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Юмор как российское оружие

12:08. 18 декабря 2018 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:


Оцените накал дискурса.

Не смейся – это дает Путину то, что он хочет

BBC опубликовала статью под названием «Как путинская Россия превратила юмор в оружие» о последнем дополнении Кремля к его ужасающему смертельно опасному арсеналу военных действий: – о комедии.
Автором статьи является Ольга Робинсон, которой Би-би-си, не приходя в сознание, без тени юмора, присвоила титул Senior Journalist (Disinformation), т.е. «Старший журналист по дезинформации». Робинсон демонстрирует квалификацию и проницательность, благодаря которым она получила этот титул, предупреждая аудиторию Би-би-си о том, что Кремль использует юмор, чтобы отвергать и высмеивать обвинения, выдвинутые против него западными правительствами, – «форма троллинга», которая, как она сообщает, предназначена для того чтобы «Сознательно снизить уровень обсуждения».

Оказывается, анекдоты – это русский дезинформационный заговор. Ничто не безопасно? Что ещё придумают эти варвары? Превратить в оружие наши слезы? https://t.co/0CFcTL65q0
- @MarkAmesExiled

«Стремление России использовать юмор для влияния в своих кампаниях – явление относительно недавнее», – объясняет Робинсон, не вдаваясь в рассуждения о том, почему россияне могли вдруг начать смеяться над своими западными обвинителями. Она не учитывает возможность того, что сплоченный союз западных стран, который два года назад внезапно начал истерически кричать о России, просто стал намного более смешным и [русским] стало легче вышучивать его в это время.

Не могло ли это быть каким-либо образом связано с появлением безумной медиа-среды, в которой во ВСЁМ во всем мире, от французских протестов до американских культурных войн и недовольства Великобритании Европейским союзом, обвиняют Россию без каких-либо фактов или доказательств. При этом репортеры Би-би-си теперь исправляют своих гостей и предостерегают их от высказывания скептицизма в отношении антироссийских сообщений, потому что Великобритания ведет «информационную войну» с этой страной. В тех же новостях кабельного телевидения эксперт по «Russiagate» может утверждать, что наем Рекса Тиллерсона и его последующее увольнение были результатом российского заговора в пользу Кремля. Где господствующие СМИ могут распространять откровенно ложную информацию о Джулиане Ассанже и неназванных «русских», а затем обвинять в ложности этих сообщений российскую дезинформацию. Причем Pokemon Go, слащавые мемы в Facebook и 4700 долларов в рекламе Google вполне серьёзно упоминаются как методы, с помощью которых была переиграна президентская кампания Хиллари Клинтон за 1,2 миллиарда долларов. В то время как теории заговора о том, что Путин проник на высшие уровни правительства США, в течение двух лет бушевали в заголовках главных новостей, но и по сей день абсолютно никаких доказательств этому не предъявлено.

Нет, единственная возможность состоит в том, что Кремль вдруг понял, что юмор – это вещь.

В том-то и дело, что российские “истории” западного истеблишмента сами напрашиваются на то чтобы их выставили на посмешище. Лицемерие настолько карикатурно, эмоции настолько перехлёстывают через край, сюжеты настолько испещрены дырами, а намерения, лежащие в их основе, настолько очевидны, что всё это очень легко превращается в смех. Я сам недавно написал сатирическую пьесу, которая понравилась многим людям и которая была подхвачена многочисленными альтернативными СМИ, а все, что я сделал, это записал все те различные выпады, которые эта администрация совершила против России, как если бы они были командами, отданными Трампу Путиным. Это было очень легко написать, и было чертовски смешно, поверьте мне на слово. И не нужно ни кремлевских рублей, ни дезинформации из Санкт-Петербурга, чтобы понять, как это написать.

