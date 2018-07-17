Рубль на старость мы ковали себе сами

Ну вот же они, на блюдечке, как раз для повышения жизненного уровня избирателей – достаточно отодвинуть труженикам срок выхода на пенсию на 5 лет и на 8. Пусть эти дополнительные годы они получают зарплату, а не мизерную часть от нее в виде пенсии для дожития в нищете. А власть не гордая, она и нищенские пенсии подберет – и будут найдены такие деньги, что можно будет растить еще сотнями долларовых миллиардеров.

Сим премьер подтвердил сказанное им ровно два года назад в утешение крымским пенсионерам: «Денег нет, но вы держитесь». Оказывается, в словах прозвучала угроза: держитесь, мол, доберемся и до вас.

И вот теперь издан указ Путина о «прорыве», и «деньги должны быть найдены».

Однако же все мы, нынешние пенсионеры, – и по собственной жизни, и на примере отцов и дедов – знаем, что при Советской власти великая держава не искала, а ковала деньги. В народном хозяйстве – на заводах и фабриках, на полях и фермах, в лабораториях и за письменным столом.

И благодаря этому была создана государственная система пенсионного обеспечения, установлен самый короткий рабочий день. Мы шли к тому, чтобы в обществе были условия для всестороннего развития личности, полного удовлетворения материальных и духовных потребностей человека.

Говорю об этом и на основании собственного опыта – но уже в прямо противоположной, разрушительной, обстановке насаждения капитализма.

Я был участником Великой Отечественной, а потом – восстановления не только разрушенного в сражениях, но и всего народного хозяйства. И тыл за 1418 дней войны отдал очень много сил фронту и был истощен, многое было изношено. Развернулся трудовой фронт ускоренного роста и развития страны. Одним из его участков был и наш завод.

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Требовался металл особого качества для высоких технологий. Кандидат технических наук Владимир Петрович Моденин, преподаватель Новосибирского металлургического института, предложил прямое получение железа из руд. Это вечная мечта металлургов. Открытие настолько важное, что в дело вникал Иосиф Виссарионович Сталин.

Совет Министров принял решение построить завод в Красноярске. За четыреста с небольшим дней был спроектирован, построен и в июле 1952 года введен в действие опытно-промышленный завод «Сибэлектросталь». За полгода до этого я поступил сюда и потом работал здесь 35 лет.

Завод-исследователь участвовал в решении многих задач развития металлургии. Вводили промышленные цеха без всякой осечки. По нашим проектам и исходным данным строили и запускали производство – и оно было задействовано с небольшим сроком освоения. Огромные деньги экономились на этом.

Ареал наших научно-исследовательских работ и помощи – от Урала до Дальнего Востока. Испытывали новую технику: электрометаллургические агрегаты, новые плавильные печи. Делились опытом, получали патенты на изобретения. Наши специалисты внедряли свои новшества в Японии и в других странах. Все это отмечалось Государственными премиями СССР и другими наградами.

Мы тесно сотрудничали с Центральным институтом черной металлургии имени Бардина, с Сибирским отделением Академии наук СССР, работали по получению плазменного металла, внедрению плазменной технологии в металлургию. Частыми гостями у нас были ученые Академии – изучали нашу практику. Работы по получению высококачественных сталей на основе чистого железа вели вместе с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном, директором всемирно известного института электросварки имени Е.О. Патона. Коллектив по необходимости вырос до 3800 человек – для всех хватало работы. Инженеры защищали научные диссертации. С высокой отдачей работали пять научно-исследовательских лабораторий.

Люди были довольны, жили неплохо. Мы для коллектива строили дома, профилактории, базы отдыха, получали лечение на курортах.

Госплан и Министерство черной металлургии СССР приняли решение построить на нашем заводе мощный цех по выпуску металла для очередного поколения передовой летательной техники. Спроектировали цех. Заказали конструкции на Новосибирском заводе монтажных заготовок. Нам их исполнили. Был назначен строитель.

Но началась «перестройка», перешедшая в «реформы». Прокатилась катком по всей стране и превратила в развалины огромное количество предприятий. Накрыло и наш завод «Сибэлектросталь». Он был частью мощнейшей опытно-промышленной базы современных предприятий по производству различных высококлассных металлов. В Советском Союзе сложился порядок: каждое министерство имело опытно-промышленное предприятие по разработке и испытанию новых технологий. Ныне ничего не сохранили – мне неизвестно ни одно действующее такое предприятие.

***

Мы живем в Кировском районе Красноярска. Здесь было несколько заводов союзного подчинения. Все уничтожили. Ликвидировали в 2008–2011 годах завод «Сибтяжмаш», на котором работали 10 тысяч человек, Шелковый комбинат – 5 тысяч, наш «Сибэлектросталь» – больше 3 тысяч, химико-металлургический завод для обеспечения атомной промышленности – несколько тысяч высококвалифицированных специалистов и так далее.

