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Библия и страсти царя Соломона | Сергей Сопелев

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- Как построена Библия.
- Кто, когда и зачем писал историю царя Соломона.
- Правда и выдумки о встречах царя Соломона с царицей Савской.
- Почему царство Соломона было таким богатым.
- Как сегодня используют историю царя Соломона и царицы Савской.

Комментарий редакции

Основными темами беседы были:

1. История царя Соломона и царицы Савской. Рассказывается о взаимоотношениях Соломона и царицы Савской, описанных в Библии.

2. Богатство и мудрость царя Соломона. Обсуждается, как Соломон достиг такого богатства и мудрости. Упоминается строительство храма Соломона.

3. Толкование Библии. Рассказывается о еврейской Библии (Танах), христианской Библии (Ветхий и Новый Заветы), Торе, Талмуде. Объясняются различия в толковании Библии.

4. История еврейского народа согласно Библии. Рассказывается о Моисее, выходе из Египта, завоевании Ханаана, царях Сауле, Давиде и Соломоне.

Вывод: беседа в основном посвящена анализу библейских текстов о царе Соломоне и царице Савской, а также разъяснению истории и толкований Библии. Обсуждались вопросы происхождения богатства Соломона, его мудрости и взаимоотношений с царицей Савской. Были затронуты темы устройства еврейской и христианской Библий и истории еврейского народа по библейским источникам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rf3HS5-xuBQ
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