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Обиды и прощения. Наталья Гусева. Часть 1

18:45. 19 августа 2019 Просмотров - 39 Один комментарий Опубликовал:

Как обиды мешают жить.

Автор-сказительница – Наталья Гусева
Часть 2 – https://youtu.be/va8Y4mrJW_I

Способ мышления обидевшегося человека: «Я не собираюсь никем манипулировать, но я точно знаю, что он должен сделать, чтобы я перестал на него обижаться».

Вся наша жизнь – это процесс взаимодействия с самим собой, родными людьми, социумом и миром в целом. Именно поэтому, прощение обид – это ключ к решению многих жизненных проблем.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=va8Y4mrJW_I

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11091 6573
    Maleos 19 августа 2019 в 19:00

    Прощение обид – ключ к тра-та-та?!.. Полный идиотизм! потому что обижаются только дебилы, которым не объяснили, что это бессмысленно, и идиоты, которым объясняй не объясняй, один хрен будут обижаться. А всё от чего?.. а от того, что он, дебил (идиот), – уникальный!..

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