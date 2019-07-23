Новости Украины и Новороссии 23 июля 2019

Украина отказалась от “Минска”. Константин Кнырик

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Сигнал к окончанию войны в Донбассе

Новый состав Верховной рады я бы назвал ручным – президент при определенных условиях вполне может собрать конституционное большинство, не говоря про простое, которое он по сути уже имеет. Парламент пропрезидентский, а значит, и выбранный им премьер-министр будет таким же. И теперь важно понять, какую они все вместе будут проводить политику – изменение экономической ситуации в стране и курс на сближение с Москвой или фактическое продолжение той линии, что велась последние пять лет.

Отношения Украины и России после выборов в Верховную раду могут измениться к лучшему, но скорее всего связка президент – парламент в этом вопросе будет действовать в обход предлагаемого Россией Виктора Медведчука. Не знаю, насколько это устроит Кремль, но, наверное, лучше иметь два канала для налаживания контактов, нежели один. Избиратель юга и юго-востока Украины по сути проголосовал за нормализацию отношений, и это игнорировать нельзя. Значительная часть команды Зеленского – пусть далеко не все его окружение – также этого желают, но что в результате получится, сказать пока сложно.

Если быть реалистами, нужно понимать – нынешнее руководство Украины вряд ли устроит реализация Минских соглашений по сценарию Москвы, оно должно выработать какой-то свой путь. Но во всяком случае это будет иной подход, нежели тот, который на протяжении последних пяти лет демонстрировал Порошенко. Шанс на нормализацию отношений есть, хотя гарантий никто не даст.

“ Граждане послали власти сигнал, что войну пора заканчивать и отношения с Россией восстанавливать ”

Ключевой вопрос – прекращение боевых действий в Донбассе. Почему и ранее Петр Порошенко, и ныне Владимир Зеленский отказываются от прямых переговоров? Потому что такие переговоры станут фактически легитимизацией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тогда как в Минских соглашениях речи о каких-то республиках не идет, там фигурируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Россия же трактует соглашения так, будто эти республики и есть их предмет.

Соответственно вопрос – что предстоит реинтегрировать в Украину: территории, формально входящие в ее состав, или независимые государства, что в дальнейшем подразумевает совсем иной их статус. По мнению не милитаристского, а скажем так, «нормализаторского» крыла киевского руководства, речь должна идти исключительно о территориях. Здесь ключевое расхождение. Соответственно это и есть главная точка, в которой предстоит найти некий компромисс. На какие-то уступки наверняка пойдет и Киев, но позиция России также должна смягчиться, чтобы процесс нормализации начался.

Новый состав Верховной рады внушает умеренный оптимизм – у избирательных урн граждане послали власти недвусмысленный сигнал, что войну пора заканчивать и отношения с Россией восстанавливать. И теперь важно, чтобы этот сигнал был не только принят властью, но и вызвал конкретные действия в этом направлении.

Вадим Карасев, политолог (Украина)

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Досрочные выборы на Украине

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Ну, здравствуй, однопартийная система!

Хотелось начать данную статью с какой-нибудь велеречивой фразы типа «отгремели выборы на Украине», но потом осекся. Несмотря на ажиотаж, царящий вокруг предвыборного процесса, выборы в Верховную раду прошли на удивление спокойно. Не стреляли, не взрывали и даже не палили покрышки, что в подобной ситуации выглядело бы как абсолютная норма. Нет, конечно, можно ожидать некий накал страстей после объявления официальных результатов, но, судя по всему, все уже смирились с произошедшим, и чего-то сверхъестественного ожидать не стоит. Украинский народ сделал свой выбор и теперь будет ждать реальных результатов от работы тех, кому делегировал свои права по управлению государством.

Зеленский вновь победил. Победил уверенно, с большим отрывом, который не оставляет шансов на какие-либо кривотолки. Наверняка в ходе выборов были допущены определенные нарушения, но вряд ли даже детальный «разбор полетов» как-то изменит картину в целом.

Сегодня мало кто делает прогнозы на финальный расклад, так как уже совершенно ясно, что в Верховную раду прошли пять партий – “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батькивщина” и “Голос”, что лично для меня весьма неожиданно. Хотя украинцы любят людей творческих, это факт.

Теперь все гадают о составе правящей коалиции, которая и будет определять дальнейшую политику Верховной рады. Говорят даже о том, что якобы Зеленский уже сделал предложение Святославу Вакарчуку, лидеру партии «Голос». Сам Вакарчук на вопрос о возможной коалиции с партией «Слуга народа» ответил весьма уклончиво, предложив дождаться официального объявления результатов выборов. Но ситуация складывается таким образом, что для формирования простого большинства фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде может и не понадобится союз с Вакарчуком и его сторонниками.

