Владимир Путин: Я не читаю твиттер Трампа и я никогда не скакал на медведе
15:17. 11 марта 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Президент рассказал о вмешательстве в выборы, отношениях с Ролдугиным и оппозиции
Дмитрий Смирнов
Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Наиболее интересные фрагменты этого разговора.
А если бы мы развернули ракеты в Мексике?
- Вот смотрите, на Аляске развёрнута система ПРО, нас разделяет между Аляской и Чукоткой всего 60 километров. Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, заканчивается строительство второго в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере.
Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон, – что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть.
США вышли в 2002 году из Договора по ПРО, вынудили нас начать работу над новыми системами вооружений. Мы об этом сказали нашим партнёрам, они сказали: «Хорошо, делайте, что хотите». Вот мы сделали – «Пожалуйте бриться».
Россия не вмешивалась в выборы в США
- Вы сейчас назвали ряд лиц, кое-кто из них мне известен, кое-кто неизвестен, но это просто физические лица, они не представляют российскую власть. И если даже предположить, что они делали что-то во время президентской кампании в США, – я просто об этом ничего не знаю. Это не имеет ничего общего с позицией Российского государства. Появились какие-то фамилии. Ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые, сидя здесь, вмешиваются в ваши собственные политические процессы.
Мир очень большой и многообразный. У нас достаточно сложные отношения – между США и Россией. И часть наших людей имеют своё собственное мнение по поводу этих отношений и соответствующим образом реагируют. На уровне правительства и президента Российской Федерации никогда никакого вмешательства во внутриполитические процессы в Соединённых Штатах не было и нет.
Нет у нас желания заниматься вмешательством во внутренние дела других стран. И мы не поощряем и не заказываем. Ну хорошо, даже если это были русские, но это же не были государственные чиновники. Ну русские, и что? Русских 146 миллионов человек, ну и что?
13 человек взломали американскую демократию?
- Действующий президент США выбрал определённую позицию внутри страны, сделал ставку на тех людей, которые готовы были поддержать идеи, с которыми он шёл на выборы. Именно это основная причина его победы, а не какое-то вмешательство со стороны. Это чушь. Неужели кто-то поверит в то, что Россия, находясь где-то за тысячи километров, с помощью каких-то двух-трёх русских, которых я знать-то не знаю, что они вмешались и повлияли на ход выборов? Вам самим-то не смешно?
Россию сдержать невозможно
- Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чём вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём-то? Мы предлагаем сотрудничать.
Трамп – прагматичный политик
- Я думаю, что он не ко мне лично трепетно относится. Он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем-то партнёрские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнёру с уважением, иначе ничего не получится. Я думаю, что это чисто прагматический подход. Даже несмотря на то, что для него это первый президентский срок, всё-таки он человек, который быстро учится, он прекрасно понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными претензиями, оскорблениями – это путь в никуда, это просто лишить наши государства последнего шанса на диалог, просто последнего шанса. Это было бы крайне прискорбно.
Если вы обратили внимание, я со своей стороны и к нему, и ко всем своим коллегам, не только в Соединённых Штатах, и в Европе, и в Азии, также отношусь всегда с неизменным уважением.
Никогда не читал твиты Трампа
- Является ли он эффективным лидером?
- У него ярко выраженные лидерские качества, конечно, присутствуют, потому что он берёт на себя ответственность при принятии решений. Нравятся эти, повторяю, решения кому-то или нет, но он всё-таки это делает.
- Читаете Вы вообще когда-нибудь его твиты?
- Нет.
- Вы когда-нибудь публикуете твиты?
- Нет. У меня есть другие средства выразить свою точку зрения или провести какое то решение. Ну Дональд более современный человек.
Пригожин – не друг президента
- Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Это просто передёргивание фактов. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то ещё чем-то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения.
- После того как вы услышали о том, что его обвиняют, вы поговорили с ним?
- Ещё чего не хватало. У меня столько дел и проблем.
