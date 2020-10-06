Этот рост орды создавал для НАТО массу трудностей политического и организационного характера. Протестовала РФ и её союзники. Протестовали и те, кого НАТО с упорством маньяка заставляло становиться мишенью, да к тому же ещё и деньги за это платить.

До периода 2019-2020 годов НАТО «зачем-то» занималось чисто количественным наращиванием дислоцированных в странах Восточной Европы сухопутных ударных группировок. Если вы расширяете ударную группировку – вопрос, по кому вы хотите ударить? В Восточной Европе? Не иначе, как по Финляндии, ведь Иран далеко!

Все разговоры о готовящейся силами НАТО агрессии, большой войне – обычно натыкаются на «роковой» вопрос пацифистов: «а зачем им это нужно?!» «Чего они у нас забыли?!». И, казалось бы, логично! В самом деле – им-то зачем война? Прежде, чем отвечать на этот главный вопрос, рассмотрим «странные» факты «очевидной, но невероятной» подготовки НАТО к наступательной войне.

НАТО сегодня напоминает женщину из анекдота, которая кричит мужчине с пятого этажа: «мужчина, я вас боюсь! Вы меня изнасилуете!» «Дура!» – отвечает мужик – «как я тебя достану на пятом этаже?!» «А я спущусь!» . НАТО, которое очень боится российской агрессии, если верить его спикерам – упорно движется навстречу своей «угрозе», наступая на российские коммуникации. Так сказать, спускается с «пятого этажа» – чтобы «войти в контакт»… Начиная с 2014 года блоком НАТО осуществляется отработка различных сценариев ведения военных действий против Российской Федерации, предусматривающих как ограниченные локальные боестолкновения, так и полномасштабный военный конфликт.



С 2019 года НАТО занялось укреплением переброшенных в регион подразделений разведки, логистики и противовоздушной обороны. Готовится «инфраструктура высадки», то есть логистические схемы, которые помогут в короткие сроки нарастить военную группировку НАТО на западных границах России. Грубо говоря – высаживаются американские дивизии, их уже есть кому и где принять.

Фиксирован неуклонный рост количества учебных полетов как разведывательной, так и стратегической бомбардировочной авиации НАТО вдоль российских границ, прежде всего в причерноморском регионе, районах Балтийского и Северного морей.

Ещё можно понять характер военных учений, проводимых Альянсом в странах Восточной Европы, когда они отрабатывают оборонительные действия: путь тешат паранойю, тем более, если за это платят хорошие деньги. Но с какой стати, скажите, отрабатываются стратегии наступательных действий против Российской Федерации, включающие в себя сценарии нанесения ядерных ударов по России и ее союзникам?! Каким боком такие отработки укрепят мир и доверие в регионе?!

У таких масштабных действий, которые, к тому же, в силу их масштабности ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО СКРЫТЬ – очевидна реальная угроза безопасности Российской Федерации. И как их рассматривать если не как подготовку вооруженной агрессии?

«Мы так боимся России, что… постоянно наступаем на неё». «В прошлый раз не спровоцировали ответить – в этот раз получится».

Какого дьявола в отработку наступательной войны все более активно вовлекаются страны, не являющиеся членами альянса – Швеция, Финляндия, Украина, Грузия?!

Это, повторюсь, НЕСКРЫВАЕМАЯ подготовка ударных клиньев вторжения сочетается с беспрецедентной кампанией лжи и ненависти, полным расчеловечиванием русских в глазах западного обывателя, о котором недаром говорят: «русские – евреи XXI века». Всё, что расисты раньше болтали о евреях, неграх – теперь они говорят безнаказанно о русских. Очевидна попытка сформировать из русских образ недочеловеков и антилюдей.

Мощнейшая пропагандистская кампания, направленная на формирование образа России, как государства, вынашивающего планы по захвату сопредельных территорий – игнорирует очевидные факты: за последние десятилетия Россия не только не приобретала новые территории, но и удручающе теряла собственные. Так сказать, «наступала вглубь себя». Что нового приобрела Россия – кроме того, что потеряла колоссальные территории, составляющие около 40% её исторической территории? Даже люди моего возраста прекрасно помнят, что территории Грузии или Украины были нарезаны из территории России, и что они «независимые» государства только в первом поколении. Причём при их сепарации Россия не сделала ни одного выстрела – в отличие от них!

