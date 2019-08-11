Свет и радиоволны порождают движущиеся электроны, однако, как они это делают?

В своей последней публикации "Реальную "обитель Бога" они подменили в науке о Природе виртуальным образом "физического вакуума" я сообщил читателю, что начинаю работу над брошюрой, в которой я хочу рассказать о механизме возбуждения радиоволн в радиоантеннах, ясного понимания которого современная физика не даёт сегодняшним студентам. Конечно, это очень сложная для меня задача. Здесь мало того, что надо очень доходчиво донести до других людей знание по обозначенной теме, так надо ещё умудриться буквально передавить силу той дезинформации, которая уже вложена в мозги миллионов людей создателями так называемой "современной физики".

Чтобы попытаться ответить на вопрос, как именно движущиеся электроны порождают радиоволны и свет, я хочу для начала процитировать прекрасную научно-популярную книгу «ЭЛЕКТРОНЫ» (ссылка на скачивание), написанную и изданную в 1949 году нашим соотечественником, кандидатом технических наук Виктором Ивановичем Гапоновым (ставшим впоследствии доктором физико-математических наук), с мыслями которого я здесь полностью согласен (а где не согласен, скажу отдельно в комментариях):

«В воздухе, воде и земле, на далёких звёздах и в телах всех живых существ — в каждом атоме любого вещества есть электроны, главные «действующие лица» нашего рассказа.

Электроны — это подвижные частицы крайне малых размеров, которые создают все электрические явления. Сейчас наука достоверно знает, что вместе с другими субатомными частицами (протонами и нейтронами, например) электроны входят в состав атомов вещества, из которых состоят все окружающие нас тела и мы сами. Поэтому можно сказать, что электроны, протоны и нейтроны являются теми «кирпичами», из которых построен весь вещественный мир.

Уже в глубокой древности люди были знакомы с электрическими явлениями. С середины XIX века началось использование электричества в технике. Однако только в последней четверти того же XIX века наука доказала, что в любом электрическом явлении участвуют электроны и электрический ток представляет собой не что иное, как поток электронов (приводимый в движение внешней силой. Комментарий — А.Б).

С тех пор учёные подробно изучили свойства этих мельчайших частиц вещества и довели умение управлять ими до высокой степени совершенства.

Теперь мы на каждом шагу пользуемся службой электронов. Направляя электрический ток к лампам и моторам, мы заставляем электроны освещать улицы и дома, приводить в движение различные машины.

Построены замечательные приборы, которые дают возможность слышать голос человека, находящегося за тысячи километров от нас (радио), передавать на расстояние изображения (телевидение), определять местоположение невидимой цели (радио-локация) и многое другое.

Электричество прочно вошло в жизнь современного общества.

Что же такое электроны? Какова их природа?

СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ

В металле, как и во всех твёрдых телах, каждый атом занимает определённое место. Правда, при некоторых условиях атомы твёрдых тел могут покидать свои места, но во всяком случае они долгое время остаются «привязанными» к определённому месту. В зависимости от температуры каждый атом более или менее сильно колеблется около этого места, не удаляясь от него сколько-нибудь далеко. В отличие от других твёрдых тел металлы обладают одной интересной особенностью: в пространстве между атомами металлов движутся свободные электроны, то есть электроны, не связанные с определёнными атомами.

Гальванический ток в металлах. Гальванический ток в металлах.

Откуда берутся такие свободные электроны?

Дело в том, что в атомах не все электроны одинаково прочно удерживаются ядром. В электронных оболочках атомов металлов всегда есть один, два или три электрона, очень слабо связанных с ядром. Поэтому, например, при растворении различных солей входящие в их состав атомы металлов легко отдают эти электроны другим атомам, а сами превращаются в положительные ионы. Отрыв электронов от атомов происходит и в куске любого металла, но все электроны, утерявшие связь с атомами, остаются в самом металле между образовавшимися ионами.

Число свободных электронов в металле огромно. Их примерно столько же, сколько самих атомов. Тем не менее, весь кусок металла остаётся, конечно, незаряженным, так как положительный заряд всех ионов в точности равен отрицательному заряду всех электронов.

