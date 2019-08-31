Договор о ненападении с Германией безупречен

2019 год богат на памятные даты. 1 сентября весь мир отметит восьмидесятилетие со дня нападения Гитлера на Польшу и начала Второй мировой войны. А 23 августа 1939 года в Москве был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, так называемый пакт Молотова-Риббентропа.

30 лет назад Съезд народных депутатов СССР принял постановление, которое определило пакт Молотова-Риббентропа, как документ, положивший начало Второй мировой войне. Главный архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев утверждал, что пакт и секретные протоколы, разграничивавшие сферы интересов СССР и Германии, находились с юридической точки зрения в противоречии с нормами международного права и морали.

Однако это был не первый документ, заключенный между Третьим рейхом и странами, которые в будущем будут ему противостоять. В сентябре 1938 года британский премьер Невилл Чемберлен и французский лидер Эдуар Даладье прилетели к Гитлеру в Мюнхен, где подписали с Адольфом Гитлером соглашение, благодаря которому он смог захватить Чехословакию. Хотя у этой страны были договоры о взаимной обороне с Англией и Францией.

Внешнеполитическое положение СССР в 1939 году было очень сложным. Сталин опасался войны на два фронта. Летом 1939 года японские милитаристы напали на Советский Союз в районе реки Халхин-Гол. Бои продолжались вплоть до сентября и закончились поражением японской армии. Так что к моменту заключения договора с Германией СССР уже имел проблемы на востоке. Поэтому войну на западе Советский Союз просто не мог себе позволить. К тому же сталинская разведка доносила о секретных переговорах англичан с немцами. Угроза войны на два фронта была реальностью, от которой Сталин не мог отмахнуться.

«Как мы знаем, у Советского Союза была неплохая разведка. К этому времени уже в Европе работала знаменитая «Кэмбриджская пятерка», объем информации был очень значителен. Я знаю, что за первые полгода в 1939 году между разведками Германии, Англии и Франции было около 160 возможных контактов по поводу организации возможного блока против Сталина. Эти страны руководствовались только своими интересами, каждый вел свою игру, каждый хотел обмануть своего противника и выиграть. Никто не хотел воевать на два фронта, никто не хотел остаться без союзников», – рассказал доктор исторических наук Владимир Фортунатов.

Надо отметить, что еще по итогам Первой мировой войны был заключен Версальский мирный договор. Кстати, на его подписание, по понятным причинам, не пригласили РСФСР. Всего за год до победы Владимир Ленин сагитировал народ поднять восстание против занятого в войне правительства, а затем заключил сепаратный мир с Германией, лишив нашу страну звания победительницы и растеряв ряд ключевых территорий. Получилось, что тысячи русских солдат зря умерли на полях ПМВ. Россия не была стороной в Версальском пакте. По этому договору Германия не имела права собирать армию более чем в сто тыс. человек. Под запретом было и производство тяжелой техники и артиллерии. Словом, союзники превращали Германию в демилитаризованную страну. Но после прихода Гитлера к власти у Германии появляются танки, самолеты, артиллерия, армия растет как на дрожжах. В 1937 году Гитлер выступил с заявлением о том, что германия снимает свою подпись с Версальского договора.

Всем хорошо известна американская марка автомобилей с эмблемой Ford. Но мало кто знает, что 30 июля 1938 года глава автогиганта Генри Форд был удостоен высшей награды Третьего рейха для иностранцев. Фюрер буквально боготворил Форда. Лидер нацистов называл бизнесмена своим вдохновителем и держал его портрет в мюнхенской резиденции. Орденом орла были награждены также: лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини, глава IBM Томас Ватсон и владелец General Motors Джеймс Муни.

«И про эти конкретные примеры не будет ни в каком учебнике написано. О том, как Форд получал высшую награду Третьего рейха. О том, как General Motors купил Opel. Opel – это до сих пор американская машина с немецким названием. Там 80% капитала General Motors», – рассказал писатель Александр Мясников.

12 мая 1935 года скончался глава Польши маршал Юзеф Пилсудский. На торжественную церемонию прощания прибыла делегация нацисткой Германии во главе с Германом Герингом, который шел в первом ряду. Фюрер германской нации Адольф Гитлер приказал организовать в берлинском кафедральном соборе мессу у символического гроба Пилсудского и сам принял участие в службе. Почетный караул отдал гробу военные почести. Во всей Германии был объявлен всенародный траур.

Сталин неоднократно предлагал западным странам заключить договор о противодействии Германии. Но те отказывались, во многом из-за антагонизма в отношении самого Советского Союза, который на протяжении 20 лет не выказывал никакого желания сотрудничать с капиталистическими странами, открыто поддерживал коммунистические партии на Западе и призывал «разжечь огонь революции». В глазах европейцев СССР был злом не меньшим, чем Третий рейх.

Чтобы решить две проблемы сразу, британские политики вполне могли рассчитывать на то, чтобы столкнуть лбами Германию и СССР. После того, как германский бронированный кулак непосредственно столкнулся бы с красной армией, другие европейские державы могли бы победить того, кто выживет в этой схватке.

В конце апреля 1939 года фюрер лает своему генштабу указание начать подготовку к захвату Польши. Операция «Вайс» предусматривала проведение нескольких провокаций, чтобы вызвать агрессию со стороны Польши. 31 августа 1939 года группа немецких диверсантов, выдавая себя за польских активистов, ворвались в здание радиостанции города Глейвица. Они расстреляли нескольких человек, привезенных с собой. Впоследствии выяснится, что это были переодетые в польскую форму немецкие уголовники. 1 сентября германские войска вторглись в Польшу. Советская армия вошла на территорию страны ещё через две недели. Меньше, чем через месяц Польша пала.

«Только 1 апреля 1939 года Гитлер отдал приказ своим военным начать разработку плана войны с Польшей. До этого не было никаких планов войны с Польшей. <…> Этот план был разработан, а дальше началось воплощение этого плана. Гитлер решил, что раз Польша лояльна не ему, а англичаном, то будет правильным устранить Польшу и получить её ресурсы для дальнейшей войны», – отметил писатель, публицист Николай Стариков.

Кстати, договор о ненападении между СССР и Германией с юридической точки зрения абсолютно безупречен, он полностью соответствует реалиям того времени. Подобные договоры (без секретной части, конечно) были заключены между Польшей и Германией.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108079