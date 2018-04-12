Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 апреля 2018
- 10:55 Константин Никифоров. Мир замер в ожидании.
- 10:49 Почему Трамп пропустил собственный дедлайн для удара по Сирии.
- 09:50 В Сирию прибыл российский «миротворческий щит» (ФОТО).
- 09:34 Угрозы Трампа ударить по Сирии напугали фондовый рынок США.
- 08:57 Месть за освобождение Дамаска.
- 08:37 В Белом доме прокомментировали возможность удара по российским военным в САР.
- 06:00 Без ковбойских методов: почему у антиасадовской коалиции не получилось выступить единым фронтом.
- 05:51 Знаменательный день: Восточная Гута полностью освобождена от боевиков, — генерал ВС РФ.
- 04:30 Канада не собирается участвовать в военной агрессии США против Сирии.
- 02:30 Почему Китай не спешит на помощь России в Сирии.
- 02:00 «Ошиблись с союзником»: Как Франция промахнулась в Сирии.
- 00:54 ВАЖНО: В ответ на угрозы США военные корабли ВМФ РФ развернулись в боевой порядок у берегов Сирии (ФОТО).
- 00:51 Общее видение.
- 00:43 США могут атаковать Сирию в ближайшие часы, — экс-советник Госдепа.
- Вчера 22:30 Россия и США начали диалог по Сирии, — экс-командующий ВДВ.
Константин Никифоров. Мир замер в ожидании
Мир замер в ожидании, чем завершится конфликт в Сирии. В этих обстоятельствах Терезе Мэй предстоит принять трудное решение по Сирии. Об этом пишут все СМИ. Наиболее типично ВВС, тем более, версия для русскоговорящих
https://www.bbc.com/russian/features-43727237#
“Можно ли сказать, что Британия медлит, прежде чем присоединиться к США и Франции в нанесении авиаударов по целям в Сирии?
Высокопоставленные чиновники с Даунинг-стрит решительно отрицают это. Однако кое-кто в Уайтхоле считает, что, возможно, Тереза Мэй проявляет свою обычную осторожность.
Они полагают, что премьер-министр обеспокоена возможными политическими последствиями применения военной силы без одобрения парламента.
Парламентарии вернутся с пасхальных каникул лишь в следующий понедельник, 16 апреля.
Некоторые чины из министерства обороны, в частности, готовы к переброске войск и проявляют нервозность из-за того, что их заставляют ждать. В меньшей степени это относится к истребителям Tornado, размещенным на авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре, которые можно поднять по тревоге относительно быстро.
Однако время имеет значение, если Британия захочет задействовать подводную лодку, оснащенную крылатыми ракетами “Томагавк”. Как мне рассказали, сейчас в Средиземном море нет ни одного британского подводного ракетоносца, и чтобы выйти на позицию, ему понадобится около недели.
Те же критики обращают внимание на факт, что президент Франции Эммануэль Макрон дважды переговорил с Дональдом Трампом, прежде чем президент США нашел время на звонок британскому премьер-министру и лидеры пришли к выводу, что Мэй не с ними.
Но это еще не вся история. Чиновники говорят, что промедление с телефонным звонком Трампа отчасти объясняется тем, что большую часть понедельника Мэй потратила на поездку в Скандинавию и поздно вернулась на родину.
Трамп оперативно связался с Макроном, потому что французский президент сам инициировал первый звонок. Как сказал мне один дипломат, Макрон делает все, чтобы стать “главным заклинателем Трампа” в Европе и его отношения с президентом теплее, чем у Мэй.
Люди с Даунинг-стрит настаивают, что премьер-министр не медлит и не пытается оттянуть начало боевых действий. И большинство высокопоставленных инсайдеров и членов кабинета, с которыми я разговаривал, с этим согласны.
Но некоторые говорят, что премьер-министр сознательно не торопится. С одной стороны, знающие ее люди утверждают, что таков ее характер – действовать осторожно и методично, играть по правилам. Она хочет определить для себя, что будет больше отвечать национальным интересам Британии, понять, чего хотят достичь другие страны, оценить все возможности и последствия.
К этому, безусловно, относится и оценка риска потерпеть поражение при голосовании по этому вопросу в парламенте. Еще не до конца затянулись рубцы от провала Дэвида Кэмерона, пытавшегося получить одобрение военной операции в Сирии в 2013 году.
Это будет иметь значение, если боевые действия будут не одноразовой акцией, а последовательной стратегией, предусматривающей авиаудары всякий раз, когда Сирия применит химическое оружие.