Закономерный вопрос: сколько же Россия должна пятиться к Москве или Уралу, чтобы не считаться «агрессором» в глазах «миролюбивых партнёров» с их неукротимым людоедским аппетитом? Сегодня они из нас слепили Украину, а завтра из нас же слепят «независимые» княжество Тверское и Новгородскую республику?

Россия и так уже слишком долго пятилась – и не хочет пятиться дальше.

Но в этой точке и начинается агрессивный характер военной активности НАТО на «новых» границах России, на сотни километров удалённых вглубь территории от прежних!

Зачем им это нужно? – спрашивают пацифисты. Неужели они хотят большой ядерной войны?!

Хороший вопрос. Зачем США строит и даже обнародует (!) планы по прорыву ПВО Калининграда[1], а? Если мы отбросим мотив вторжения – какой другой мотив можно в данном случае хотя бы за уши притянуть?! ПВО – это противовоздушная оборона, если что. Это сбивать их – если прилетят бомбить. Не собираются бомбить – зачем тогда подрывать ПВО России?

11-й артполк т.н. «Войска Польского», расквартированный на границе с Калининградской области РФ в Венгожево получил первую партию самоходных артиллерийских установок «Краб». (аналог САУ «AS-90» Великобритании).

Дальность стрельбы этих 155-мм орудий составляет 40 км. Поэтому объяснить их появление на российско-польской границе необходимостью нейтрализовать угрозу от гипотетических иранских баллистических ракет не решился ни один пропагандист. Тогда против кого?!

В сентябре 2019 г. началась переброска ядерных бомбардировщиков США в Европу.

После пересечения Атлантического океана ядерные бомбардировщики (!!!) направились на восток от Великобритании – в Румынию и затем на Черное море, к побережью Крыма, для участия в международном учении Saber Guardian 2019, проводимом сухопутными войсками США в Европе.

А бомбардировщик с позывным HODOR53, пройдя над Килем (Германия), отправился на Балтику в район проведения международного военно-морского учения BALTOPS 2019, где долетел аж до Эстонии. Спрашивается, зачем? Это такой жест миролюбия? Ядерные бомбардировщики поближе к вам?

Свежие, только что прибывшие новые войска из США в Польше движутся к границам России и Беларуси[2]. «НАТО готовится к войне в Прибалтике» – пишут наши СМИ[3], хоть это и кажется безумием. Вы серьёзно? Кто решится вести войну в Прибалтике с ядерной державой, обладающей потенциалом, способным 9 раз (!!!) уничтожить планету Земля на физическом уровне?! И кто может в такой войне победить?! Если просто шарик с оси соскочит?!

А ведь радиоактивные облака границ не знают: где бы ни возникли, полетят через океаны, и накроют в итоге все континенты!

«Гроза над Европой: ВВС стран НАТО начинают массовое перевооружение»[4] – кричит заголовок. А мы наивно думали, что гонка вооружений осталась позади… После того, как две ядерные державы создали оружие, способное стереть всё живое на планете – кому и зачем нужны более смертоносные виды оружия? Вы что, с Плутоном собрались воевать?!

В начале марта внимание отечественных СМИ привлекли слова главы Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и, по совместительству, главкома Объединенных вооруженных сил НАТО генерала Кертиса Скапаротти, сообщившего, что США «решили разместить в Европе истребители пятого поколения».

А что, предыдущие, которые могли испепелить всю Европу, уже недостаточно мощны?!

Во всём этом безумии проще всего понять восточно-европейские бантустаны, бессмысленные и беспощадные. Проще всего понять, чего нужно Польше, когда она готовит крупнейшее обновление арсенала[5]. Легко понять, чего хочет Литва[6].

Ведь обе страны – логистический тупик без будущего. Свою экономику они давно потеряли, мировой и даром не нужны. Что, кроме русофобии, может Литва предложить на мировом рынке? Бюджет Литвы на 80% – подачки Евросоюза, «пенсия», которую даже не надеются вернуть!



А теперь говорят, что Евросоюз устал заливать деньги в эту чёрную дыру, хочет сократить платежи ни за что! А у Литвы – ни промышленности, ни сельского хозяйства, вообще ничего: только нацисты да банкиры, отмывающие европейские деньги. Некоторое количество стариков и детей (детей гораздо меньше), все трудоспособные – на заработках…

И если русофобия падает в цене – Литва (да и Польша) пытаются количеством возместить снижение стоимости экспорта. Им плевать, что они мишени для удара ядерной державы, они и так на белом свете не жильцы. Исчезни с повестки Запада Россия – кому они тогда будут нужны и зачем?!

