Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2018
- 09:48 Убийство Меньшиковой.
- 06:00 Логика вассала: Зачем Порошенко превращает Украину в страну секонд-хенда.
- 03:00 Четырехлетие украинской химеры.
- 01:01 Она любила Порошенко.
- Вчера 23:47 Украинские неонацисты предлагают «покошмарить» врагов за деньги.
- Вчера 23:03 Жена Авакова заработала в 57 раз больше мужа.
- Вчера 22:43 На Украине из-за парада с советскими флагами завели дело.
- Вчера 22:07 В ЛНР увеличат срок полномочий главы Республики и парламента.
Убийство Меньшиковой
По убийству Меньшиковой.
Вчера Борис "вешать мы будем потом" Филатов выложил сообщение о том, что в камере одной из днепропетровских тюрем была найдена повешенной активистка Антитмайдана Марина Меньшикова.
Само собой, версия о том, что она повесилась сама выглядит малоправдоподобной и сразу возникают резонные предположения – повесили, пытали, слаучайно убили, имитировали повешивание, доведение до самоубийства. И т.д.
Собственно, даже на Украине в первую очередь завели дело не о самоубийстве, а об убийстве, хотя в объективность расследования таких дел на Украине рассчитывать не приходится.
Относительно того, была ли Меньшикова депортирована из Крыма как гражданка Украины, то она еще в 2014 году переходила в российское гражданство и соответственно по закону не могла быть депортирована на территорию Украины, являясь гражданкой РФ.
Выходила ли она в 2015-2016 году из российского гражданства пока не ясно.
Задержали ее сильно позже истории с ударом молотком, уже после того как она вернулись из Украины в Крым, а потом снова выехала в Днепропетровск, где и была задержана, пройдя до этого пограничный контроль (возможно у нее сохранялся и старый украинский паспорт, который дает возможность пересекать границу, так как российский паспорт выданный в Крыму Украиной не признается).
Соотвественно, по вопросу о том, как она оказалась на территории Днепропетровска и зачем она туда поехала, требует дальнейшего уточнения.
Есть информация, что в 2017 году она просрочила на 4 дня регистрацию и была выдворена с территории РФ на территорию Украины.
В 2017 году на протяжении трех месяцев Меньшикова находилась в Крыму, в пгт Ленино, у перенесшего операцию отца. На 4 (четыре) дня просрочила нахождение на территории РФ, и по решению Ленинского суда РК Крым Меньшикова была выдворена на Украину и получила запрет на 5 лет на пересечение границы Российской Федерации.
Евразия.Дейли по этому поводу пишет:
«Самое ужасное в деле Марины Меньшиковой — это то, что ее выдворил из Крыма судья Красиков С.И. у которого, внезапно, родственник работает в прокуратуре города Днепропетровск, в СИЗО которого Марина Меньшикова и повесилась».
В общем, суд выдворивший Меньшикову свою руку к ее смерти тоже приложил..
Относительно же убийства (считаю, что эта версия многократно вероятней самоубийства, как это пытается представить вешатель Филатов, то это вполне типичная практика для постмайданной Украине, где террор и убийства несогласных стали нормой. Как именно пытают в украинских тюрьмах, хорошо написано в докладах Максима Григорьева, который в 2014-2016 годах проводил системную работу https://colonelcassad.livejournal.com/2089403.html по опросу людей, которые побывали в украинских застенках и достаточно характерно описывали применявшиеся к ним пытки. В частности, там описывались применяемые методы удушения "бандеровской удавкой" и другие способы лишения пытаемого воздуха.
Из показанний освобожденных по обмену ополченцев:
Ополченец Андрей Шеремет рассказывает, как его лишали воздуха с помощью пакета на голове, а также пытали паяльником и током: «После задержания меня отвезли в горотдел, где меня начали пытать — делали “ласточку”, надевали пакет на голову. Дней через пять за мной приехали на машине нацисты из национальной гвардии, в масках, надели пакет на голову и отвезли за город в какой-то дом, где началось: током пытали, паяльником, пакет на голову, душили. Потом вывели на улицу, приставили автомат к голове и сделали выстрел».