При этом принципиально важно вот что. Как мне сказали, Мэй хочет убедиться, что обвинения в адрес Сирии обоснованы максимально полно. Она требует как можно больше информации о предполагаемой химической атаке в Думе – прежде всего, затем, чтобы она могла сказать, кто несет за нее ответственность.
Она хочет убедиться, что у нее будет достаточно пространства для маневра и аргументов в споре по поводу возможного политического разноса, который ей могут устроить. Эти дискуссии идентичны тем, что происходят по поводу отравления в Солсбери. Иными словами, Мэй хочет иметь возможность выйти перед парламентом и сказать, что нет никакой разумной альтеративы версии о том, что правительство Сирии несет ответственность за химатаку.
В официальном отчете о телефонном разговоре Мэй и Трампа слышались отчетливые предостерегающие нотки. В нем говорилось о сообщениях о сирийских химических атаках, которые свидетельствуют о жестокости президента Асада в случае, если они получат подтверждение.
Есть признаки того, что США и французы также выжидают. Макрон, кажется, стремится действовать, но даже он вчера говорил о принятии решения “в ближайшие дни”. Французские источники сообщают мне о еще одном телефонном разговоре Макрона и Трампа, который якобы должен состояться в ближайшие 48 часов.
Некоторые источники предполагают, что, если Трамп желает начать длительную военную операцию, более широкую, чем одиночный удар год назад, американская армия будет вынуждена отправить в регион больше боевых кораблей и подводных лодок. А это займет какое-то время.
К этому можно добавить осложнения в виде возможных ответов России и Ирана, если их вооруженные силы попадут под удары коалиции.
ОЗХО – международная организация, наблюдающая за применением химического оружия, – еще больше усложнила ситуацию, заявив, что вскоре она надеется направить собственную “группу по установлению фактов” в Думу, если получит разрешение россиян и сирийцев. Официальные лица сходятся во мнении, что авиаудары коалиции, которые будут нанесены в период, когда на земле будут работать международные инспекторы, будут выглядеть не очень выигрышно.
Так можно ли сказать, что Мэй против боевых действий? Не похоже на это, и эту версию категорически отвергают на Даунинг-стрит. Но, может, она старается избежать поспешного вступления в войну без того, чтобы тщательно обдумать последствия? Это кажется более похожим на правду.
Есть риск, что ее осторожность может произвести впечатление нерешительности. В конце концов, она может прийти к выводу, что риски в случае отказа от участия в боевых действиях будут выше. Атака в Солсбери и широкая поддержка со стороны значительной части международного сообщества возлагают на плечи Британии бремя лидерства.
Некоторые министры и чиновники уверены, что отказ Британии оказать союзникам военную поддержку может быть воспринят как проявление неблагодарности и черствости, учитывая, что всего несколько недель назад 25 стран в знак поддержки Британии выслали российских дипломатов. Найдутся те, кто скажет, что оставаться в стороне, когда французские и американские самолеты атакуют цели в Сирии, знаменует собой полный крах государственной стратегии “глобальной Британии”.
Очевидно, что Мэй оказалась между молотом и наковальней. Но в какой-то момент в ближайшие дни ей придется принять решение” ( конец цитаты).
Привожу текст без купюр. Он стоит того. Представляется, если бы все зависело от Мэй, она бы ударила раньше Вашингтона, не спрашивая его разрешения или одобрения. Есть некие другие сдерживающие обстоятельства, о которых в статье нет ни слова. 21 апреля английская королева собирается торжественно отметить свое день рождения. Представляется, она не ждет от премьер- министра подарка в виде 3 мировой войны. Одну она пережила, на счет второй- не факт. И кому приятно в дни торжества получать гробы с Ближнего востока? Напомню, на празднование приедут лидеры Британского Содружества с целью определить, есть ли будущее у данного объединения. Причем такие страны, как Индия и ЮАР еще входят и в БРИКС. Если до этого времени Англия ударит по Сирии, не все лидеры Содружества поймут подобный шаг. А это значит, на мечте Великобритании обрести былую мошь через восстановление империи, можно будет поставить крест. Интересно, Канада отказалась принимать участие в сирийской войне
( см. https://www.express.co.uk/news/politics/944884/World-War-3-Syria-Canada-Justin-Trudeau-airstrikes-Trump-Assad-Putin).
“Выступая на Радио-Канады, левый премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что канадские военнослужащие уже участвуют в миссиях в северном Ираке, Латвия, и будут развернуты в Мали.
