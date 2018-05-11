Оригинал взят у kerb в Международные договоры с фашистской Германией.





Нередко приходится слышать о кровожадном Пакте Молотова-Риббентропа. Правда на поверку оказывается, что Пакт совсем не кровожадный, а логичный, выверенный и обоснованный. Но в этой заметке не будем обсуждать его детали.

Давайте рассмотрим, кто ещё заключал договоры с Гитлером.

1. 1933 год. Пакт четырех (Италия, Германия, Англия, Франция).

«Пакт четырех» являлся попыткой противопоставить Лиге наций "директорию" четырёх великих держав, стремившихся подчинить своей гегемонии всю Европу. Игнорируя Советский Союз, четыре державы пытались проводить политику его изоляции, устранив в то же время от участия в решении европейских дел остальные государства Европы.