Таким образом, строение металла мы может себе представить в таком виде:

Атомы металла, потерявшие по 1-2 электрона, стали ионами. Они сравнительно прочно сидят на своих местах и образуют, можно сказать, жёсткий «скелет» куска металла. Между ионами быстро движутся по всем направлениям электроны. Некоторые из электронов при движении тормозятся, другие ускоряются, так что среди них всегда есть и быстрые и медленные.

Движение свободных электронов вполне беспорядочно. Нельзя уловить в нём никаких струек или потоков, никакой согласованности. Свободные электроны движутся в металле приблизительно так, как мечутся мошки в тёплом воздухе летним вечером: в рое каждая из мошек летает сама по себе, то быстрее, то медленнее, а весь рой стоит на месте.

Среди беспорядочно движущихся электронов всегда есть такие, которые летят по направлению к поверхности металла. Будут ли они вылетать из металла? Ведь если оставить открытым сосуд с газом, молекулы которого также находятся в беспорядочном движении, как и электроны в металле, то молекулы газа быстро рассеются в воздухе. Однако электроны в обычных условиях не вылетают из металла. Что же их удерживает? Притяжение ионами. Когда электрон поднимается немного над поверхностью металла, над ним уже нет ионов, а внизу, на поверхности, есть. Эти ионы притягивают поднявшийся электрон, и он падает обратно на поверхность металла, как падает на землю брошенный вверх камень.

Если бы камень имел достаточно большую начальную скорость, он мог бы преодолеть притяжение Земли и улететь в межпланетное пространство, как улетает пушечное ядро в романе Жюль Верна. (Обратите внимание, этот пример из фантастического романа был взят автором в 1949 году потому, что первый искусственный спутник земли был запущен только в 1957 году. А до этого времени люди только мечтали о покорении Космоса. Комментарий —А.Б.).

Очень быстрые электроны тоже могут преодолеть силы электрического притяжения и покинуть металл. Это и происходит при нагревании.

При нагревании металла усиливается движение не только атомов, но и электронов, и при высокой температуре из металла вылетает столько электронов, что их поток можно обнаружить. Посмотрите на рис. 7.

Рис. 7. Вырванные из раскалённого катода электроны устремляются к аноду только тогда, когда анод заряжен положительно.

Здесь изображена не совсем обычная электрическая лампочка. В её баллоне на некотором расстоянии от нити накала укреплена металлическая пластинка. Пластинка называется анодом, а нить — катодом. К одному концу нити (всё равно к какому) и к аноду присоединена батарея, а между батареей и анодом в так называемую «анодную» цепь включён измерительный прибор, показывающий наличие электрического тока. Прибор этот называется гальванометром. Сама нить лампы включена в электрическую сеть и раскалена. Если анод соединён с отрицательным полюсом батареи, а нить с положительным, то тока в анодной цепи не будет (рис. 7 слева). Теперь попробуем поменять полюсы и присоединим пластинку к «плюсу» батареи. В цепи сейчас же появится ток (рис. 7 справа). Этот опыт показывает, что раскалённая нить лампы действительно испускает отрицательные заряды — электроны, которые отталкиваются от анода, если он заряжен отрицательно (рис. 7 слева), и увлекаются электрическими силами к аноду, если он присоединён к положительному полюсу батареи (рис. 7 справа).

Испускание электронов накалёнными металлами имеет огромное практическое значение. Достаточно сказать, что оно используется во всех радиолампах.

Увеличить энергию электронов и заставить их вылетать из металла можно не только нагреванием, но и освещением. Такие явления изучил в 1888-1890 годах русский физик, профессор Московского университета А. Г. Столетов. Поток световых лучей несёт энергию, и если свет падает на металл, то часть этой энергии поглощается металлом и передаётся электронам. Получив добавочную энергию, некоторые электроны преодолевают притяжение ионов и вылетают из металла. Это явление называется фотоэлектрическим эффектом. Фотоэффект используется в очень важном для техники приборе — фотоэлементе.

