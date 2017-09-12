Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2017

Порошенко призвал не допустить инвесторов из РФ к приватизации на Украине

Приватизация государственных объектов на Украине должна проходить с привлечением украинских и иностранных инвесторов, за исключением инвесторов России, заявил президент Украины Петр Порошенко во вторник на заседании совета реформ, передает РИА Новости.

“Приватизация объектов госсобственности должна проходить открыто с привлечением украинских и иностранных инвесторов, но без инвесторов страны-агрессора”, — передает заявление Порошенко его пресс-служба.

Сообщается, что во вторник под председательством Порошенко прошло заседание нацсовета реформ, который рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.

“Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и с новыми законодательными нормами, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, за исключением страны-агрессора”, — сообщает пресс-служба.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется “страной-агрессором”, так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения “публичными бездоказательными инсинуациями”. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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ДНК Украины

Вся правда о происхождении украинцев от передовых украинских и европейских ученых.

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Игорь Плотницкий провел аппаратное совещание с ключевыми министрами ЛНР

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Кружным путем: Саакашвили рассказал, как пойдет на Киев

Экс-губернатор Одесской области, лидер «Руха новых сил» и главный политический персонаж последних дней Михаил Саакашвили рассказал украинским журналистам о своих дальнейших планах. По его словам, уже 12–13 сентября он уедет из Львова. «Сегодня-завтра я покину Львов, я не буду здесь постоянно», — заявил он на брифинге, добавив, что поедет «в тур» по Украине: посетит ряд крупных городов (например, Ровно и Днепропетровск), заедет и в села. После этого он намерен отправиться в Киев: «Я обязательно приеду в Киев в ближайшие дни и недели». Михо пояснил, что будет передвигаться наземным транспортом, так как без паспорта не сможет летать на самолете. Напомним, утром 12 сентября украинские пограничники, наконец, смогли вручить Саакашвили админпротокол о незаконном пересечении границы. Позволят ли ему теперь власти, в лице Порошенко и Авакова, безнаказанно разгуливать по Украине, покажет время. Читайте также: «Прорыв Саакашвили»: соцсети взорвались фотожабами (ФОТО)

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На Украине начались репрессии

Соратник экс-президента Грузии и украинского оппозиционного лидера Михеила Саакашвили, Давид Сакварелидзе, заявляет, что,- пишет Сакварелидзе.Движение "Рух новых сил" требует их немедленного освобождения.Мы будем защищать каждого нашего соратника и единомышленника., – заявляет Сакварелидзе. http://www.apsny.ge/2017/pol/1505241834.p hp – цинкPS. Гостиница "Леополис", где засел Саакашвили, взята в осаду сотрудниками полиции и погранслужбы, которые хотят ознакомить его с фактом незаконного проникновения на территорию Украины. Саакашвили в конечном итоге протокол подписал, заявив, что и тут нарушили закон, так как протокол о незаконном проникновении на Украину ему обязаны были предоставить в течении трех часов. Также Саакашвили заявил, что украденный у него паспорт находится у Порошенко. Это уже почище шапок Януковича.В Киеве ожидают, что когда там соберутся Тимошенко и Саакашвили, они начнут блокировать работу Верховной Рады, с целью продавливания решения о досрочных выборах, результат которых скорее всего будет неблагоприятным для Порошенко. Поэтому и запущен маховик кровавых репрессий против демократических лидеров!И еще. В Одессе избили украинскую активистску Алину Радченко. Полицейский пытался догнать нападавшего, но тот вырвался и убежал.

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Испанские минометы Alakran для Украины

Испанские минометы Alakran для Украины

Разработка системы началась в 2010 году для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Испытания были проведены в середине 2015 года, в середине декабря того же года был подписан первый экспортный контракт с неустановленной страной. Минометы будут смонтированы на шасси джипов Toyota Land Cruiser 70. Испытания велись на шасси Land Rover Defender, а также на Jeep J8 и Agrale Marrua.

7 июня 2017 г. в рамках процедуры с единственным поставщиком был подписан договор № К29-4.3.4/64 с той же испанской

EAD

на закупку «частей огнестрельного оружия и боеприпасов» общей стоимостью 135 тыс. евро. Закупка производилась в рамках и на основании договора № К29-4.3.4/34 от 7 апреля 2017 г. о совместном производстве системы UKR-MMS (Mobile Mortar System).