Теперь район называют «спальным». Но вряд ли и самим разрушителям сладко спится, а люди труда потеряли сон – у многих из них господа отняли работу и деньги хотя бы на сносное существование. Бессонница для многих становится политическим пробуждением сознания. По своему мироощущению советские люди, члены КПРФ, патриоты оценивают катастрофические последствия насаждения капитализма.

Счет разрушителям открывают списки уничтоженных производственных предприятий – заводов, фабрик, комбинатов, научно-исследовательских организаций, проектно-конструкторских бюро и т.д. Вот страничка этого счета по Красноярскому краю, который ведут коммунисты. В списке названы заводы с указанием года уничтожения каждого из них:

«Квант» – 1996 год;

Завод химического волокна – 2002 год;

Телевизорный – 2003 год;

«Сивинит» – 2004 год;

Биохимический завод – 2005 год;

Ачинский механический завод – 2006 год;

Завод резинотехнических изделий – 2005 год;

Канский завод «Эмальпосуда» – 2007 год;

«Сибэлектросталь» – 2008 год;

Завод прицепной техники – 2009 год;

Шинный завод – 2009 год;

Шелковый комбинат имени 50-летия СССР – 2009 год;

Канский кожевенный завод – 2009 год;

Завод тяжелых экскаваторов – 2010 год;

Канский хлопчатобумажный комбинат – 2011 год;

«Сибтяжмаш» – 2012 год;

Судостроительный завод – 2012 год;

Канский лесохимический комбинат – 2012 год;

Канский завод «Биоэтанол» – 2012 год;

Завод комбайнов – 2013 год;

Целлюлозно-бумажный комбинат – 2014 год;

Завод лесного машиностроения – 2014 год;

Дивногорский завод низковольтной аппаратуры – 2017 год;

Химический комбинат «Енисей» – 2018 год

и многие другие ликвидированные предприятия.

***

По личному опыту работы в советской промышленности любой руководитель знает, что каждое предприятие по мере необходимости обновляется и продолжает жить в ногу со временем. Невозможно даже в кошмарном сне представить, чтобы при рабоче-крестьянской власти какие-либо проходимцы уничтожили хотя бы один завод. Разумеется, никто из «демократов» и в бреду «перестройки» не раскрывал своих планов.

Однако с первого года реставрации капитализма началось уничтожение производительных сил страны под маркой «реформ». Ликвидация заводов и фабрик вызывает настолько единодушное осуждение всего народа, что Путин счел для себя выгодным и неизбежным отмежеваться от погрома и в ходе удержания поста президента в 2011 году свалил вину за антигосударственное преступление вроде неизвестно на кого:

«Одни довели страну до разрушения, я имею в виду развал СССР, а другие, прорвавшись во власть, организовали беспрецедентную распродажу собственности. Они убили промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу…»

Вот и у нас в Сибири на таком языке говорят не только в быту, но и в печати. Недавняя статья под заголовком «Убийство промышленности края». В октябре 2015 года в газете «Красноярский рабочий» опубликована статья председателя краевой организации профсоюза работников машиностроения России Валентины Кривоносовой «Убитые заводы».

Профсоюзный вожак привлекает внимание к тому, что (это после объявленного Путиным на предвыборном съезде «Единой России» обвинительного приговора) в крае еще «за последние пять лет целенаправленно обанкрочено и ликвидировано пять машиностроительных заводов». И Валентина Кривоносова разбирает до болтиков машину целенаправленного, как она еще раз подчеркивает, уничтожения предприятий.

Это были самые современные, в основном недавно построенные, заводы, продукцию которых закупали также десятки зарубежных стран. Непрошеные «эффективные собственники» рисовали светлые перспективы, посокращали производство, поувольняли рабочих, снизили зарплату и на многие месяцы задерживали ее – так что профсоюзам приходилось выбивать ее с боем. С каждым новым шагом «реформ» рабочие стали жить все хуже.

В итоге эти заводы также были разграблены, дорогостоящие станки распроданы, остальные разрезаны и сданы в металлолом. Так, машиностроительные заводы – локомотивы движения страны с ускорением научно-технического прогресса – были убиты.

***

Сегодня экономика России страдает от санкций. Эти санкции оказались эффективными только из-за запущенности нашей экономики, во многом – из-за шоковой терапии с начала 90-х годов. Вдумайтесь, четверть века машиностроение не развивалось. Сколько еще десятилетий потребуется, чтобы оно поднялось на достойный уровень? Но сегодня наконец-то пора перейти от слов к делу, чтобы не потерять последние заводы.

Погром осуждают люди самого разного положения. Для всех совершенно очевидно, что не было и нет ни одного производственного предприятия, которое уничтожают ввиду его вредности или ненужности для народа и государства.

