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Движение против либшизы

18:12. 14 августа 2019 Просмотров - 162 2 коммент. Опубликовал:

Либеральная общественность возмущена: полицейский ударил девушку. «Новая газета» обещает показывать известное видео «до возбуждения уголовного дела беспрерывно». Совершенно очевидно: дождавшись, наконец, «жертвы режима», оппозиция старается раздуть ситуацию и превратить Дарью Сосновскую в символ путинских зверств.  
Казалось бы, все предельно ясно: на согласованной акции полицейские предупредительны и улыбчивы, на не согласованной — решительны и неумолимы. Ясно, разумеется, для тех, кто имеет мозги. Для либшизы смысла в согласованных акциях нет никакого, поскольку на них не ощущается дух протеста. Никого не винтят, не охаживают дубинками и не уносят в автозаки.

Я, вообще-то, молодых людей не осуждаю. Это все равно что осуждать самого себя и свое поколение, которое сорок лет назад было таким же, как нынешние 20-летние: пофигистами, нигилистами и даже где-то анархистами. 

Поэтому пост — для моих ровесников, сохранивших юношеских задор и тягу к разрушению страны. Среди организаторов и активно сочувствующих их большинство. 

Эти умудренные жизненным опытом люди не могут не понимать, что называя полицейского тварью, размещая в своих бложиках фотографии следователей, силовиков, судей, прокуроров и тем самым призывая к расправе над ними, они выбивают фундамент из-под государства. И у меня закрадывается вполне обоснованная мысль: а может быть, вы именно этого и добиваетесь? 

Если так, то будьте готовы к тому, что вас будут бить. Возможно, ногами. Причем, совсем не полицейские. Ибо вычислить всех писавших посты, зовущие к бунту, и ставивших под ними лайки могут не только силовики, но и обычные горожане. Вот им-то вы и расскажете про 31 статью конституции и европейскую конвенцию о правах человека. Если успеете. 

Разумеется, ваши непримиримые оппоненты пока не такие сплоченные, как вы. Не умеют самоорганизовываться через соцсети, подавать заявки на проведение согласованных акций и писать смачные лозунги. Но научатся, не сомневайтесь. Потребность в появлении «Движения против либшизы» уже перезрела. Такое политическое течение вот-вот родится, оно беременно на девятом месяце.

Неизбежно появятся группы людей с угрюмыми, а вовсе не со светлыми лицами, которые станут применять ваши технологии. Например, примутся составлять и распространять списки с фотографиями наиболее ярких организаторов и активистов, а также адресами, где они проживают или работают. Что совершенно незаконно и будет «Движением» с возмущением осуждено и отвергнуто как метод борьбы с вами, подлецами.

Однако эксцессы, скорее всего, все же начнутся. То там, то здесь. То в подъездах жилых домов, то в скверах, где вы гуляете со своими домашними питомцами, то на тротуарах рядом с офисами и редакциями, где вы работаете. С разной административной или даже уголовной составляющей.

Вы сами, не замечая этого, повышаете ставки в опасной игре. Сидите в своих уютных блогах, распространяя яд, не понимая, что ваши посты читают не только единомышленники, но и оппоненты, чьи кулаки постоянно сжимаются от возмущения. А потом с украинской непосредственностью будете вопрошать: «А нас за шо?»

Люди с угрюмыми лицами научатся вас провоцировать на исключительно бытовые конфликты и снимать инциденты на смартфоны с нескольких точек, как вы сегодня провоцируете бойцов ОМОНа и Росгвардии. Свидетели заявят, а видеоролики подтвердят, что драку начали вы, а потом справедливо получили в глаз от возмущенного горожанина. Это ведь всего лишь искусство монтажа. Так что вам еще и штрафы предстоит платить. А может, даже сидеть за хулиганку.

Силовики, с которыми вы боретесь всеми доступными средствами, не могут вести себя так, как вы этого заслуживаете — закон не позволяет. А рядовые, но инициативные россияне с крепкими кулаками рамками закона и даже морали не ограничены. Поверьте на слово: их десятки миллионов, гораздо больше, чем вас. И эта армия увеличивается после каждой вашей акции протеста и очень хочет, чтобы у вас земля горела под ногами.

И совершенно неважно, работаете вы за гранты или за идею. Вам придется или заткнуться, или уехать из страны, которую вы так ненавидите. 

Ибо вы со своей сволочной страстью к революции уже всех достали. И просто не ощущаете, что нормальные люди, в чьи жизненные планы вы так бесцеремонно вмешиваетесь, близки к агрессии. Против вас, тварей.

Так ведь вы называете полицейских?
 

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/46554-dvizhenie-protiv-libshizy.html

Метки: новости / аналитика

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 23081 11755
    Ursus 14 августа 2019 в 20:11

    я бы тоже не прочь пообщаться с этим чертом павлом шипилиным, если это настоящий ник. Похоже из украины хлебососит

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  • 8838 4447
    Ralis 14 августа 2019 в 21:17

    -Либеральная общественность возмущена: полицейский ударил девушку.
    Интересно,а какая общественность радуется,что полицейский ударил девушку? Назовитесь,плиз.

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