Украина продолжает методично закупать вооружение. Вслед за барражирующими боеприпасами из Польши ГП "Укроборонпром" намеревается приобрести самоходный 120мм минометы испанского производства…ГП «Укроборонсервис» сообщило о намерении заключить контракт с испанской компанией Everis Aeroespacial y Defensa S.L.U. (EAD) на закупку 120-мм самоходного миномета Alakran (light mortar carrier – LMC) по цене 90 тыс. евро без НДС.Компания является единственным возможным поставщиком предмета закупки, который соответствует техническим требованиям в соответствии с имеющимся патентом и обладает всеми необходимыми техническими характеристиками.линк https://diana-mihailova.livejournal.com/9 81185.html Презентационный ролик минометов Alakran:По поставкам вооружения на Украину:1. Украина закупает польские барражирующие боеприпасы Warmate https://centercigr.livejournal.com/52549.h tml 2. Поставка гранатометов из США на Украину https://colonelcassad.livejournal.com/35 99575.html https://centercigr.livejournal.com/54588.h tml – цинк

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Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО)

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины прибыли в гостиницу «Леополис» во Львове, где находится Михеил Саакашвили. Также в холле отеля присутствуют сотрудники полиции. Следует отметить, что самого Саакашвили возле правоохранителей нет. Им препятствуют адвокаты и сторонники экс-президента Грузии. Причина визита пограничников — совершение Саакашвили административного правонарушения во время пересечения государственной границы. Сообщить опальному политику о нарушении намеревались устно. Сотрудники ГНСУ также заявили, что их «честь и достоинство унижал охранник отеля». При этом сторона защиты настаивает, что пограничники должны иметь соответствующий документ на вручение админнарушения, но его якобы нет. Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей

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«Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины

Уничтожение мелкого и среднего бизнеса приводит к разрушению украинской экономики и подталкивает страну к дефолту. Такое мнение выразил глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. «Что будет делать Украина, когда и самые стойкие предприниматели уедут? Сколько можно еще существовать на этих дотациях? 76 млрд долларов — внешний долг Украины. Можно уже дефолт объявлять», — отметил эксперт. По его словам, в последние годы в Украине наблюдается массовый отток «мозгов» и рабочих рук, способных создавать рабочие места, формировать добавочную стоимость в услугах и в продуктах. «Они все уже не здесь, остались самые стойкие. И если тенденция „закручивания гаек” сохранится, уедут и они», — подчеркнул глава ассоциации. При этом Соболь добавил, что ожидать на приход инвесторов в сложившихся условиях не приходятся. Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей

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Тимошенко внесена в базу “Миротворца”

Вслед за Саакашвили, в базу "Миротворца" внесена и Юлия Тимошенко. Забавно, что 3,5 года назад весь майдан требовал от "злочинной влады" освободить страдилицу из "кровавых застенков Януковича", а теперь она обвиняется в незаконном пересечении украинской границы и помощи лицу без гражданства в деле прорыва на Украину. Утверждается https://www.facebook.com/psb4ukr/posts/1 580790008649815 , что на Тимошенко заведено уголовное дело. Также внесены в списки депутаты помогавшие в прорыве Саакашвили.Никогда бы не подумал, что окажусь в одном списке с Тимошенко и Саакашвили, но Украина уверенно продолжает пробивать дно. Эдак получится, что майдан стоял за то, чтобы Порошенко по своему желанию мог избавиться от Тимошенко и Саакашвили.Эх, а в 2014 году нахождение в базе "Миротворца" было сравни регалии и признанием заслуг. А сейчас туда кого попало записывают, где справедливость?

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Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО)

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко выполняет приказы российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове. «Порошенко, который сейчас ведет дела с Медведчуком, кумом Путина, имеет общий бизнес с Ахметовым, он и сейчас выполняет приказ Путина. Он хочет меня арестовать и отдать меня Иванишвили (грузинский олигарх, бывший премьер-министр Грузии — прим. РВ), а на самом деле — России», — сказал он. По его словам, уголовные дела, возбужденные против него властями Грузии, не признает никто в мире. «Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили, главным частным акционером российского „Газпрома”, чтобы открыть против меня уголовные дела. Этих дел не признает ни одна страна в мире. Интерпол отказался от них. Я встречался с мировыми политиками, в том числе с Обамой и Керри. Никто из них не признает эти дела», — подчеркнул Саакашвили. Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей

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Саакашвили посрамил украинских экспертов – напомним ТВ-твит Юлии Витязевой от 5 июля

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«Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко

В случае «деоккупации Донбасса», о которой в последнее время все чаще говорят в Верховной Раде Украины, в регионе начнется геноцид. Об этом заявил Глава ДНР Александр Захарченко. «Деоккупация этих территорий подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за Главу, Народный Совет. Закон в таком русле — это прямое объявление геноцида на этой территории», — сказал он в интервью телеканалу НТВ. Кроме того, он уверен, что Украина готовится к войне. «Киев готовится к войне. Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из Минских договоренностей выскочит», — отметил Захарченко. Читайте также: Путин переиграл Порошенко, — украинский эксперт (ВИДЕО)

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