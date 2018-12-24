Ничего формального, только твиты
13:46. 24 декабря 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На тему заявлений Трампа про вывод половины войск из Афганистана.
Тут спрашивали в комментариях, выводят на самом деле или нет.
Таким же вопросом интересуют и американские военные, которые узнали о том, что их выводят из твиттера.
Высокопоставленные генералы также ничего вразумительного на этот счет сообщить не смогли, ссылаясь на то, что о выводе войск и отставке Мэттиса узнали из газет и твиттера.
Во время праздничного визита к американским военослужащим в Афганистане, генерала морской пехоты Роберта Неллера спросили о приказе президента Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана.
Морской пехотинец хотел узнать, что означают приказы для тех, кто находится в боевых действиях?
«Это действительно хороший вопрос», – сказал генерал. «И честный ответ, я понятия не имею».
На каждой остановке своего путешествия генерал Неллер сталкивался с вопросами о том, что означают недавние приказы о сокращении и отставке министра обороны Джима Мэттиса для морских пехотинцев и для более широкой военной стратегии США на Ближнем Востоке.
Вопросы поступили от морских пехотинцев находящихся на учения в Норвегии, а также от тех, кто потеет в жару в Афганистане, которые хотят знать, как беспорядки в Вашингтоне влияют на них.
«Ваши семьи спрашивают, уезжаете ли вы?» – спросил он группу морских пехотинцев в провинции Гельменд. Многие кивнули, да.
«Ты не уйдешь», – невозмутимо сказал он, смеясь над войсками в середине месячного развертывания.
На данный момент командиры, независимо от их ранга, имеют мало подробностей о планах мистера Трампа – без каких-либо сроков, точных цифр или указаний руководству Пентагона по этому вопросу. Во время поездки генерал Неллер работал над тем, чтобы подавить потрясение и мотивировать войска, предупреждая их, чтобы избежать самоуспокоенности и тоски по дому. Морские пехотинцы смеялись над своим лидером и его честностью, но это вызвало разочарование среди офицеров и персонала по поводу отсутствия подробностей из Вашингтона: если генерал Неллер, один из высокопоставленных офицеров американских военных, не знает, что происходит, то кто тогда может знать?
Министр военно-морского флота Ричард Спенсер присоединился к генералу Неллеру в Афганистане для участия в праздничном визите и в интервью сказал, что он не получил приказа от Белого дома или Пентагона о выводе войск.
«Ничего формального, только твиты», – сказал он в субботу, добавив, что он может быть в неведение, потому что он был в дороге в течение трех дней.
По словам многих офицеров, знакомых с этим вопросом, глава сил Организации Объединенных Наций и Организации Североатлантического договора в Афганистане генерал Остин Миллер не получал приказы о сокращении войск. Утренние брифинги для разведчиков в течение нескольких дней были сосредоточены на общедоступных новостях, потому что официальной информации внутри страны не было.
«Я не думаю, что кто-то действительно точно знает, что произойдет», – сказал генерал Неллер на одном из собраний морских пехотинцев в пятницу. «Я читал то же самое в той газете, которую вы процитировали, у меня немного больше знаний, но не намного больше».
На прошлой неделе Трамп написал в Твиттере о том, что Исламское государство в Сирии было побеждено, и приказал вывести туда войска США. Днем позже официальные лица заявили, что он также приказал начать вывод примерно 7000 американских военнослужащих в Афганистан , что составляет примерно половину американских войск в стране.
В интервью в пятницу топ-офицер корпуса морской пехоты сказал, что не может комментировать объявленные планы вывода войск, но сказал, что «был предложен лучший военный совет, и решение было принято».
«Я не делаю политику, я выполняю приказы», добавил он, не уточняя, какой совет был дан.
Он также мало что мог сказать об отставке мистера Маттиса.
«Он написал письмо, я не собираюсь его комментировать», – сказал генерал Неллер. «Я понимаю и уважаю его решение».
Генерал Неллер сказал, что министр обороны не собирается уходить в отставку до конца февраля, что может дать время для назначения преемника и его утверждения Сенатом, а также для обеспечения надлежащей преемственности на вершине департамента.
