Что такое приватизация

В предыдущем материале мы рассмотрели способы развития экономики государств. Следование идеологическим постулатам всегда чревато в экономической сфере потерями, стагнацией и прочими печальными вещами. Мы это наблюдаем в сегодняшней мировой экономике, казалось бы, с неожиданной стороны. Те страны, что совсем недавно были проводниками свободной торговли, принципов ВТО, сегодня выступают за санкции, вводят торговые ограничения, пошлины и повышают таможенные тарифы. Происходит это вовсе не потому, что в Вашингтоне к власти пришел «взбалмошный Трамп», а потому, что экономические реалии подталкивают США к двум важнейшим вещам: возвращению промышленного производства на свою территорию и созданию широкого спроса на продукцию «made in USA». Если для достижения целей сохранения своего доминирования Штатам надо отказаться от идеологических постулатов свободной торговли и «мира без границ», Вашингтон спокойно откладывает в сторону идеологию.

И это правильный подход, который продемонстрировал и Китай, отложивший в сторону экономическую практику Мао Цзэдуна с сохранением его в качестве отца — основателя КНР.

А у нас продолжается следование в экономике чисто идеологическим догмам. Поскольку, по меткому замечанию В. И. Ленина, «политика есть самое концентрированное выражение экономики», то заидеологизированной становится и политика Российского государства. В этом ничем фактически не отличаясь от действий Советского Союза.

В СССР основным идеологическим постулатом экономики было отсутствие эксплуатации человека человеком, из чего прямо проистекала необходимость госсобственности на все средства производства. При этом в угоду идеологической чистоте была принесена возможность частной инициативы в экономике. В СССР было невозможно открыть частную парикмахерскую или кафе, даже если работать в нем должны были бы члены одной семьи. Пользы от такого подхода не было никакой. Тем более что во времена Сталина частная инициатива вполне себе поощрялась, свидетельством чего было существование примерно 114 000 артелей и возможность для крестьян свободно продавать результаты своего труда. Система колхозных рынков покрыла всю страну, и для них строились самые настоящие архитектурные шедевры, одним из которых является рынок Донецка. После смерти Сталина желание подчинить все идеологическим догмам резко усилилось, крестьян обложили налогом, артели позакрывали.

После 1991 года на смену одной идеологии в экономической сфере пришла другая. С тех пор и по сей день либералами, правящими бал в экономической сфере, навязывается совершенно неверная идея, что «частное всегда эффективней государственного». Такая постановка вопроса о степени несоответствия реалиям экономики ничем не отличается от советского идеологического подхода. Говорить, что государственная или частная собственность одна лучше другой, это как заявлять, что левая или правая рука более эффективна, чем её «соседка» по туловищу. Ничего подобного! Нормальному здоровому организму нужны обе руки, при этом бывают и левши, и совместные действия обеими руками. А вот если одна из рук теряется, то возникает человек, которого сегодня называют не инвалидом, а имеющим ограниченные возможности. Точно так же упорное следование идеологическим постулатам в экономике создает «экономику с ограниченными возможностями». Говоря неполиткорректно — экономику-инвалид.

Как и любая идеология, либеральная идеология, заявляющая, что «частное лучше государственного», побуждает к определенным действиям. Нацисты, которые заявляли о расовой неполноценности евреев, цыган и славян, твердившие о виновности коммунистов и евреев в проблемах Германии, после словесных эскапад перешли к планомерному истреблению людей. И эти чудовищные преступления явились прямым следствием нацистской идеологии. При этом тот факт, что экономика Германии несла от этого огромные потери, полностью игнорировался. Даже во время мировой войны эшелоны с предназначенными для уничтожения людьми имели приоритет перед любыми военными перевозками. На оккупированных территориях следование идеологическим догмам привело к развитию такого мощного партизанского движения, что гитлеровцы отвлекали с фронта десятки дивизий для борьбы с теми, кого они сами заставили взяться за оружие!

Так вот неизбежным следствием идеологического подхода в современной российской экономике является постоянное желание экономического блока правительства Дмитрия Медведева провести приватизацию. Причем для продажи предлагаются ПРИБЫЛЬНЫЕ АКТИВЫ государства, которые каждый год пополняют казну в результате своего экономического функционирования.

Крайне любопытно, что современный бюджет России профицитный, что на деле означает отсутствие необходимости что-либо продавать: 19,948 трлн рублей — доходная часть бюджета, 18,063 трлн рублей — его расходная часть. Это означает, что упорное желание распродавать госсобственность вызывается исключительно идеологическими причинами.

