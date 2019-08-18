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«Лучшие умы бегут из России». Подсчитано количество

21:12. 18 августа 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:
Не ожидал столь малых цифр.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4613681.html

Метки: Запад, образование, Россия

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