Он добавил: «Мы не хотим присутствовать в Сирии» ( конец цитаты).
Есть и еще один сдерживаюший фактор. Насколько он реален, трудно сказать, вопрос заслуживает более глубокого изучения.
https://www.express.co.uk/news/world/944477/Russia-spy-news-Vladimir-Putin-latest-Skripal-poison
“Игорь Юргенс, бывший главный советник премьер-министра России Дмитрия Медведева, … обвинил в нападении на бывшего двойного агента на гиперкоммунистические «глубокие государственные группы» в правительстве, которые презирают любую форму разрядки с Западом.
Г-н Юргенс сказал: «Последнее лицо, заинтересованное в этом ( отравлении) до своего избрания, и чемпионата мира по футболу, в который он вложил столько пиара и финансового и политического капитала, – это Путин.
(…)Главный советник рассказал сайту новостей политики, Politico.co.uk, что глубокое государство состоит из бывших офицеров военной и разведывательной службы, бывших дипломатов и представителей населения, большинство из которых превозносят Сталина и СССР, и яростно поддерживают «белую ортодоксию» ( конец цитаты).
Не совсем понятно, но интересно. Хотя была же в Британии группа “Апостолы”. Может, остались последователи?
Почему Трамп пропустил собственный дедлайн для удара по Сирии
Президент США Дональд Трамп пропустил собственный 48-часовой дедлайн по Сирии. В Белом доме теперь говорят, что окончательное решение относительно ударов по объектам в Сирии еще не принято.
При этом представитель администрации Сара Сандерс, отвечая на бесчисленные вопросы журналистов, не стала исключать и прямого удара по российским объектам в Сирии. Вот как она ответила на вопрос о готовности Вашингтона к риску прямого военного столкновения с Россией: «Мы рассматриваем все варианты».
Журналист уточнила, звучит ли такой ответ как «да». Сандерс отметила, что ответ звучит как «Мы рассматриваем все варианты», после чего закрыла тему.
Позднее спикер Белого дома все же указала, что среди возможных вариантов есть и мирное дипломатическое решение конфликта. Тем не менее, по данным CNN, американские удары по Сирии могут начаться на следующей неделе.
Радиостанция Business FM обсудила ситуацию с политологом Георгием Бовтом.
— Столкновение над Сирией отменяется или все-таки откладывается?
— Пока откладывается, но оно может произойти уже на этой неделе. Я бы обратил внимание на то, что риторика британского премьера Терезы Мэй изменилась в последние часы. Она собрала экстренное совещание своего кабинета, прервав пасхальные каникулы, а также привела в боеготовность подводные лодки, которые имеются у Великобритании.
Там обсуждался вопрос о том, чтобы голосовать или не голосовать в палате общин по участию Великобритании в сирийской военной операции, и она склоняется к тому, чтобы не голосовать.
Это значит, что все может произойти до следующего понедельника, когда состоится первое ближайшее заседание британского парламента. Так что, возможно, речь идет о совместной операции США с их союзниками — Великобританией и Францией.
— Как объяснить то, что Трамп сначала назначил себе дедлайн, потом сам же его пропустил?
— Это объясняется исключительно его характером. Трамп — эмоциональный человек, он не первый дедлайн уже такой пропустил. Однако это не значит, что такой удар не готовится.
Видимо, просто инициатива находится не у Трампа, а у военных, которые готовят практическую операцию, и в данном случае просто Трамп нарушил определенный регламент действия верховного главнокомандующего в таких случаях — ну, его уже в этом обвиняют, — выдав намерение США для их врагов.
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В Сирию прибыл российский «миротворческий щит» (ФОТО)
Вчера, 11 апреля, в Сирию прибыла российская делегация под руководством Дмитрия Саблина — координатора депутатской группы по связям с парламентом Сирии.
В составе делегации — депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, депутаты от фракции КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, ряд других парламентариев и группа врачей-онкологов.
У делегатов назначены встречи с руководством парламента и правительства Сирии, а также с патриархом Антиохийским и всего Востока и верховным муфтием Сирии, добавил Белик.
В планах встреча делегации с президентом Сирии Башаром Асадом, её дата не разглашается из соображений безопасности.
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Несмотря на угрозы, звучащие из Вашингтона, а также призывы к России «готовиться к ракетному удару по Сирии» из уст Трампа, делегация эвакуироваться из Дамаска не собирается. Напротив — призывает президента США «не бомбить послов мира».