Для тех, кто не в курсе, напомню, что голосование на досрочных парламентских выборах проходило по смешанной системе – 251 кандидат проходят в Верховную раду по партийным спискам, а 199 депутатов избираются по одномандатным округам.

Если “Слуга народа” набирает 42% голосов, это обеспечивает партии 122 места в парламенте. Еще 125 мест она получает по итогам голосования на одномандатных округах. Всего партия Зеленского может рассчитывать, по предварительным данным, на не менее чем 247 из 450 мест в парламенте. Весьма серьезный показатель, особенно учитывая тот факт, что для принятия решений требуется лишь 226 голосов народных избранников. Таким образом, никакая коалиция партии «Слуга народа» не нужна, так как ей хватит своих депутатов для того, чтобы принять любое решение, абсолютно при этом не считаясь с мнением представителей других парламентских фракций. И если даже Зеленский и пойдет на союз с Вакарчуком, то это, скорее всего, будет некий жест доброй воли, направленный на успокоение общественности, которая по привычке боится однопартийной системы, считая ее некой формой диктатуры. Но по факту мы уже сегодня можем говорить о том, что в Украине воцарилась однопартийная система и присутствие в Верховной раде Вакарчука, Тимошенко, Порошенко и прочих – это не более чем условность.

Подобные результаты голосования населения Украины – это весьма серьезный кредит доверия Владимиру Зеленскому и его сторонникам, которые еще совсем недавно выразили готовность взять на себя ответственность за судьбу страны.

В принципе, подобная ситуация имеет больше позитивных, чем негативных моментов. Во-первых, теперь все знают, что ответственность за происходящее на Украине несет Зеленский и только Зеленский. Разумеется, данная ответственность распространяется и на его ближайшее окружение, которое в любом случае является проводником воли президента Украины. Во-вторых, у Зеленского после выборов вроде как развязаны руки, и он имеет и желание, и возможность в корне изменить ситуацию в стране и наконец-то завершить бессмысленную войну на Донбассе, переведя конфликт в русло дипломатических переговоров. В третьих, хоть в Верховной раде и остались сущности типа Порошенко, из нее вылетели откровенные дегенераты :Олег Ляшко, Дмитрий Ярош, Владимир Парасюк, Сергей Пашинский и Татьяна Черновол. Парасюку отказали в регистрации, а все остальные, судя по последним данным с избирательных участков, с треском проиграли выборы, уйдя на задворки истории новой Украины.

В общем, для Зеленского наступает некий момент истины. Уже в ближайшее время он должен будет взять на себя всю ответственность за происходящие в стране события и процессы, так как кивать головой в сторону «враждебно настроенной» Верховной рады у него больше не получится. Ждать осталось недолго. Каких-то пару месяцев, и реальное лицо Зеленского станет понятным для всех. Просто нужно подождать окончания процесса формирования Верховной рады и правительства, и посмотреть на то, как Зеленский будет выполнять свои предвыборные обещания в максимально комфортных условиях, когда ему никто в этом не мешает.

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Зеленский хочет упразднить два министерства

В администрации Зеленского обсуждают вопрос упразднения двух министерств, точнее объединения трёх министерств в одно. Бесполезными ведомствами с раздутым штатом признаны министерство культуры, министерство информационной политики и министерство молодежи и спорта в одно ведомство. Эти три синекуры и хочет объединить Зеленский, о чём и сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. «Я поддерживаю эту идею, идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса», — ответил Зеленский. Читайте также: Реальные итоги и последствия выборов: жёсткая правда

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По итогам выборов Аркадий Бабченко назвал всех украинцев «дебилами»

«Восставшему из ада» Аркадию Бабченко, прекрасно чувствовавшему себя на Украине Порошенко, становится неуютно в новой политической реальности. Это вынуждает его делать необдуманные резкие заявления.



На этот раз он оскорбил всех украинцев одним махом, назвав их ни много ни мало «дебилами». «За дебилов делали Майдан. Воевали. Волонтерили. Рыли носом. Помогали. Поставляли. Поддерживали, но нет. Они ползли второй раз. И таки добились своего», — написал он в соцсети. «Ой як негарно выйшло», — как говорят на Украине. Получается, что Аркадий фактически признал, что «всенародная революция гидности» была вовсе не всенародной? Получается, что то, во что пять лет усиленно пытались втравить украинцев, насильно связывая кровью и гробами, майдановскими и «АТОшными», так и не стало общенародным? Пока что политический патрон Бабченко и его «Европейская солидарность» набирают около восьми процентов. К утру 23 июля подсчитано более 90% голосов, вряд ли ситуации кардинально поменяется в ближайшие сутки. А значит Бабченко скорее всего придётся искать новую страну пребывания — на Украине больше зарабатывать не получится. Читайте также: МОЛНИЯ: Результаты выборов в Верховную раду (ИНФОГРАФИКА)