Ополченец Геннадий Анисимов рассказывает, как ему угрожали расстрелом его семьи, а его самого топили и душили: «Захвачен сотрудниками СБУ 20 октября 2014 года в с. Константиновка. Меня увезли в неизвестном направлении. После приезда завели в какой то контейнер и начали избивать ногами, руками, палками. В костер кидали, топили, душили, выводили расстреливать
Владимир Ладцев из Одессы свидетельствует о том, что следователь СБУ Исламов также душил его пластиковым пакетом и угрожал подвергнуть пыткам его жену: «Я был задержан СБУ 24 октября в 6:30 утра. За спиной застегнули наручники и избивали до 14:00. В избиении участвовал следователь СБУ Исламов. Кроме избиений, ко мне применялась пытка током, целлофановым пакетом меня душили, надев на голову. Были угрозы, что будут применены пытки и к моей жене».
Пострадавший Леонтий Лазарев свидетельствует, как его пытали с помощью противогаза с перекрытым притоком воздуха: «4 ноября ко мне домой ворвались вооруженные солдаты 71-й воздушнодесантной бригады. Ударили мою жену, повалили меня на живот.
Три человека, запрыгнув сверху на меня, начали прыгать по мне и топтать меня ногами. После этого, не найдя ничего в моем доме, солдаты надели мне на голову мешок, связали руки и вывезли за село. Избивали меня ногами. Через какое-то время подъехала легковая машина СБУ и меня увезли на ней в неизвестном направлении. Один из тех, кто был в машине, сказал мне, чтобы я обращался к нему “Есаул”. Через какое-то время мы остановились, меня вывели из машины и выстрелили над головой. Потом ударили по голове чем-то тяжелым, и я потерял сознание. Очнулся, когда меня вытаскивали из машины. Завели, посадили на скамейку, и “Есаул”, ничего не говоря, начал избивать меня металлическим прутом.
Он надевал мне на голову противогаз, пока я не начал задыхаться. Мне пришлось подписать их протоколы, которые я даже не смог прочесть и которые являлись основанием для возбуждения против меня уголовного дела и содержания под стражей в СИЗО Мариуполя»
Захваченная 15 октября 2014 года медсестра Ольга рассказывает: «Когда допрашивали в СБУ, один показал железную проволоку,
как спираль. Спрашивает: “Знаешь, как это называется? Это бандеровская удавка. Я тебя буду ей душить, пока не будешь говорить“».
Ополченец Евгений Павлюк, захваченный 10 сентября 2014 года сотрудниками СБУ, рассказывает: «В СБУ мне накидывали бандеровскую удавку на шею, били ногами, прикладом по голове, прикладом по почкам, надевали мешок, лили воду. И потом уже в следственном изоляторе били по голове Уголовным кодексом Украины».
И так далее. Весь доклад можно скачать вот здесь https://yadi.sk/i/jPWPSdqTfERRC
Это чтобы лучше было понятно, куда и кому выдают или пытаются выдать людей, выступавших на Украине против государственного переворота.
Соответственно:
1. Если Меньшикова была гражданкой России, то как минимум должно быть возбуждено уголовное дело по факту более чем возможного убийства гражданки РФ на Украине.
2. Если Меньшикова по каким-то причинам вышла из российского гражданства/была лишена/депортирована – необходимо выяснить обстоятельства ее выдворения на Украину и не было ли тут злого умысла со стороны судьи Красикова.
3. Относительно самой практики выдворения на Украину бывших ополченцев и активистов Антимайдана, то хотелось бы напомнить, что еще прошлым летом некоторые депутаты Госдумы били себя тапком в грудь и рассказывали, что вопрос об особом отношении к политическим беженцам с Украины должен быть рассмотрен в Госдуме и должен быть принят закон/уточнение к действующему закону, который исключит позорную практику выдачи людей на расправу киевской хунте. Сейчас уже февраль заканчивается. Воз и ныне там. Истории с попытками выдать людей украинским фашистам продолжаются. На Украине фашисты откровенно глумятся, ссылаясь на реальные истории выдачи людей на расправу, так как тезис "Русские своих не бросают" в данном случае вступает в противоречие с реальностью, ибо тех, кого все же выдали (а такие случаи были, хоть в большинстве эпизодов общественности и удается спасти таких людей от расправы – сначала бюрократической, а затем и физической), наглядно демонстрируют своим печальным примером, что бросают и еще как, выдавая людей тем, кто ведет целенаправленную войну против России и русских как народа.
