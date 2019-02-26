Византийские грабли славян.

«Окружили тебя неверные

И осквернили, Византия,

Стала посмешищем ты

Для соседей-язычников, Византия.

Как виноградник роскошный,

Ты цвела, Византия,

Сегодня плод твой стал негодным,

Колючкой стал, Византия»



(Аракел Багешский)





У царя Соломона было кольцо на котором выбито выражение «И это пройдет». Конечно вариации написания различные, но суть сказанного во всех учебниках мира одна и та же: «История повторяется и примером современных событий есть события прошлого человечества». Пытливый ум найдет множество аналогий в мировой истории, тем более, что она часто повторяет в своих анналах отражения одних и тех же событий, но рассказанных разными летописцами или же специально растиражированными заинтересованными историческими личностями средневековья.

Честно говоря, человечество не знает своей истории. Ему известна мифология, но она так идеально продумана князьями мира, что не представляет людям возможности в сомнении, о ее правдивости. А между тем, элементарный анализ и пытливый ум сразу найдут в ее стройных рядах на книжных полках самую обычную фальсификацию. И не нужно быть семи пяди во лбу, что бы присмотревшись внимательно к скажем Колизею в Риме, прочитать дату его реального изготовления написанную прямо над главным входом – конец 18 века. В апартаментах Борджиа в Ватикане есть картина изображающая изготовление этого сооружения и указана более точная дата все тот же 18 век. Так же там написано, что Колизей это реконструкция построенная на развалинах, однако чертежей этих развалин никто никогда не видел. Перед нами фантазия художника на тему римских легенд. Поговорите с зодчими и архитекторами. Они то уж расскажут вам о том, что примененный принцип строительства не может быть античным, а раствор с помощью которого скреплена кладка явно времен Ренессанса.

Впрочем туристу все равно, за что с него дерут деньги, главное сняться на фоне «древних» руин, не имеющих никакой исторической ценности, а так же потрогать блоки геополимерного бетона из которого сложены пирамиды. И почувствовать себя в глубочайшей древности, считая себя потомком римлян и любовником египетской царицы Клеопатры (у женщин наложницей Рамзеса). И по фигу мужикам, что настоящая правительница Египта, была страшна как атомная война (что указывают некоторые изображения и камеи), а Рамзес слыл обычным пидерастом, турист считает себя прикоснувшимся к тайне истории.

Жизнь человечества в ее городской форме, появилась в 10 веке нашей эры в царстве Нижнего Египта. Первый или Ветхий Рим имел столицу в Александрии. Он не оставил о себе никаких строений, но судя по всему там появилась первая письменность, которую мы встречаем в гробницах фараонов. Правда, сами гробницы это строения 11-17 веков нашей эры. Во времена Ветхого Рима этих циклопических построек не было.

Причина падения Первого Рима мне не известны, знаю лишь то, что он восстал на берегах Босфора и в разное время носил разные имена: Рим, Константинополь, Царьград, Троя, Еросалем, Византий, Стамбул, Киев. Именно он и был «МАТЕРЬЮ ГОРОДОВ РУССКИХ», а не хазарский городок на днепровских кручах.

Византийская империя росла и развивалась. Ей подчинялись все известные земли и те которые еще будут открыты в будущем. Второй Рим был Ёросалемом или центром вселенной. Именно так его и рисуют на примитивных картах средневековья, стоящим на берегу широкого пролива именуемого в Острожской Библии Иорданом-Босфором. Здесь на горе Бейкос, в 12 веке и произошли известные библейские события. Город Иерусалим в Израиле это всего лишь декорация, построенная в начале 19 века из арабского селения Эль-Куц.

Прекрасное расположение, укрепленные стены и тройной их ряд, надежно защищали жителей Рима-Византия от нападений извне.

В городе процветали искусство и науки, развивалась культура и работали ремесленники. Византийская архитектура поражает - Святая София, она же мечеть Аль-Софи, она же библейский храм Соломона, яркое тому доказательство.