Поэтому «восточноевропейских тигрокрысов» понять немудрено.

Чем руководствуются их старшие братья по НАТО? Зачем провоцировать Россию из США или из стран «старой Европы»?

+++

Скажу сразу: и США и НАТО в целом – большой войны категорически не хотят. И очень её боятся. Причём не только на уровне обывателей, населения, но и на уровне политического руководства.

И они не идут к войне. Они в войну СПОЛЗАЮТ. При сползании цепляясь за всё, что может показаться зацепкой на гладкой поверхности… Мяукая от ужаса – «пищат, да лезут».

Но почему? Почему?!

Здесь отвлечёмся от геополитики, и вернёмся на уровень микроэкономики, на уровень человека и гражданина. Ведь всякий бюджет, государства или войны – начинается с семейного бюджета. Пусты семейные бюджеты – не станет ни войны, ни государства…

И вот тут ларчик открывается просто.

Хозяйствование человека в рыночной экономике НЕСАМОДОСТАТОЧНО. Оплата деятельности, плоды деятельности – зависят не от объёма труда, а от спроса. То есть свои доходы, то, на что живёт – человек не зарабатывает, а завоёвывает.

«Здесь мерилом работы считают усталость» – пели насмешники на заре «перестройки» про советскую экономику. Намекая более, чем прозрачно, что усталость вовсе не должна считаться мерилом работы. Мало ли, что ты много работал и сильно устал? Довольствуйся грошами или ничем – «рынок твоего усердия не оценил».

А кто такой «рынок»? Псевдоним хозяина!

Потому что не какой-то абстрактный рынок, а именно конкретный работодатель оценивает труд наёмного работника. Как, впрочем и труд «малого бизнеса» (а если честно говорить, то ремесленника-кустаря) оценивают конкретные покупатели, платежеспособный элемент (зачастую более чем узкий в общей массе населения), а вовсе не какой-то там мировой рынок.

Почему чистить унитазы в Париже значительно дороже, чем в Киеве? Труд-то и объёмы его одинаковы! Вопрос в произвольности оценки нанимателя!

Европу потому и наводнили цунами мигрантов, что трудиться там, где они родились, катастрофически невыгодно.

Получается – не важно, что ты делаешь, а важно, кто, где и как тебя оценивает! Пока цены на нефть устанавливают в Лондоне – англосаксы на коне. А что, если эти цены установят сами владельцы нефти, и в своей валюте?! Кому тогда будут нужны США и их пудель -Лондон?

Отсюда и система: недоплачиваем одним – изыскиваем резервы переплаты другим. Весь мир в заднице – Запад в шоколаде. Отовсюду берут – своим дают.

А «свои» привыкли. «Свои» не потерпят снижения уровня жизни.

И если мир начинает брыкаться, если вырывается из схем неэквивалентного обмена и просто грабежа – Западу остаётся только война, как спасение своей социальной сферы…

+++

Англосаксы, строя свой «английский мир» (в пику «русскому миру») в этом варились 500 (!) лет. Они уже на генетическом уровне приняли мир раздора, в котором сытость – следствие пожирания себе подобного.

Но я не хочу их демонизировать, они – люди. И, как всякие люди, не любят и не хотят кошмаров вблизи себя. Они хотят перенести экономический кошмар (каннибализм) подальше от своего дома.

Что покончило с геноцидными практиками «огораживания» в Англии? Колониализм!

Пока они не жрали другие народы – они жрали преимущественно себя. А как стали жрать другие народы – то свой жрут только на десерт. И на так часто.

Если человек рыночного мира не хочет кошмара в далёкой колонии – значит, ему нужно смириться с кошмаром у себя под боком, или даже у себя дома.

Почему пресловутый угнетатель хочет остаться угнетателем? Почему он так смертельно боится равенства?

Ответ на поверхности: роль угнетателя ему ЛАКОМА. Он имеет очень большие возможности, не только материальные, но и символического превосходства (подчёркивая зоологическое доминирование), которые в условиях примерно равной оплаты всеобще-обязательного труда потеряет.

И потому он железной рукой, снова и снова, по костям и головам, выводит себя в «дамки».