Итак, мы знаем, что электроны можно извлечь из атомов. Посмотрим теперь, как можно управлять электронами, покинувшими атомы».

Мы прочли прекрасный рассказ учёного. Это лучшее объяснение на тему, что представляют собой электроны, из того, что я лично встречал в научно-популярной литературе.

Далее в этой книге В.И.Гапонова мы сразу переходим к главе «Электрический ток»:

«Мы уже знаем, что в металлах есть свободные электроны, и что они движутся совершенно беспорядочно. Однако это движение можно отчасти упорядочить: с помощью электрического поля можно заставить свободные электроны течь по металлу общим потоком в нужном направлении, то есть, получить электрический ток.

Есть простой опыт, доказывающий, что ток в металлах — это действительно поток электронов (отрицательных зарядов), а не положительных зарядов. Этот опыт впервые поставили советские учёные Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси».

(Описание этого опыта я пропускаю, и мы читаем дальнейший текст этой главы. Комментарий — А.Б.).

«Между электрическим током в проводе и потоком воды в трубе есть большое сходство, которым можно воспользоваться, чтобы лучше понять, как электрический ток течёт по проводу. Представим себе течение воды не в пустой трубе, а в трубе, плотно заполненной камнями. Камни положены так тесно один к другому, что составляют как бы одно целое со стенками трубы, образуя настоящий «каменный скелет» в трубе. Промежутки между камнями заполнены водой (рис. 15).

Рис. 15. Поток электронов в проводе подобен течению воды в заполненной камнями трубе.

Итак, наша труба с уложенными в ней камнями уже заполнена водой, но пока кран закрыт, вода в ней никуда не течёт. Нет напора воды — нет и течения воды в правый резервуар. Быстрым поворотом крана создадим напор. Он распространится по трубе, конечно, не мгновенно, но всё же с большой скоростью — около одного километра в секунду (со скоростью распространения звука в воде. Эта скорость определяется плотностью и упругостью воды. Похожим образом можно создать в проводе «электрический напор», который будет побуждать электроны двигаться упорядоченно в ту или иную сторону вдоль провода. Когда этот «электрический напор» возникает в проводе, он распространяется в нём со скоростью света. Это очень важно запомнить, чтобы потом задаться вопросом: упругостью и плотностью чего определяется скорость распространения «электрического поля» в проводах?! Комментарий — А.Б.).

Значит, если труба не очень длинна, то почти сразу вода потечёт по всей трубе. Отдельные молекулы воды всегда находятся в непрерывном и беспорядочном движении. В потоке воды беспорядочное движение, при котором каждая молекула движется сама по себе, вовсе не прекратится. Но это совершенно не мешает воде всей массой, общим потоком, течь по трубе. Сравнение молекул с роем мошек пригодно и здесь. Если рой мошек уносится потянувшим их ветерком, беспорядочное движение отдельных мошек не прекращается, а весь рой целиком летит по ветру.

Вода течёт между камнями, преодолевая трение. А там, где есть трение, выделяется тепло. Нагревание сделается вполне заметным, если по трубе пройдёт много воды под большим напором.

Поток электронов в проводнике очень похож на поток воды в трубе. Представим себе вместо молекул воды свободные электроны, а вместо «каменного скелета» в трубе «скелет» из ионов металла. Электроны, как и молекулы воды, текут по проводу общим потоком, не прекращая при этом своего беспорядочного движения.

Движение потока электронов не проходит бесследно для провода. Между ионами и электронами тоже создаётся своего рода «трение», которое носит название электрического сопротивления.

Следствием «трения» между электронным потоком и ионами является непрерывное выделение тепла в проводнике. Нагревание проводников током применяется буквально на каждом шагу: в самых отдалённых уголках нашей страны светит «лампочка Ильича»; миллионы людей пользуются электроплитками, чайниками и утюгами; нет ни одною завода или лаборатории, где бы ни было самых различных электропечей.

Вода по трубе течёт под напором. Это значит, что во всём объёме воды по всей трубе действует сила, подгоняющая молекулы воды.