Византий кроме своей основной территории владел фемами. Ими были Египет, Русь, Хазария,вся Западная Европа и все, что было тогда открыто. Империя была всегда одна и свое существование она закончит во времена именуемые на Руси Смутным Временем, а в Европе Реформацией. Это названия одного и того же события, краха и падения мировой империи.

В фемах правили ромейские династии, близкие правящей в Византии. Так Русь была вотчиной Комнинов, Хазария Ангелов Сатан. Именно из династии правителей Руси Комнинов и выйдет Мария Богородица – мать императора Андроника Комнина, который и станет прототипом Иисуса Христа.

Прошу читателя отметить, что я не касаюсь религиозных мотивов, потому как сам верующий человек. Я просто разрушаю легенду придуманную в 16 веке о Хазарском каганате, истинной родине иудаизма. Все остальное, и рождество и жизнь и воскресение сущая правда, кроме того, что Мария была еврейкой. Это не так. Вселенская Мать была славянской княжной и женой ромейского правителя фема Русь. Кстати комниками в русской глубинке до сих пор зовут плотников, а точнее их инструмент именуемый рубанком. Не отсюда ли легенда о Иосифе Плотнике, муже Девы Марии?

Не смотря на силу Византия, фемы часто воевали с ним. Известный прибитый щит на ворота Царьграда славянскими воинами, как раз пример похода князя Святослава на метрополию. А позже эта метрополия сама фемом станет.

В разные времена Византия с набегами на нее поступала по разному. Либо побеждал в честных битвах, либо просто откупался данью, а иногда и нанимал иностранное войско.Например, варяжское.

Причин походов на Рим было много, но основная, пожалуй одна: жители Византия отличались по качеству жизни и привилегиям от основной массы народов, живущих в фемах. Это и понятно, сюда стекались все налоги с подвластных территорий. Кавказ и Волга, Греция и Египет, все платили дань.

Византий не был вечной скалой в бушующем море человеческих страстей. Его императоры, считавшие себя потомками богов, убивали друг друга за право сидения на троне, разврат достигал невиданных низин, а город подвергался завоеваниям. Фемы видя беспомощность правителей грабили город как хотели и многочисленные завоевания его Руссами, говорят о том, что в мире родилась новая держава, которая уже не хотела подчиняться Византию. Когда же в городе произошла казнь Христа, то русские войска, хлынули в Рим и свергли династию убившую на кресте Андроника-Христа, который был правителем Византия и боролся со своим родственником Ангелом Исааком Сатаной. В основу библейской легенды о Христе и его борьбе с Антихристом положен именно этот сюжет реальной истории мира.

Совестно с турками османами, русские имперские казацкие войска, взяли Византий и основали два дружеских царства Великую Тартарию Русь и Османию Атаманию, поделив все земли, в том числе и в Европе. Ислам вышедший их христианства, намного ближе православию, чем католицизм, представляющий симбиоз христианства и иудаизма. Кстати, русский язык, это язык святой, использовался для богослужений и вообще общения с богом. В обиходе русские люди говорили на татарском. Знаете как Афанасий Никитин, называет Бога в свой православной молитве творимой на татарском языке? Аллахом он Его зовет.! Похоже. что мы потеряли, что то очень важное в раннем христианстве. То, что прекрасно понимали наши предки.

Столицей Османской империи стал Византий, переименованный в Ис-Стамбул.

Читатель знакомый с дари, сразу переведет это тюрское слово. Ис - Иса, Исус. Стан – ставка, расположение, Булл – правитель имеющий право на издание законов или булл, Последние прижились у папского престола в виде актов управления Ватикана. То есть Стамбул всего лишь обычный казацкий стан во главе с атаманом. Именно казаками и были турки османы, а их первым султаном был Гетман Атаман. От того и Османия ( переводится как Поднебесная) Атаманией зовется. Позже там появится ислам. Хазарские каганы бежавшие в западную Европу(Ливонию) окажутся там под завоеванием Русью. Читатель знает этот эпизод как походы Батыя и Чингисхана. На самом деле оба этих человека русские Князья: Георгий Данилович( Святой Георгий Победоносец) и его брат Иван Калита, основавший Ватикан как свою западную ставку и оставшийся в его истории , как пресвитер Иоанн. Правильно его нужно называть Иваном Калифом, то есть царем –священником.

