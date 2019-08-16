Как рабочий дал отповедь либералу
16:40. 16 августа 2019 Просмотров - 256 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Страсти вокруг мигрантов в России не утихают
На днях «Комсомольская правда» выразила озабоченность по поводу того, что в нашей стране в настоящее время находятся около 10 миллионов иностранных рабочих, что для страны со 146 миллионами населения слишком много. Объясняя случившееся, КП отмечает, что российская миграционная политика – прямое отражение мышления крупного бизнеса.
«Начиная с 2012 года, – пишет газета, – экономический рост в России снизился до менее 2% в год. Но страна продолжает наращивать «импорт» иностранных рабочих, словно наша экономика растет такими бешеными темпами, что нуждается во внешнем притоке людей. Чтобы успевать строить все новые заводы и прокладывать тысячи километров дорог. Ничего этого нет в помине. В стране по-прежнему целые области изнемогают от безработицы, при этом и без того скудные рабочие места отдаются приезжим из южных республик бывшего СССР».
И далее: «Наши миллиардеры – налоговые резиденты Швейцарии и Великобритании. Для них Россия выглядит экраном компьютерной стратегии. Есть ресурсы, есть активы, и они должны работать. Если узбекские рабочие обходятся на 30% дешевле местных, бизнесмены просто завозят на территорию узбекских рабочих. Что будет с местными жителями и что будет с этими узбеками потом – эффективных собственников не интересует. Это на руку и местной власти. Мигранты – это деньги. За мигрантов всегда хорошо платят, официально и неофициально. Для мигрантов не нужно строить школы и больницы, они не требуют отчета от власти, чем она занимается. В конце концов мигранты не голосуют, что тоже очень удобно. Миграция становится все более серьезным фактором внутрироссийской жизни и ключевой угрозой внутренней стабильности», – отмечает газета.
По мнению издания, наплыв гастарбайтеров ведет к тому, что малые русские города и русские села просто вымирают.
«Это именно русские находятся в глубокой демографической яме, из которой не могут выбраться, потому что за ХХ век именно они принесли самую большую жертву в двух мировых войнах и бесконечной гражданской войне, продолжавшейся 70 лет. Предполагать, что истерзанный, обескровленный и разделенный народ в состоянии успешно переварить миллионы пришельцев, может только глупец или предатель», – указывает КП.
С просьбой прокомментировать такую ситуацию газета обратилась к Николаю Сванидзе, и его комментарий оказался вполне в духе тех, кого газета назвала «глупцами и предателями». «Я не вижу большой проблемы в приезжих, – с привычным для него апломбом всезнайки заявил Сванидзе. –Татары – это русские? Аварцы – русские? У нас страна всегда многонациональная. Нет разницы – русский будет работать или нет. Все страны мира меняются. Америка вообще вся состоит из мигрантов. И она – мировой лидер в экономике. И Европа пополняется приезжими. Почему? Там живется хорошо, там богатая социальная помощь. В Северную Корею никто не едет. Естественно, европейские страны тоже меняются. Они превращаются в котел народов. Это предстоит пережить и России. Наша страна не так привлекательна, как Европа. Но для народов Центральной Азии наша земля очень хороша. Если они выдавят нас, значит, выдавят. Нам надо будет лучше приспосабливаться. На то и существует мировая конкуренция. Если сюда приезжают люди, которые лучше нас работают, быстрее получают образование, быстрее ориентируются, – будем конкурировать. Но они станут частью нас. Узбеку в Москве придется говорить на русском. Ему придется отдать своего ребенка в школу, где он будет читать Пушкина. И он рано или поздно тоже превратится в русского».
Но, во-первых, узбек никогда не превратится в русского и не нужно, чтобы он в него превращался! Если бы такие слова услышали сами узбеки, то они наверняка бы возмутились.
Все дело в том, что приезжие у нас не ассимилируются, они живут замкнутыми диаспорами, где свои нравы и законы.
И нечего нас сравнивать с США, где приезжие европейцы истребили коренное население и создали свой так называемый многонациональный «плавильный котел» из пришельцев. Россия – совсем другая страна. А самое главное, что в нашей действительно многонациональной стране 80 процентов все-таки русских, про права которых господа, подобные Сванидзе, почему-то никогда не вспоминают.
Сванидзе утверждает, что Америка именно потому, что состоит из иммигрантов, – мировой лидер в экономике. Но, во-первых, сегодня в лидеры выходит Китай, где никаких иммигрантов вообще нет. А во-вторых, Штаты нажились на двух мировых войнах, когда они отсиделись за океаном и активно торговали даже с Гитлером, а не потому, что американцы работали «лучше других».
