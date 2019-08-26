Выброс радиации, Рентабельность Севморпути, Проблемы на МКС // Галопом по Европам #80

В этом выпуске:

- Росгидромет подтвердил выброс радиоактивных веществ после взрыва под Северодвинском;

- Путин заявил, что не будет втягивать страну в новую гонку вооружений, но распорядился подготовить симметричный ответ на американские испытания крылатой ракеты;

- Международные перевозчики засомневались в северном морском пути;

- Минпромторг хочет заменить «кукурузник» Ан-2 на новый самолет;

- Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС из-за неполадок с системой автоматической стыковки;

- Глава иранского МИДа Зариф неожиданно появился на саммите большой семерки;

- Китай с 1 сентября грозится ввести новые пошлины на американские товары на 75 миллиардов;

- В Гонконге – снова столкновения между демонстрантами и полицией;

- В Госдуме рассматривают вопрос об обязательной идентификации сотрудников Росгвардии;

- Росстат заявил, что к 2036 году женщин в России будет больше, чем мужчин;

- Совфед хочет упростить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств;

- Почта России планирует превратить свои отделения в небольших городах и поселках в многофункциональные центры.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r7Sv2ALrd7Q