Если же говорить проще, то практика выдачи людей режиму Порошенко суть есть концентрированное блядство.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Логика вассала: Зачем Порошенко превращает Украину в страну секонд-хенда
Государственное предприятие «Укрзализныця» подписало контракт с американской корпорацией «General Electric» на общую сумму в миллиард долларов. Он предусматривает поставку от 150 до 200 американских дизельных локомотивов, которые должны заменить на украинских железных дорогах действующий там сейчас подвижной состав.
Причем, речь идет о далеко не самых современных локомотивах серии «Evolution», которые поставляют в страны Азии, Африки и Латинской Америки, но не эксплуатируют на территории самих США. Тем более, что большая часть этих машин производится не за океаном, а в Казахстане.
Украинские власти преподносят это в качестве выдающейся исторической «перемоги» — причем, в церемонии подписания контракта активно участвовал президент Петр Порошенко, который постарался превратить ее в очередную акцию самопиара.
«Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство», — написал он у себя в «Твиттере» по итогам сделки, совершенно не заботясь, какую реакцию это произведет на его сограждан.
Между тем, эти унизительные слова, которых постеснялись бы лидеры «банановой республики» из классической книги О.Генри, вызвали замешательство даже в рядах идеологических сторонников действующего правительства. Ведь многие несознательные граждане до сих пор помнят, что в не столь далекие времена мы могли сами обеспечивать себя углем, оружием, топливом или поездами для железных дорог. А Украина успешно развивалась без выписанных из США министров, вроде Ульяны Супрун и Натальи-Энн Яресько.
Критики украинской власти — в широком спектре от «молодых реформаторов» до «Оппозиционного блока» — критикуют локомотивный контракт сразу с нескольких позиций. Во-первых, в нем видят коррупционную составляющую — тем более, что решение о покупке продукции «General Electric» было принято без всякого намека на модные «прозрачные» тендеры.
Читайте также: Информационная бомба: в Литве опубликовали первую часть списка агентов КГБ
По данным бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, тепловозы и локомотивы планируют поставлять по завышенной цене — по сравнению с реальной рыночной ценой этих же машин для Индии и других стран. В результате, украинская сторона потеряет на каждом локомотиве около 2 миллионов долларов. И украинские власти не делают попыток объяснить, откуда взялись и куда пойдут эти лишние деньги из госбюджета.
Далее эксперты указывают на то, что украинское предприятие «Крюковский вагоностроительный завод» было в состоянии наладить самостоятельный выпуск тепловозов — например, путем глубокой модернизации старых моделей, которые выпускались и разрабатывались на Луганском тепловозостроительном заводе.
Такие схемы уже предлагались в прошлом — причем, с возможностью привлечения китайских инвесторов. Однако, это не вызвало большого интереса в украинском Кабмине.
Американский контракт, по сути, лишает Украину возможностей возобновить выпуск собственных локомотивов.
И хотя Порошенко заверяет, что часть комплектующих к тепловозам будет иметь украинское происхождение, а в будущем «General Electric» может производить локомотивы на основе того же КВСЗ, уже известно, что американская компания намерена открыть на Украине собственный центр по обслуживанию техники. И мощности Крюковского завода, в самом лучшем случае, будут использоваться для производства американской продукции, за счет дешевой рабочей силы украинских специалистов.
© wikipedia.org
Наконец, специалисты обоснованно говорят о том, что украино-американский контракт ставит под вопрос полную электрификацию украинских железных дорог, которая была запланирована еще задолго до Евромайдана.
Эта модернизация национальной железной дороги позволила бы использовать последний стратегический ресурс — относительно дешевую энергию атомных электростанций — и в перспективе отказаться от большей части тепловозного парка. Но потребовалась бы сумма, примерно эквивалентная миллиардному контракту с американцами — однако, у Порошенко предпочли закупать «локомотивы для Третьего мира», хотя они заведомо представляют собой вчерашний, или даже позавчерашний день с точки зрения общемировых тенденций развития железнодорожных коммуникаций.
Вдобавок, у украинской власти нет денег, чтобы обеспечить такой дорогой контракт — и поэтому, правительству придется закупать локомотивы на условиях лизинга — за счет привлечения валютных кредитов под гарантии американского банка. Что опять-таки выгодно американской стороне — а не бюджету украинского государства.
Все эти аргументы критиков выглядят разумно и рационально. Однако, они бьют по частностям, не затрагивая основную проблему, на которую указывает железнодорожный контракт, и скандальный твит украинского президента. Украинское правительство окончательно превратилось в вассала американской администрации, и вынуждено обслуживать экономические интересы своего сюзерена.