«Если они нас выдавят, то значит, выдавят», – заявляет Сванидзе, призывая русских рабочих у себя дома «конкурировать» с гастарбайтерами. Понятно, что это – старая песнь русофобов о том, что, мол, русские ленивы, плохо работают, оттого предпочтение и отдается приезжим.
Резкую отповедь этому либералу дал в сети один из таких «простых русских рабочих», как он сам себя назвал. Возмутившись предложением Сванидзе «конкурировать с гастарбайтерами», он выложил в сеть адресованное тому открытое письмо.
«Николай Карлович, – написал он, – я простой рабочий – строитель, работаю еще со времен СССР, а посему я в курсе тех процессов, о которых Вы говорите. Расскажу Вам свою историю, вкратце. Когда, в начале 90-х годов в моем СМУ перестали платить, мы собрали бригаду специалистов и поехали работать в Подмосковье. Работы было очень много, а посему работу мы находили очень легко. Работали качественно, на совесть и получали неплохо. Потом начали приезжать украинцы и молдаване, по сравнению с нами и ребятами из местных бригад они были практически полными нулями в профессии, за очень редким исключением, но работу они находили, ибо брали за свой труд в пять раз меньше нас. Вы даже не представляете, сколько раз нас нанимали на переделку их работы. Потом потянулась орда из Средней Азии, которые даже по сравнению с украинцами и молдаванами были никакими спецами, но брали за работу в 10 раз меньше чем мы.
В результате жадность стала побеждать разум, и на работы начали принимать в основном Среднюю Азию, которая со временем работать уже научилась, но главное это то, что эти люди обрушили все расценки и работать в строительстве по их правилам стало не выносимо для нормального специалиста у которого сохранилось чувство собственного достоинства и уважения к своему труду. И после этого Вы говорите о конкуренции??? После этого Вы говорите о том, что мы не хотим работать?
Да всякого рода бизнесмены на их рабском труде миллионы сделали, чиновники обогатились, а качество работ стало настолько низким, что смотреть противно!
И после всего этого Вы мне еще советы даете!!! Занимайтесь тем, о чем Вы имеете представление и не надо проводить свои экспертизы, когда за всю жизнь ничего тяжелее ложки не поднимали!»
Достойная отповедь, которая показывает самую суть проблемы. Проблема засилья гастарбайтеров, наплыва в Россию людей чуждой нам культуры, у нас действительно есть, она действительно очень серьезна и ее надо решать. Но как – это заслуживает отдельного разговора. Здесь же мы хотели лишь показать, что одна из ее причин – предательская позиция тех же либералов, в том числе и во власти, которые Россию хотят превратить в жалкое подобие «плавильного котла», что уже создает угрозу внутренней стабильности и национальной безопасности нашей страны.
Андрей Соколов
16.08.2019
Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_rabochij_dal_otpoved_liberalu/2019-08-16-74165
Интересная получается ситуация в строительстве, люди хотят дешёвые квартиры построенные из качественных материалов, хорошими специалистами, но так не бывает. Либо дорогая качественная постройка, либо халупа вариантов не так и много. Либо ещё вариант строить своими руками дёшево, но и обвинять некого. Если же хороший специалист потерял работу, значит он не настолько хорош.
Ситуацию можно было бы давно исправить, ещё до 91 года, если бы каждый такой работяга не нёс всякую ерунду, а говорил бы “либералам” правду, типа: “Слухай сюды, библейский проект! Пысдуй в засраиль и конкурируй с тамошними жыдами. А нас вы давно уже заипали и настала пора натянуть ваши пейсы вам на обрез, как это делал Сталин, жаль что не доделал”…
Просто пример…У меня было ИП.Строил малые и быстрые строения…заборы,гаражи,дровянники,каркасные бани и прочее…Я не мог понять,почему все лето я перебиваюсь с воды на хлеб…А с 1 сентября начинается “вал”…Я задыхаюсь…ничего не успеваю.Все просто…У гастарбайтеров кончаются визы 31 августа.Ужасное качество…ломание цен(хотя я по их цена и работал).Это такой минус всему…Я же с ними общался.Это как рабы.У них там животных над ними выше крыши…Но им все равно выгоднее…чем дома работать.Я сдох,как ИП-шник.У меня такие мужики работали,что ГЭС можно построить.Все…я не рентабелен и не выдержал законы рынка,потому что у меня были не рабы,а родные люди.Этот подход практически убил мою страну.