорации;
- Си Цзиньпин лично поддержал губернатора Гонконга Кэрри Лэм, ухода которой добиваются демонстранты на улицах города;
- В американских СМИ набирает обороты антикитайская истерия. Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс публикуют статьи о желтой угрозе;
- Крупнейшие торговые сети и крупнейшие производители пива отбирают рынок у мелких предпринимателей, продающих напиток на разлив;
- Два праздничных марша националистов в Москве собрали двести и тысячу человек соответственно;
- Частно-государственные вытрезвители;
- Паспорта для миллиардеров на Кипре;
- Падение рынка телерекламы.
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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось
- Крупнейшие торговые сети и крупнейшие производители пива отбирают рынок у мелких предпринимателей, продающих напиток на разлив;
Не, это не новость!.. Вот если бы “государство вводит монополию на оборот спирта и спиртосодержащих продуктов и препаратов” – вот это новость!