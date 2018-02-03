США готовятся к европейской войне. К чему готовится путинская Россия?

Почему-то в дни празднования 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве всё отчётливей вырисовывается картина полной неготовности России к возможным новым военным испытаниям. И не где-то там, за горными хребтами Кавказа, в далёкой Сирии, и даже не на донбасских высотах. А здесь, в государстве российском путинского периода.

Пока кремлёвская пропаганда трубит во все горны о великих победах мастера многоходовок, этих самых ходов для страны и её народа становится всё меньше. Манёвр сокращается, поле для игры сужается, прессинг усиливается, выходы блокируются.

А Россия демонстрирует невероятно низкую способность сопротивляемости вероятной внешней агрессии, сопряжённой с экономическими и информационными атаками Запада. Уж слишком завязана отечественная экономика оказалась на частных интересах. Ведь там, где личный интерес элиты превалирует над государственным, где державный сектор перемолот и захвачен обезумевшими от жадности ненасытными приватизаторами, то рано или поздно — жди беды.

Что мы слышим из уст российских кормчих? Слышим причитания о западных партнёрах, которых мы любим и уважаем всей душой, но они почему-то не хотят с нами дружить. Мы к ним и так, и эдак, а они нам — санкциями по мордам. Что мы слышим из уст западных партнёров? Ровно противоположное. И если дальнее зарубежье именует Россию довольно ретушированно — «геополитическим конкурентом», «прямым оппонентом», «угрозой их безопасности», то от ближнего зарубежья, которое каких-то четверть века назад было с нами единой страной, мы слышим чёткий и оптимизированный месседж: «Россия — враг и агрессор». Фактически и даже юридически России объявлена война. Говорить на этом фоне о дружбе, заискивать перед вчерашними, помогавшими уничтожать СССР, западными друзьями, в то время, когда нужно готовить страну и народ к долголетнему противостоянию, военной, экономической, информационной, социальной, логистической мобилизации, да просто к развитию, это не только демонстрировать слабость перед Западом. Это ещё и работать на его интересы, пренебрегая собственным народом.

Горячо любимый кремлёвскими политиками президент США Дональд Трамп в отношении нашей страны уже не подбирает эпитеты. Выступая перед конгрессом с речью «О положении страны» заявил, что Россия и Китай — это противники, которые противостоят американским интересам и ценностям. Мы им устами В.В.Путина — «партнёры», а они нам — «противники».

«По всему миру нам угрожают режимы-изгои, террористические группировки и противники, как Китай и Россия, которые противостоят нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сражаясь с этими опасностями, мы знаем, что слабость — это верный путь к конфликту, и сила, которая не имеет себе равных, безусловно, обеспечивает нашу оборону», — сказал Трамп. Как видим, его режим не намерен давать слабину в отношениях, в отличие от путинского режима.

Не пора ли в Кремле тоже называть вещи своими именами, а не ставить государство в зависимость от частных интересов держателей финансов и ценных бумаг в западных финансовых учреждениях и фигурантов американских списков? Если в новой версии «Национальной оборонной стратегии» американцы именуют Россию, Китай, Северную Корею и Иран главными угрозами американской безопасности, то что мешает президенту РФ утвердить аналогичную стратегию России? Где США были бы названы угрозой безопасности нашей стране. Тем более, что так оно и есть, и выдумывать ничего не нужно.

Если генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отнес «назойливую» Россию к числу главных мировых угроз, то не должно ли это быть звоночком для наших министерств, ведомств и главы государства? На днях (и уже не первый раз российские ВВС перехватывают американские самолеты-разведчики (в этот раз в районе Ялты над Черным морем). Нет ли резона объявить блок НАТО такой же угрозой России?

Но что отвечает российский лидер? Он говорит: «Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики».

Нам объявляют войну, на нас наводят прицел, а мы устами национального лидера продолжает уговаривать не стрелять в нас и по — возможности дружить. По-русски ли это? И слышат ли на Западе эти причитания?

По всей вероятности, нет. Так как Европу продолжают готовить к войне. Настоящей, а не гибридной. На фоне антироссийской информационной накачки спешно милитаризуются жители Прибалтики, Скандинавии и Восточной Европы. В Литве, Латвии возвращают обязательную военную службу, а в Польше уже записываются на военные курсы. В Финляндии все больше людей высказываются за увеличение трат на оборону, а в Норвегии наблюдается громадный рост военной промышленности в качестве компонента войн США и НАТО.

