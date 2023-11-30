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Как СССР и Китай стали братьями на век | Сергей Сопелев

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Комментарий редакции

В данной лекции рассматривается история взаимоотношений России и Китая. Основные тезисы:

1. Начало контактов России и Китая относится к XVII веку. Был заключен Нерчинский договор, определивший границу по реке Аргунь.

2. В 1858 году подписан Айгунский договор, по которому к России отошло Приамурье. Этот договор помог Китаю избежать захвата европейскими державами.

3. В начале XX века Россия активно осваивала Дальний Восток, строила Транссиб, арендовала Порт-Артур. Это вызывало недовольство других держав, в первую очередь Англии.

4. После поражения в русско-японской войне Россия была вынуждена уступить Японии ряд территорий, включая Порт-Артур.

5. В 1949 году СССР и Китай подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Началось активное экономическое и военное сотрудничество.

6. В 1960-х годах отношения испортились из-за идеологических разногласий и территориальных споров. Произошёл окончательный разрыв.

Вывод: на протяжении истории отношения России и Китая переживали подъемы и спады, однако в целом страны оказывали поддержку друг другу в сложные периоды, особенно в противостоянии с Японией и европейскими державами. Сотрудничество приносило обоюдную выгоду, хотя и сопровождалось территориальными, идеологическими и геополитическими противоречиями.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A78DhZ-TRRs
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