Но как создать силу, движущую свободные электроны по проводу? Как осуществить «электрический напор»?

Вообразим, что мы сумели создать на концах куска провода два слоя зарядов разных знаков. Например, «сняли» с правого конца провода некоторое количество свободных электронов (создали в этом месте их разрежение, что равнозначно положительному заряду) и «перенесли» их на левый конец (создали в этом месте их повышенную концентрацию, что равнозначно отрицательному заряду). Тогда между слоями зарядов разных знаков внутри провода возникнет электрическое поле. (Его аналог — напор воды, возникший из-за перепада уровней воды h, смотрите рисунок 15. Комментарий — А.Б.). При этом на каждый электрон будет действовать сила, толкающая его к положительному слою. Все свободные электроны двинутся слева направо (от области, где мы искусственно создали их повышенную концентрацию, в область, где мы искусственно создали их разрежение). Таким образом, в проводе потечёт электрический ток.

Можно сказать, что мы получили в проводе электрический напор. Электротехники и физики называют его электрическим напряжением.

Но что же будет дальше? Электроны войдут в положительный слой (в область разрежения) и нейтрализуют заряд. Напряжение исчезнет, и ток прекратится.

Из этого следует, что для получения постоянного, не прерывающегося тока в проводе нужно всё время поддерживать существование электрического поля, придумать что-то вроде непрерывно действующего «электронного насоса», перекачивающего электроны с одного конца провода на другой…»

Здесь я прерву рассказ советского учёного Виктора Ивановича Гапонова, автора книги «ЭЛЕКТРОНЫ» 1949 года издания, чтобы задать читателю ряд вопросов по уже прочитанному материалу: как вы думаете, что собою представляет «электрическое поле», оказывающее на электроны силовое давление, о котором известно, что внутри проводов оно распространяется со скоростью света?

Эта скорость очень большая, но не бесконечная. Что ограничивает её?

А что ограничивает скорость движения световых волн в так называемом «свободном пространстве»?

Из этого рассказа вам уже понятно, что «электрическое поле» в проводе — это не сами электроны. Это то, что оказывает на них силовое воздействие, или то, что может принимать на себя силовое воздействие со стороны электронов, когда они приходят в движение под действием внешнего магнитного поля. Другими словами, существует некая передаточная среда, обладающая уникальными свойствами, в которой могут возникать механические напряжения, называемые нами «электрическим полем». Причём согласно воззрениям «современной физики», и это лежит в основе «Электромагнитной теории света» Д.К.Максвелла, электрическое поле как силовое давление или разрежение может существовать в пространстве отдельно от электронов, но в связке с магнитным полем, когда имеет место распространение радиоволн. Цитирую многократно переизданный в СССР и России учебник для ВУЗов: «Переменные электромагнитные поля могут, взаимно порождаясь, существовать независимо от зарядов и токов. Такими полями, порождёнными зарядами и токами, но распространяющимися затем в пространстве независимо от этих последних, являются радиоволны, свет, рентгеновские лучи, гамма-излучение атомных ядер». (Зисман Г.А. Курс общей физики Т.2, издательство «НАУКА», Москва, 1974).

В рассмотренной нами аналогии «между электрическим током в проводе и потоком воды в трубе есть большое сходство», мы увидели, что действие «электрического поля», возникающего и распространяющегося в проводе, аналогично действию давления (напора) в жидкостях. И если современная наука утверждает (пусть даже только в одном случае), что электрическое поле может распространяться в пространстве в тесной связке с магнитным полем без привязки к электрическим зарядам и токам, то на этом основании мы можем мысленно нарисовать себе следующую картинку: внутри провода среди атомов вещества находятся так называемые «свободные электроны», при этом вся эта система из атомов и «свободных электронов» погружена в некую таинственную несжимаемую жидкость, в которой могут возникать области напряжения (сжатия и разрежения), воспринимаемые нами как силовое «электрическое поле».