Власти Швеции готовят для граждан страны листовки с предупредительным текстом о вероятной агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе. Муниципальным властям поручено обустроить бомбоубежища, которые были построены во времена холодной войны. На протяжении последних лет Швеция увеличила оборонный бюджет, вернула призыв в армию с 2018 года и сконцентрировала войска на стратегически важном острове Готланд.

Всему этому предшествовала многолетняя подготовка, начало которой было положено антироссийскими санкциями после присоединения Крыма. В январе 2015 европейское командование ВС США направило в Восточную Европу (Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию) так называемые мониторинговые группы — для определения мест размещения танков и иных видов вооружения. В феврале того же года колонны американской бронетехники и артиллерии идут к российско-эстонской границе. В марте В США началась массовая расконсервация, погрузка военной техники и отправка её в Прибалтику. В этом же месяце составы с бронетехникой США идут через Австрию в сторону России.

В апреле поляки получили предписание подготовится к приёму военнослужащих и к переоборудованию в госпитали и штабы. США перебросили мотопехотный полк на румыно-украинскую границу. 21 апреля того же года авиация стран НАТО, Швеции и Финляндии проводит учения в Прибалтике. В мае Франция перебрасывает в Польшу бронетанковое подразделение.

Пазлы готовящегося вторжения в Россию складываются давно и методично. Это только зомбированный телепропагандой мозг уверовал в стариковские сказки, что третья мировая война началась бы в случае защиты Новороссии в 2014 году. Как раз в тот период никакой войны бы не произошло. Никто к ней не был готов. Все ждали развязки новороссийских событий, и откровенно опасались усиления России за счёт расширения территории, выхода к азовским и черноморским портам и паспортизации как минимум 20 миллионов новых россиян. Информационное пространство Европы тогда ещё не получило нужных картинок о российской агрессии против Украины. С началом войны в Донбассе они были получены, причём агрессия киевских карателей против мирного населения чаще всего представлялась именно как действия России. На тот период еще не были приняты соответствующие международные акты, где Россия бы признавалась страной-агрессором. Но в 2017 году пазлы практически сложились.

Есть акты ПАСЕ, ОБСЕ, ООН. Под нелепое подсмеивание российских экспертов о «прибалтийских карликах», американцы подтягивали всё новые и новые силы к границам России, специалисты НАТО изучали и укрепляли логистику будущей войны. Каждый военный знает, что от грамотно выстроенной логистики прямо зависит боеспособность любой армии.

У американцев нет больших секретов — основным транспортным военным узлом становится Польша. Мощный логистический узел альянса уже создается на базе ВВС Польши у села Повидз. В военный аэродром планируется вложить 200 миллионов долларов и превратить его в мощный хаб для поддержки сил НАТО во всех странах Балтии и на севере Европы, а также в Болгарии и Румынии.

Главным европейским военным хабом США на сегодня остается американская авибаза Рамштайн в Германии. Будучи ключевым логистическим центром, она также выполняет функции штаб-квартиры ВВС США в Европе и командного центра объединенной ПВО стран НАТО. На базе размещены 16 эскадрилий военно-транспортных самолетов 86-го авиакрыла и около 40 тысяч человек личного состава. Кроме Рамштайна, Пентагон поддерживает в Европе еще 350 баз поменьше, 40 из которых находятся у него в собственности.

Не секрет, что одним из театров будущей войны станет территория Украины, в том числе молодых республик Донецка и Луганска. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер даже нахваливает Кремль, что тот не исключает возможность размещения миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, в том числе на российско-украинской границе. Что это будут за миротворцы, думается, всем понятно.

Но не останется в стороне и Крым. Он следующий за Донбассом. Западный военный альянс ускоренными темпами перевооружает украинскую армию, помогает ей военными советниками (которые фактически руководят украинской армией) , строит базы НАТО в Одесской области, совместно с турецкими, румынскими, британскими и болгарскими ВМС проводит учения в Чёрном море. Тоже понятно — для чего.