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Обработано более 90% протоколов: свежие данные

Центризбирком Украины к настоящему моменту обработал 92,43% протоколов. Из сводной таблицы результатов подсчетов на сайте ЦИК видно, что партия «Слуга народа» набирает 43,11% голосов. Дальше места в проходной части списка распределились следующим образом: — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,03%;

— ВО «Батькивщина» — 8,18%;

— «Европейская солидарность» — 8,15%;

— «Голос» — 5,87%. Обратите внимание, как сравнялись показатели Порошенко и Тимошенко. Всё также не проходят в Раду «радикалы» Ляшко (4%), «Сила и честь» Смешко (3,8%), «Оппозиционный блок» (3,06%), партия Гройсмана (2,32%), партия Шария (2,24%), объединённые неонацисты из «Свободы» (2,17%). Замыкает этот унылый список экс-министр обороны Анатолий Гриценко с результатом 1,05%. Остальные политические силы набрали менее одного процента голосов избирателей. Читайте также: Что ожидает Зеленского, его партию и всю Украину?

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«Европа в опасности»: В ЕС испугались сближения России и Украины после выборов

Последние результаты выборов в Верховную раду Украины свидетельствуют, что Европейский союз уже совсем скоро может столкнуться с очень большими проблемами, пишет влиятельная массовая немецкая газета Die Welt («Мир»). Журналисты издания считают, что среди украинцев, проголосовавших за партию «Слуга народа» нового президента Владимира Зеленского, очень много желающих улучшения отношений с Россией. А если это произойдёт, то станет серьёзной «проблемой для всей Европы». Die Welt сообщает о прогрессе на Украине опасных тенденций, характерных и для самой Европы: политическими лидерами становятся непрофессионалы и заметно растёт критика в адрес национальных элит. Из-за большого недовольства граждан действующей системой власти Зеленский смог уверенно обойти конкурентов и стать главой государства, теперь же его партия ещё и получает рекордную поддержку на выборах в Верховную раду. При этом аналитики немецкого СМИ полагают, что партия Зеленского не продвигает конкретные интересы какой-то группы, чем могла бы раскалывать народ, а обращается сразу ко всем слоям своего общества, и именно этот путь, по мнению Die Welt, представляет наибольшую угрозу для Европейского союза. Издание подчеркивает, что украинцы устали от войны на Донбассе, и Зеленский, скорее всего, будет выстраивать политическую линию с учетом их чаяний. Газета добавляет, что если новый президент откажется от «последовательной» позиции Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом, что в Европе «можно безнаказанно перекраивать границы», после чего Россия сможет усилить свою экспансию и якобы будет обострять ситуацию в регионе. Читайте также: Киевский суд освободил из СИЗО известного экс-регионала

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В ЦИК Украины рассказали, когда объявят результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Украины объявит окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в течение 15 дней со дня голосования. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко. По его словам, пока сложно прогнозировать, сможет ли ЦИК установить результат ранее, чем за 15 дней. Впрочем, Радченко заверил, что Центральная избирательная комиссия объявит об итогах голосования в срок, отведенный законом. «У ЦИК есть 15 дней. В пределах этого срока ЦИК установит результат. На сегодня ни один бумажный протокол к Центральной избирательной комиссии не поступал. Ожидается завтра, в лучшем случае», — добавил он. Читайте также: На Украине вновь проведут выборы

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«Перемен не ждём», — Глава ДНР прокомментировал итоги выборов на Украине

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал «Русской Весне» итоги парламентских выборов на Украине. «Мы не ждем особых перемен после избрания нового состава украинского парламента. От иллюзорных надежд на мир нас быстро избавило обострение со стороны Украины по всей линии соприкосновения. Разрушения и смерти, которые произошли на нашей земле уже по вине новой власти, не дают нам особых надежд на последовательное выполнение Минских соглашений. Риторика Зеленского а-ля Порошенко, отказ от прямого диалога с нами говорят о том, что, если нет политической воли у первого лица, вряд ли таковая появится у пропрезидентской фракции Верховной рады. Кроме того, вызывает серьезные опасения неспособность нового украинского президента противостоять влиянию радикалов, которые сейчас контролируют ситуацию на улицах», — заявил руководитель ДНР. Читайте также: Украинский шок: СМИ США рассказало, как многие моряки ВМСУ отказались выполнять приказ о Керченской провокации (ВИДЕО)

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