И то, что эти области напряжения (сжатия и разрежения) распространяются в проводе с той же самой скоростью, с какой свет распространяется в свободном пространстве, побуждает меня думать, что «современная физика» ничего не может объяснить без эфира, который она отвергла, и поэтому-то учёные новой формации столь тщательно замаскировали его за различными надуманными и очень витиеватыми определениями.

Продолжаем читать рассказ советского учёного Виктора Ивановича Гапонова:

«В действительности роль «электронного насоса» исполняют гальванические элементы, аккумуляторы и динамо-машины. Особенно большое значение в технике имеют динамо-машины. Действие всех динамо-машин основано на одном замечательном явлении: когда металлический провод движется поперёк магнитных силовых линий, в нём возникает электрический ток».

Я уточню: когда металлический провод движется поперёк магнитных силовых линий, в нём (причём именно на том участке, который пересекает магнитные силовые линии) начинают упорядоченно двигаться электроны, а уже их движение (подобно движению поршня в цилиндре компрессора) создаёт напряжение в той похожей на жидкость уникальной среде, которая заполняет в теле провода все пустоты. Это её напряжение (давление с одной стороны и разрежение с другой стороны) распространяется в проводе со скоростью света как упругая волна и почти мгновенно вызывает смещение всех остальных свободных электронов во всей электрической цепи, которая подключена к проводу, пересекающему магнитное поле. Комментарий — А.Б.

Как это происходит? — спрашивает читателя Виктор Иванович Гапонов в своей книге «ЭЛЕКТРОНЫ», имея в виду возникновение электрического тока в металлическом проводе, когда он движется поперёк магнитных силовых линий. И он сам же отвечает на него:

«Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим упрощённую модель динамо-машины.

На рисунке 16 между полюсами магнита по двум токосъёмным металлическим лентам движется отрезок провода (он обозначен буквами АБ). Сам он двигаться, конечно, не будет, его нужно двигать рукой; но и якорь, вращающаяся часть настоящей динамо-машины, движется не сам — его вращает турбина или какой-нибудь другой двигатель.

Рис. 16. В проводе, движущемся между полюсами магнитов, возникает ток.

К токосъёмным металлическим лентам присоединена лампочка, так что электрическая цепь всё время замкнута. В отрезке провода АБ, как и во всяком куске металла, находятся свободные электроны, которые движутся вместе с проводом. Все вместе они движутся под прямым углом к магнитным силовым линиям (это направление движения отмечено стрелкой). При этом на электроны со стороны магнитного поля действуют силы, побуждающие их двигаться вдоль провода от конца Б к концу А (это направление движения электронов отмечено на рисунке маленькими стрелками). Причём электронам, накапливающимся в А, открыт путь через лампочку. По этому пути они и устремляются.

Когда отрезок провода дойдёт до края магнитного поля (на рисунке это положение провода отмечено пунктиром), ток прекратится. Чтобы этого не случилось, нужно сразу же двинуть отрезок провода обратно. При этом ток, конечно, изменит направление, но лампочка гореть не перестанет, потому что тепло в проводнике выделяется независимо от направления тока. Если двигать отрезок провода АБ вперёд и назад между двумя крайними положениями, то через лампочку будет течь ток, меняющий своё направление.

На языке электротехники ток, меняющий своё направление, носит название «переменного тока».

В настоящих динамо-машинах провода вращаются в магнитном поле. При этом также получается переменный ток. Если нужно получить ток постоянного направления, переменный ток с помощью особых устройств «выпрямляют».

Таким образом, в динамо-машине «электронным насосом» служит магнитное поле, (непосредственно воздействующее на электроны. Комментарий — А.Б.). Оно перегоняет электроны внутри провода от Б к А, и на концах отрезка, которые называются полюсами, накапливаются заряды разных знаков. Значит, в проводах «внешней цепи» будет действовать электрическое поле, то есть, будет существовать «электрический напор».

