Комментарий редакции

В данной лекции о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны были затронуты следующие ключевые тезисы:

1. В начале войны многие партизанские отряды создавались стихийно из окруженцев и бойцов Красной армии. Из-за отсутствия опыта и организации к концу 1941 года большинство отрядов распалось.

2. С 1942 года партизанское движение стало централизованно руководиться из Москвы через Центральный штаб партизанского движения. Была создана организационная структура и налажена связь с фронтами.

3. Крупнейшими операциями партизан стали "Рельсовая война" и "Концерт", в ходе которых были повреждены и уничтожены тысячи километров железнодорожных путей и сотни эшелонов противника.

4. На оккупированных территориях существовали так называемые "партизанские республики" и зоны, полностью контролируемые партизанами.

5. Помимо советских партизан, на стороне Германии действовали "лесные братья" в Прибалтике и украинские националистические формирования.

6. В послевоенное время СССР еще долго боролся с остатками украинского националистического подполья.

7. Сегодня украинские спецслужбы готовят новое партизанское движение против России с помощью Запада.

Вывод: партизанская война сыграла важную роль в победе СССР над фашистской Германией. Опыт и уроки партизанского движения времён Великой Отечественной войны актуальны и сегодня.