По европейской части периметра России от Грузии до Армении собирается довольно-таки мощный ударный кулак. В местные армейские подразделения набирается откровенное пушечное мясо, которое будет не жалко бросить в бой или которому будет абсолютно плевать на покорённое местное население. Ибо высшая цель США — это мировое господство, военное и экономическое доминирование. Россия же, как ворота к покорению Китая — куда лучший вариант, нежели уничтожение гордой Северной Кореи.

Готово ли психологически местное население Восточной Европы к войне с Россией? На этот вопрос нужно посмотреть с иной стороны: боится ли оно России? Около 85% населения Польши не исключают нападения российских войск на Польшу со стороны Калининградского анклава. Украина и Грузия уже в состоянии войны с Россией. Средства массовой информации сутками заливают в уши населению информационные помои о бурятских и тамбовских дивизиях, продвигающихся к Киеву и Тбилиси. Прибалтика больна российской шпиономанией — едва ли не в каждом русскоговорящем коренное население видит «путинского агента» или «диверсанта ФСБ».

2017-й год ознаменован небывалым количеством военных учений стран НАТО как на море, так в воздухе и на суше. Данные действия оправдываются со стороны организаторов целями защиты населения от «русской агрессии». Даже на традиционно пророссийкой Украине более 70% населения видят своё государство в НАТО. Четыре года назад таких было только 16%. Путинская информационная машина проиграла свою войну за Русский мир на Украине вчистую. Как третьеразрядники гроссмейстеру.

Российская пропаганда иронизирует по поводу запуска нового ракетного оружия на Украине. При этом умалчивает, что под видом украинских ракет, в подбрюшье европейской части России поступают американские. По той же схеме, как действует Кремль в ДНР и ЛНР — «нас там нет».

С конца минувшего года в Прибалтике начато проведение киберучений. По ряду поступивших из Эстонии сигналов, специалисты НАТО готовятся нанести урон российской мобильной связи, электрокоммуникациям, компьютерной, банковской сети, коммунальной инфраструктуре. Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти стран Европы: Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши. Исследование необходимо для того, чтобы повысить готовность промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям, сбор данных является одним из этапов подготовки к началу боевых действий.

По всем маркерам ясно — США и её европейские лимитрофы готовятся к горячей войне с Россией. Американские военные не скрывают, что существует и глобальный план, частью которого является покорение России. Уже не политическое и экономическое через пятую колонную в Кремле и санкционные мероприятия, а именно военное. О чём это свидетельствует? Да всё о том же — кремлёвсая пропаганда попросту забалтывает важные вопросы необходимости подготовки населения России к серьёзнейшим испытаниям. Развлекаловка, ток-шоу, пропаганда выборов Путина, только не вопросы мобилизации экономики, психологической и организационной подготовки людей. Причём от воспитателей детских садов и руководителей домовых управлений до первых лиц силовых министерств. Так, как это было когда-то в СССР. Любой школьник знал, что необходимо делать в случае нанесения ядерного удара, любая кухарка имела представление о своих действиях в случае авиационной атаки. Руководитель автотранспортного предприятия чётко знал — в какой точке и что именно ему необходимо загрузить по мобилизационному плану. Сейчас это всё утрачено.

Учения для глав районов и руководителей предприятий превращены в туристические слёты. Даже тревожные гудки, оставшиеся на некоторых предприятиях, давно не воспринимаются всерьёз. «Нельзя будоражить народ», — сказала как-то автору одна российская журналистка. Конечно же, нельзя. Вдруг народ вопреки бездействию и аморфности власти начнёт самоорганизовываться. Наверное, этого и боятся там, за кремлёвскими стенами — самоорганизованного и мобилизованного народа. Того самого народа, который 75 лет назад вырвал победу в сталинградской битве и дал настоящий бой европейским захватчикам.

К чему готовится нынешняя российская элита — непонятно. По всем ощущениям — к добровольной сдаче на милость победителя. И вовсе не на футбольном чемпионате, который может в России и не состояться. А к подписанию капитуляции геополитической. К расширению списка пунктов минского сговора, по которому не только ДНР и ЛНР становятся частью европейской Украины, но и какие-то территории РФ уходят в Европу. Российский флаг на олимпиаде уже спущен. Но в Кремле, похоже, готовы его спустить и над собственным куполом. И напоследок вопрос с почти очевидным ответом. 18 лет Путин у власти. Руководил. До чего доруководился в сфере безопасности страны? До укрепления или до снижения безопасности страны?