Вчера члены делегации встретились с губернатором провинции Хомс Талалом Барази и представителями местного духовенства.
«Предстоятель митрополии показал нам несколько икон, которые удалось вывезти из разрушенных храмов Алеппо, Ракки и других городов Сирии, — рассказал Дмитрий Белик. — Многие иконы уцелели, но над ними надругались террористы, теперь они заняли свои места в храмах провинции Хомс».
Врачи-онкологи в состав делегации вошли для оказания медицинской помощи сирийским детям, страдающим онкологическими заболеваниями. «Русская Весна» в своё время освещала ситуацию с онкобольными маленькими сирийцами и писала о том, как Запад безжалостно убивает надежду на жизнь больных раком детей.
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Угрозы Трампа ударить по Сирии напугали фондовый рынок США
Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне возросшей геополитической напряжённости, в частности, опасений, что США нанесут ракетный удар по Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о намерении ударить по Сирии «умными» ракетами и предложил Москве подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского президента Башара Асада.
Котировки акций 26 из 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, упали по итогам торгов в среду, снижение также продемонстрировали индикаторы 9 из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500.
Трейдеры продолжают следить за новостями о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, проводимом командой спецпрокурора Роберта Мюллера, и ждут новых сигналов относительно торгового спора с Китаем.
Вопрос глобальных торговых споров временно отошел на второй план, и рынки заняли выжидательную позицию, чтобы увидеть реакцию Трампа на недавние заявления председателя КНР Си Цзиньпина, пишет MarketWatch.
Си Цзиньпин, выступая на Боаосском форуме во вторник, пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам КНР, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.
В среду новый руководитель Народного банка Китая (НБК) И Ган обнародовал ряд конкретных мер по дальнейшему расширению доступа зарубежных инвесторов в финансовый сектор страны.
«Как аналитики, имеющие дело, главным образом, с изменениями показателей спроса и предложения, мы чувствуем беспокойство в данный момент, поскольку ситуация на рынке в значительной мере определяется политическими факторами», — отмечается в докладе Commerzbank.
«С учетом всех обстоятельств, в том числе заявлений Трампа по Сирии, фондовый рынок держится довольно хорошо. Возможно, это связано с тем, что инвесторы ждут сезона корпоративной отчетности, стартующего в самое ближайшее время», — говорит управляющий директор Themis Trading Марк Кепнер.
Данные министерства труда США, опубликованные в среду, указали на первое с мая прошлого года снижение потребительских цен в помесячном выражении при усилении инфляции в годовом выражении.
Индекс CPI в марте 2018 года уменьшился на 0,1% после повышения на 0,2% в феврале. Инфляция в годовом выражении в прошлом месяце ускорилась до 2,4% с февральских 2,2%.
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Тем временем потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца (0,2% в феврале) и выросли на 2,1% в годовом выражении (1,8%).
Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 20–21 марта, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США.
Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост.
Котировки акций банков резко снизились по итогам торгов в среду. Бумаги JPMorgan Chase & Co. упали в цене на 1,7%, Bank of America Corp. — на 1,9%, Citigroup Inc. — на 0,9%, Goldman Sachs Group Inc. — на 1,4 %, Wells Fargo & Co. — на 1,3%.
Акции Facebook подорожали к закрытию рынка на 0,8%. Глава компании Марк Цукерберг в ходе пятичасовых слушаний в американском Сенате во вторник признал ошибки, позволившие британской Cambridge Analytica получить 87 млн пользовательских данных благодаря соцсети перед выборами в США 2016 года. В среду Цукерберг принял участие в слушаниях в Конгрессе.
Стоимость бумаг 21st Century Fox опустилась на 0,3%. Ранее стало известно, что представители Еврокомиссии провели обыск в лондонской штаб-квартире Fox Networks Group, дочерней компании 21st Century Fox, в рамках расследования возможного нарушения правил конкуренции за права на спортивные телетрансляции и показ спортивного контента.
Капитализация оператора круизов Carnival Corp. подскочила на 0,9% после того, как компания повысила дивиденды и возобновила программу выкупа акций.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 218,55 пункта (0,9%) и составил 24189,45 пункта.
Standard & Poor’s 500 уменьшился на 14,68 пункта (0,55%) — до 2642,19 пункта.
Nasdaq Composite потерял 25,27 пункта (0,36%) и составил 7069,03 пункта.
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Месть за освобождение Дамаска
Вчера в Думе был водружен сирийский государственный флаг.
