Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Сергей Сопелев | Партизанские движения – вчера и завтра

49 0

Комментарий редакции

В данной лекции о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны были затронуты следующие ключевые тезисы:

1. В начале войны многие партизанские отряды создавались стихийно из окруженцев и бойцов Красной армии. Из-за отсутствия опыта и организации к концу 1941 года большинство отрядов распалось.

2. С 1942 года партизанское движение стало централизованно руководиться из Москвы через Центральный штаб партизанского движения. Была создана организационная структура и налажена связь с фронтами.

3. Крупнейшими операциями партизан стали "Рельсовая война" и "Концерт", в ходе которых были повреждены и уничтожены тысячи километров железнодорожных путей и сотни эшелонов противника.

4. На оккупированных территориях существовали так называемые "партизанские республики" и зоны, полностью контролируемые партизанами.

5. Помимо советских партизан, на стороне Германии действовали "лесные братья" в Прибалтике и украинские националистические формирования.

6. В послевоенное время СССР еще долго боролся с остатками украинского националистического подполья.

7. Сегодня украинские спецслужбы готовят новое партизанское движение против России с помощью Запада.

Вывод: партизанская война сыграла важную роль в победе СССР над фашистской Германией. Опыт и уроки партизанского движения времён Великой Отечественной войны актуальны и сегодня.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mVSEqaGO62g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
30 лет после путча. Что до сих пор скрывает август 1991-го. Сергей Сопелев
Сергей Сопелев | Партизанские движения - вчера и завтра
Библия и страсти царя Соломона | Сергей Сопелев
Герои и Символы: История и Судьба Брата и Сестры Космодемьянских | Сергей Сопелев
Как СССР и Китай стали братьями на век | Сергей Сопелев

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru