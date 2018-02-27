Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2018

Государственное предприятие «Укрзализныця» подписало контракт с американской корпорацией «General Electric» на общую сумму в миллиард долларов. Он предусматривает поставку от 150 до 200 американских дизельных локомотивов, которые должны заменить на украинских железных дорогах действующий там сейчас подвижной состав.

Причем, речь идет о далеко не самых современных локомотивах серии «Evolution», которые поставляют в страны Азии, Африки и Латинской Америки, но не эксплуатируют на территории самих США. Тем более, что большая часть этих машин производится не за океаном, а в Казахстане.

Украинские власти преподносят это в качестве выдающейся исторической «перемоги» — причем, в церемонии подписания контракта активно участвовал президент Петр Порошенко, который постарался превратить ее в очередную акцию самопиара.

«Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство», — написал он у себя в «Твиттере» по итогам сделки, совершенно не заботясь, какую реакцию это произведет на его сограждан.

Между тем, эти унизительные слова, которых постеснялись бы лидеры «банановой республики» из классической книги О.Генри, вызвали замешательство даже в рядах идеологических сторонников действующего правительства. Ведь многие несознательные граждане до сих пор помнят, что в не столь далекие времена мы могли сами обеспечивать себя углем, оружием, топливом или поездами для железных дорог. А Украина успешно развивалась без выписанных из США министров, вроде Ульяны Супрун и Натальи-Энн Яресько.

Критики украинской власти — в широком спектре от «молодых реформаторов» до «Оппозиционного блока» — критикуют локомотивный контракт сразу с нескольких позиций. Во-первых, в нем видят коррупционную составляющую — тем более, что решение о покупке продукции «General Electric» было принято без всякого намека на модные «прозрачные» тендеры.

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По данным бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, тепловозы и локомотивы планируют поставлять по завышенной цене — по сравнению с реальной рыночной ценой этих же машин для Индии и других стран. В результате, украинская сторона потеряет на каждом локомотиве около 2 миллионов долларов. И украинские власти не делают попыток объяснить, откуда взялись и куда пойдут эти лишние деньги из госбюджета.

Далее эксперты указывают на то, что украинское предприятие «Крюковский вагоностроительный завод» было в состоянии наладить самостоятельный выпуск тепловозов — например, путем глубокой модернизации старых моделей, которые выпускались и разрабатывались на Луганском тепловозостроительном заводе.

Такие схемы уже предлагались в прошлом — причем, с возможностью привлечения китайских инвесторов. Однако, это не вызвало большого интереса в украинском Кабмине.

Американский контракт, по сути, лишает Украину возможностей возобновить выпуск собственных локомотивов.

И хотя Порошенко заверяет, что часть комплектующих к тепловозам будет иметь украинское происхождение, а в будущем «General Electric» может производить локомотивы на основе того же КВСЗ, уже известно, что американская компания намерена открыть на Украине собственный центр по обслуживанию техники. И мощности Крюковского завода, в самом лучшем случае, будут использоваться для производства американской продукции, за счет дешевой рабочей силы украинских специалистов.



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Наконец, специалисты обоснованно говорят о том, что украино-американский контракт ставит под вопрос полную электрификацию украинских железных дорог, которая была запланирована еще задолго до Евромайдана.

Эта модернизация национальной железной дороги позволила бы использовать последний стратегический ресурс — относительно дешевую энергию атомных электростанций — и в перспективе отказаться от большей части тепловозного парка. Но потребовалась бы сумма, примерно эквивалентная миллиардному контракту с американцами — однако, у Порошенко предпочли закупать «локомотивы для Третьего мира», хотя они заведомо представляют собой вчерашний, или даже позавчерашний день с точки зрения общемировых тенденций развития железнодорожных коммуникаций.

Вдобавок, у украинской власти нет денег, чтобы обеспечить такой дорогой контракт — и поэтому, правительству придется закупать локомотивы на условиях лизинга — за счет привлечения валютных кредитов под гарантии американского банка. Что опять-таки выгодно американской стороне — а не бюджету украинского государства.

Все эти аргументы критиков выглядят разумно и рационально. Однако, они бьют по частностям, не затрагивая основную проблему, на которую указывает железнодорожный контракт, и скандальный твит украинского президента. Украинское правительство окончательно превратилось в вассала американской администрации, и вынуждено обслуживать экономические интересы своего сюзерена.

Заключая эту сделку, Порошенко пытается торговать национальными интересами своей страны, чтобы купить политическую лояльность Белого Дома и продлить свой ярлык на великое княжение на Украине.

Или всё даже хуже — американская сторона просто ставит его перед фактом, делая «предложения, от которых нельзя отказаться» — в силу полной зависимости от внешней поддержки, на крючке которой оказался сегодня Киев.

При этом США даже не предоставляют стране собственные кредиты — достаточно того, что они обладают контрольной акцией в международных финансовых структурах и могут блокировать предоставление кредитов МВФ, без которых невозможно политическое существование Петра Порошенко.

Понятно, что такие сделки наверняка обернутся в будущем обвинениями в коррупции, за которые придется отвечать украинским чиновникам. Но им некуда деться, и они не могут отказать своим старшим американским партнерам, которые активно лоббируют интересы своего бизнеса.

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Придя к власти, Дональд Трамп выдвинул идею сосредоточиться на поддержке национальной промышленности за счет интересов своих «союзников», и монетизировать американскую «военную помощь» странам Азии и Европы. Но если Евросоюз и Япония саботирует эту линию, стараясь отстаивать собственные финансово-экономические интересы, то нищая Украина, с ее колоссальным объемом внешнего долга, послушно выручает Трампа, скупая все, что ей приказывают покупать из Вашингтона.

А гражданам объясняют, что без американского угля, тепловозов и «джавелинов» страну тут же захватит страна-агрессор.

Безусловно, эта губительная зависимость заведомо лишает страну будущих перспектив. Украина уничтожает остатки собственного производства, постепенно превращаясь в рынок сбыта для американского и европейского секонд-хенда — достаточно вспомнить историю с бэушными импортными троллейбусами, которые были закуплены министром инфраструктуры Омеляном, несмотря на предложение возобновить выпуск троллейбусов на украинских заводах.

Уже в ближайшее время это обернется катастрофическим отставанием в производственной сфере — в стране не будет ни модернизированных производственных мощностей, ни квалифицированных кадров для их развития — а огромные массы «лишнего» населения будут все большими темпами покидать свою родину, чтобы прокормиться за рубежом.

Такой печальный исход может стать исторической расплатой за вассальную клятву дорвавшихся до власти царьков.

Андрей Манчук, Украина.ру