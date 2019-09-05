Кому – досрочно, кому – в сизо

Акция была не согласована городскими властями. Однако никаких серьезных эксцессов, которые могут восприниматься как беспорядки, не происходило. Это видно и по предъявленным ее участникам обвинениям. Но такие факты не помешали судье вынести беспрецедентно жесткие приговоры.

Так, распыливший в сторону полицейских баллончик со слезоточивым газом Иван Подкопаев получил 3 года колонии общего режима, а «сильно дернувший полицейского за рукав» Данила Беглец – 2 года. Пострадавших не было, подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись. Но это не спасло их от тюрьмы.

А ведь в сегодняшней России за преступления с тяжкими последствиями дают меньшие или условные сроки. Особенно если совершены эти преступления правоохранителями. Буквально на днях Верховный суд Бурятии заменил реальные сроки условными троим полицейским, которые осуждены за пытки задержанных.

Очевидно, что репрессии носят характер показательных. Мол, нечего вылезать с «несанкционированными мнениями», если не хочешь оказаться за решеткой. При этом россиян, отчаявшихся по закону защитить свои права (в том числе избирательные), все время призывают эти самые законы соблюдать.

Вопиющий, но отнюдь не исключительный случай произошел в Пензе. Полицейские задержали восемь кандидатов в городскую Думу во время голодовки против выборных фальсификаций. Несколько часов их продержали в дежурной части отдела полиции №1. Между тем в полиции поначалу утверждали, что никого-де к ним не привозили.

Зарегистрированные для участия в выборах кандидаты имеют определенную защиту: так, их нельзя задерживать без санкции прокурора. Но полицейских эта законодательная норма вовсе не останавливает. Если, конечно, речь идет о представителях оппозиции.

Андрей Жданников (КПРФ), Александр Рогожкин (КПРФ), Павел Орлов (КПРФ), Андрей Цесарев (КПРФ), Евгений Галкин (КПРФ), Виктор Хомец (КПРФ), Денис Соболев (самовыдвиженец), Вячеслав Хворостухин (КПРФ) вышли в желтых жилетах на пензенскую площадь Ленина. Они объявили голодовку до тех пор, пока избирком не наведет порядок с досрочным голосованием.

Но голодающих скрутили и отправили в участок. На задержанных кандидатов составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). А на Виктора Хомца – по части 8 той же статьи («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Недавно он уже был оштрафован на 150 тысяч рублей (!). Так дорого в России обходится борьба за честные выборы молодым людям, недавно получившим право голоса.

На голодовку коммунисты вышли после встречи с заместителями председателя правительства Пензенской области Ларисой Рябихиной и Василием Трохиным. На встрече они потребовали отменить принудительное досрочное голосование. Но, судя по всему, не были услышаны чиновниками.

Уже на следующий день явка на отдельных участках резко выросла. Например, на участке №114 в первые пять дней проголосовали всего 8 человек, а 2 сентября только за один день – более 20 человек. Избиратели сами говорят, что досрочно их «попросило» проголосовать начальство: директор городской аптеки, завуч школы… На избирательном участке №120 (избирательный округ №15, где баллотируется очень неудобный для властей коммунист Хомец) досрочно проголосовали почти все преподаватели ПГАУ. Оказывается, педсостав учебного заведения массово отправляется в отпуск сразу после летних каникул!

В Нижнем Новгороде нарушения достигли такого масштаба, что первый секретарь обкома КПРФ Владислав Егоров направил официальное обращение председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой. В обращении указывается, что в ходе довыборов в Думу Нижнего Новгорода против кандидата от Компартии Елены Владимировны Кузиной применяются черные технологии. Например, по округу зарегистрированы три кандидата, являющиеся однофамильцами коммунистки: Кузина Елена Михайловна (от партии-спойлера «Коммунисты России»), Кузина Елена Леонидовна (в порядке самовыдвижения), Кузина Надежда Геннадьевна (Казачья партия Российской Федерации). Уточняется, что все три подставные кандидатки являются муниципальными служащими, подчиняющимися городской администрации.