Османия Атамания и Новый Рим, созданный Руссами, сначала в Золотом кольце России, а потом в Москве, стал Третьим Римом и правоприемником империи Византии.

Именно на Руси развилось православие и сохранилось византийское благолепие в служениях церковных и светских традициях. Все что мы наблюдаем в старом обряде современной России, не что иное, как доставшиеся нам традиции Византийской империи.

Рим на Тибре не древний город. Это поселение времен правления Ивана Калиты, не имеющее никакого отношения к римской истории. Перетянутые от Византия и Первого Рима легенды и стали его «историей». Кстати само слово история обозначает не что иное, как изложение Торы – священного свитка иудаизма появившегося в 16 веке в Хазарском каганате - в Казани.

Иудаизм такой же выходец из раннего христианства , как и все мировые религии. Ветхий завет или Пятикнижие, это пересказ Торы. Эта книга появилась после Евангелия и украдена из древней духовной книги славян именуемой Палия. Прочитай ее читатель и ты узнаешь русские сказки о саламандре не горящей в огне, о жар-птице и прочем известном тебе с детства. Вообще Библия книга 18 века. До этого существовало святое писание и оно имело гораздо больше книг. То что мы видим, это работа Никона. Староверы же Библии не знали. Собрание святого письма у них называлось Кормчая и там Евангелий было гораздо больше. Например от жены Иисуса Марии Магдалены. Поинтересуйся, читатель, сказанным и ты увидишь, сколько знаний у тебя отняли.

Однако давайте вернемся к третьему Риму – Москве.

Когда династия Ангелов бежавшая из Хазарии осела в Ватикане, борьба за власть продолжилась. Папский престол организовал переворот и смещение с трона ромейских императоров на Руси. Комнины и Рюрики это одна династия. Правили нами славянами, потомки родственников Христа. Наступило смутное время и к власти на Руси пришли прозападные правители Романовы, из византийской династии Палеологов, последней династии правителей Византии, которых и разбили турки. После них совсем недолгое время будут править Кантакузины, но они не смогут удержать потерянную и разграбленную империю.

Не принятые в Ватикане, Романовы бежали на Русь, где первый из Романовых по прозвищу Кобыла, получил пост при дворе Ивана Калиты. В конце концов они были все родственники, только из разных кланов и даже женились между собой. Рома с тюрского переводится как чужой или иноземец. Вот так и появилась на нашей земле династия иноземцев. Причем иноземец обязательно не простой, а старый. Тут уместно вспомнить значение фамилии Палеолог. А означает оно не что иное как старьевщик – человек торгующий подержанными вещами.

В результате войн Реформации в Европе появились независимые государства, которые читатель знает теперь, а Русь - наследница Рима и сама Третий Рим рухнула. Империя распалась на части и европейские правители столкнули лбами Россию и Турцию, навязав им религиозный конфликт.

Я повторяю! Древнее правоверие (орто-право , доксия –вера, а не слава, как лукаво переведено Никоном) ни чем не отличается от Ислама. Конечно нужно понимать его раннюю форму. До деления на шиитов и суннитов. (Кстати тоже работа Ватикана!). Как бы там ни было, но Турция вступила в бой против своего верного союзника России. Именно Романовы открыли турецкие походы. Ведь Турция не восприняла их, узурпаторов власти, за русских царей, считавших, как и они Христа пророком. Сыном Бога в Христианстве Иисус станет на Никейском соборе, блестяще провернутом Ватиканом. Спросите у староверов, кто такой Иисус? Вам подтвердят мои слова о пророке с душой ангела господств.