Не мытьём, так катаньем.

Нельзя ничего понять в истории, не понимая несамодостаточность хозяйствования человека в рыночной среде!

Объясню кратко:

Вначале было натуральное хозяйство. В нём оплата труда зависела от объёма и качества этого труда. Когда я выращиваю помидоры сам для себя, то количество помидоров в итоге и есть оплата моих усилий и знаний.

Когда ты сам кушаешь свой продукт – то обворовать можешь только сам себя.

На новом витке спирали истории, поскольку натуральное хозяйствование очень примитивно и низко-продуктивно, возникают системы продуктообменов и разделения труда.

При всех плюсах такой обменной системы возникает и её органический недостаток: зависимость оплаты не от труда, а от спроса. Если ты сделал мало и плохо, но купили дорого – то у тебя больше, чем если ты сделал много и хорошо, но покупают дёшево.

По сути, весь рыночный капитализм – это борьба за роль оценщика!

Люди рвутся оценивать чужой труд не по объёмам, а по собственному произволу. В итоге человек, который вообще ничего не делает – в силу произвола оценки получает кратно больше, чем человек с 14-часовым рабочим днём на конвейере.

И спираль диалектики должна была вернуться на новом обороте в виде

ПРАВОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Понимаете, было натуральное.

Его сменило произвольно-хаотическое

А синтез их – в правовом хозяйстве.

А что такое правовое хозяйство? Это работа по закону. Нет произвола в оценке труда. Работал – получи. Сколько? Вознаграждение согласно закону.

А если ты воду в ступе толок – то виноват не ты, а начальник, работодатель. С него, а не с рабочего спрос, понимаете?

Если ты честно трудился в дурацком деле – то почему виноват ты, а не организатор дела? Это же он придумал вместо нормального дела дурацкое, его и нужно наказывать!

+++

Но, как вы понимаете, при переходе от произвольно-хаотического хозяйства к правовому ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК. И в итоге хаос произвольной оценки любых трудов в результате победы Запада в «холодной войне» стал преподноситься как нечто высшее, священное и предел совершенства.

Отсюда и вытекают войны – как попытки внутреннюю несправедливость выплеснуть во внешний мир, экспортировать свои социальные проблемы соседям, ближним, а особенно дальним.

Оливер Кромвель снял враждебность солдат-босяков своей революционной армии к английским лордам, бросив их грабить Ирландию и Ямайку. Чтобы босяки, дома обделённые, доли своей искали не дома – а за морями. С тех давних пор эта система ТАК И РАБОТАЕТ.

Рыночное хозяйствование т.н. «развитых стран» в условиях мира и ненасилия задыхается. Ему «нечем дышать» – как Флойду. Лишённый колониальных грабежей босяк видит своих богачей, как единственный способ поправить своё плачевное положение.

-Если мы не грабим Кубу, то грабим Лаос. Если мы не грабил Лаос – то грабим Россию. Если не заладилось и в России – грабим Украину. А если уже и там всё выгребли – тогда мы грабим друг друга…

Рыночному хозяйству нужен постоянный допинг в виде внешнего притока.

Война снимает его противоречия, которые в мирной жизни проступают год от года всё резче.

+++

Если система не переходит от произвольно-силового распределения благ к правовому хозяйствованию, то сила и произвол скатываются к внешней или внутренней войне. Одни хотят взять себе побольше, другие не хотят отдавать – вот вам и мотив войны. Главный во всех войнах, между прочим!

Если мы возьмём количество войн, которые разжёг Гитлер, и количество войн, которые разожгло НАТО, то увидим, что у НАТО войн больше. С другой стороны, у него ведь и времени было побольше…

Но в чём главное отличие «английского мира» от «немецкого»?

+++

На протяжении 500 лет корабельная и торговая нация училась воевать дистанционно. Чужими руками. Это не просто технология, это уже генетика англосаксов!

А она означает невероятно-колоссальное, в сравнении с немецким, развитие инструментов манипуляции сознанием. Геополитического мошенничества и стравливания, провокаций. И прочих искусств таскать каштаны из огня с помощью наёмников.

У этого метода господства есть свои плюсы и минусы. Наёмничество нестойко и переметчиво, оно прожорливо, чужеродно нанимателю, потому часто его предаёт и ведёт себя непредсказуемым образом. С одной стороны, вместо тебя за твои интересы и планы гибнут другие. С другой, эти другие – вряд ли думают в точности, как ты. У них в голове свои маразмы и мракобесия, они начинают вести себя по своему, про что в народе говорят – «всю малину обо***».

