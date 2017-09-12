Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2017
- 17:24 Порошенко призвал не допустить инвесторов из РФ к приватизации на Украине.
- 15:17 ДНК Украины.
- 15:15 Игорь Плотницкий провел аппаратное совещание с ключевыми министрами ЛНР.
- 14:30 Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №47: «Кто кого скорей закопает?».
- 14:14 Кружным путем: Саакашвили рассказал, как пойдет на Киев.
- 12:11 На Украине начались репрессии.
- 10:07 Испанские минометы Alakran для Украины.
- 09:05 Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО).
- 02:00 «Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины.
- Вчера 23:33 Тимошенко внесена в базу “Миротворца”.
- Вчера 23:31 Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО).
- Вчера 23:22 Саакашвили посрамил украинских экспертов – напомним ТВ-твит Юлии Витязевой от 5 июля.
- Вчера 22:26 «Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко.
Порошенко призвал не допустить инвесторов из РФ к приватизации на Украине
Приватизация государственных объектов на Украине должна проходить с привлечением украинских и иностранных инвесторов, за исключением инвесторов России, заявил президент Украины Петр Порошенко во вторник на заседании совета реформ, передает РИА Новости.
Сообщается, что во вторник под председательством Порошенко прошло заседание нацсовета реформ, который рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий.
Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.
В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется “страной-агрессором”, так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения “публичными бездоказательными инсинуациями”. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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ДНК Украины
Вся правда о происхождении украинцев от передовых украинских и европейских ученых.
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Игорь Плотницкий провел аппаратное совещание с ключевыми министрами ЛНР
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Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №47: «Кто кого скорей закопает?»
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Кружным путем: Саакашвили рассказал, как пойдет на Киев
Экс-губернатор Одесской области, лидер «Руха новых сил» и главный политический персонаж последних дней Михаил Саакашвили рассказал украинским журналистам о своих дальнейших планах.
По его словам, уже 12–13 сентября он уедет из Львова. «Сегодня-завтра я покину Львов, я не буду здесь постоянно», — заявил он на брифинге, добавив, что поедет «в тур» по Украине: посетит ряд крупных городов (например, Ровно и Днепропетровск), заедет и в села.
После этого он намерен отправиться в Киев: «Я обязательно приеду в Киев в ближайшие дни и недели».
Михо пояснил, что будет передвигаться наземным транспортом, так как без паспорта не сможет летать на самолете.
Напомним, утром 12 сентября украинские пограничники, наконец, смогли вручить Саакашвили админпротокол о незаконном пересечении границы.
Позволят ли ему теперь власти, в лице Порошенко и Авакова, безнаказанно разгуливать по Украине, покажет время.
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На Украине начались репрессии
Соратник экс-президента Грузии и украинского оппозиционного лидера Михеила Саакашвили, Давид Сакварелидзе, заявляет, что начались массовые аресты и репрессии их активистов, которые помогли Саакашвили пересечь польско-украинскую границу. Как утверждает Сакварелидзе, уже арестовали активиста из Черкасс – Андрея Котыченко.
«Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья»,- пишет Сакварелидзе.
Движение "Рух новых сил" требует их немедленного освобождения.
«Мы требуем немедленно освободить их! Предостерегаем власть и призываем ее представителей мгновенно прекратить политические репрессии, поскольку это все несомненно очень плачевно для них закончится, как это уже не раз происходило во времена предшественников. Мы будем защищать каждого нашего соратника и единомышленника.
Просим всех львовян сейчас незамедлительно собраться у отеля Леополис и помочь нам отстоять наши обшие права и свободы!», – заявляет Сакварелидзе.
http://www.apsny.ge/2017/pol/1505241834.p
PS. Гостиница "Леополис", где засел Саакашвили, взята в осаду сотрудниками полиции и погранслужбы, которые хотят ознакомить его с фактом незаконного проникновения на территорию Украины. Саакашвили в конечном итоге протокол подписал, заявив, что и тут нарушили закон, так как протокол о незаконном проникновении на Украину ему обязаны были предоставить в течении трех часов. Также Саакашвили заявил, что украденный у него паспорт находится у Порошенко. Это уже почище шапок Януковича.
В Киеве ожидают, что когда там соберутся Тимошенко и Саакашвили, они начнут блокировать работу Верховной Рады, с целью продавливания решения о досрочных выборах, результат которых скорее всего будет неблагоприятным для Порошенко. Поэтому и запущен маховик кровавых репрессий против демократических лидеров!
И еще. В Одессе избили украинскую активистску Алину Радченко. Полицейский пытался догнать нападавшего, но тот вырвался и убежал.
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Испанские минометы Alakran для Украины
Испанские минометы Alakran для Украины
Украина продолжает методично закупать вооружение. Вслед за барражирующими боеприпасами из Польши ГП "Укроборонпром" намеревается приобрести самоходный 120мм минометы испанского производства…
ГП «Укроборонсервис» сообщило о намерении заключить контракт с испанской компанией Everis Aeroespacial y Defensa S.L.U. (EAD) на закупку 120-мм самоходного миномета Alakran (light mortar carrier – LMC) по цене 90 тыс. евро без НДС.
Компания является единственным возможным поставщиком предмета закупки, который соответствует техническим требованиям в соответствии с имеющимся патентом и обладает всеми необходимыми техническими характеристиками.