Второе падение остатков империи произойдет через 300 лет, когда Европа , руками большевиков начнет добивать Третий Рим. Первая мировая война не что иное, как поход Ливонии против своего заклятого врага России.

Мотиваций тому много. Например, почему сравнительно небольшому народу принадлежит такая огромная территория и богатства. Зачем за них платить, если можно просто отобрать? Как? Да уничтожив этот народ и прогнав и его с земель по примеру Североамериканских индейцев.

Непомерными усилиями народа и огромными его жертвами страна устояла, но Европа пошла на очередной штурм. Вторая мировая принесла еще большие разрушения и горе, но страна имевшая тогда сильную власть снова выстояла.

Однако пришедшие к власти временщики и проходимцы организовали Перестройку и Новое Смутное Время. И снова разрушения и снова жертвы. Страна потеряла 14 республик и огромные территории.

А в это время, на территории американских штатов забрезжил рассвет Четвертого Рима, созданного династией Ангелов.

Читатель! Все эти банкиры и мировое правительство и есть потомки Ангелов, решивших создать новый мировой порядок властью денег и банковского процента. Орудием этого избран еврейский народ, которому сочинены легенды в виде Торы и собственной исключительности. Ангелы поняли силу национализма и создали тот иудаизм который именуется теперь сионизмом.

Посмотри на Украину и спроси чего хочет Великий Укр? Тебе ответят – халявного газа, хлеба и зрелищ. Великий Укр не привык работать. Хватит! Он уже пахал на Россию и СССР, но при разделе и распаде последней империи, ему не досталось газа. А ведь поиск, разработку и добычу оплачивали все народы! Так почему тогда, какой то Путин с Медведевым, торгуют общим газом? Кто их уполномочил присваивать достояние предков всего лишь 150 млн народу?

А что читатель, ты не видишь здесь логики?

Путин повторяет ошибку Византийских императоров и всех их наследников. Он поставил в привилегированное положение в России один город – Москву. Именно туда свозится дань со всего мира и подконтрольных территорий. Борьба кланов напоминает византийские дворцовые перевороты. Ничего не изменилось за века! Ничего!!!

Скажи читатель честно. Вот ты проживающий в глубинке, в деревне Саратовской губернии или хуторе Сибири доволен таким положением дел? Почему, твоя зарплата ниже в разы московской, аналогичной по должности? Почему, деньги Ямала и Самотлора, оседают в городе, давно живущем по законам отдельным от России и имеющего свое правительство? А ведь в Византии, было тоже самое, Вечный Город жил за счет других народов и потому был ненавидим всеми фемами, желавшими его богатств!

А вот теперь представь, что в украинскую деревню приходит некто из очень богатой страны, желающей стать мировой империей, погрязшей в долгах и очень голодной на ресурсы. И говорит эти слова людям, которые никогда не имели своего государства, а потому не справились за 24 года независимости с государственным строением. Мало того, братский народ сидящий на вентиле с газом ( прошу прощения у Русичей, не народ, а элита) постоянно мешает жить присылая своих Дерипасок и Миллеров. Да вот же реальный враг!!! Приди и отбери у него все!!!

А теперь давайте вспомним, что все годы независимости, внятной политики России на Украине не было. Были клоуны вроде Черномырдина в ранге Великих послов.

Сейчас читатель скажет: «Ну вот! Снова Россия виновата!» и прекратит чтение. А ты подожди и дослушай сказанное до конца, хотя бы из уважения к человеку, ведущему свой род от думного дьяка Ближней Государевой Думы, потомка русских воинов, стоявших в Западной Европе и сожженных в 1244 году в замке Монсегюр. Что ты слышал о Каркассоне, Берберо, Перпетузе, Минерве? Кто такие тебе катары, читатель? Почему мой предок катар получил герб от самого Александра Невского? Что для тебя значит провинция Франции Лангедок Руссильон ( Руси- русская, льон(лье) –земля)? Почему баски говорят на славянском языке?

