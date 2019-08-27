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МАКС-2019, Отказ от «Союзов», Пополнение Красной книги // Галопом по Европам #81

21:17. 27 августа 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Путин обеспокоился низкими доходами населения;
- Бизнес-омбудсмен Титов попросил президента изменить уголовную статью об организации преступного сообщества;
- Против Абызова возбудили второе уголовное дело;
- Минтранс предложил вдвое увеличить расходы на подготовку пилотов;
- В подмосковном Жуковском открылся авиасалон МАКС-2019;
- Корабль «Союз» с роботом Фёдором на борту со второй попытки пристыковали к МКС;
- Сразу в девяти штатах США началась крупнейшая в истории забастовка работников телекоммуникационного гиганта AT&T;
- В Индии автоконцерн Maruti Suzuki увольняет три тысячи сотрудников;
- Власти США отказались прививать от гриппа мигрантов, которые содержатся в приграничных спецлагерях;
- Бразилия отказалась от международной помощи в тушении пожаров;
- Красную книгу пополнили новыми видами;
- В Узбекистане шахтёрам удалось с помощью забастовки добиться увольнения руководства;
- В Ростовской области бывшие работники шахты «Гуковской» снова вышли на пикет, обвинив власти в бездействии;
- В Петрозаводске сотрудники скорой помощи обещают устроить итальянскую забастовку;
- В Новосибирске жителям квартир Минобороны угрожают выселением;
- Мусорный бизнес всё больше уходит в частные руки.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RAaTkdZfJeo

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