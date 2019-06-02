Впервые обнародован секретный протокол к договору о ненападении СССР и Германии (ФОТО)
Фонд «Историческая память» опубликовал сканы советских оригиналов договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года («пакта Молотова-Риббентропа»), а также секретного дополнительного протокола к нему.
Скан-копии документов предоставлены Историко-документальным департаментом МИД РФ.
Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта.
Как уточняет директор фонда Александр Дюков, тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИДа, но их визуальные образы публикуются впервые.
Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова — «по уполномочению правительства СССР» — и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.
В секретном дополнительном протоколе к договору о ненападении говорится, что стороны договорились «о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав стран Балтии и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1559417656