Срок за твит, Долговая нагрузка, Дивиденды против зарплат // Галопом по Европам #84
В этом выпуске:
- Российская промышленность уже больше полутора лет находится в стагнации;
- Падение потребительского спроса и чрезмерно низкая инфляция может вынудить Центробанк снизить ключевую ставку до 7%;
- Выплаты по кредитам относительно зарплат близятся к максимуму с 2014 года;
- Олигарх Тимченко получил химзавод в Сирии;
- Игорь Чайка и Александр Додон – брат молдавского президента – стали партнёрами по мусорному бизнесу;
- Блогер Синица приговорен к пяти годам колонии за твит, в котором увидели призыв к расправе над детьми силовиков;
- Китай подал иск в ВТО против США за введенные накануне новые пошлины;
- В посольство Южной Кореи в Японии прислали письмо с угрозами и одной пулей;
- В Лондоне прошла акция в поддержку Ассанжа;
- В школах Нью Джерси учеников, задолжавших за обеды более 20 долларов хотят оставить без еды;
- Профсоюз Красноярского электровагоноремонтного завода пытается не допустить банкротства предприятия;
- Частные клиники в России всё больше зависят от государства;
- В одном из московских театров из постановки «Чиполлино» убрали революционный финал.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам