Целились в 41, убили 1147
19:26. 17 августа 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Поучительный рассказ о том, сколько гражданских лиц, включая детей, надо убить, чтобы ликвидировать террориста с помощью "высокоточного вооружения".
Целились в 41, убили 1147
Новый анализ данных от агентства по правам человека (в Сша), которым поделиилсь с газетой Гардиан, вызывает вопросы относиетльно точности "точечных ударов" дронов.
13 января 2006 дроны пришли за Ayman Zawahiri, накрыв деревню Damadola в Пакистане. 10 месяцев спустя они работали над Bajaur. 8 лет спустя, Завахири еще жив. 76 детей и 29 взрослых, вледствие 2 ударов, – нет.
Много американцев слышали про Завахири, гораздо меньше слышали про Qari Hussain. Он был главой пакистанского талибана, группировки, по мнению сша, связанной с аль кайедой, и подготовившей Times Square bomber, Faisal Shahzad к его неудачной атаке в 2010 году. Дроны приходили за Хусейном годами ранее.
Сначала 29-01-2008, потом 23-06-2009, 15 янв 2010, 2 окт. 2010, 7 окт. 2010.
Наконец 15 октября ракета хелфайр с Рипера убила Хуссейна что позже талибан подтвердил.
За смерть мужчины, которого почти ни один американец не смог бы назвать, США убили 128 человек, из них 13 детей.
Новый анализ агентства показывает, что даже когда оператор целится в конкретного человека, они убивают значительно больше людей. Попытки убить 47 человек привели к гибели 1147 человек на 24 ноября 2014 года.
Анализ является прикидкой ущерба, нанесенного любимым оружием Обамы, называемым наиболее точным.
Удары дронов были проданы американской публике как "точные". Но они ровно настолько "точны", насколько разведка нам скармливает это. Нет ничего "точного" в убийстве 28 неизвестных людей, включая детей, за каждого человека, за которым США охотятся, говорит спикер группы Jennifer Gibson.
За 24 людьми в Пакистане была охота, это привело к смерти 874 человек. Все были обьявлены прессе как "убитые" по многу раз, что предполагало многократные удары куда попало. Оценочно 142 ребенка было убито в процессе охоты на 24 человек, и только 6 из этих 24 действительно были убиты в результате атак дронов.
В Йемене 17 персон были многократно целями атак. В результате атак погибло 273 человека, в том числе минимум 7 детей. Минимум 4 из этих 17 целей живы до сих пор.
Имеющаяся информация по 41 человеку, атакованному дронами, говорит, что каждого заявляли "убитыми" многократно. Минимум семеро из них живы и по сей день. Статус Haji Omar неизвестен. Abu Ubaidah al-Masri, которого обьявляли "убитым" трижды, умер значительно позже и от банальной желтухи.
Эти убитые – лишь малая часть убитых дронами США в сумме. Группа Reprieve не фокусировалась на тех, кого обьявляли убитыми всего один раз. Ни Reprieve ни газета Гардиан не исследовали подмножество ударов дронов, охотившихся не за конкретным человеком: так называемые "удары по поведению", которые предполагают удар по кажущемуся подозрительным поведению, а не данным разведки.
Очень консервативные оценки Совета по Международным Делам оценивают итог 500 ударов дронов за пределами Ирака и Афгана в 3674 человек.
Данные также не означают, что убивались в результате их именно подозреваемые.
Как и любое оружие, дроны будут неизбежно мазать. Но секретность, окружающая их, скрывает, насколько это часто происходит. Даже при 33 обьявленных именных целях, которых таки удалось уничтожить, 947 человек полегли "в процессе".
Существует миллиард проблем с анализом ударов: Они под покровом официальной секретности, означающей, что исследователь должен полагаться только на локальные медиа, освещающие последствия, включая все опасности для журналиста от посещения опасных или запретных мест. Анонимные утечки в СМИ, обычно означающие неназванного представителя США, Йемена, Афгана, обычно всего лишь подтверждение, что "да, удар был", или имени цели.
Пока ЦРУ или командование Спецопераций не рассекретит удары, неточная и неполная информация – всё, что у нас есть. Что затрудняет независимую проверку или опровержение официоза.
Что чиновнишки США (little US officials – переводится литературно именно так) обычно говорят – это заверения в стиле "хирургически точное давление на угрозу нам", как John Brennan, нонешний директор ЦРУ, заявил в 2011.
"Единственные, в кого мы стреляем с дронов – это подтвержденные террористы высочайшего уровня, и то, после длительной возни с ветированием, отнимающей кучу времени! Мы не стреляем просто так в кого попало, чтоб потом сказать, что он террорист!" (С) Госсекретарь John Kerry в интервью ВВС.
Команда Reprieve, исследовавшая итоги в Пакистане, убедилась, что во множестве случаев целились вообще не в тех людей. Кто-то с именем, идентичным "килл-листу" Обамы, был убит с третьей попытки. Его брат был захвачен, его пытали, и заставили "сказать американцам то, что они желали услышать". То, что "на самом-то деле они убили именно того, кого надо". Группе не позволили продолжить расследование относительно семьи, чтоб независимо доказать это.
Президент обама должен быть честен с американцами относительно цены его программы. Если даже его правительство не в курсе, кто лежит в мешках для тел каждый раз, когда удар находит не тех жертв, его россказни про "точные удары" выглядят полной чепухой.
https://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/24/-sp-us-drone-strikes-kill-1147
https://sanchez-77.livejournal.com/70621.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5212224.html