«Бен Ниммо, исследователь российской дезинформации из Атлантического Совета, сказал Би-би-си, что попытки создания забавных мемов были частью стратегии «дезинформации информационной эпохи», – предупреждает статья. По иронии судьбы, Ниммо сам тесно связан с британской внутренней дезинформационной компанией Integrity Initiative, чьи сомнительные, спонсируемые правительством, психологические операции против лейбористской партии вызвали национальный скандал, который, вероятно, ещё далек от максимальной интенсивности .

«Большинство комедийных программ на российском государственном телевидении в наши дни это анальгетики, которые либо не затрагивают политических тем вообще, либо юморят в отношении предполагаемых врагов Кремля за рубежом», – пишет Робинсон, что мне показалось смешным, так как недавно я прочитал превосходное эссе Майкла Трейси под названием “Why has late night swapped laughs for lusting after Mueller?” («Почему поздняя ночь сменила смех на страстное желание после Мюллера?»
«Если в ночной «комедии» эпохи Трампа есть что-то, напоминающее «послание», то это то, что большие сегменты либеральной телезрительской аудитории страны нервно отслеживают каждое движение России со страстью, которая не может способствовать психическому здоровью – или, в данном случае, политической эффективности», – пишет Трэйси, документируя многочисленные примеры того, как ночная комедия теперь заставляет зрителей болеть за инсайдера американской разведки и назначенца Буша вместо того, чтобы бросать вызов прислуживающим властям медиа-ортодоксам, как когда-то делали такие программы, как The Daily Show .

Если бы вы хотели противоположности «развлекаловок», это были бы комики, высмеивающие способ, которым все говорящие головы истеблишмента манипулируют своей аудиторией, чтобы поддержать разведывательное сообщество США и инсайдеров ФБР. Это была бы жесткая критика медиа-среды, в которой непостижимо мощные, доминирующие в мире правительственные учреждения подвергаются менее тщательному анализу и критике, чем человек опубликовавший неудобные факты об этих агентствах и запертый в посольстве. И, конечно же, труппа «Субботнего вечера в прямом эфире» не исполняла бы песню «Все, что я хочу на Рождество это ты» перед портретом Роберта Мюллера с шапкой Санта-Клауса на голове. Это было бы не намного более “развлекательным” чем это.

Россия высмеивает истории западного истеблишмента о ней, потому что эти истории так невероятно легко превратить в насмешку, что они, по сути, напрашиваются на это, а идиотский приём, когда сторонники империи внезапно начинают плакать и объявлять себя жертвами [российской пропаганды и дезинформации], сам по себе, большая комедия. Когда писательница-охранитель Кэрол Кадвалладр начала намекать, что сообщения RT о традиционно достойных новостей людях, таких как Джулиан Ассанж и Найджел Фараж, были заговором, чтобы «подтолкнуть» этих людей к продвижению российских программ, а не тем что обычно делают в выпуске новостей, компания RT абсолютно правильно сделала что посмеялась над ней. . Кадвалладр отреагировала на пародию RT заявлением, что она стала жертвой «атак» , а не получателем совершенно оправданной насмешки за распространение крайне дебильной теории заговора.

А ну их. Люди сумасшедшие, и мы идем к прямой конфронтации с ядерной сверхдержавой . Иногда ничего не остается делать, кроме как смеяться. Как сказал Wavy Gravy: «Сохраняйте чувство юмора, друг мой; если у вас нет чувства юмора, это уже не смешно».

Роберт Гор

http://perevodika.ru/articles/1204556.html – цинк (по ссылке также перевод исходной статьи BBC)
https://straightlinelogic.com/2018/12/16/dont-laugh%e2%80%8a-%e2%80%8aits-giving-putin-what-he-wants-by-caitlin-johnstone/ – оригинал на английском

Автор ухватил самую соль, история с Трампом и все что ее сопровождает, настолько забавна, что там даже ничего придумывать не надо – порой достаточно просто привести в качестве примера то, что несут казалось бы серьезные и наделенные властью люди, чтобы  продемонстрировать реалии "империи добра".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, информационная война, психология, Россия, спецслужбы, США, Трамп, юмор
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