Приведу пример из нашей, российской практики. Российская Империя создавала Балканский Союз против Австрии, но балканские страны обрушились на Турцию, которая и слабее была, и, главным образом, как враг балканским народам куда понятнее! Поскольку у англосаксов таких «союзов против» гораздо больше, то и непредсказуемые их вихляния сказываются гораздо чаще.

При развале СССР англосаксы взяли в союзники уголовщину и психопатов. Но и те, и другие использовались втёмную, и уж точно не приносили присяги ни английской короне, ни США! А потому, захватив территорию, уголовщина и психопаты стали вести себя по-своему, а не по-английски. Соорудили, например, ряд войн, которые англосаксам нафиг не нужны были – в режиме криминальной отсебятины[7].

Тот, кто умеет читать и понимать прочитанное (а таких, увы, всё меньше) – давно прочитали и поняли то, что США преподносят открытым текстом: их метод управления планетой – «управляемый хаос». Не знаю, зачем они в этом открыто признались, но я их за язык не тянул, они сами себя выдали.

А «управляемый хаос» – это союз шпионов США с уголовным и асоциальным отребьем. В идеале уголовщина и психопаты делают грязную работу, а «послы» США этим управляют сверху, поощряя за полезное Америке и придерживая – если займутся чем-то ненужным Америке.

На бумаге было гладко…

А вы попробуйте в реальной жизни поуправлять огромным скопищем уголовников, бандитов-головорезов, и просто психически-ненормальных людей! Вот попробуйте – и сразу поймёте, почему стратегия США стала заваливаться и проваливаться…

Вот, к примеру, «бандеровец» затачивался против русских. Но он же, по сути, в основной своей массе, психически-невменяемый человек. Он вдруг, кроме русских, нападает на венгров или румын! Или просто грабит случайных людей, в том числе и собственной национальности (про которую вообще неясно – а есть ли она?). Он вдруг требует от поляков оказать государственные почести убийцам поляков. Он «выкапывает Чёрное море» и заявляет себя потомков шумеров. И – вишенка на торте: «бандеровец» вдруг скалит зубы на «жидiв», что мировой Закулисе совсем уж ни к чему!

Управлять умалишёнными – горький хлеб. Есть, конечно, методы их «разводки», манипулирования их больными фантазиями, но в какой-то момент вся эта сложная технология манипулирования даёт сбой, и умалишённый вырывается из всех смирительных рубашек.

Эрдогана посылали воевать с русскими – а он вдруг заявил, что Иерусалим – турецкий город! Он психопат, Эрдоган, с него какой спрос?! Больной может сегодня прирезать того, с кем вчера обнимался и целовался. Сделав ставку на психически больных людей и криминальное подполье – США превратили планету в дурдом и паханат.

+++

- А давайте внесём в этот карнавал психов разума? – предложите вы.

Как бы ни так!

Разум и планирование – синонимы. Внеси Разум в повестку – всплывёт и Госплан. А всплывёт Госплан – всплывёт и СССР. Любая апелляция к Разуму, здравому смыслу – реабилитирует СССР. Но что тогда будет с убийцами СССР? Они из героев станут всемирно-историческими преступниками! Которые всё человечество пустили по ложному пути, обрубив перспективы развития цивилизации Разума!

-На такое я пойтить не могу! – скажет вам любой из госсекретарей США. И не сам по себе, а транслируя волю своих начальников и своего аппарата.

Они не могут внести в международные отношения разум, назвав психопатов психопатами – потому что такое внесение будет означать ресоветизацию.

В каком-то смысле зависимость от уголовщины и психопатов – не только вина, но и беда США и англосаксонского мира.

Они разожгли этот огонь, перевозбудив буйных психов по всему миру, устроив бунт в психиатрической больнице, и добавив к этой экзотике превращение уголовных преступников (убийц и маньяков) в «хероев наций».

А теперь они сами[8] не знают, что с этим делать! Потому что одно дело – вынуть джинна из бутылки, и совсем другое – обратно туда загнать…

+++

Какова стоимость вашего труда? Вот конкретно вашего?

Или её определяет закон. Или война.

Третьего не дано.

