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Суд запретил организацию «Домой в СССР» и признал экстремистской

16:50. 20 августа 2019 Просмотров - 258 3 коммент. Опубликовал:

За последнее время оперативники провели обыски у нескольких организаторов. Так, Сергей Тараскин представился врио президента СССР и императора Российской империи и пообещал отдать оперативников под трибунал. 

Организацию, созданную Тараскиным, решением суда признали экстремистской и запретили на территории Российской Федерации — страны, которую участники сообщества считают нелегитимным государством. 

Тараскин убеждает своих сторонников: раз Российской Федерации не существует, то и законы этой страны можно не соблюдать. Тараскин и его последователь Александр Тюрнин, называвший себя главой КГБ Коми, также призывали к военному перевороту. 

Сотрудники ФСБ утверждают, что Александр Тюрнин, находясь под домашним арестом по делу о нападении на сотрудников ГИБДД, делал публикации, призывавшие к убийствам сотрудников правоохранительных структур. Кроме того, он самовольно срезал электронный браслет. 

Тюрнину назначили 4 года колонии общего режима. Его единомышленник Александр Соловьёв, отвечавший за группы в социальных сетях, был назначен министром связи СССР. 

Изначально суть организации заключалась в продаже советских паспортов и профсоюзных билетов. Покупателям обещали, что эти документы позволяют не платить, например, за коммунальные услуги. Продавцы принимали только российские рубли, хотя при любых других обстоятельствах своим единомышленникам предлагали расплачиваться советскими рублями. 

Роман Силантьев, доктор исторических наук: «Со временем стало понятно, что одним мошенничеством дело не ограничивается. Эти структуры, а их несколько, между собой они враждуют, создали параллельные органы власти, в том числе карательные. Начали создавать списки на расстрелы и позволять себе призывы к свержению существующего строя». 

Организаторы «СССР» обещали своим адептам по 14 миллиардов 

Каждому гражданину, вступившему в его организацию, обещали по 14 миллиардов рублей. Но не так все просто. Чтобы построить социализм, нужно передать на баланс СССР все свое имущество. И многие адепты организации добровольно отдали вождям все свои накопления и квартиры… 

Организация «Домой в СССР» признана экстремистской 

Источник: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/sud-zapretil-organizaciyu-domoy-v-sssr-i-priznal-ekstremistskoy

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 784 396
    BlackCat 20 августа 2019 в 17:02

    Мавроди и не снилось…

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    1
  • 11141 6607
    Maleos 20 августа 2019 в 17:56

    Жыдосаксам настолько нужно скинуть Путина, что они даже не против того, чтобы всё развернулось в сторону СССР, который сами же и развалили с помощью совжыдов. Как оказалось, Путин для них ещё хуже… Сыграли опять на эгоцентризме российских дебилов, которые к тому же двух концов связать не могут, ну, и, на ностальгии. Да ещё и перехватили риторику Национально-освободительного движения: мы действительно граждане СССР, и никто из нас из гражданства не выходил… Профессионалы, это факт…

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    2

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