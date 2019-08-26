Космонавт Скворцов перестыковал «Союз» на МКС и поставил рекорд (ФОТО, ВИДЕО)

Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль «Союз МС-13» с одного модуля МКС на другой для того, чтобы провести вторую попытку стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту.

Напомним, первая попытка стыковки 24 августа оказалась неудачной, тогда из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения «Курс» на расстоянии менее ста метров корабль не смог продолжить сближение и поэтому экипаж станции отдал команду на увод «Союза» на безопасное расстояние.

Так, корабль со Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом отстыковался от модуля «Звезда» и причалил к «Поиску». Перестыковку Скворцов провёл в ручном режиме, а рекорд заключался в использовании минимально возможное количества топлива для такой операции. Об этом рассказал журналистам руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев журналистам.

Перестыковка освободила один из модулей МКС «Звезда» для повторной попытки, которая запланирована на вторник, 27 августа, на 06:12 по московскому времени.

Как сообщала «Русская Весна», ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ». Впервые более чем за 30 лет пилотируемый корабль был запущен без экипажа, на борту находился только робот «Фёдор». Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

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