Сегодня там приступила к работе российская военная полиция.
К освобождению Думы военкоры Anna-News выпустили документальный фильм посвященный освобождению Восточной Гуты от террористов с вполне правильным посылом, что нынешняя военная истерика США и их сателлитов является реакцией на поражение боевиков.
Плюс брифинг Генштаба ВС РФ по ситуации в Сирии за 11.04.2018
В Белом доме прокомментировали возможность удара по российским военным в САР
Вашингтон не исключает возможности удара по Сирии, в том числе по российским объектам в этой стране, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.
Она также заявила, что полученные от американской разведки сведения «не позволяют усомниться в причастности Дамаска и Москвы» к химатаке в сирийской Думе.
При этом Сандерс отметила, что ракетный удар – лишь «один из вариантов действий», от которого президент может отказаться.
По ее словам, «консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются».
Напомним, в среду Трамп написал в своем «Твиттере», что России следует подготовиться к удару по Сирии, в ходе которого будет применено «хорошее, новое и умное» оружие.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут уничтожать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.
Без ковбойских методов: почему у антиасадовской коалиции не получилось выступить единым фронтом
США и ряд их союзников настаивают на том, что виновника предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума необходимо наказать. Соответствующие заявления сделали лидеры ряда государств.
Так, 11 апреля на эту тему высказалась министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Она обещала «полностью поддержать» авиаудары Соединённых Штатов в ответ на «применение» химического оружия, правда, в чём именно будет выражаться эта поддержка, глава австралийского правительства не уточнила.
Тон милитаристскому настрою Запада задали США. В вторник 10 марта вечером стало известно, что Дональд Трамп отказался от латиноамериканского турне из-за событий на Ближнем Востоке.
Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США со своими советниками обсудил несколько вариантов нанесения ударов по сирийской территории, один из которых предусматривает бомбардировку нескольких объектов в течение «более чем одного дня».
Проявили осторожность
В отличие от своего американского коллеги президент Франции Эммануэль Макрон не стал менять рабочий график. Ещё во вторник официальный представитель правительства Пятой республики Бенжамин Грево сообщил, что отмена поездки в Москву, которая намечена на май месяц, «пока не обсуждается».
11 апреля французский президент встретился в Париже с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На итоговой пресс-конференции Макрон подчеркнул, что авиаудары в ответ на события в Думе не затронут объекты союзников сирийского президента Башара Асада.
«Наше решение не будет касаться союзников сирийского режима или ударов по кому-либо, кроме химических объектов режима», — сказал он.
Также президент Франции подчеркнул, что выступает против дальнейшей эскалации конфликта. Он добавил, что примет решение в связи с ситуацией в Сирии в ближайшие дни.
Не стала делать громогласных заявлений по поводу ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как пишет газета The Times, для принятия дальнейшего решения главе правительства Соединённого Королевства «необходимы доказательства» применения боевых газов.
«Мэй заявила президенту Трампу, что Великобритании нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединиться к военному удару по Сирии», — пишет издание.
Ещё до предполагаемой атаки с помощью отравляющих веществ Минобороны РФ заявило, что российские военные будут сбивать ракеты, выпущенные по сирийским объектам. После сообщений о возможных действиях против официального Дамаска аналогичное заявление сделал и посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.
«Если последует удар со стороны Америки, то (её) ракеты будут перехватываться, и даже источники их запуска будут поражаться», — сказал он в интервью местному телеканалу «Аль-Манар».
Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий «необходимо исключить и что Россия готова к переговорам».
Прокомментировал ситуацию в сирийской Думе и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация весьма напряжённая вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле надеются, что стороны будут избегать шагов, «которые: а) ничем не спровоцированы и б) будут только усугублять ситуацию».
Заявление о том, что Россия будет защищать своих союзников на сирийской территории прокомментировал 11 апреля и президент США.
Дональд Трамп
«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, „умные“, классные! Нечего иметь дело с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
Впрочем, через 40 минут американский лидер сделал ещё одну записать в микроблоге, которая была более взвешенной и миролюбивой.
«Отношения с Россией у нас хуже, чем когда-либо. Хуже даже, чем во времена холодной войны. Причин этому нет. России нужно, чтобы мы помогли ей с экономикой, а это совсем несложно. Нам нужно также, чтобы все страны работали сообща. Остановим гонку вооружений?» — говорится в посте американского лидера.
