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Выброс радиации, Рентабельность Севморпути, Проблемы на МКС // Галопом по Европам #80

21:31. 26 августа 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Росгидромет подтвердил выброс радиоактивных веществ после взрыва под Северодвинском;
- Путин заявил, что не будет втягивать страну в новую гонку вооружений, но распорядился подготовить симметричный ответ на американские испытания крылатой ракеты;
- Международные перевозчики засомневались в северном морском пути;
- Минпромторг хочет заменить «кукурузник» Ан-2 на новый самолет;
- Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС из-за неполадок с системой автоматической стыковки;
- Глава иранского МИДа Зариф неожиданно появился на саммите большой семерки;
- Китай с 1 сентября грозится ввести новые пошлины на американские товары на 75 миллиардов;
- В Гонконге – снова столкновения между демонстрантами и полицией;
- В Госдуме рассматривают вопрос об обязательной идентификации сотрудников Росгвардии;
- Росстат заявил, что к 2036 году женщин в России будет больше, чем мужчин;
- Совфед хочет упростить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств;
- Почта России планирует превратить свои отделения в небольших городах и поселках в многофункциональные центры.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r7Sv2ALrd7Q

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