Заключая эту сделку, Порошенко пытается торговать национальными интересами своей страны, чтобы купить политическую лояльность Белого Дома и продлить свой ярлык на великое княжение на Украине.
Или всё даже хуже — американская сторона просто ставит его перед фактом, делая «предложения, от которых нельзя отказаться» — в силу полной зависимости от внешней поддержки, на крючке которой оказался сегодня Киев.
При этом США даже не предоставляют стране собственные кредиты — достаточно того, что они обладают контрольной акцией в международных финансовых структурах и могут блокировать предоставление кредитов МВФ, без которых невозможно политическое существование Петра Порошенко.
Понятно, что такие сделки наверняка обернутся в будущем обвинениями в коррупции, за которые придется отвечать украинским чиновникам. Но им некуда деться, и они не могут отказать своим старшим американским партнерам, которые активно лоббируют интересы своего бизнеса.
Читайте также: Безжалостные «муравьи». Как «эскадроны смерти» стали врагом №1 для США
Придя к власти, Дональд Трамп выдвинул идею сосредоточиться на поддержке национальной промышленности за счет интересов своих «союзников», и монетизировать американскую «военную помощь» странам Азии и Европы. Но если Евросоюз и Япония саботирует эту линию, стараясь отстаивать собственные финансово-экономические интересы, то нищая Украина, с ее колоссальным объемом внешнего долга, послушно выручает Трампа, скупая все, что ей приказывают покупать из Вашингтона.
А гражданам объясняют, что без американского угля, тепловозов и «джавелинов» страну тут же захватит страна-агрессор.
Безусловно, эта губительная зависимость заведомо лишает страну будущих перспектив. Украина уничтожает остатки собственного производства, постепенно превращаясь в рынок сбыта для американского и европейского секонд-хенда — достаточно вспомнить историю с бэушными импортными троллейбусами, которые были закуплены министром инфраструктуры Омеляном, несмотря на предложение возобновить выпуск троллейбусов на украинских заводах.
Уже в ближайшее время это обернется катастрофическим отставанием в производственной сфере — в стране не будет ни модернизированных производственных мощностей, ни квалифицированных кадров для их развития — а огромные массы «лишнего» населения будут все большими темпами покидать свою родину, чтобы прокормиться за рубежом.
Такой печальный исход может стать исторической расплатой за вассальную клятву дорвавшихся до власти царьков.
Андрей Манчук, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Четырехлетие украинской химеры
Похлопывать панибратски по плечу украинскую власть толпа с майдана начала еще в 2004 году. Как мы помним, закончилось это тогда третьим неконституционным туром выборов Президента Украины.
Униженная этим актом политическая элита юго-востока, слегка пороптав, пошла договариваться о новых бизнес-проектах с оранжистами. Центр и Запад Украины радовался победе, а Юго-Восток утерся и смиренно продолжал работать.
Но уже тогда было понятно: страну раскачивают, а законы Украины будут и дальше попирать.
Посему во время второго майдана никто не стал обращать внимание на политическое шулерство с украинским законодательством. И закономерным результатом в итоге стал в феврале 2014 г. государственный переворот в стране.
Несоблюдение закона в любой державе чревато серьезными последствиями и масштабными разрушениями основ государственности. Не зря ведь древние говаривали: Dura lex, sed lex (суров закон, но закон — лат.). Или, как говорил один знакомый коллега- профессор: «Дура закон, но закон».
Пока многие граждане Украины с тревогой наблюдали через СМИ за толпой, беснующейся в центре Киева, пока будущего президента Украины Порошенко стягивали с бульдозера, посылая в его адрес определения о его национальной принадлежности, — в здании Верховной Рады шел процесс юридического оформления госпереворота. Но этот процесс происходил с такими вопиюще грубыми нарушениями норм законов, что даже школьник при внимательном рассмотрении юридических фактов разберется, что к чему.
Четыре года назад произошли события, которые не только изменили судьбы миллионов украинцев, но и создали юридическую коллизию правового беспредела в стране.
21 февраля 2014 г. Виктор Янукович еще находился в своем кабинете, исполняя обязанности Президента Украины, а депутаты Верховной Рады Украины торопливо принимали Закон Украины «О восстановлении действия отдельных положений Конституции Украины» (№ 742-VII), по которому Украина из президентско-парламентской превращалась в парламентско-президентскую страну.