Молчишь?!

А ведь там погибли наши предки, стоявшие гарнизонами по всей Европе, покоренной славянами в походах Чингисхана-Георгия! Взошли на костер но не предали веру альбигойцев. Ты хоть знаешь что альбигоец это ты!?? Альба – белый, гой – название славян у иудеев. А ну, прочитай гой наоборот! Ну как, ты понял кто такие арийцы, пришедшие в Индию?

Ничего то, ты не знаешь, дорогой! Пользуешься тем, чему тебя Великого Русса, учили проходимцы немцы, не любишь свой язык, забыл свои корни. Мечта твоей жизни пролезть в набитую экологическую нишу под именем Москва, не подозревая, что империя стоит на грани катастрофы и никакой гений Путина ей не поможет. Сегодняшняя власть России совершает роковую ошибку однажды совершенную Византией. Москва и Россия два разных государства и они это поймут, когда падет Украина. Для многих русских она уже не русская земля, а хохол не русский человек, как и серб с белорусом, словак с чехом и поляк со словенцем.

Цари умнее были. Они воевали за славянский мир, поддерживали его идею, его религию. Как только они ослабли в этой поддержке, моментально находились англосаксы Ангелы, которые давили Русь. Не веришь? Ну, тогда слушай дальше.

Даже до немцев Романовых дошло, что удержать власть можно только военным путем. Для начала Петр перенес столицу в Питер. Там где не было византийского духа. Неужели ты не видишь разницу между двумя русскими столицами, образованным Ленинградом, где я учился в академии и хамовитой Москвой, где тоже пришлось заканчивать академию Генерального Штаба?

А как тебе это?

Во второй половине XVIII века в Российской империи времен Екатерины II существовал проект возрождения Византии, так называемый «Греческий проект». Российская империя тогда вела войны с Османской империей, и план предусматривал, в случае безоговорочной победы над турками и взятия Константинополя, создание новой «Византийской империи». Императором этой возрожденной Византии должен был стать Константин Павлович, великий князь, сын наследника Павла Петровича (будущего Павла I) и внук Екатерины. Вольтер призывал Екатерину дойти в войне с турками до Стамбула, вновь превратить его в Константинополь, разрушить Турцию, спасти балканских христиан. И даже дал практический совет: для большего сходства с подвигами древности использовать в степных боях против турок колесницы. Однако взятия Константинополя не произошло, и о плане впоследствии забыли.

Да не забыли! Просто кишка тонка у Тузика, колбасу из сетки умыкнуть!

Законы истории просты и внимательному человеку понятны. Тебе читатель скажу по секрету, сейчас в Донбассе дерутся за Русь такие же катары, как и мой предок Владислав. Кстати, тогда Русь тоже не смогла помочь своим гарнизонам в Европе. Только там причины были другие. Шла война с Хазарией- Казанью.

В случае с Донбассом обыкновенная трусость и меркантильность интересов российской элиты.

А вот фем Третьего Рима - Украина, явно намерена идти в Византию за своей долей. Тем более слабость метрополии на лицо! Четвертый Рим за океаном собирает свой крестовый поход на Русь. Авангард его уже определился. Заработки Путинского правительства и гешефты на Украине, Беларуси, Сербии привели к тому, что славяне разобщены. Вместо созидания славянских земель и народов, развал политики в отношении великого этноса. Англосакс оказался снова умнее и пришел с новыми легендами на Украину, в то время, пока ВЕЛИКОЕ МОЛЧАНИЕ КРЕМЛЯ (Слова лицедея Никитки Михалкова, возомнившего себя пророком Отечества)просто скрывает полную растерянность правящей элиты остатков Третьего Рима.

Попытка создания американской модели на континенте Евразия провалилась и либералы в Кремле недолговечны.

