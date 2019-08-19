Обиды и прощения. Наталья Гусева. Часть 1
Как обиды мешают жить.
Автор-сказительница – Наталья Гусева
Часть 2 – https://youtu.be/va8Y4mrJW_I
Способ мышления обидевшегося человека: «Я не собираюсь никем манипулировать, но я точно знаю, что он должен сделать, чтобы я перестал на него обижаться».
Вся наша жизнь – это процесс взаимодействия с самим собой, родными людьми, социумом и миром в целом. Именно поэтому, прощение обид – это ключ к решению многих жизненных проблем.
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Прощение обид – ключ к тра-та-та?!.. Полный идиотизм! потому что обижаются только дебилы, которым не объяснили, что это бессмысленно, и идиоты, которым объясняй не объясняй, один хрен будут обижаться. А всё от чего?.. а от того, что он, дебил (идиот), – уникальный!..