Казалось бы, вполне понимаемое желание революционных масс — ограничить власть не очень жалованного в народе руководителя державы. Да, собственно, и сам Виктор Янукович внял желаниям оппозиции да и пошел на уступки выдвинутым требованиям, согласившись и на изменения в Конституции, и на досрочные президентские выборы.
Однако, хочу заметить, что очередная смена формы государственного правления в Украине имела у лидеров майдана иную цель — цель захвата власти в стране.
Дело все в том, что согласно Конституции Украины при президентско-парламентской форме правления исполнять обязанности Президента в случае досрочного прекращения его полномочий должен был Премьер-министр, а при парламентско-президентской форме эти обязанности должны были быть возложены на Голову Верховной Рады Украины.
Обязанности Премьер-министра Украины в то время исполнял Сергей Арбузов, который ну никак не мог устраивать оппозиционно-майданную верхушку. Поэтому после сложения полномочий спикером Верховной Рады Владимиром Рыбаком на должность Головы Верховной Рады избрали Александра Турчинова. И произошло это 22 февраля 2014 г.
В этот же день депутаты Верховной Рады приняли постановление «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины» (№ 757-VII), определившим и дату внеочередных выборов — 25 мая 2014 г. На первый взгляд, постановление вроде бы отвечало действующему законодательству. Но, оказывается только отчасти.
Во-первых, внеочередные выборы в стране могли быть назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Президента Украины в случаях, определенных статьей 108 Конституции Украины. А именно: в случае отставки; в случае невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; в случае устранение с поста в порядке импичмента или в случае смерти. Ни под один из описанных случаев ситуация с Президентом Виктором Януковичем никак не подходила.
На импичмент времени у заговорщиков не было, а Виктор Янукович не думал подавать в отставку, не собирался болеть и не стал преподносить себя на блюдечке на растерзание беснующейся толпе.
Если внимательно прочитать текст данного постановления, то мы увидим, что в нем нет ни одной ссылки на нормы Конституции, предусматривающих досрочное прекращение полномочий Президента Украины. А есть только неконституционная формулировка: самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, что не выполняет свои обязанности.
Если говорить юридическим языком, то депутатами Верховной Рады при принятии постановления о самоустранении Виктора Януковича и о проведении внеочередных выборов были нарушены нормы статей 85 и 108 Конституции Украины и нормы статей 15 и 16 Закона Украины «О выборах Президента Украины».
Во-вторых, в соответствии со статьей 6 Закона Украины, принятого Верховной Радой 21 февраля 2014 г. и превращавшего Украину в парламентскую державу, сам закон вступал в силу со дня, следующего после его опубликования.
Опубликован же он был в специальном выпуске газеты «Голос Украины» 1 марта 2014 г. и, значит, вступил в законную силу только 2 марта 2014 г.
Отсюда — очень простой вывод: до 2 марта 2014 г. страна по украинскому законодательству оставалась президентско-парламентской, в ней должны были действовать положения и нормы старой редакции Конституции Украины, и обязанности Президента Украины в случае досрочного прекращения полномочий Виктором Януковичем (чего также не было) должен был исполнять Премьер-министр, а не Голова Верховной Рады.
Вот поэтому последовавшее затем 23 февраля 2014 г. возложение обязанностей Президента на Голову Верховной Рады Александра Турчинова, было незаконным, как и нелегитимными были сами выборы Президента Украины, прошедшие 25 мая 2014 г.
В-третьих, вышеупомянутый Закон Украины «О восстановлении действия отдельных положений Конституции Украины» Александр Турчинов подписал не только, как спикер Верховной Рады, но и как незаконный и.о. Президента Украины.
Таким образом, Закон Украины, подписанный не уполномоченным лицом, сделал этот закон недействительным.
Однако, это еще не все юридические факты, свидетельствующие об умышленном нарушении оппозицией и лидерами майдана законов Украины, так ратовавших за европейский выбор, за верховенство права в стране и соблюдение законов. А умышленном потому, что почти все лидеры майдана были, да и сейчас многие из них остаются депутатами Верховной Рады Украины, и не знать законы своей страны априори не могли. Впрочем, незнание законов не освобождает от ответственности, в том числе и уголовной.
И теперь, как говорится, вишенка на тортик.
