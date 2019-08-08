Штурм резиденции Атамбаева. Попытка №3
15:30. 8 августа 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
После вчерашней кровавой клоуанды, сегодня возобновились попытки взять штурмом резиденцию бывшего президента Киргизии Атамбаева.
Атамбаев в окружении вооруженной охраны прячется на верхних этажах своего дома, вокруг его территории по-прежнему скопище местных жителей и сторонников Атамбаева.
Сообщается о возобновлении стрельбы и применении светошумовых гранат. Ворота в резиденцию протаранили машиной. В районе операции с перебоями работает сотовая связь и интернет.
На текущий момент с начала конфликта погиб 1 человек (спезназовец, которого не смогли откачать после пулевого ранения в грудь) и 78 получили ранения (из них где-то 20-25 спецназовцев и полицейских) и травмы различной степени тяжести.
Атамбаев подтягивает своих сторонников к поселку. С другой стороны, власти подтягивают силовиков. Ситуация в итоге становится все более угрожающей – стороны не хотят уступать и явно готовы повышать ставки.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=292213450&page=417 – онлайн-трансляция
Ниже, фото прекрасных и светлых людей.
Плюс еще одно видео вчерашних событий.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5192091.html