Теперь посмотрим на рисунок 17. Он очень похож на рисунок 16. Разница только в том, что в цепь вместо лампочки включена гальваническая батарея. Её назначение здесь — создавать в проводниках «электрический напор», который будет гнать электроны по куску провода, лежащему на токосъёмных пластинах, в направлении, отмеченном на рисунке маленькими стрелками. Это направление перпендикулярно к магнитным силовым линиям. При этом на каждый электрон действует сила, направленная под прямым углом как к силовым линиям, так и к направлению движения электронов. Эти силы также показаны на рисунке стрелками. Электроны не могут вырваться из проводника. Этому, как мы знаем, препятствуют силы притяжения ионов металла. Но эти маленькие силы, действующие на каждый электрон, в сумме дают вполне заметную силу, которая увлекает с собой весь провод и перемещает его по токосъёмным пластинкам.

Такое движение провода с током в магнитном поле используется в электромоторах.

Рис. 17. Провод, по которому текут электроны, перемещается в магнитном поле.

Остаётся ещё один вопрос: через сколько времени загорится в цепи лампочка (рисунок 16) после того, как динамо-машина пущена в ход, то есть, двинулся с места провод АБ?

Заряды на полюсах динамо-машин создают в присоединённом к ним проводнике электрическое поле. Проводник может быть очень длинным и разветвлённым; такова, например, городская электросеть. Но электрическое поле распространяется с огромной скоростью. Эта скорость равна 300000 километров в секунду. Поэтому во всей сети — будь она длиной хоть в сотни километров — электрическое поле появится почти мгновенно: сразу во всех проводах, во всех лампочках и моторах свободные электроны начнут двигаться туда, куда их гонит поле. Сразу загорятся лампочки, заработают моторы и т. д.

Но не надо думать, что поток электронов в проводе течёт с той же огромной скоростью, с какой распространяется вдоль провода электрическое поле.

Скорость потока электронов (не путать со скоростью беспорядочного движения отдельных электронов!), вообще говоря, зависит от напряжения — «электрического напора» (так же, как скорость воды в трубе зависит от напора воды). Эта скорость невелика. Например, в светящейся нити электрической лампочки проходимый электронным потоком путь за одну секунду измеряется миллиметрами. (Миллиметрами! Притом, что электрическое поле, приводящее в движение электроны, распространяется в проводах со скоростью света, а это почти 300000 км/сек. Комментарий — А.Б.).

Итак, практическое использование электричества основано, прежде всего, на том, что в металлах есть свободные электроны, которыми мы можем легко управлять с помощью электрического поля.

Электронный поток в проводе можно в некотором отношении сравнить с поездом, движение которого направляется рельсами. Машинист не нуждается в руле; его единственная забота — ускорять или тормозить поезд. Провод для электронного потока то же, что и рельсовый путь для поезда. Электроны в обычных условиях не могут выйти из проводника. Нужно только создать необходимое напряжение на концах, и по проводнику любой формы потечёт электрический ток».

Подведём некоторый итог. Из научно-популярной книги «ЭЛЕКТРОНЫ», написанной и изданной в 1949 году нашим соотечественником, кандидатом технических наук Виктором Ивановичем Гапоновым, мы узнали много интересного. Но много вопросов осталось без ответа. Помните, я спрашивал: что собою представляет «электрическое поле», о котором известно, что внутри проводов оно распространяется со скоростью света? Эта скорость очень большая, но не бесконечная. Что ограничивает её? А что ограничивает скорость движения световых волн в так называемом «свободном пространстве» где нет ни проводов, ни даже какого-либо вещества?

Вспомните сейчас и про аналогию: «между электрическим током в проводе и потоком воды в трубе есть большое сходство». Когда в трубе, полностью заполненной водой, создаётся напор, давление воды распространяется в трубе со скоростью распространения звука в воде. Скорость распространения звука в воде и напора воды в трубе определяется исключительно плотностью и упругостью воды и составляет примерно 1,5 км/сек. «Электрический напор» в проводе, который принято называть «электрическим полем», распространяется в нём со скоростью света — 300000 км/сек. При этом главная характеристика «электрического поля» — «напряжённость» — в аналогии с движением воды в трубе соответствует «напору воды». И если от напора воды (давления) зависит скорость течения воды в трубе, то от электрического «напора» зависит скорость потока электронов в проводе.