NB! Статья была написана за день того, как Трамп погнал Мэттиса и назначал его преемника, который заступает с 1 января.
На аэродроме Баграм в северном Афганистане генерал Неллер говорил с относительно небольшим контингентом из примерно 60 морских пехотинцев США, что составляет часть от примерно 14 000 американских военнослужащих в стране. Морские пехотинцы здесь консультируют, обучают и поддерживают сотни солдат из Грузии, которые обеспечивают безопасность базы.Они также иллюстрируют сложность вывода войск. В то время как несколько десятков морских пехотинцев здесь кажутся такими, что их можно было бы относительно легко отправить домой, реальность сложнее.
Более 500 грузин здесь не просто стоят на страже, но проводят обычное патрулирование вокруг базы и нуждаются в том, чтобы морские пехотинцы или другие войска США вызывали авиационную поддержку, если они оказываются под атакой. Отношения США с грузинскими силами являются частью более широких двусторонних отношений. Резкий выход США может испортить альянс со стратегическими последствиями, когда США столкнутся с еще более агрессивной Россией.
Майор Ричард Бейтс, ответственный офицер морского контингента, сказал, что все, что они слышали о сокращении, было получено из сообщений средств массовой информации.
"Это был сюрприз, но я уверен, что это был такой же сюрприз для парней, которые вышли из Ирака", – сказал он, имея в виду резкое заявление тогдашнего президента Барака Обамы в 2011 году о том, что большинство американских войск покинут Ирак и операцию «Свобода Ираку». ,
По словам человека, знакомого с этим вопросом, грузинские войска также не знали, чего ожидать.
Для многих вывод может означать долгожданное завершение длительного зарубежного развертывания. Морские пехотинцы по всему Афганистану говорили, что члены семьи спрашивали их, когда они возвращаются домой.
Майор Бейтс сказал, что известие об отставке мистера Маттиса стало для него большей новостью, так как министр обороны, отставной генерал морской пехоты, высоко ценится своими сослуживцами.
«Его отставка более разрушительна, чем вывод войск», – сказал майор Бейтс. «Будет трудно заполнить эту пустоту».
https://www.wsj.com/articles/marines-deployed-abroad-seek-answers-amid-washingtons-turmoil-11545573601 – оригинал на английском
Альтернативный вариант, который вскользь упоминался в статье, это вариант Принса (основателя ЧВК Blackwater), который еще несколько месяцев назад предлагал вывести большую часть войск и заместить их ЧВК, чтобы дать им возможность заработать на этой войне и помочь государству спасти лицо (война по сути уже проиграна – Пентагон официально признал, что не может победить Талибан), так как в случае ожидаемого провала, риски лягут на ЧВК, а государство будет формально не причем, так как сможет всегда заявить, что "когда мы выводили войска, дела шли более менее неплохо". ЧВК же легко переживут имиджевые издержки и заработают много денег.
Этой осенью поступали сообщения о том, что частные оборонные подрядчики лоббируют принятие варианта Принса в Пентагоне и администрации Трампа, так что на деле вывод американских войск из Афганистана будет не выводом, а трансформацией группировки США и НАТО – удельная доля регулярных войск США в контингенте НАТО в Афганистане резко сократится (Трамп выполнит свое предвыборное обещание и вернет значительное число американских солдат домой), а кол-во персонала американских ЧВК резко возрастет. В отличие от Сирии, где без регулярных войск американские ЧВК повиснут в оперативной пустоте не имея надежной точки опоры и правовой легитимности, в Афганистане США могут опираться на зависимый от них режим в Кабуле, который хотя бы из желания выжить, будет вынужден смириться с такой трансформацией американского военного присутствия. При этом, часть контрактов может быть заключена напрямую с Пентагоном, часть – с правительством в Кабуле.
С военной точки зрения это конечно мало что меняет – ЧВК так же неспособны победить Талибан, как и морская пехота.
Источник: colonelcassad.livejournal.com