- Он же ваш друг, его только что обвинили.
- Вы не слышали, что я сказал? Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я неясно сказал? И таких людей у нас очень много. В России вообще 146 миллионов человек, это меньше, чем в США, но всё-таки достаточно много.
- Он достаточно известен.
- Ну известен, и что? Мало ли в России известных людей? Он не государственный чиновник, он не состоит на государственной службе, это просто частное лицо, бизнесмен.
- Некоторые говорят, что его реальная задача – делать вашу грязную работу.
- Кто эти люди? И какую грязную работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Всё, что я делаю, на виду. Это штамп у вас, у вас кто-то любит заниматься грязной работой. Вы думаете, что и мы то же самое делаем. Нет, это не так.
Сначала похороните всех убитых в Ракке
- Правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. Попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки.
Вы посмотрите, как брали Мосул – сровняли всё с землей там. А посмотрите, как брали Ракку – до сих пор из руин ещё не достали тела и не похоронили. Вам не хочется об этом вспомнить? Россия выступает за полноценное расследование в Сирии. Если вы этого не знаете, пожалуйста, услышьте это от меня. Мы никогда не были против объективного расследования. Это обман такой же, как и сотрясание пробиркой с якобы имеющимся оружием массового уничтожения в Ираке, которое было подсунуто ЦРУ своему министру иностранных дел и который потом за это извинился, но страну уже разрушили. Это такой же фейк, такой же вброс, который не имеет под собой серьёзных оснований. Для того чтобы эти основания были серьёзными, надо провести расследование. Мы за это расследование.
А что касается преступлений, вернитесь к Ракке, пожалуйста, и захороните хотя бы тела, которые лежат ещё в руинах и развалинах после нанесения соответствующих массированных ударов по жилым кварталам. И расследуйте это дело, тогда будет чем заняться.
Нарушать Конституцию не буду никогда
- Если человек приходит на первое место, он должен активно работать так, как будто это делает в первый раз в своей жизни, как первый и последний. Я никогда Конституцию не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках Основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность – работать ещё один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил.
Экономика – главное достижение и провал
- Самое большое наше достижение – это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объёму. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время из того, что не сделано до конца, – это то, что за чертой бедности у нас ещё живёт слишком много людей. Нам нужно убирать эти «ножницы» между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешённых пока вопросов.
Чтобы показать силу, не надо кричать
- Важно не создавать впечатление силы, а проявлять его. Важно ещё и то, что мы понимаем под силой. Это не просто стучать кулаками и громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений. Первое, человек должен быть убеждён в правоте того, что он делает. И второе, он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой ставит.
Ролдугин честно заработал свои деньги
- Да, я этого человека очень хорошо знаю, это один из моих друзей. Он замечательный музыкант. Вся его жизнь посвящена искусству, музыке. У него, кроме меня, есть и другие связи в стране, в том числе с представителями бизнеса, которые включили его в эту работу. Он законным образом заработал определённые деньги. Никаких сотен миллиардов он не зарабатывал. Все деньги, которые он лично заработал, он пустил на приобретение музыкальных инструментов за границей и ввёз их на территорию России. Некоторые из этих инструментов он использует сам, практически один, виолончель, он на виолончели играет.
Я не в курсе его бизнеса, его дел каких-то, но можете мне поверить, я точно знаю, что реальных доходов у него ровно столько, чтобы купить эти музыкальные инструменты.
Это точно не мои деньги. По моим данным, в своей деятельности как в творческой, так и в бизнес-составляющей, он никогда ничего не нарушил, ни одного российского закона, ни одной правовой нормы.
У оппозиции нет позитивной программы
- Я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть, в том числе и…
- Могли бы его также помиловать, чтобы он стал достойным оппонентом?
- Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает.
- Почему вы этого не сделали?
- Если он этого заслуживает. Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определённых политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить своё внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание.
Я видел свои фото на медведе
- Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно.
Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть.