Впору задуматься, случайно ли такое сходство между распространением напора воды в трубах и распространением «электрического поля» в проводах?

Как только мы задумаемся об этом, у нас невольно появится вопрос: а ведь действительно, что такое чрезвычайно текучее, обладающее гигантской упругостью (если судить по скорости распространения электрического поля по проводам) и могущее оказывать силовое воздействие на электроны, скрывается за этим научным термином «электрическое поле»?

Я напомню читателю исторический факт: в старину электричество называли «электрической жидкостью», «флюидом» (от лат. fluidus — текучий). Потом, когда Майкл Фарадей отрыл существование силовых линий магнитного и электрического поля, а Джозеф Томсон открыл частицы электричества — электроны, почему-то лишь единицам учёным стало понятно, и одним из них был Никола Тесла, что электроны — это не всё электричество! Другая неотъемлемая часть электричества — то, что их плотно окружает и что обладает необычайно высокой текучестью. Эта другая часть электричества — и есть самый настоящий «флюид», способный проявлять себя в самых разных качествах, иногда даже фантастических. Этот «флюид» есть везде, он вездесущ, он заполняет всё Мироздание, и он же заполняет в теле каждого провода все пустоты. И когда мы создаём в этом «флюиде» в замкнутом объёме провода «электрическую напряжённость» постоянной силы, это порождает хорошо известный нам «постоянный электрический ток».

Однако, наиболее интересная ситуация возникает с «переменным электрическим током». Когда генератор электростанции, состоящий из электромагнита и проволочной катушки, в которой порождается первичное движение электронов, раскачивает с их помощью с частотой 50 Герц этот самый «флюид» в замкнутом объёме всей электросети большого города или даже целой страны, а это многие сотни и даже тысячи километров проводов, то сами электроны, которые, как мы считаем, и образуют «электрический ток», производящий многие электрические чудеса, (вы только представьте!) перемещаются относительно каждой точки провода вперёд-назад с частотой 50 Герц (в США принят стандарт 60 Гц) в лучшем случае всего на несколько миллиметров! И то, смещения электронов вперед-назад на несколько миллиметров имеют место только в высоковольтных линиях электропередач. А в бытовой электросети это возвратно-поступательное смещение электронов внутри питающих проводов составляет всего доли миллиметра!

Кому-то это может показаться невероятным, но это факт!

Вспомните о том, что рассказал кандидат технических наук Виктор Иванович Гапонов: «Скорость потока электронов (не путать со скоростью беспорядочного движения отдельных электронов!), вообще говоря, зависит от напряжения — «электрического напора» (так же, как скорость воды в трубе зависит от напора воды). Эта скорость невелика. Например, в светящейся нити электрической лампочки проходимый электронным потоком путь за одну секунду измеряется миллиметрами». И это справедливо для случая постоянного тока.

А если мы имеем дело с переменным током промышленной частоты, меняющим своё направление 50 раз в секунду, то путь электронов вперёд-назад внутри провода составляет всего доли миллиметра!

В силу этого можно говорить о том, что генератор электростанции создаёт в проводах электросети «продольные упругие волны электрической напряжённости» (по сути это продольные волны в эфире, но не в свободном, а заключённом в объёме проводов!), и вот эти то волны и распространяются по проводам со скоростью примерно 300000 км/секунду и вызывают в проводах совпадающее по направлению движения этих продольных волн возвратно-поступательное движение «свободных электронов». Причём увлекаемые «электрическим полем» так называемые «свободные электроны» движутся не просто как частички вещества, находящиеся в потоке эфира, а они при этом ещё и ориентируются в пространстве подобно флюгеру, реагирующему на направление ветра. Эту ориентацию «свободным электронам» задают силовые линии напряжённости «электрического поля».

В связи с этим моим видением процессов, возникающих в проводах, по которым течёт переменный ток, я хочу рассказать читателю об интересном реальном факте, имевшем место в истории физики.

