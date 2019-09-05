Какие языки самые влиятельные в мире?

Исследователи из Национальной Академии США поставили задачу выявить самые влиятельные языки мира. Для нахождения связей и зависимостей между языками было проанализировано более 2,2 миллионов переводов книг(из Индеса переводов ЮНЕСКО) на более чем 1000 языков, выполненных в период с 1979 по 2011 гг. При этом, каждый перевод с одного языка на другой образует одну связь.

Но в действительности, более половины землян разговаривает лишь на 16 языках, а по-настоящему значимых для человечества языков и того меньше.

На планете около 6400 живых языков, хотя примерно 2000 из них насчитывают менее тысячи носителей . Но и число оставшихся, вроде бы, впечатляет, особенно учитывая нарастающее давление глобализации.



Ключевые критерии оценки мощи языка:



количество переведённых на него книг;



количество переведённых с него книг;



сила связи с другими влиятельными языками;



общее число говорящих;



средний подушевой ВВП стран, где язык является основным.



Для наглядности полученная информация сведена в диаграмму (нагляднее информация интерактивно представлена здесь):



цвет – языковая семья;



толщина и цвет линий – сила связей.



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Языком с самым большим количеством связей стал английский, это не откровение, но нельзя сказать, что все дороги ведут к нему, наблюдается ещё несколько полюсов силы, пусть и меньшего размера.

Следующее, что бросается в глаза, это отсутствие среди лидирующей группы таких языков, как китайский и хинди, то есть большое число носителей ещё не означает влиятельность. Действительно, ценных для мировой культуры и науки произведений и работ на этих языках не так много.







Русский язык

Русский оказался на 5-ом месте по уровню значимости в мире, находясь при этом, лишь на 8-ом месте по числу говорящих. Позади был оставлен испанский, имеющий в два раза больше носителей.

Что интересно, с русского существует гораздо больше переводов на другие языки, чем с итальянского, стоящего на 4-ой позиции, но взаимные связи итальянского с другими ключевыми языками, такими как английский, немеций и французский, всё же сильнее.

Русский язык является важнейшим узлом и поставшиком информации для большого количества малых языков Евразии, но, как оказалось, среди них есть не только несколько крупных, но и довольно неожиданных, вроде амхарского – 22 млн. носителей, малагасийского – 18 млн., лаосского – 30 млн. и пушту – 50 млн.

Википедия и Твиттер

Исследователями также были проанализированы и эти сети. На основе анализа были составлены похожие диаграммы.















А нглийский здесь доминирует безраздельно



В случае с Википедией, связь между языками возникает, если автор статьи или правки, пользующийся одним из её языков, периодически пишет или редактирует статьи и на другом языке или языках.



То же самое с твиттером, здесь связь устанавливается, когда юзер, для написания твитов пользуется и другими языками, кроме родного.





