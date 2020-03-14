«Золотой» твит Бесединой.

В ходе своей избирательной кампании Беседина постоянно жаловалась на нехватку денег и требовала от верных сторонников активно перечислять пожертвования на работу своего штаба через фонд «Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Своего же основного конкурента-коммуниста Беседина обвиняла в том, что за ним якобы стоит мэрия с «мешками денег»:

Prt Scr/vk.com

Насколько активно слали свои денежки «добренькие Буратины» на счета Бесединой, можно судить хотя бы на одном примере.

4 сентября Фонд Варламова и Каца объявил через Twitter сбор денег для покупки некоего «топ-твита» с призывом голосовать за Беседину:

Prt Scr/twitter.com

Требуемая сумма для покупки этого твита была озвучена какая-то невероятная — 280 тысяч рублей. Однако уже к утру следующего дня на счет оппозиционерки необходимая сумма «накапала».

Prt Scr/twitter.com

Однако что это за такой воистину «золотой твит», который стоил, как, например, три десятка инвалидных колясок для нуждающихся, ни Беседина, ни Кац с Варламовым не рассказывают. Они не приводят совершенно никаких доказательств того, что почти три сотни тысяч рублей были действительно истрачены на «золотой твит», а не на отдых на островах или оплату карточных долгов заядлого игрока в покер Каца.

В социальных аккаунтах Бесединой нет ни текста этого твита, ни хотя бы фото с экрана, подтверждающего существование рекламного сообщения. Как обычно, стоящие за оппозиционеркой деятели предлагают поверить им на слово.

Четыре мешка денег.

Штаб оппозиционеров был при этом пойман и на более серьезных нарушениях. Вместо того, чтобы честно раздавать «яблочные» газеты с агитацией жителям района или раскладывать их по почтовым ящикам в районах Сокол и Аэропорт, сотрудники Каца и Бесединой ухитрились «честно продать» 126 000 экземпляров свеженапечатанной партийной литературы штабу конкурента из КПРФ за… 430 тыс. рублей.

Умению команды Каца делать деньги из воздуха можно только позавидовать. А вот как оценить эту явно мошенническую сделку между штабами кандидатов с юридической точки зрения, как были оформлены поступившие в штаб Бесединой сотни тысяч рублей за продажу бесплатных агитационных газет, и были ли они отражены в итоговом отчетекандидата — это большой вопрос к избиркому.

Вообще, во всей избирательной кампании протеже профессионального игрока в покер Каца и блогера Варламова вызывает удивление колоссальный бюджет, который был потрачен на продвижение Бесединой в Мосгордуму. Согласно финансовому отчету, на свою агиткампанию она привлекла более… 16 млн рублей!

Prt Scr/mosgorizbirkom.ru

Это в четыре раза больше того, чем поступило на избирательный счет основного конкурента Кумина, о котором Беседина всем рассказывала, что у него-де «есть мешки с деньгами».

У кого же на самом деле были мешки денег сомнительного происхождения, выяснилось только в октябре — уже после того, как Беседина вступила в должность депутата МГД.

Выяснилось, что она стала не только «самым дорогим» кандидатом в своем избирательном округе, но и заняла почетное второе место во всем т.н. «списке Навального». Среди поддержанных «Умным голосованием» депутатов, прошедших в Мосгордуму, только старый «яблочник» Евгений Бунимович израсходовал на свою избирательную кампанию больше, чем никому не известная «архитекторка» Беседина, — он отчитался за потраченных 18,9 млн рублей.

Против Крыма, за ЛГБТ.

Чем же уже успела прославиться оппозиционный депутат Беседина? После того как стали известны результаты голосования, этот «Наивный Эльф» (как она сама себя называет в Twitter), заявила, что выборы «ненастоящие», а Мосгордуму необходимо… распустить.

Prt Scr/twitter.com

И действительно, на первом же заседании МГД Беседина озвучила это свое «конструктивное предложение», перечислив всех тех, кто, по ее мнению, должен руководить городом. Это, разумеется, и Любовь Соболь, и Илья Яшин, и Анастасия Брюханова, и другие либералы. Понятно, что такая идея не нашла поддержки у только что избранных депутатов.

