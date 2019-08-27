Главная » Наука, Творчество

«Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО)

09:08. 27 августа 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:
СРОЧНО: «Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.

«Есть стыковка», — сказал диктор в российском Центре управления полетами.

Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем. 

За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации «Роскосмос», в том числе ее глава Дмитрий Рогозин.

После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ».

Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный «космонавт» на борту — человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

«Союз МС-14» должен был причалить к модулю «Поиск» 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения «Курс» корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод «Союза» от станции на безопасное расстояние

.Читайте также: Начался финальный этап укладки «Северного потока — 2»

СРОЧНО: «Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: «Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: «Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: «Союз» с роботом «Фёдором» успешно пристыковался к МКС со второй попытки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1566876338

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО)
...запустила человекоподобного робота «Федора» в космос на корабле «Союз МС-14»....управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора. После приземления «Фёдора»... не сразу достанут из спускаемого аппарата корабля «Союз МС...
Космонавт Скворцов перестыковал «Союз» на МКС и поставил рекорд (ФОТО, ВИДЕО)
... перестыковал корабль «Союз МС-13» с одного модуля МКС... вторую попытку стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту...отдал команду на увод «Союза» на безопасное расстояние. Так... на борту находился только робот «Фёдор». Планировалось, что он проработает...
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
... куда дует голубой ветер. Синхрон, Фёдор Порфирьевич, одессит.«Отрицательно. Это наша... Украины в рамках единого экономического союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Примечательно... За кадром:Выражения типа «от роботы кони дохнут» или «пускай работает...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... славянском вместо “т” (например Теодор — Фёдор), вообще русское “Ф” и “0... пришёл к власти в открытом союзе с сионистами. Конгресс “Фашистского Интернационала” в... о человекоподобных механических и биологических роботах, которые слушались команды “Сына Неба...
Если бы не 90-е годы, айфоны сейчас выпускали бы у нас
...нобелевский лауреат Роджер Корнберг, пообщавшись с местными жителями, воскликнул: «... сдерживающего фактора, каким был Советский Союз. — Сдерживающего кого? — Мировой...учёных и инженеров — человекоподобный робот Фёдор, способен повторять движения оператора,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)