На днях заместитель главы Минэкономразвития Максима Орешкина, получившего заслуженную публичную выволочку от спикера парламента Вячеслава Володина,выступила с заявлением по поводу приватизационных планов правительства Медведева. Оксана Тарасенко, а именно так зовут заместителя министра, сказала, что «продажи госдолей в «Новороссийском морском торговом порту» (НМТП) и «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) в 2019 году ждать не стоит, но сделка по «Совкомфлоту» «возможна».

Что такое «Совкомфлот»? Доктор экономических наук Валентин Катасонов напоминает, что это крупнейшая российская судоходная компания, одна из лучших в мире. Особенно сильны её позиции в сегменте компаний по морской транспортировке углеводородов (нефти и сжиженного газа), в том числе из районов со сложной ледовой обстановкой, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Это крупнейший в мире владелец танкеров ледового класса (из общего флота компании, насчитывающего более 150 судов, треть имеет высокий ледовый класс). То есть «Совкомфлот» — устойчивая и прибыльная компания, спрос на услуги которой растет во всем мире, особенно с началом работы СПГ-проектов в России. Зачем продавать такой актив, задается вопросом Катасонов.

И действительно, зачем? Ведь если вы продаете активы, которые приносят доход в вашу казну, то лишаетесь его. В следующем году ваш доход окажется гарантированно меньше — вы же лишились источника части этого дохода. Да, получили деньги от продажи самого актива. Но вы их истратили, выплатили в виде социальных обязательств, а ваш доход уменьшился. Это вынуждает вас в следующем году ещё что-то продать. Значит, в последующем году ваш доход ещё больше сократится. И чем больше вы продаете, тем больше нуждаетесь в том, чтобы что-то продать.

При этом разговор, что то, что вы продали, после продажи стало лучше работать («частное эффективнее государственного»), это пустое сотрясение воздуха. От того, что государственный завод перешел в частные руки, государству ни холодно ни жарко. В любом случае доход в казну всегда меньше, потому что налоги — это всегда лишь часть прибыли. Часть! Основная прибыль частной организации, выкупившей государственный завод, к государственной казне никакого отношения не имеет.

Вот если частная инициатива создала НОВОЕ предприятие, тут ситуация кардинально другая. Созданы новые рабочие места, и казна получает налоги и доходы, которых ранее не было. Поэтому создание новых предприятий надо всячески поощрять, а приватизацию имеющихся прекратить.

Но тут мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали. К идеологии. Желание правительства Медведева провести приватизацию вызвано вредной для России идеологией либерализма. Оно неслучайно и последовательно. Напомню, что нынешний глава правительства и по совместительству руководитель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, будучи президентом, в июне 2011 года рассказал о своем видении блага для страны и собственных приоритетах в экономике.

«…Мой выбор в другом. В российской экономике должно доминировать частное предпринимательство и частные инвесторы… Я в этом контексте считаю, что сегодня целесообразна реализация ряда новых шагов. Каких? Первое. Государству не нужны столь большие объемы собственности, правительство представило предложения по графику приватизации крупных компаний. Реализация этих планов, безусловно, необходима. Но эти планы слишком скромны. Считаю обоснованным отказ от контрольных, а в ряде случаев и от блокирующих пакетов акций во многих крупных компаниях, которые сегодня находятся в государственной собственности».

С тех пор прошло немало лет, но идеологическая приватизация по-прежнему является стержнем политики правительства и программы «Единой России». И, как всегда, нет ответа на вопрос, отчего и почему частные руки образца «2019–2021» должны быть лучше частных рук приватизации «1992–1993»?

Подведем итог.

1. Сегодня в мире идеологическим догмам в экономике следуют считаные страны, и все они несут от этого потери и имеют проблемы. Лидеры мировой экономики демонстрируют вполне прагматичный и деидеологизированный подход, какого бы цвета знамя они ни имели.

2. Следование либеральной идеологии в развитии российской экономики причиняет ей серьезный ущерб. Основной вред Российскому государству наносит неуемное, чисто идеологическое продолжение приватизации.

3. Приватизация — это способ сокращения доходов государства, что ведет к его зависимости в продаже новых активов, а в конечной перспективе приведет к необходимости брать кредиты на Западе.

4. Приватизация — это способ передачи контроля над нашими активами за рубеж. В приватизации крупных госкомпаний не смогут принять участие российские бизнесмены, не говоря уже о частных гражданах, речь всегда идет об «иностранных инвесторах».

5. Приватизация, провозглашаемая на государственном уровне благом, поощряет приватизацию на уровне регионов, что приводит к соблазну для чиновников попросту украсть деньги под видом этой самой «приватизации». Продажа за копейки вместо продажи за реальную стоимость — самый частый способ нанести ущерб государственным интересам.

Так, может, уже пора начать работать, а не распродавать то, что с огромным трудом построили и создали поколения наших дедов и отцов?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102110