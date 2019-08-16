Как рабочий дал отповедь либералу

Страсти вокруг мигрантов в России не утихаютНа днях «Комсомольская правда» выразила озабоченность по поводу того, что в нашей стране в настоящее время находятся около 10 миллионов иностранных рабочих, что для страны со 146 миллионами населения слишком много. Объясняя случившееся, КП отмечает, что российская миграционная политика – прямое отражение мышления крупного бизнеса.«Начиная с 2012 года, – пишет газета, – экономический рост в России снизился до менее 2% в год. Но страна продолжает наращивать «импорт» иностранных рабочих, словно наша экономика растет такими бешеными темпами, что нуждается во внешнем притоке людей. Чтобы успевать строить все новые заводы и прокладывать тысячи километров дорог. Ничего этого нет в помине. В стране по-прежнему целые области изнемогают от безработицы, при этом и без того скудные рабочие места отдаются приезжим из южных республик бывшего СССР».И далее: «Наши миллиардеры – налоговые резиденты Швейцарии и Великобритании. Для них Россия выглядит экраном компьютерной стратегии. Есть ресурсы, есть активы, и они должны работать. Если узбекские рабочие обходятся на 30% дешевле местных, бизнесмены просто завозят на территорию узбекских рабочих. Что будет с местными жителями и что будет с этими узбеками потом – эффективных собственников не интересует. Это на руку и местной власти. Мигранты – это деньги. За мигрантов всегда хорошо платят, официально и неофициально. Для мигрантов не нужно строить школы и больницы, они не требуют отчета от власти, чем она занимается. В конце концов мигранты не голосуют, что тоже очень удобно. Миграция становится все более серьезным фактором внутрироссийской жизни и ключевой угрозой внутренней стабильности», – отмечает газета.По мнению издания, наплыв гастарбайтеров ведет к тому, что малые русские города и русские села просто вымирают.«Это именно русские находятся в глубокой демографической яме, из которой не могут выбраться, потому что за ХХ век именно они принесли самую большую жертву в двух мировых войнах и бесконечной гражданской войне, продолжавшейся 70 лет. Предполагать, что истерзанный, обескровленный и разделенный народ в состоянии успешно переварить миллионы пришельцев, может только глупец или предатель», – указывает КП.С просьбой прокомментировать такую ситуацию газета обратилась к Николаю Сванидзе, и его комментарий оказался вполне в духе тех, кого газета назвала «глупцами и предателями». «Я не вижу большой проблемы в приезжих, – с привычным для него апломбом всезнайки заявил Сванидзе. –Татары – это русские? Аварцы – русские? У нас страна всегда многонациональная. Нет разницы – русский будет работать или нет. Все страны мира меняются. Америка вообще вся состоит из мигрантов. И она – мировой лидер в экономике. И Европа пополняется приезжими. Почему? Там живется хорошо, там богатая социальная помощь. В Северную Корею никто не едет. Естественно, европейские страны тоже меняются. Они превращаются в котел народов. Это предстоит пережить и России. Наша страна не так привлекательна, как Европа. Но для народов Центральной Азии наша земля очень хороша. Если они выдавят нас, значит, выдавят. Нам надо будет лучше приспосабливаться. На то и существует мировая конкуренция. Если сюда приезжают люди, которые лучше нас работают, быстрее получают образование, быстрее ориентируются, – будем конкурировать. Но они станут частью нас. Узбеку в Москве придется говорить на русском. Ему придется отдать своего ребенка в школу, где он будет читать Пушкина. И он рано или поздно тоже превратится в русского».Но, во-первых, узбек никогда не превратится в русского и не нужно, чтобы он в него превращался! Если бы такие слова услышали сами узбеки, то они наверняка бы возмутились.Все дело в том, что приезжие у нас не ассимилируются, они живут замкнутыми диаспорами, где свои нравы и законы.И нечего нас сравнивать с США, где приезжие европейцы истребили коренное население и создали свой так называемый многонациональный «плавильный котел» из пришельцев. Россия – совсем другая страна. А самое главное, что в нашей действительно многонациональной стране 80 процентов все-таки русских, про права которых господа, подобные Сванидзе, почему-то никогда не вспоминают.Сванидзе утверждает, что Америка именно потому, что состоит из иммигрантов, – мировой лидер в экономике. Но, во-первых, сегодня в лидеры выходит Китай, где никаких иммигрантов вообще нет. А во-вторых, Штаты нажились на двух мировых войнах, когда они отсиделись за океаном и активно торговали даже с Гитлером, а не потому, что американцы работали «лучше других».«Если они нас выдавят, то значит, выдавят», – заявляет Сванидзе, призывая русских рабочих у себя дома «конкурировать» с гастарбайтерами. Понятно, что это – старая песнь русофобов о том, что, мол, русские ленивы, плохо работают, оттого предпочтение и отдается приезжим.Резкую отповедь этому либералу дал в сети один из таких «простых русских рабочих», как он сам себя назвал. Возмутившись предложением Сванидзе «конкурировать с гастарбайтерами», он выложил в сеть адресованное тому открытое письмо.«Николай Карлович, – написал он, – я простой рабочий – строитель, работаю еще со времен СССР, а посему я в курсе тех процессов, о которых Вы говорите. Расскажу Вам свою историю, вкратце. Когда, в начале 90-х годов в моем СМУ перестали платить, мы собрали бригаду специалистов и поехали работать в Подмосковье. Работы было очень много, а посему работу мы находили очень легко. Работали качественно, на совесть и получали неплохо. Потом начали приезжать украинцы и молдаване, по сравнению с нами и ребятами из местных бригад они были практически полными нулями в профессии, за очень редким исключением, но работу они находили, ибо брали за свой труд в пять раз меньше нас. Вы даже не представляете, сколько раз нас нанимали на переделку их работы. Потом потянулась орда из Средней Азии, которые даже по сравнению с украинцами и молдаванами были никакими спецами, но брали за работу в 10 раз меньше чем мы.В результате жадность стала побеждать разум, и на работы начали принимать в основном Среднюю Азию, которая со временем работать уже научилась, но главное это то, что эти люди обрушили все расценки и работать в строительстве по их правилам стало не выносимо для нормального специалиста у которого сохранилось чувство собственного достоинства и уважения к своему труду. И после этого Вы говорите о конкуренции??? После этого Вы говорите о том, что мы не хотим работать?Да всякого рода бизнесмены на их рабском труде миллионы сделали, чиновники обогатились, а качество работ стало настолько низким, что смотреть противно!И после всего этого Вы мне еще советы даете!!! Занимайтесь тем, о чем Вы имеете представление и не надо проводить свои экспертизы, когда за всю жизнь ничего тяжелее ложки не поднимали!»Достойная отповедь, которая показывает самую суть проблемы. Проблема засилья гастарбайтеров, наплыва в Россию людей чуждой нам культуры, у нас действительно есть, она действительно очень серьезна и ее надо решать. Но как – это заслуживает отдельного разговора. Здесь же мы хотели лишь показать, что одна из ее причин – предательская позиция тех же либералов, в том числе и во власти, которые Россию хотят превратить в жалкое подобие «плавильного котла», что уже создает угрозу внутренней стабильности и национальной безопасности нашей страны.Андрей Соколов16.08.2019

Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_rabochij_dal_otpoved_liberalu/2019-08-16-74165