Славяне непобедимы! Пока не воюют протии славян. Пусть кажет читатель, какое племя сожгло Кремль в Великую Смуту? Правильно! Славяне!

Потеря Украины принесет цепную реакцию. Среди пока еще подконтрольных субъектов федерации, достаточно желающих не платить дань московской Византии. С какого беса кормить весь этот мегаполис, если можно все отдать своим князьям доморощенным. Или ханам. Уберите у Москвы ресурсы Сибири и всей страны. Представили? Она и дня не проживет.

Откупиться от новых "турков-сельджуков" не получится. Одно дело маленькая Чечня, а второе дело самая большая страна Европы. Красноречие Лаврова никто в мире уже серьезно не воспринимает. Бывшие фемы давно поделили великую Империю и ждут ее падения. Конечно, они потом передерутся за ее наследство, как и случилось с Византией. Но государства такого уже не будет.

Вот поэтому, я утверждаю, что на Украине сейчас решается судьба всей России. И если Путин этого не поймет, то скоро за его глупость и незнание истории ответит весь народ, который ему пока еще верит. За последние 400 лет Великая империя Руссов растеряла огромнейшие территории доставшиеся ей в наследство от Византии. Потери сразу на 4 континентах, составили огромные площади и народонаселение. Не взвешенная политика правителей привела к угрозе существования этого государства как такового.

Русский человек верит своему царю и хотя на троне сидят откровенные болваны, надежда на царя батюшку не пропадает никогда. Так нам от Византии завещано.Как и много веков тому, царь-батюшка добрый, а вот бояре плохие! А между тем распад империи продолжается с ускоряющейся последовательностью. Боюсь, что скоро империя исчезнет с карт мира, как исчезла со страниц энциклопедии Британика, Великая Тартария. А ведь в средневековых изданиях она есть и четко обозначена.

Русским людям просто помогли "забыть" свою историю.

А "турки" уже начали собираться в московский Стан-бул. Вон они! Учатся воевать с Русью в Донбассе. Кстати не только они.

Ты спросишь, есть ли выход? Однозначное есть: Российской Федерации пора становиться Великой Русью, что невозможно без осознания своей правдивой былины и отказа от надуманной истории. Нам нужно вернуть нашу правду, конечно избегая при этом национализма, укрепить нашу армию, создать новое образование, изменить мировозрение правительства. Последнее уже началось - в Кремле серьезно задумались и поведение Путина скоро значительно изменится. Как только Лаврова начнут слушать в мире и ездить к нему на встречи в Москву, считайте, что мы на правильном пути. Еще одной приметой понимания сложности ситуации Кремлем будет появление устойчивого мнения о необходимости переноса столицы из Москвы в Сибирь. Безграмотная политика последних лет собрала в европейской части России 80% населения. Я не спорю, что Путин и его команда умные люди, но доверяю больше словам Ломоносова: "Россия будет приростать Сибирью". Перенос столицы за Урал уже не хотелка времени, а жизненная необходимость. Повторяю, перенос за Урал, даже не на Волгу, а еще дальше. Возможно в старую ордынскую столицу Тобольск. Вопрос со столицей должен стать первоочередным

Однако, нужно понимать, что угроза новой войны возрастет до критических уровней. Сильная Россия никому в мире не нужна, кроме самой России. Вот это и начали осознавать кремлевские элиты. И там начнется очень скорый раскол, в первую очередь среди близких Кремлю финансовых кланов. Очень многие из наших нуворишей побегут за границу, пожелав осесть в спокойных местах. Они глупы - Запад отберет у них все вывезенные капиталы и их самих пустит по ветру. Впрочем это их проблемы, но я твердо знаю, что такой исход капитала на запад из России принесет ей пользу, если она откажется от доллара. Вот тогда все эти офшорные миллиарды ничем не подкрепленные обрушатся на сам Запад. И дай Бог, что бы в Кремле хватило ума не наступить снова на византийские грабли.

Источник: https://www.proza.ru/2014/08/13/220