Внесенные в те дни изменения в Конституцию Украины депутатами Верховной Радой расширили их полномочия. И в рамках этих расширений незаконным и.о. Президента Украины Александром Турчиновым в соответствии с недействительным Законом Украины от 21 февраля 2014 г. были сформированы новые органы государственной власти, с которыми страна живет и сегодня. В те дни были утверждены Верховной Радой и назначены на посты по представлению незаконного и.о.
Президента Турчинова новый Премьер-министр, Министр обороны, Министр иностранных дел Украины, Председателя Службы безопасности Украины. А чуть позже, уже по представлению незаконного Премьер-министра Арсения Яценюка, Верховной Радой были утверждены и назначены на свои посты члены нового Кабинета Министров Украины, Председатель Антимонопольного комитета, Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания, Председатель Фонда государственного имущества Украины.
Опираясь на букву закона, можно с уверенностью констатировать: нынешняя киевская власть незаконна, как и недействительны все законодательные и нормативные акты, которые были приняты в период с 21 февраля 2014 г. по сей день.
Думается мне, совсем неслучайно рядом с Верховной Радой Украины в Киеве находится знаменитый дом с химерами.
Сегодняшнее киевское руководство Украины, совершившее государственный переворот в 2014 г. и самопровозгласившее себя властью, отчетливо являет собой совершенно нереальную и необоснованную никакими законами сущность.
Одно слово — химера.
Т. Мармазова
Читайте также: Без злобы ни дня: как украинские СМИ освещали победы России на Олимпиаде
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Она любила Порошенко
Первопричина появления тех, кто любит трaвить людей. Помогите распространить это видео среди жильцов дома))
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские неонацисты предлагают «покошмарить» врагов за деньги
Украинские неонацисты из группировки С14 осваивают новые виды деятельности.
Теперь они предлагают гражданам за сходную сумму «покошмарить» их врагов.
«С14 работает для вас.
Помогите нам держаться на плаву. А мы поможем Вам.
Для постоянных благотворителей, открываем ящик пожеланий. Кого бы из врагов Вы хотели покошмарить? Мы постараемся это осуществить», — написали боевики на своей странице в соцсети и опубликовали номер банковского счета, куда желающие могут перевести деньги.
Читайте также: На Донбассе в ближайшее время может начаться война, — мнение
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жена Авакова заработала в 57 раз больше мужа
За прошлый год министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен. Об этом свидетельствуют их электронные декларации.
Как отмечается, из суммы доходов министра 710 099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76 800 гривен — роялти от Издательства Фолио, 295 424 — проценты в Ощадбанке.
Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО Инвестор, 567 989 гривен процентов в Ощадбанке, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55 812 874 гривны, зарплата по совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия) — 304 124 гривны.
На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940 682 гривны, в Ощадбанке — 424 794 гривны, 182 899 долларов, у его жены — 3 373 евро, 1 191 754 гривны, 231 479 долларов.
Еще 1 953 693 долларов Инна Авакова хранит в Райффайзен Банк Аваль, 1 459 960 евро — в Banca Popolare del Frusinate (Италия).
Министр имеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, 25 000 гривен, 10 000 долларов, 60 200 евро, 1 900 канадских долларов, 96 000 японских йен наличных средств.
У его жены — 35 000 долларов, 140 000 гривен, 21 000 евро наличных средств.
Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО Астра-Финанс составили 5 051 600 гривен в пользу ООО Новини-ТВ.
Также указано, что Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.
Он задекларировал авторское право на книгу «Ленин с нами?» на русском, украинском и английском языке.
Читайте также: «Куда вы дели Украину?!» — писательница-русофобка в ужасе от количества русскоязычных в Киеве
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине из-за парада с советскими флагами завели дело
Полиция открыла производство из-за использования красных флагов военнослужащими Национальной гвардии Украины во время парада в Кривом Роге по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов.
Об этом сообщили в местной полиции.
Как отмечается, производство открыто по статье «изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов».
Дело расследует городской отдел полиции.
Как ранее сообщала «Русская Весна», военнослужащие украинской национальной гвардии 22 февраля прошли под красными флагами на параде в Кривом Роге.
Читайте также: «Из-за вас мы 4 года живем в подвале!» — пленный «всушник» посмотрел в глаза дончанам (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ЛНР увеличат срок полномочий главы Республики и парламента
К оглавлению | Источник: www.youtube.com