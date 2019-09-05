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Какие языки самые влиятельные в мире?

14:13. 5 сентября 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

На планете около 6400 живых языков, хотя примерно 2000 из них насчитывают менее тысячи носителей. Но и число оставшихся, вроде бы, впечатляет, особенно учитывая нарастающее давление глобализации.

Но в действительности, более половины землян разговаривает лишь на 16 языках, а по-настоящему значимых для человечества языков и того меньше.

Исследователи из Национальной Академии США поставили задачу выявить самые влиятельные языки мира.

Для нахождения связей и зависимостей между языками было проанализировано более 2,2 миллионов переводов книг(из Индеса переводов ЮНЕСКО) на более чем 1000 языков, выполненных в период с 1979 по 2011 гг.

При этом, каждый перевод с одного языка на другой образует одну связь.


Ключевые критерии оценки мощи языка:


  • количество переведённых на него книг;

  • количество переведённых с него книг;

  • сила связи с другими влиятельными языками;

  • общее число говорящих;

  • средний подушевой ВВП стран, где язык является основным.

Для наглядности полученная информация сведена в диаграмму (нагляднее информация интерактивно представлена здесь):


  • цвет – языковая семья;

  • толщина и цвет линий – сила связей.


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Языком с самым большим количеством связей стал английский, это не откровение, но нельзя сказать, что все дороги ведут к нему, наблюдается ещё несколько полюсов силы, пусть и меньшего размера.

Следующее, что бросается в глаза, это отсутствие среди лидирующей группы таких языков, как китайский и хинди, то есть большое число носителей ещё не означает влиятельность. Действительно, ценных для мировой культуры и науки произведений и работ на этих языках не так много.



Русский язык

Русский оказался на 5-ом месте по уровню значимости в мире, находясь при этом, лишь на 8-ом месте по числу говорящих. Позади был оставлен испанский, имеющий в два раза больше носителей.

Что интересно, с русского существует гораздо больше переводов на другие языки, чем с итальянского, стоящего на 4-ой позиции, но взаимные связи итальянского с другими ключевыми языками, такими как английский, немеций и французский, всё же сильнее.

Русский язык является важнейшим узлом и поставшиком информации для большого количества малых языков Евразии, но, как оказалось, среди них есть не только несколько крупных, но и довольно неожиданных, вроде амхарского – 22 млн. носителей, малагасийского – 18 млн., лаосского – 30 млн. и пушту – 50 млн.

Википедия и Твиттер

Исследователями также были проанализированы и эти сети. На основе анализа были составлены похожие диаграммы.







английский здесь доминирует безраздельно

Английский здесь доминирует безраздельно

В случае с Википедией, связь между языками возникает, если автор статьи или правки, пользующийся одним из её языков, периодически пишет или редактирует статьи и на другом языке или языках.

То же самое с твиттером, здесь связь устанавливается, когда юзер, для написания твитов пользуется и другими языками, кроме родного.



Мировая карта языков твиттера. Обратите внимание на Украину.


Мировая карта языков твиттера. Обратите внимание на Украину.




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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4640959.html

Метки: русский, статистика, язык

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