Есть такой Константин Петрович Харченко, русский изобретатель и учёный, посвятивший десятки лет своей жизни развитию военной радиоэлектроники. Вроде бы, он жив до сих пор, в этом году ему должно исполниться 88 лет, и дай Бог ему здоровья! Ещё в далёкие советские времена он сконструировав буквально «методом тыка» коротковолновую радиопередающую и приёмную антенну "ОБ-Е" для военных. При этом он открыл, изучая принцип её работы, что радиоволны, о которых во всех ВУЗах мира до сих пор рассказывают, что это «поперечные электромагнитные колебания», оказывается, могут быть и продольными! Чего парадигма современной науки никак не предусматривает!

Когда К.П.Харченко, инженер, изобретатель и учёный понял это, он написал призыв к соотечественникам: «Россияне, вы имеете фору... Не теряйте времени. Физику надо делать заново!»

Вот некоторые выдержки из его рассказа.

"...Конец 1979-го. Оформились представления по новой однопроводной антенне бегущей волны. В её конструктивную основу была положена хорошо известная практикам и особо любимая теоретиками «старая» приёмная антенна Бевереджа, маркируемая у нас с легкой руки Г. З.Айзенберга как ОБ-«однопроводная бегущей».

Свою антенну я обозначил как ОБ-Е:

Добавление литеры Е к названию отличало «новую» антенну от «старой» и показывало, что на её проводнике наряду с бегущей волной (электронов) присутствует ещё одна волна. Волна, похожая по структуре на волну в круглом волноводе, если смотреть в торец проводника.

Диаграмма излучения антенны ОБ-Е конструкции К.П.Харченко. Рисунок сделан его рукой. Диаграмма излучения антенны ОБ-Е конструкции К.П.Харченко. Рисунок сделан его рукой.

Сейчас эту «дополнительную» волну уже именуют «продольной», а в те далекие времена такой термин не был модным. Сопоставительные испытания ОБ с ОБ-Е показали сказочные результаты. Так, например, взятый по возможному максимуму коэффициент усиления (КУ) «новой» антенны превышал КУ «старой» в 40 раз (!) при одинаковых длинах и диаметрах проводников с бегущей волной обеих антенн, размещенных над одной и той же «землей».

У коллег немедленно возник жёсткий вопрос: «откуда и почему?» И также немедленно последовал приговор: «этого не может быть, так как уравнения Максвелла – Герца разницы между ОБ и ОБ-Е «не видят»!

Тем не менее, это уже моё дополнение, эти радиоантенны ОБ-Е, излучающие именно продольные радиоволны (а не поперечные, как многим кажется) были изготовлены К.П.Харченко для наших военных, и они отлично зарекомендовали себя как остронаправленные антенны, излучающие и принимающие сигналы в направлении расположения провода.

В своей книге «Лучистая энергия...» (2009 г., издательство "Радиософт", ISBN 978-5-93037-202-1), Константин Петрович Харченко счёл нужным показать, кто активно противодействовал ему и кто затыкал ему рот, не позволяя даже публиковать материалы по данной антенне в советских научных и научно-популярных изданиях, при том, что его антенны ОБ-Е в это самое время активно использовались на военных объектах Министерства обороны СССР! Ссылка на скачку книги в Интернете:

А ведь весь этот «вой» элита РАН, состоящая из академиков и профессоров, подняла исключительно потому, что принцип работы антенны «ОБ-Е», которую построил К.П.Харченко и сдал военным в эксплуатацию, невозможно объяснить без использования представления об эфире, том самом, который был выброшен из науки в начале ХХ века группой «А.Эйншейн и Ко».

Итак, мы уже знаем, что радиоволны и свет порождаются движением электронов, но всё же, как они это делают?! Пока мы изучили только процесс образования электрических токов, постоянного и переменного. И то, не полностью.

Чтобы приблизиться к разгадке этой тайны Природы, я предлагаю совершить экскурс в историю физики и узнать, кем, как и когда совершались великие открытия, приведшие в конечном итоге человечество к созданию радиовещания и телевидения.

Но это я расскажу уже в следующей публикации...

11 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин

Поддержать автора:

2202 2007 8817 0916 (Сбербанк)

"На чернила!".

Заранее всех благодарю!