Владимир Путин на рыбалке в Тыве в августе 2017 года
Дмитрий Смирнов
Источник
Дмитрий Смирнов
Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Наиболее интересные фрагменты этого разговора.
А если бы мы развернули ракеты в Мексике?
- Вот смотрите, на Аляске развёрнута система ПРО, нас разделяет между Аляской и Чукоткой всего 60 километров. Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, заканчивается строительство второго в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере.
Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон, – что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть.
США вышли в 2002 году из Договора по ПРО, вынудили нас начать работу над новыми системами вооружений. Мы об этом сказали нашим партнёрам, они сказали: «Хорошо, делайте, что хотите». Вот мы сделали – «Пожалуйте бриться».
Россия не вмешивалась в выборы в США
- Вы сейчас назвали ряд лиц, кое-кто из них мне известен, кое-кто неизвестен, но это просто физические лица, они не представляют российскую власть. И если даже предположить, что они делали что-то во время президентской кампании в США, – я просто об этом ничего не знаю. Это не имеет ничего общего с позицией Российского государства. Появились какие-то фамилии. Ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые, сидя здесь, вмешиваются в ваши собственные политические процессы.
Мир очень большой и многообразный. У нас достаточно сложные отношения – между США и Россией. И часть наших людей имеют своё собственное мнение по поводу этих отношений и соответствующим образом реагируют. На уровне правительства и президента Российской Федерации никогда никакого вмешательства во внутриполитические процессы в Соединённых Штатах не было и нет.
Нет у нас желания заниматься вмешательством во внутренние дела других стран. И мы не поощряем и не заказываем. Ну хорошо, даже если это были русские, но это же не были государственные чиновники. Ну русские, и что? Русских 146 миллионов человек, ну и что?
13 человек взломали американскую демократию?
- Действующий президент США выбрал определённую позицию внутри страны, сделал ставку на тех людей, которые готовы были поддержать идеи, с которыми он шёл на выборы. Именно это основная причина его победы, а не какое-то вмешательство со стороны. Это чушь. Неужели кто-то поверит в то, что Россия, находясь где-то за тысячи километров, с помощью каких-то двух-трёх русских, которых я знать-то не знаю, что они вмешались и повлияли на ход выборов? Вам самим-то не смешно?
Россию сдержать невозможно
- Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чём вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём-то? Мы предлагаем сотрудничать.
Трамп – прагматичный политик
- Я думаю, что он не ко мне лично трепетно относится. Он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем-то партнёрские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнёру с уважением, иначе ничего не получится. Я думаю, что это чисто прагматический подход. Даже несмотря на то, что для него это первый президентский срок, всё-таки он человек, который быстро учится, он прекрасно понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными претензиями, оскорблениями – это путь в никуда, это просто лишить наши государства последнего шанса на диалог, просто последнего шанса. Это было бы крайне прискорбно.
Если вы обратили внимание, я со своей стороны и к нему, и ко всем своим коллегам, не только в Соединённых Штатах, и в Европе, и в Азии, также отношусь всегда с неизменным уважением.
Никогда не читал твиты Трампа
- Является ли он эффективным лидером?
- У него ярко выраженные лидерские качества, конечно, присутствуют, потому что он берёт на себя ответственность при принятии решений. Нравятся эти, повторяю, решения кому-то или нет, но он всё-таки это делает.
- Читаете Вы вообще когда-нибудь его твиты?
- Нет.
- Вы когда-нибудь публикуете твиты?
- Нет. У меня есть другие средства выразить свою точку зрения или провести какое то решение. Ну Дональд более современный человек.
Пригожин – не друг президента
- Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Это просто передёргивание фактов. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то ещё чем-то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения.
- После того как вы услышали о том, что его обвиняют, вы поговорили с ним?
- Ещё чего не хватало. У меня столько дел и проблем.
- Он же ваш друг, его только что обвинили.