Активно используются по этому округу и манипуляции с досрочным голосованием. Ко 2 сентября досрочно на дополнительных выборах депутатов городской Думы по 21-му округу, где баллотируется Кузина, проголосовали 1185 граждан, тогда как по другим округам – в десятки раз меньше. При этом наблюдатели говорят, что реальное число людей, пришедших на участки, значительно ниже официальных данных. Явка по этому округу уже превысила 4,5%, и это при общей прогнозируемой явке в единый день голосования в 15%.

«Нижегородское региональное отделение КПРФ полагает, что вышеуказанные факты свидетельствуют о возможном принуждении муниципальных и государственных служащих досрочно проголосовать, о возможном голосовании «фантомных» избирателей и активном подкупе избирателей», – сказано в документе.

Неизвестно, что ответит нижегородцам (и ответит ли вообще) Элла Памфилова. Но по большому счету это не имеет никакого значения. Только что на глазах у всей страны разразился избирательный кризис в Петербурге. Как известно, кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко был вынужден отказаться от участия в выборах. Такое решение было принято, как объяснил Бортко, после того, как он исчерпал все возможные способы вернуть выборный процесс в законное русло. «Избирательная комиссия знала, что закон не предусматривает возможности проведения муниципальных выборов на экстерриториальных участках. Почему, зная это, избирательная комиссия назначала выборы на 8 сентября, когда, по ее же заверениям, чуть ли не 2 миллиона петербуржцев (абсурд) находятся на дачах? Специально, чтобы заведомо и бесповоротно лишить эти тысячи, сотни тысяч и чуть ли не миллионы (по их же собственным абсурдным заявлениям) жителей возможности голосовать на муниципальных выборах? Не кажется ли это Вам, Элла Александровна, саботажем и преступлением против конституционных основ нашей страны?» – писал он, в частности, в ЦИК.

Элла Памфилова на словах разделила все его озабоченности. Но палец о палец не ударила, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Владимир Бортко не захотел участвовать в фарсе и, по его словам, в конституционном преступлении. А главному органу, отвечающему за избирательный процесс, получается, все равно?

Впрочем, не ЦИК перенес единый день голосования на начало сентября. Тем самым, по существу, ликвидирована полноценная избирательная кампания, снижена до предела явка. Эту диверсию против демократии осуществили все подразделения партии власти – от единороссовской Госдумы до президентской администрации. Только вот ЦИК и Памфилова не протестуют. Значит, их все устраивает.

Разрушение избирательного процесса, показательные репрессии, вал адмресурса задолго до дня голосования, массовый отказ кремлевских выдвиженцев в губернаторы от «бренда «ЕР» – свидетельство обвального падения доверия граждан к власти и неуверенности властвующей партии в собственных силах перед выборами.

Но, как очевидно, задача поставлена – «победить во что бы то ни стало», не допустив прошлогодних проколов «ЕдРа» в ряде регионов (Приморье, Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае и т.д.).

Так что в канун дня голосования власть не только демонстрирует политическую агрессию, но и пытается внушить гражданам, что всё-де схвачено и всё под контролем. Обычно это делается через зависимые социологические службы и рисованные рейтинги.

Но доверия к таким службам и рейтингам у россиян давно нет. И вот «умеренно оппозиционное» агентство РБК публикует данные якобы закрытых кремлевских опросов, сделанных по заказу ФСО. Мол, раз опросы закрытые, то не для пропаганды, а для понимания истинной ситуации. Из этих опросов следует, что бояться Кремлю нечего. Все путинские ставленники легко побеждают уже в первом туре. Ниже всего рейтинг у действующего губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и петербургского врио Беглова. Но и они получают 61% и 66% соответственно. У остальных же проценты зашкаливают за 70–80%.

Правда, и явка более 50% ожидается только в Башкирии. А в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Забайкальском крае – на уровне 30–35%.

Собственно, именно этого власть и ждет, для того допускает такие «утечки». Мол, все предрешено, победители уже назначены. Вариантов нет. Выбора – тоже.

Но чем активнее граждане примут участие в выборах (и как избиратели, и как наблюдатели, и как защитники собственного голоса), тем труднее будет изобразить фальшивые проценты в итоговых протоколах.