«Лучшие умы бегут из России». Подсчитано количество
21:12. 18 августа 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Не ожидал столь малых цифр.
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Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьёзно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за всё хватаются, ничего не углубив, в которых всё обещают, ничего не выполняя, где всё принимает сомнительную или лживую окраску и всё вместе оставляет после себя пустоту и неопределённость.
Когда они уже сбегут все ?