Вы пошли кофе варить в кофейню, и ваша зарплата там – 200 рублей (условно). Много это или мало? Если это по закону, всем людям вашей профессии, то это не много и не мало, а норма. Можно открыть книжечку и сверится: вдруг вам недоплачивают?

Но в рыночной экономике нет такой книжечки. Там – «как договоришься». Одним всё время кажется, что мало, а другим – что «переплачивают». И они начинают спорить. Потом драться. Устраивать забастовки и строить баррикады. Против баррикад – бросать карателей и фашиствующих молодчиков.

Работодатель ломает рабочего об колено. Но ведь бывает и наоборот: когда рабочие ломают об колено работодателя! Вспомните шахтёров, которыми капризами своими кончили СССР – а теперь не любят про то вспоминать!

Есть правовое хозяйствование. И в нём – законная оплата.

А есть хозяйство двусторонних договорённостей, и в нём никогда не поймёшь много или мало тебе платят.

Не хотели зарплаты по закону – получите зарплату через социальную войну.

А если социальной войны тоже не хотите? Не готовы к тому, что англосакс пойдёт убивать англосакса? Или американский негр – американского белого?

Тогда выход по Кромвелю: внешняя, грабительская, колониальная, коммерческая война, которая снимает все внутренние противоречия, позволяя за счёт «третьих лиц» повысить доходы сразу и работодателя и его работника.

Объясняю на счётных палочках из 1-го класса.

Общество вырабатывает, условно 4 рубля.

Из них хозяин берёт два – и два рабочим.

Чтобы рабочие получали 3 рубля, нужно, чтобы хозяин получил 1.

И наоборот.

Неужели непонятно?!

Но если будет мощный приток денег извне (бегство к вам капиталов) – то 4 рубля выработки дополняются ещё 4 рублями «сверху».

Тогда можно:

Из 8 рублей дать 4 хозяину и 4 рабочим. Вот и заветный «классовый мир» за чужой счёт, довольны и верхи и низы!

+++

Консолидация западного общества носит ярко выраженный характер «консенсуса грабителей». Грабительская война начинает восприниматься как общественное благо. А не та ситуация, когда богатые, поссорившись, посылают на убой детей бедных сограждан.

Получит капиталист, но ведь и ты получишь…

А если уже подсел? Если уже изъятие колониальной ренты из твоего заработка приведёт тебя к обнищанию?!

Это и есть СОВРЕМЕННАЯ ДРАМА США и НАТО.

+++

Одно дело, когда война – выход из внутриполитического кризиса (как у Эрдогана, который экономические проблемы населения Турции пытается «закрыть» войной на Кавказе).

И другое дело, когда война – средство избежать гуманитарной катастрофы в своей стране!

Задумайтесь: насколько упадёт уровень жизни в США – если их вассалы и сателлиты перестанут слушаться, платить дань, признавать чудовищно-завышенную стоимость доллара в своих валютах? Сведут, к примеру, доллар до паритета покупательной способности, что здраво и, казалось бы, очевидно?

Ведь сейчас мы, покупая доллар США, по сути, покупаем 30 копеек за рубль. А зачем нам это надо? И другой вопрос – кому в карман идут 70 копеек реальной стоимости с рубля?

Но если мы так сделаем (и не мы одни – так в своё время пытался сделать Шарль де Голль, за что и был свергнут[9]) – тогда руководство США уже перестанет бояться термоядерной войны. Потому что для руководства США что так, что так апокалипсис. У них такой обвал и разруха наступят, что им уже пофигу на ракетные атаки…

+++

Но США, Великобритания и НАТО в целом – ОЧЕНЬ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ. Они туда не бодрым маршем идут, как гитлеровцы, а СПОЛЗАЮТ, мяукающе-цепляясь за всё, за что можно при сползании зацепиться. И США и НАТО – очень хотели бы решать вопросы «старыми методами», без обмена ракетными ударами.

Они там, в НАТО – воры, мошенники и алчные рвачи. Но они там не сумасшедшие. Итоги «классической войны» они прекрасно себе представляют. Отсюда и Навальные, Гуайдо, Тихановские, отсюда и Пашинян, который просто НЕ СМОГ сдать Армению без боя: ему бы не дало этого сделать даже ближайшее окружение в Ереване, сколько бы ему Сорос не названивал…

Порой эти потуги разжечь майдан – кажутся смешными, а порой – жуткими в их цинизме. Но тут не нужно ни смеяться, ни охать обывательски, нужно понять – неудачи «управляемого хаоса» толкают НАТО в безальтернативность войны.