В поисках легитимности
В своей новейшей истории США никогда не участвовали в крупных военных конфликтах в одиночку, предпочитая действовать вместе с союзниками.
Так, с августа 1990 по январь 1991 года американская армия совместно с вооруженными силами Франции, Великобритании, Канады и ряда арабских государств, в том числе Сирии, провела операцию «Щит пустыни» против иракской армии.
С 24 марта по 10 июня 1999 года США вместе с союзниками по НАТО атаковали Югославию, заставив её руководство вывести войска и полицейские подразделения с территории Косово.
В 2003 году США вновь вторглись в Ирак, на этот раз их целью было свержение режима Саддама Хусейна. В коалицию с Вашингтоном вошли тогда Великобритания, Австралия, Польша, Грузия, Украина, Нидерланды, Испания и Турция. Наконец, с марта по октябрь 2011 года США приняли участие в операции в Ливии. В этом американской стороне помогали их союзники по НАТО, а также ОАЭ, Иордания, Катар и Швеция.
Американский авианосец «Гарри Трумэн»
Опрошенные RT эксперты пояснили, что коалиция нужна Вашингтону для придания международной легитимности своим действиям.
«Военный потенциал Франции и Великобритании сам по себе американцам неинтересен. Просто ООН не даёт им легитимности для силовых действий, и тогда США создают такую модель, при которой некий легитимный Запад, представляющий мировое правительство, противопоставлен условным силам зла», — заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, сейчас и британцы, и французы в меньшей степени заинтересованы в участии в бомбардировке объектов сирийской армии, чем США.
«И в Лондоне, и в Париже понимают, что это балансировка на грани войны с Россией, а воевать с вооруженными силами РФ там не горят желанием. При этом весьма вероятно, что Макрон тем не менее будет стремится помогать Трампу, так как считает, что участие в этой коалиции поднимет его рейтинг. А вот Мэй такая „стрельба от бедра“ по-ковбойски явно не близка», — отметил Брутер.
Он добавил, что теоретически Трамп может рискнуть действовать в Сирии в одиночку, если создать коалицию против Асада не получится. Однако, добавил эксперт, в самих правящих кругах США также нет единства по поводу возможной военной операции американских войск в Сирии.
Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в беседе с RT высказал предположение, что твит Трампа о скорм запуске ракет по Сирии с угрозами в адрес России означает, что президент США «скорее готов, чем не готов» к началу операции.
«Это означает, что удар по всей видимости будет нанесён, но вопрос каким именно он будет. Возможно, это будет „косметическая бомбардировка“, без серьёзных последствий для сирийских вооружённых сил, возможно, удары будут чувствительными, а возможно — и крайне серьёзными, нацеленными на полный подрыв боевых возможностей сирийской армии. В последнем случае это будет означать, что огнём будут затронуты и российские военные объекты в Сирии», — рассуждает Васильев.
Эксперт подчеркнул, что основные проблемы как раз заключаются в том, как будет созываться коалиция и какие последствия ожидают её участников.
«Например, сирийские и российские военные могут не тронуть американские корабли и самолёты, но уничтожить французскую или британскую военную технику. У РФ в этом плане есть некий маневр. А ни Франция, ни Великобритания не хотят втягиваться в военный конфликт с Россией, так как возможные потери военнослужащих армий этой страны чреваты отставками Мэй и Макрона или существенным подрывом их позиций внутри своих стран», — заявил эксперт.
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Знаменательный день: Восточная Гута полностью освобождена от боевиков, — генерал ВС РФ
Сирийская армия вернула под полный контроль город Думу — последний оплот боевиков-исламистов в Восточной Гуте. Такое заявление сделал начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — заявил генерал Вооружённых сил России.
Военный уточнил, что в освобождённом от боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» городе приступят к работе подразделения военной полиции Минобороны РФ, которые будут следить за порядком при переходе Думы под контроль законного правительства САР.
Минувшим вечером стало известно, что российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности заканчивается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.
За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3 916 боевиков и членов их семей. Все они на 96 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.
В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.
С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 41 213 человек.
Из Восточной Гуты за этот же период при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 165 123 человек.
Также 250 заложников были освобождены из плена радикальных вооружённых исламистов.
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Канада не собирается участвовать в военной агрессии США против Сирии
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна не намерена принимать участие в военной кампании в Сирии.
Глава правительства уточнил, что сейчас канадские военные инструкторы уже находятся в Северном Ираке, один канадский батальон расквартирован в Латвии, в августе миротворцы будут отправлены в Мали.