Разработка системы началась в 2010 году для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Испытания были проведены в середине 2015 года, в середине декабря того же года был подписан первый экспортный контракт с неустановленной страной. Минометы будут смонтированы на шасси джипов Toyota Land Cruiser 70. Испытания велись на шасси Land Rover Defender, а также на Jeep J8 и Agrale Marrua.
В марте 2017 г. в объявленном «Укроборонсервис» тендере на разработку мобильной минометной системы с бюджетом 3,7 млн. грн. была подана единственная заявка от украинского ООО «СИСТЕМИНЖИНИРИНГМЕНЕДЖМЕНТ», после чего 30 апреля он был отменен.
7 июня 2017 г. в рамках процедуры с единственным поставщиком был подписан договор № К29-4.3.4/64 с той же испанской EAD на закупку «частей огнестрельного оружия и боеприпасов» общей стоимостью 135 тыс. евро. Закупка производилась в рамках и на основании договора № К29-4.3.4/34 от 7 апреля 2017 г. о совместном производстве системы UKR-MMS (Mobile Mortar System).
линк https://diana-mihailova.livejournal.com/9
Презентационный ролик минометов Alakran:
По поставкам вооружения на Украину:
1. Украина закупает польские барражирующие боеприпасы Warmate https://centercigr.livejournal.com/52549.h
2. Поставка гранатометов из США на Украину https://colonelcassad.livejournal.com/35
https://centercigr.livejournal.com/54588.h
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Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО)
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины прибыли в гостиницу «Леополис» во Львове, где находится Михеил Саакашвили.
Также в холле отеля присутствуют сотрудники полиции. Следует отметить, что самого Саакашвили возле правоохранителей нет. Им препятствуют адвокаты и сторонники экс-президента Грузии.
Причина визита пограничников — совершение Саакашвили административного правонарушения во время пересечения государственной границы. Сообщить опальному политику о нарушении намеревались устно.
Сотрудники ГНСУ также заявили, что их «честь и достоинство унижал охранник отеля».
При этом сторона защиты настаивает, что пограничники должны иметь соответствующий документ на вручение админнарушения, но его якобы нет.
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«Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины
Уничтожение мелкого и среднего бизнеса приводит к разрушению украинской экономики и подталкивает страну к дефолту.
Такое мнение выразил глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.
«Что будет делать Украина, когда и самые стойкие предприниматели уедут? Сколько можно еще существовать на этих дотациях? 76 млрд долларов — внешний долг Украины. Можно уже дефолт объявлять», — отметил эксперт.
По его словам, в последние годы в Украине наблюдается массовый отток «мозгов» и рабочих рук, способных создавать рабочие места, формировать добавочную стоимость в услугах и в продуктах.
«Они все уже не здесь, остались самые стойкие. И если тенденция „закручивания гаек” сохранится, уедут и они», — подчеркнул глава ассоциации.
При этом Соболь добавил, что ожидать на приход инвесторов в сложившихся условиях не приходятся.
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Тимошенко внесена в базу “Миротворца”
Вслед за Саакашвили, в базу "Миротворца" внесена и Юлия Тимошенко. Забавно, что 3,5 года назад весь майдан требовал от "злочинной влады" освободить страдилицу из "кровавых застенков Януковича", а теперь она обвиняется в незаконном пересечении украинской границы и помощи лицу без гражданства в деле прорыва на Украину. Утверждается https://www.facebook.com/psb4ukr/posts/1
Никогда бы не подумал, что окажусь в одном списке с Тимошенко и Саакашвили, но Украина уверенно продолжает пробивать дно. Эдак получится, что майдан стоял за то, чтобы Порошенко по своему желанию мог избавиться от Тимошенко и Саакашвили.
Эх, а в 2014 году нахождение в базе "Миротворца" было сравни регалии и признанием заслуг. А сейчас туда кого попало записывают, где справедливость?
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Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО)
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко выполняет приказы российского лидера Владимира Путина.
Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.
«Порошенко, который сейчас ведет дела с Медведчуком, кумом Путина, имеет общий бизнес с Ахметовым, он и сейчас выполняет приказ Путина. Он хочет меня арестовать и отдать меня Иванишвили (грузинский олигарх, бывший премьер-министр Грузии — прим. РВ), а на самом деле — России», — сказал он.
По его словам, уголовные дела, возбужденные против него властями Грузии, не признает никто в мире.
«Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили, главным частным акционером российского „Газпрома”, чтобы открыть против меня уголовные дела. Этих дел не признает ни одна страна в мире. Интерпол отказался от них. Я встречался с мировыми политиками, в том числе с Обамой и Керри. Никто из них не признает эти дела», — подчеркнул Саакашвили.
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Саакашвили посрамил украинских экспертов – напомним ТВ-твит Юлии Витязевой от 5 июля
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«Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко
В случае «деоккупации Донбасса», о которой в последнее время все чаще говорят в Верховной Раде Украины, в регионе начнется геноцид.
Об этом заявил Глава ДНР Александр Захарченко.
«Деоккупация этих территорий подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за Главу, Народный Совет. Закон в таком русле — это прямое объявление геноцида на этой территории», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Кроме того, он уверен, что Украина готовится к войне.
«Киев готовится к войне. Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из Минских договоренностей выскочит», — отметил Захарченко.
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