- Вы не слышали, что я сказал? Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я неясно сказал? И таких людей у нас очень много. В России вообще 146 миллионов человек, это меньше, чем в США, но всё-таки достаточно много.
- Он достаточно известен.
- Ну известен, и что? Мало ли в России известных людей? Он не государственный чиновник, он не состоит на государственной службе, это просто частное лицо, бизнесмен.
- Некоторые говорят, что его реальная задача – делать вашу грязную работу.
- Кто эти люди? И какую грязную работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Всё, что я делаю, на виду. Это штамп у вас, у вас кто-то любит заниматься грязной работой. Вы думаете, что и мы то же самое делаем. Нет, это не так.
Сначала похороните всех убитых в Ракке
- Правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. Попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки.
Вы посмотрите, как брали Мосул – сровняли всё с землей там. А посмотрите, как брали Ракку – до сих пор из руин ещё не достали тела и не похоронили. Вам не хочется об этом вспомнить? Россия выступает за полноценное расследование в Сирии. Если вы этого не знаете, пожалуйста, услышьте это от меня. Мы никогда не были против объективного расследования. Это обман такой же, как и сотрясание пробиркой с якобы имеющимся оружием массового уничтожения в Ираке, которое было подсунуто ЦРУ своему министру иностранных дел и который потом за это извинился, но страну уже разрушили. Это такой же фейк, такой же вброс, который не имеет под собой серьёзных оснований. Для того чтобы эти основания были серьёзными, надо провести расследование. Мы за это расследование.
А что касается преступлений, вернитесь к Ракке, пожалуйста, и захороните хотя бы тела, которые лежат ещё в руинах и развалинах после нанесения соответствующих массированных ударов по жилым кварталам. И расследуйте это дело, тогда будет чем заняться.
Нарушать Конституцию не буду никогда
- Если человек приходит на первое место, он должен активно работать так, как будто это делает в первый раз в своей жизни, как первый и последний. Я никогда Конституцию не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках Основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность – работать ещё один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил.
Экономика – главное достижение и провал
- Самое большое наше достижение – это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объёму. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время из того, что не сделано до конца, – это то, что за чертой бедности у нас ещё живёт слишком много людей. Нам нужно убирать эти «ножницы» между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешённых пока вопросов.
Чтобы показать силу, не надо кричать
- Важно не создавать впечатление силы, а проявлять его. Важно ещё и то, что мы понимаем под силой. Это не просто стучать кулаками и громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений. Первое, человек должен быть убеждён в правоте того, что он делает. И второе, он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой ставит.
Ролдугин честно заработал свои деньги
- Да, я этого человека очень хорошо знаю, это один из моих друзей. Он замечательный музыкант. Вся его жизнь посвящена искусству, музыке. У него, кроме меня, есть и другие связи в стране, в том числе с представителями бизнеса, которые включили его в эту работу. Он законным образом заработал определённые деньги. Никаких сотен миллиардов он не зарабатывал. Все деньги, которые он лично заработал, он пустил на приобретение музыкальных инструментов за границей и ввёз их на территорию России. Некоторые из этих инструментов он использует сам, практически один, виолончель, он на виолончели играет.
Я не в курсе его бизнеса, его дел каких-то, но можете мне поверить, я точно знаю, что реальных доходов у него ровно столько, чтобы купить эти музыкальные инструменты.
Это точно не мои деньги. По моим данным, в своей деятельности как в творческой, так и в бизнес-составляющей, он никогда ничего не нарушил, ни одного российского закона, ни одной правовой нормы.
У оппозиции нет позитивной программы
- Я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть, в том числе и…
- Могли бы его также помиловать, чтобы он стал достойным оппонентом?
- Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает.
- Почему вы этого не сделали?
- Если он этого заслуживает. Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определённых политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить своё внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание.
Я видел свои фото на медведе
- Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно.
Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть.
Владимир Путин на рыбалке в Тыве в августе 2017 года
Дмитрий Смирнов
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com