«Мы не хотим присутствовать ещё и в Сирии. Но мы предоставляем гуманитарную помощь, работаем на дипломатическом и политическом направлениях для поиска путей решения сирийского конфликта», — подчеркнул Трюдо в интервью международной радиостанции «Радио Канада» (англ. Radio Canada International, сокр. RCI).
Как ранее сообщала «Русская Весна», американский президент Дональд Трамп заявил о планируемом военном ответе США на предполагаемое применение Дамаском химического оружия в городе Дума, расположенном в столичном пригороде Восточная Гута.
На днях российские военные оперативно прибыли на место и не обнаружили признаков «химатаки».
Руководство Сирии категорически отрицает обвинения боевиков и Запада. Президент России Владимир Путин ответил, что Москва имеет неопровержимые доказательства попыток террористов в Сирии провести провокации с использованием боевых отравляющих веществ.
Напомним, вечером во вторник Россия заблокировала в Совбезе ООН проект американской резолюции по расследованию химических атак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также был отклонён. Также Совбез не принял проект резолюции РФ в поддержку миссии ОЗХО в САР.
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Почему Китай не спешит на помощь России в Сирии
Известный блогер Руслан Карманов, живущий в Гонконге, рассказал, почему Китай пока не спешит вмешиваться в ситуацию вокруг Сирии.
В личке постоянно спрашивают о том, «что Китай думает о ситуации».
Китай думает, что Россия справится. Недооценкой российских возможностей Китай не страдает — вместо чтения «Фейсбука» работает с реальными данными. Поэтому «срочно спасать умирающую рашку» не спешит по простой причине — оная существует только в сознании типового рашковсё-бота, то есть омежки имени навальнера.
У всех остальных вопросов на тему «как рашка со ржавыми калашами хныкает» не возникает — все в принципе видели, второй раз никто не хочет проверять. Слабая помирающая рашка — мрия козачка-белогвардейца уже век как, и не более.
Сам же тезис «Китай подорвётся нас спасать» исходит из «мы слабые, ни одного выстрела не было, а мы уже помощь просим». Не подорвётся, никакой недооценки российских возможностей нет. Никто спасать в такой ситуации не стартанёт. Всё очень здраво и продуманно — а не на уровне навзрыдного ЖЖ-либераста про «ну вот и всё…. а тут американцы с лазерами, а мы, да горько даже думать».
Расслабьтесь. Удаву Каа никто не помогал играть с Маугли, не потому что Каа лох, а потому что Каа, при желании, мог бы задавить Маугли с мокрым хрустом в любую секунду. Это — реальность российских возможностей.
Китай очень чётко понимает, что если тов. Владимир скажет, то на глобусе будут серьёзные изменения. И вообще не шутит на эту тему, в отличии от коллектива российских трубадуров и клоунов.
Китай проверял на Даманском, давно, но вопросов больше не имеет — если Россия сказала, что вломит — значит вломит. Проверять нет смысла, т. к. никто не согласится.
Да, а если бы России что-то реально угрожало, Китай вылез бы первым и лёг бы поперёк рельс. Просто потому что после России всё было бы удручающе просто — остался бы Китай и «все остальные нормальные страны». Здесь все всё прекрасно понимают, поэтому на все истеричные взвизги про «ну вот и всё!» реагировать смысла нет.
Руслан Карманов
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«Ошиблись с союзником»: Как Франция промахнулась в Сирии
Парижу необходимо проявить самостоятельность в сирийском урегулировании и признать, что с 2011 года Франция «всё делала не так». Такое мнение на страницах Figaro высказал политолог и полковник запаса вооруженных сил Каролин Галактеро.
По его мнению, настоящая причина нынешних сообщений о «химической атаке» в Восточной Гуте — это стремление Запада «наказать Россию» за желание установить мир в Сирии.
«Россию наказывают. Наказывают за то, что она является Россией, и за успешное возвращение на международную арену», — считает доктор политических наук.
Как пишет Галактеро, Москва «стремится к миру гораздо в большей степени, чем «международная коалиция», являясь «единственной страной, добившейся за семь лет каких-то результатов». Он также отмечает, что «никто не задается вопросом, почему новая химическая атака происходит сейчас, именно в момент, когда Восточная Гута возвращается под контроль сирийского правительства».
«Так чего же мы хотим? Скоро это выяснится: если мы хотим спасти Сирию, то, прежде всего, не должны вступать в коалицию, которая будет действовать без мандата ООН и будет нести ответственность за войну, непосредственной жертвой которой станет сирийский народ», — подчеркивает политолог.
