«Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО)
Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
«Есть стыковка», — сказал диктор в российском Центре управления полетами.
Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем.
За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации «Роскосмос», в том числе ее глава Дмитрий Рогозин.
После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ».
Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный «космонавт» на борту — человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.
«Союз МС-14» должен был причалить к модулю «Поиск» 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения «Курс» корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод «Союза» от станции на безопасное расстояние
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Источник: https://rusvesna.su/news/1566876338