Поймите – её никто не хочет. Но она для западных лидеров не есть дело свободного выбора. Не то, что можно личной волей отменить.

Само устройство общества-вампира, инстинкт самосохранения присосавшегося к планете червя-паразита – требуют сопротивления при попытках удаления.

Нет побед – нет денег. Нет денег – социальная катастрофа. Не на планете – внутри США и Европы. Надо гасить протест малоимущих – а чем его гасить? «Средний класс» стремительно тает, опускается – а чем его поднять?

+++

Если медведь не поест мяса – он может питаться корешками, малиной, разными травами, мёдом, овсом и т.п. Медведь – всеядный. Он может позволить себе такую роскошь.

Но есть такие виды хищников, которые жёстко заточены под мясное питание. Они неспособны выжить без охоты и расчленения жертвы.

И никто их уже не спрашивает – хотят они так жить или не хотят.

В этом и трагедия…

И действия НАТО не оставляют сомнений: они – надеясь ещё пока на всяких навальных и тихановских, но всё меньше – уже готовят «удар судного дня», на тот случай, если все технологии «мягкой силы» не позволят им изнасиловать строптивых «партнёров»…

[1] https://eurasia.expert/plany-ssha-po-proryvu-pvo-kaliningrada-chem-otvetit-rossiya/

[2] https://eurasia.expert/novye-voyska-ssha-v-polshe-priblizyatsya-li-k-g;ranitsam-rossii-i-belarusi/

[3] https://kaliningrad.kp.rii/daily/27052/41 18937/

[4] https://www.novoye-vremya.com/posts/nato-nakalyaet-napryazhennost-v-mire-2020-01-30-194431

[5] https://iz.ru/852971/aleksandr-ermakov/koni-dlia-krylatykh-gusar-polsha-gotovit-krupneishee-obnovlenie-arsenala

[6] https://baltnews.lt/nato/20191230/1019618734/Khochet-byt-lyubimoy-zhenoy-amerikanskogo-gospodina–ekspert-ob-uchastii-Litvy-v-NATO.html

[7] Ясно, например, даже по заявлением лидеров стран НАТО, что Западу не нужна армяно-азербайджанская война. Западу ведь нужно (кто бы это скрывал!) – консолидированное антироссийское Закавказье. А уголовник Плахотнюк так «затрахал» Молдавию, что его убирали в итоге совместными усилиями посла США, Евросоюза и РФ. Уникальный случай – но «крестный отец» бантустана до того своевольничал, что умудрился примирить по своей персоне «заклятых партнёров»…

[8] 97-летний Генри Киссинджер, Ганнибал холодной войны, несмотря на почтенный возраст, известный политик пребывает в здравом уме и периодически высказывает оригинальные мысли. Так вот, по мнению Генри Киссинджера, победителем в холодной войне между СССР и Западом во главе с США в конечном итоге стала Россия. К такому выводу Киссинджер пришёл, наблюдая за своими внуками. «Русские предлагали перспективу, а у нас её нет»…

[9] Отношение к доллару, как к «зеленому фантику», у де Голля сформировалось под впечатлением анекдота, давно рассказанного ему министром финансов в правительстве Клемансо. Смысл его таков. На аукционе продается картина кисти Рафаэля. Араб предлагает нефть, русский – золото, американец выкладывает пачку банкнот и покупает Рафаэля за десять тысяч долларов.



В итоге он получает полотно ровно за три доллара, потому как стоимость бумаги за стодолларовую банкноту – три цента. Поняв, в чем тут «трюк», де Голль стал готовить дедолларизацию Франции, что назвал своим «экономическим Аустерлицем».



4 февраля 1965 года президент Франции заявляет: он считает необходимым, чтобы международный обмен был установлен на бесспорной основе золотого стандарта. И поясняет свою позицию: «Золото не меняет своей природы: оно может быть в слитках, брусках, монетах; оно не имеет национальности, оно издавна и всем миром принимается за неизменную ценность.



Несомненно, что еще и сегодня стоимость любой валюты определяется на основе прямых или косвенных, реальных или предполагаемых связей с золотом». После чего де Голль был свергнут первой из «цветных» революций…

А. Берберов



***

.