По его словам, противостояние с Россией и Ираном не отвечает «стратегическим интересам Франции или интересам Европы».
«Как это часто бывает, мы ошиблись с врагом, с союзником, с доктриной — со всем сразу», — подытожил Галактеро.
Ранее ряд западных стран обвинил Дамаск, а также поддерживающих его Москву и Тегеран в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД назвал обвинения в адрес Дамаска информационным вбросом, выгораживающим террористов и оправдывающим возможные силовые удары извне.
При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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ВАЖНО: В ответ на угрозы США военные корабли ВМФ РФ развернулись в боевой порядок у берегов Сирии (ФОТО)
США опубликовали снимки сирийского порта Тартус, сделанные с израильского спутника. На них видно, что российские военные корабли покинули Военно-морскую базу и выдвинулись на боевые позиции.
На первом снимке видны не менее семи кораблей, стоящих в доках. На втором снимке кораблей на своих местах уже нет.
Средиземноморская группировка ВМФ РФ вышла в море. В момент спутниковой съемки в Тартусе была только одна дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Варшавянка». Отметим, что в обоих случаях в кадр не попал фрегат «Адмирал Эссен», который в тот момент был где-то неподалёку в море.
Спутниковые снимки показал в своем эфире телеканал Fox News, они предоставлены компанией Image Satellite Internacional (ISI). В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов.
Осталась только одна подлодка класса «Кило», сказано в пояснении компании. Под подводными лодками класса «Кило» в НАТО обозначают две серии советских и российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».
Спутниковая компания также перечислила зафиксированные на снимках, а потом «исчезнувшие» корабли ВМФ России. Среди них: сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», большой десантный корабль класса «Ропуча», сухогруз «Инженер Трубин». Также с места снялись и противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
На фото ниже показан маршрут американского разведывательного самолёта, следящего за российскими военными базами и флотом в Сирии.
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Общее видение
Общее видение ситуации в карикатуре Бена Гариссона.
По остальному.
1. Белым Дом вновь обвинил Сирию и Россию в атаке Думы. Никаких фактических доказательств этому до сих пор не представлено, но это уже обычное дело.
2. МО РФ в очередной раз заявило, что в Думе не найдено ни одного свидетельства хим.атаки.
3. Британия снова передумала. Мэй заявила, что присоединится к атаке Сирии и без одобрения парламента. По данным британской прессе подводные лодки с крылатыми ракетами отправлены к берегам Сирии.
4. МИД РФ приветствует отправку миссию ОЗХО в Сирию. Группы экспертов могут прибыть в Думу в конце недели. Если эксперты начнут работать в Думе, вероятность удара снизится, поэтому период до их прибытия оптимален для удара, дабы сорвать расследование.
5. Боливия призвала собрать 12 апреля очередное заседание СБ ООН по поводу эскалации в Сирии.
6. На конец дня 11 апреля США еще не приняли окончательного решения об ударе. По заявлению Белого Дома, Трамп продолжает выбирать из предложенных вариантов действий.
США могут атаковать Сирию в ближайшие часы, — экс-советник Госдепа
Удар США по Сирии может быть нанесён в ближайшие часы, считает эксперт Атлантического совета, бывший советник госдепартамента по Сирии Фредерик Хоф.
«Я предполагаю, что уже сегодня вечером крылатые ракеты поразят Сирию. Возможно, больше, чем одну цель. Я думаю, что наиболее вероятное время — между 8 и 10 часами вечера (03.00–05.00 мск)», — заявил Хоф, выступая в Атлантическом совете.
Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что гораздо большее значение имеет не сам удар, а то, что за ним последует.
«Если это (удар по Сирии) будет лишь одномоментным событием, то (США) ничего добиться не удастся», — сказал Хоф, напомнив, что удар США по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 года не привел к изменению ситуации в арабской республике.
Хоф занимал должность специального советника госдепартамента США по переходному периоду в Сирии при администрации Барака Обамы.
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Россия и США начали диалог по Сирии, — экс-командующий ВДВ
Россия напрямую контактирует с руководством Комитета начальников штабов ВС США, а с НАТО общается через Турцию.
Об этом, комментируя ситуацию вокруг Сирии, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.
«Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО», — отметил он.
Также Шаманов призвал россиян не беспокоиться в связи с возможными ударами по Сирии, добавив, что российские политики, дипломаты и военные круглосуточно работают в тесном контакте.
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