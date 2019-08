Как путинская Россия превращает в оружие ….

Еще в марте 2016 года мы составили список опубликованных в прессе материалов, в которых Россия и ее, любящий ездить на медведе, президент обвинялись в использовании чего-либо в качестве оружия.Другие ресурсы скопировали эту идею.Некоторые из перечисленных ниже материалов являются продуктами недавно преданной гласности кампании дезинформации, финансируемой британским правительством, или аналогичных усилий других правительств. Но это только часть общего антироссийского “рефлекса”, который пустил глубокие корни в нашей «западной» культуре. Ничто иное не может объяснить безумность этих «оружейных» претензий.Обновленный список, включающий в себя около 65 пунктов – вопросов, идей и вещей, которые Россия якобы «использует в качестве оружия», мы надеемся, поможет убедить людей в том, что большая часть того, что сказано или написано о России, также является откровенной чепухой.How Putin's Russia turned humour into a weaponBBC, December 2018Weaponizing an Economy: The Cryptoruble and Russia’s Dystopian FutureU.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC), November 2018Weaponizing Religion: Putin's Philosopher Ivan IlyinDaily Kos, November 2018The Russians Are Weaponizing Health InformationHistory News Network, September 2018Russian trolls are weaponizing the vaccine "debate" to divide AmericansBig Think, August 2018US Accused Russia Of Weaponizing Space Due To “Abnormal Behavior” Of “Mysterious” SatelliteRaw Conservative Opinions, August 2018It's been 5 months since a Putin critic was found murdered in London, but almost nothing's happened since — and Russia is weaponizing the silenceBuisiness Insider, August 2018Weaponizing hypocrisy, in Russia and beyondColumbia Journalism Review, July 2018How Russia Is Weaponizing International Students in the New Cold WarAlternet, June 2018От переводчика: далее я просто называю то что Россия превратила в оружие:Weaponizing culture: “civilizationism” and nationalism in Putin’s Russia –NED, March 2018Vladimir Putin Outwitted Megyn Kelly by Weaponizing Incompetence –The New Yorker, March 2018Britain accuses Russia of ‘weaponizing information’ with 2017 cyberattack –New York Post, February 2018Is Russia Weaponizing The Giant Squid? -Alltime Conspiracies, January 2018The Weaponization of Tedium Is Putin’s New Strategy (Op-ed)Moscow Times, December 2017How Russia Weaponized Social Media With 'Social Bots' -November 2017Russia has weaponized the energy sector in war against the West -The Hill, October 2017Russia’s Facebook ads show how Internet microtargeting can be weaponized –Cornell University, October 2017'Russia weaponizing Facebook' is a tipping point for how much we rely on tech, says author –CNBC, October 2017Putin threatens the world with weaponizing terrorism –Ukraine Military Pages, September 2017Russia Has Weaponized Energy –August 2017Postmodernism Weaponized: Russia's Assault on American Science –American Council on Science and Health, August 2017How Vladimir Putin weaponized the internetThe Week, June 2017Weaponizing Kleptocracy: Putin’s Hybrid WarfareHudson Institute, June 2017Shaheen Says Russia 'Weaponizing' NatGas, Calls for More Sanctions –Natural Gas Intelligence, May 2017Eurovision, Russia, and weaponized disability -Euromaidan Press, March 2017Russia Is 'Weaponizing Misinformation,' Says UK Defense Secretary –NBC News, February 2017'Meet The Press' Roundtable: Russia Weaponizing Intelligence; Replacing Obamacare –Real Clear Politics, January 2017Believe it or not: Western media uncovers Putin plan to ‘weaponize’ 14-legged squid –RT, December 2016Russia has weaponized the American press –Vice, October 2016Putin ‘Weaponizing’ WikiLeaks to Help Trump: Clinton Campaign –Bloomberg, October 2016Commentary: Hybrid Business — The Risks In The Kremlin's Weaponization Of The Economy –RFERL, July 2016Putin weaponizing Judo by distributing 7 million free copies of his book –SOTT, July 2016Latvia Decides Putin Is Weaponizing Names – Bans Russian Names for New Babies -Russia Insider, June 2016Putin is Weaponizing Popularity: Newsweek is not Amused –Off Guardian, June 2016Migrant crisis: Russia and Syria 'weaponising' migration –BBC, March 2016UK Says Russia Weaponizing 'Brexit' – Russian Embassy Slams Charge -Russia Insider, March 2016How Russia Is 'Weaponizing' Migration to Destabilize Europe –Bloomberg, March 2016Is Putin Weaponising Stupidity? –The Blogmire, March 2016NATO commander: Russia ‘weaponizing’ Syrian immigrants –World Tribune, March 2016Russia Is Weaponizing Dolphins – Europe Quakes In Terror –Russia Insider, March 2016Russia accused of ‘weaponizing’ Syria refugees –CNBC, February 2016Russian Hackers Used Weaponized Word Files to Infect Ukraine's Power Grid –Softpedia, Jan 2016Russian Hackers May Have Weaponized The Grid, And It’s Got US Intel Spooked –Daily Caller, January 2016Russian “Weaponized Default” Will Cause Financial Collapse Of Entire Western World –Satu Insan, January 2016Russia's Population Is Being Weaponized –RealClearWorld, December 2015From commodification to weaponization: the Russian language as ‘pride’ and ‘profit’ in Russia's transnational discourses –International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, December 2015“Weaponizing” Federalism? Russia and the Debate on Federalism/Decentralization in Ukraine and Other Post-Soviet States” –Ukrainian-Canadian Congress, December 2015Russia is Weaponizing Culture –Integrity Initiative, November 2015Weaponized Default: Russia's Ultimate Answer to Western Aggression? –Russia Insider, September 2015Russia May Soon Have Weaponized Robotic Cockroaches –Modern Notion, September 2015Russia Has Weaponized Its National Trauma –ReadRussia, September 2015Putin Has Weaponized Soviet History –Newsweek, July 2015WEAPONIZATION OF FINANCE: Russia is turning to the Chinese yuan –Business Insider, June 2015How Vladimir Putin Weaponized Russia’s Media -Defense One , April 2015Hearing: Confronting Russia’s Weaponization of Information –Foreign Affairs, April 2015Weaponizing Weather: Russia And North Korea Might Be Able To Control The Weather, CIA Allegedly Fears –Inquisitr, Feb 2015The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money –The Interpreter, November 2014Russia Is Weaponizing Jedi Mind Tricks –Vice News, April 2014The Russians Have Weaponized Photoshop –Global Voices, March 2014Whistleblower says Russians got antigravity weaponized spaceships –Lunatic Outpost, August 2012Weaponizing the Russian language in Latvia again –Thoughts From Latvia, December 2011WEAPONIZING NATIONALITY: AN ANALYSIS OF RUSSIA’S PASSPORT POLICY IN GEORGIA –International Law Journal, Summer 2010More on Neo-Soviet Russia Weaponizing Psychiatry –Publius Pundit, August 2007Брайан Макдональд http://perevodika.ru/articles/1206513.html – цинк (по ссылке представлены ссылке на все эти чудесные откровения + составленный по аналогичному принципу список материалов написанных по принципу "Путин потерял…")

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5223578.html