Самый типичный приговор арбитражного суда – банкротство Красноярского завода резинотехнических изделий из-за долгов перед коммерческим банком и владельцами электричества. В других случаях – открытое расточительство «эффективных собственников». И все это в условиях хаоса и преступного произвола в производственных и финансовых связях священного для буржуазных «реформаторов» «свободного рынка», давно отвергнутого всем развитым миром.

Во всех этих случаях истинные, но безнаказанные банкроты – только «реформаторы» и хищнически сколачивающие свое нетрудовое состояние рублевые и долларовые миллиардеры. Им бы шкурой отвечать, а избавленным от их грабежа заводам продолжать служение создавшей их великой державе.

Об ответственности ставит вопрос и в статье «Почему умирают заводы» краевая государственная газета «Наш Красноярский край». В ней председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, например, говорит, что продукция Енисейского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор востребована на рынке, предприятие нужно и важно, а для «собственника» – это бизнес (и ничего личного), с которым он может легко расстаться, даже не задумываясь о последствиях для края. И комбинат ликвидирован.

Не представляю, как можно не понять возмущение работников уничтожаемого предприятия? Все мы помним и разделяем гневные высказывания слесаря, инженера, начальника цеха Красноярского завода комбайнов, а теперь уважаемого уже бывшего главы Красноярска Петра Ивановича Пимашкова в связи с уничтожением этого гиганта машиностроения:

«Я к этому отношусь как к преступлению против завода, против коллектива, который работал на этом заводе. И другого мнения у меня никогда не было. Завод был становым хребтом экономики Красноярского края, и не только края, но и всей Сибири и Дальнего Востока. Это был замечательный коллектив, который способен был создать новую современную машину уже давно. Мое мнение было, есть и будет, что это ни экономически, ни политически, ни социально не оправданно».

Всё это осуществляется господствующим классом России как органической частью мирового империализма. Это и выработанная ведущими колониальными державами политика по ликвидации могущества России как растущего самого влиятельного государства планеты. Но это и единые интересы отечественных и иностранных капиталистов в подчинении нашей страны процессу глобализации и воротилам мирового рынка. Этим объясняется на протяжении трех десятилетий соблюдение даже самых невыгодных для народа договоров и участие в кабальных соглашениях, таких, как членство во Всемирной торговой организации. Этим и объясняется легкость, с какой местная компрадорская и жирующая вместе с ней зарубежная буржуазия и ее власть непрерывно уничтожают заводы, фабрики и другие производительные силы теперь уже сырьевой колонии Россия.

Потому и для уничтожения и самых совершенных производственных предприятий колониальной России принята ничем не оправданная, специально для их уничтожения сконструированная машина банкротства даже по самым пустяковым денежным долгам. И о том, «почему умирают заводы», на странице газеты «Наш Красноярский край» напомнила также директор института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Евгения Бухарова: «Череда банкротств минувших десятилетий – следствие принятых законов о банкротстве и антикризисном управлении. Они специально были составлены так, чтобы не оздоравливать, а ликвидировать предприятия».

Откровения на сей счет звучали и с вершины буржуазной власти. И всё – пустой звук. Думается, символично, что даже в марте, под фанфары предвыборных обещаний и победы Путина, был устроен в Красноярске салют – аврал по сносу Завода комбайнов. На фоне президентских выборов крушили множество прекрасных промышленных корпусов, оборудования и станков – это и есть «прорыв»?

Следует поставить в счет расточителям денег сегодняшние затраты миллиардов рублей на снос заводов и фабрик – в первую очередь на оплату самого тяжкого труда по сознательному уничтожению плодов своей же работы, жизненно важного наследия отцов и дедов.

А основная потеря – «живые деньги», то есть единственные кузнецы денег – многие миллионы выброшенных из промышленности, изо всех отраслей производства высококвалифицированные рабочие, специалисты, ученые. С ними выброшены триллионы рублей в несозданных товарах с потребительной стоимостью.

Миллионы человек лишены главного – возможности на радость трудиться и достойно жить. Но представляете, что было бы, если бы всех выставили за ворота одновременно? Конечно, гнули методично, медленно, обещали райские блага, «перестраивали», «оптимизировали», еще раз обещали и не выполняли. Уничтожали по частям. Как-то устраивали кого-то, кого-то приучали к безделью, к тунеядству, к наркотикам – молодежь.

Путин обещал 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Как и все, я – свидетель этого, потом читал в газетах. Но слова расходятся с делом. И сейчас в посланиях и указах. Поэтому продолжают уничтожать рабочие места в производственных отраслях – и, соответственно, отодвигают сроки выхода работников на пенсию. И так – к дореволюционному капитализму?

Алексей ФЕДЧЕНКО

Директор Красноярского завода «Сибэлектросталь» в 1972–1986 годах, ветеран Великой Отечественной войны