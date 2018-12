Юмор как российское оружие

Не смейся – это дает Путину то, что он хочет

Оцените накал дискурса.BBC опубликовала статью под названием «Как путинская Россия превратила юмор в оружие» о последнем дополнении Кремля к его ужасающему смертельно опасному арсеналу военных действий: – о комедии.Автором статьи является Ольга Робинсон, которой Би-би-си, не приходя в сознание, без тени юмора, присвоила титул Senior Journalist (Disinformation), т.е. «Старший журналист по дезинформации». Робинсон демонстрирует квалификацию и проницательность, благодаря которым она получила этот титул, предупреждая аудиторию Би-би-си о том, что Кремль использует юмор, чтобы отвергать и высмеивать обвинения, выдвинутые против него западными правительствами, – «форма троллинга», которая, как она сообщает, предназначена для того чтобы «Сознательно снизить уровень обсуждения».«Стремление России использовать юмор для влияния в своих кампаниях – явление относительно недавнее», – объясняет Робинсон, не вдаваясь в рассуждения о том, почему россияне могли вдруг начать смеяться над своими западными обвинителями. Она не учитывает возможность того, что сплоченный союз западных стран, который два года назад внезапно начал истерически кричать о России, просто стал намного более смешным и [русским] стало легче вышучивать его в это время.Не могло ли это быть каким-либо образом связано с появлением безумной медиа-среды, в которой во ВСЁМ во всем мире, от французских протестов до американских культурных войн и недовольства Великобритании Европейским союзом, обвиняют Россию без каких-либо фактов или доказательств. При этом репортеры Би-би-си теперь исправляют своих гостей и предостерегают их от высказывания скептицизма в отношении антироссийских сообщений, потому что Великобритания ведет «информационную войну» с этой страной. В тех же новостях кабельного телевидения. Где господствующие СМИ могут распространять откровенно ложную информацию о Джулиане Ассанже и неназванных «русских», а затем обвинять в ложности этих сообщений российскую дезинформацию. Причем. В то время как теории заговора о том, что Путин проник на высшие уровни правительства США, в течение двух лет бушевали в заголовках главных новостей, но и по сей день абсолютно никаких доказательств этому не предъявлено.Нет, единственная возможность состоит в том, что Кремль вдруг понял, что юмор – это вещь.В том-то и дело, что российские “истории” западного истеблишмента сами напрашиваются на то чтобы их выставили на посмешище. Лицемерие настолько карикатурно, эмоции настолько перехлёстывают через край, сюжеты настолько испещрены дырами, а намерения, лежащие в их основе, настолько очевидны, что всё это очень легко превращается в смех. Я сам недавно написал сатирическую пьесу, которая понравилась многим людям и которая была подхвачена многочисленными альтернативными СМИ, а все, что я сделал, это записал все те различные выпады, которые эта администрация совершила против России, как если бы они были командами, отданными Трампу Путиным. Это было очень легко написать, и было чертовски смешно, поверьте мне на слово. И не нужно ни кремлевских рублей, ни дезинформации из Санкт-Петербурга, чтобы понять, как это написать.«Бен Ниммо, исследователь российской дезинформации из Атлантического Совета, сказал Би-би-си, что– предупреждает статья., который, вероятно, ещё далек от максимальной интенсивности .«Большинство комедийных программ на российском государственном телевидении в наши дни это анальгетики, которые либо не затрагивают политических тем вообще, либо юморят в отношении предполагаемых врагов Кремля за рубежом», – пишет Робинсон, что мне показалось смешным, так как недавно я прочитал превосходное эссе Майкла Трейси под названием “Why has late night swapped laughs for lusting after Mueller?” («Почему поздняя ночь сменила смех на страстное желание после Мюллера?»«Если в ночной «комедии» эпохи Трампа есть что-то, напоминающее «послание», то это то, что, – пишет Трэйси, документируя многочисленные примеры того, как ночная комедия теперь заставляет зрителей болеть за инсайдера американской разведки и назначенца Буша вместо того, чтобы бросать вызов прислуживающим властям медиа-ортодоксам, как когда-то делали такие программы, как The Daily Show .Если бы вы хотели противоположности «развлекаловок», это были бы комики, высмеивающие способ, которым все говорящие головы истеблишмента манипулируют своей аудиторией, чтобы поддержать разведывательное сообщество США и инсайдеров ФБР. Это была бы жесткая критика медиа-среды, в которой непостижимо мощные, доминирующие в мире правительственные учреждения подвергаются менее тщательному анализу и критике, чем человек опубликовавший неудобные факты об этих агентствах и запертый в посольстве. И, конечно же, труппа «Субботнего вечера в прямом эфире» не исполняла бы песню «Все, что я хочу на Рождество это ты» перед портретом Роберта Мюллера с шапкой Санта-Клауса на голове. Это было бы не намного более “развлекательным” чем это.Когда писательница-охранитель Кэрол Кадвалладр начала намекать, что сообщения RT о традиционно достойных новостей людях, таких как Джулиан Ассанж и Найджел Фараж, были заговором, чтобы «подтолкнуть» этих людей к продвижению российских программ, а не тем что обычно делают в выпуске новостей, компания RT абсолютно правильно сделала что посмеялась над ней. . Кадвалладр отреагировала на пародию RT заявлением, что она стала жертвой «атак» , а не получателем совершенно оправданной насмешки за распространение крайне дебильной теории заговора.А ну их. Люди сумасшедшие, и мы идем к прямой конфронтации с ядерной сверхдержавой . Иногда ничего не остается делать, кроме как смеяться. Как сказал Wavy Gravy: «Сохраняйте чувство юмора, друг мой; если у вас нет чувства юмора, это уже не смешно».Роберт Гор http://perevodika.ru/articles/1204556.html – цинк (по ссылке также перевод исходной статьи BBC) https://straightlinelogic.com/2018/12/16/dont-laugh%e2%80%8a-%e2%80%8aits-giving-putin-what-he-wants-by-caitlin-johnstone/ – оригинал на английскомАвтор ухватил самую соль, история с Трампом и все что ее сопровождает, настолько забавна, что там даже ничего придумывать не надо – порой достаточно просто привести в качестве примера то, что несут казалось бы серьезные и наделенные властью люди, чтобы продемонстрировать реалии "империи добра".

