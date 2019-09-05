Какие языки самые влиятельные в мире?
На планете около 6400 живых языков, хотя примерно 2000 из них насчитывают менее тысячи носителей. Но и число оставшихся, вроде бы, впечатляет, особенно учитывая нарастающее давление глобализации.
Но в действительности, более половины землян разговаривает лишь на 16 языках, а по-настоящему значимых для человечества языков и того меньше.
Исследователи из Национальной Академии США поставили задачу выявить самые влиятельные языки мира.
Для нахождения связей и зависимостей между языками было проанализировано более 2,2 миллионов переводов книг(из Индеса переводов ЮНЕСКО) на более чем 1000 языков, выполненных в период с 1979 по 2011 гг.
При этом, каждый перевод с одного языка на другой образует одну связь.
Ключевые критерии оценки мощи языка:
- количество переведённых на него книг;
- количество переведённых с него книг;
- сила связи с другими влиятельными языками;
- общее число говорящих;
- средний подушевой ВВП стран, где язык является основным.
Для наглядности полученная информация сведена в диаграмму (нагляднее информация интерактивно представлена здесь):
- цвет – языковая семья;
- толщина и цвет линий – сила связей.
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Языком с самым большим количеством связей стал английский, это не откровение, но нельзя сказать, что все дороги ведут к нему, наблюдается ещё несколько полюсов силы, пусть и меньшего размера.
Следующее, что бросается в глаза, это отсутствие среди лидирующей группы таких языков, как китайский и хинди, то есть большое число носителей ещё не означает влиятельность. Действительно, ценных для мировой культуры и науки произведений и работ на этих языках не так много.
Русский язык
Русский оказался на 5-ом месте по уровню значимости в мире, находясь при этом, лишь на 8-ом месте по числу говорящих. Позади был оставлен испанский, имеющий в два раза больше носителей.
Что интересно, с русского существует гораздо больше переводов на другие языки, чем с итальянского, стоящего на 4-ой позиции, но взаимные связи итальянского с другими ключевыми языками, такими как английский, немеций и французский, всё же сильнее.
Русский язык является важнейшим узлом и поставшиком информации для большого количества малых языков Евразии, но, как оказалось, среди них есть не только несколько крупных, но и довольно неожиданных, вроде амхарского – 22 млн. носителей, малагасийского – 18 млн., лаосского – 30 млн. и пушту – 50 млн.
Википедия и Твиттер
Исследователями также были проанализированы и эти сети. На основе анализа были составлены похожие диаграммы.
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