Главная » Невероятное в мире, Политика

Штурм резиденции Атамбаева. Попытка №3

15:30. 8 августа 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:


После вчерашней кровавой клоуанды, сегодня возобновились попытки взять штурмом резиденцию бывшего президента Киргизии Атамбаева.
Атамбаев в окружении вооруженной охраны прячется на верхних этажах своего дома, вокруг его территории по-прежнему скопище местных жителей и сторонников Атамбаева.
Сообщается о возобновлении стрельбы и применении светошумовых гранат. Ворота в резиденцию протаранили машиной. В районе операции с перебоями работает сотовая связь и интернет.
На текущий момент с начала конфликта погиб 1 человек (спезназовец, которого не смогли откачать после пулевого ранения в грудь) и 78 получили ранения (из них где-то 20-25 спецназовцев и полицейских) и травмы различной степени тяжести.
Атамбаев подтягивает своих сторонников к поселку. С другой стороны, власти подтягивают силовиков. Ситуация в итоге становится все более угрожающей – стороны не хотят уступать и явно готовы повышать ставки.

http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=292213450&page=417 – онлайн-трансляция

Ниже, фото прекрасных и светлых людей.











Плюс еще одно видео вчерашних событий.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5192091.html

Метки: Атамбаев, киргизия, средняя азия, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Неудачный штурм резиденции Атамбаева
... окруженной резиденции, где отключили свет.3. В итоге, после неудачного штурма, спецназ... отступил от резиденции и начались переговоры об...дорог к поселку, где находится резиденция Атамбаева перекрыта, в стране отключены...
Новости Украины и Новороссии 18 ноября 2018
...09:40 «Псы Порошенко» штурмовали резиденцию митрополита УПЦ в Кривом ... rusvesna.su «Псы Порошенко» штурмовали резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге...сторонников автокефалии» предприняли попытку штурма резиденции митрополита Криворожского и Никопольского ...
Идеальная операция: как советский спецназ штурмовал дворец Амина в Афганистане (ФОТО)
... что тучи сгущаются. Диктатор перенёс резиденцию из здания в центре Кабула... Фото: © Wikipedia.org На вооружении штурмующих имелись установки «Шилка» — счетверённые самоходные..., и афганцам. Позднее участники штурма отмечали высочайшую квалификацию медиков: из...
Почему Зимний дворец никто не хотел брать
Источник: http://www.eg.ru/ Штурм резиденции Временного правительства напоминал водевиль «Товарищи...повторялось несколько раз: «Ура!», «На штурм!», «В атаку!» — вооруженные люди ...оборонявших Зимний дворец. Потерь среди штурмующих не было. Похоже, защитники ...
Новости Украины и Новороссии 19 марта 2016
... майданной зимой. Имею ввиду безумный штурм резиденции Януковича, открывший для «вежливых зеленых... подтвержденная информация, что приказ на штурм дал лично Ярош. Случился переворот...
Энергетическая война: Россия сосредотачивается
..., не было, хотя технически реализовать штурм резиденции Януковича было вполне возможно – но...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)