Тем не менее, добровольно сложить в знак солидарности с Соболь и Яшиным собственные депутатские полномочия Беседина не решилась. Вместо этого она стала активно украшать свой депутатский кабинет, расставив у себя на рабочем столе флажки России, «Яблока» и… радужный флажок ЛГБТ.

«Гей-парады — это совершенно нормальная часть политической дискуссии. Конечно, нужно разрешать любую политическую дискуссию», — считает либеральный политик.

Prt Scr/twitter.com

Помимо горячей поддержки гей-парадов, Беседина успела оскандалиться своим заявлением, что добровольное вхождение Крыма в состав России по результатам свободного волеизъявления жителей полуострова на референдуме на самом деле является… «незаконным».

«Тот способ приобретения Крыма, который был произведен в четырнадцатом году Россией, нарушает международное законодательство. Это было незаконно, это был незаконный акт», — заявила Беседина, стоя на самокате.

«Даша-самокат» против транспорта Москвы.

Автотранспорт, как личный, так и общественный, — еще один объект ненависти «наивного эльфа».

«Мне не нравятся автомобили, — возмущалась депутат в эфире «Эхо Москвы». — Мне не нравятся железные коробки, которые отравляют наш воздух и захламляют наш город».

Вместо автобусов и автомобилей Беседина мечтает пересадить миллионы москвичей на велосипеды, веломобили и самокаты, за что получила среди блогеров очередное прозвище — «Даша-самокат». Сама же Беседина ездит как на самокате, так и на велосипеде без велошлема и какой-либо защиты, не только нарушая тем самым неписанные правила безопасности на дорогах, но и подавая откровенно дурной пример всем остальным, в том числе и детям.

Среди других предложений «яблочницы» — ликвидировать Садовое и Бульварное кольца, вместо них оставить одну полосу для движения, желательно трамваев или троллейбусов. Электробусы же Дарье категорически не нравятся из-за наличия в них «экологически грязного» отопителя салона.

Кроме того, политик выступает за снос всех эстакад и полное уничтожение подземных и надземных переходов. При этом скорость движения оставшихся автомобилей должна быть законодательно ограничена до 30 км/ч, а за любое превышение этого лимита должен жестко штрафоваться.

Беспорядки оппозиции в Москве привели во власть скучающего ЛГБТ-эльфа Федеральное агентство новостей / Настасья Шеркунова

В дополнение к этим оригинальным идеям «архитекторка» с четырьмя курсами образования активно продвигает западные «урбанистические» практики с совершенно популистскими названиями, типа «Ноль смертей» или «Vision Zero».

«Если скорость на улицах, где могут появиться пьяные (а также дети, старики и другие люди) будет достаточно низкой, то никто не будет гибнуть», — уверена депутат.

Более того, Беседина всерьез предлагает переложить ответственность за смертельные ДТП с непосредственного виновника на… городские власти, которые не ограничили скорость движения или «неправильно» спроектировали дорогу.

Ей скучно.

Вообще, работа депутата наскучила Бесединой буквально спустя пару недель.

«Характер доклада вызывает срочное желание спать», — жаловалась девушка своим подписчикам в Twitter прямо с обсуждения бюджета Москвы.

Prt Scr/twitter.com

Выходит, что ради таких «эльфийских» депутатов, как Дарья Беседина, живущих в своем мирке ЛГБТ-грез и розовых пони, оппозиция и выводила на московские улицы толпы дезориентированной молодежи? Получается, так. Драки с полицией, перекрытие дорог, миллионные пожертвования и тюремные сроки — все это понадобилось для того лишь, чтобы во власть в столице и других городах России пролезли откровенные инфантилы.

Что ж, теперь эта публика, не признающая ни реалий городской жизни, ни даже государственных границ РФ, будет несколько лет проталкивать свои законы в крупнейшем мегаполисе страны. Как говорится, выбрали на свою голову.

Самолюбование, извращенность, скука и полная некомпетентность в вопросах городского управления — вот лицо новейшей либеральной оппозиции, дорвавшейся до муниципальной власти в России на щедрых донатах неизвестных спонсоров.

Источник: https://riafan.ru/1229086-besporyadki-oppozicii-v-moskve-priveli-vo-vlast-skuchayushego-lgbt-elfa