Почему Зимний дворец никто не хотел брать

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Штурм резиденции Временного правительства напоминал водевиль



«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!» — эта ленинская фраза прекрасно знакома тем, кто учился в советское время. Популярному мему, выражаясь современным языком, скоро исполнится сто лет. Только вот мало кто знает, что крылатые слова были произнесены Ильичем… ещё до взятия Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. А ведь в массовом сознании именно штурм «последнего оплота буржуазии» и есть та самая революция.

Черно-белая кинопленка. Огромная толпа вооруженных людей мчится по Дворцовой площади. Бурлящий человеческий поток мгновенно сносит тех, кто палит из винтовок в его сторону из-за баррикад, пытаясь остановить. Куда там! Вот уже по резным высоким воротам карабкается матрос, перепоясанный пулеметными лентами. Его сапог символично попирает элемент украшения — императорскую корону. Еще пара секунд, и верхолаз на самом верху — он бросает гранату. Вспышка, облако белого дыма, и ворота распахиваются — путь свободен!

Многие до сих пор считают фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», фрагмент из которого я только что описал, документальной хроникой. В советское время его каждый год крутили в памятные даты. Вроде и кино немое, и так все убедительно показано. На самом деле картина снята к десятилетию исторического события — в 1927 году. И к реальности имеет мало отношения. Как писал известный публицист Николай Стариков: «Вся история Октябрьской революции напоминает одну детскую шашечную игру. Она называется «Поддавки».

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Сожгли письма Ленина

Подавляющее количество большевиков ещё в сентябре 17-го года никакой революции вовсе не хотели. Подняв мятеж в июле, который был эффективно подавлен с помощью казачьих войск, они не верили в успех. Лишь только Ленин писал в ЦК пламенные письма — «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». Предложение Ленина о вооруженном выступлении большинством голосов Центрального Комитета было отклонено. Ему даже запретили появляться в Петрограде — якобы для его же безопасности. А письма… сожгли. Дабы не сеять смуту в рядах членов партии.

Дело в том, что с 27 сентября по 5 октября 1917 года в Александринском театре заседало Всероссийское демократи́ческое совещание, где решалось, кто войдет в будущий состав правительства. Соратники Ильича надеялись получить в нем места без насилия. Даже Троцкий, который всеми руками был за восстание, на тот момент считал его преждевременным. Но надо знать Ленина! В Петрограде он все же появился, наорал на собратьев по борьбе и пригрозил выходом из партии. Большевики дрогнули, курс Ленина на захват власти был поддержан. Но не всеми.

18 октября яркий представитель ЦК Лев Каменев опубликовал в партийной газете «Новая жизнь» статью, где, в частности, написал: «Не только я и т. Зиновьев, но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент <…> было бы недопустимым, гибельным для дела революции и пролетариата шагом».

Как отреагировал Владимир Ильич, хорошо известно по другому советскому фильму — «Ленин в Октябре»: «Политические проститутки выболтали все!» Это был роскошный подарок Временному правительству. Но оно им и не подумало воспользоваться.

КЕРЕНСКИЙ в эмиграции

Телеграф важнее

«Преступная глупость» — по-другому организацию обороны Зимнего дворца не назовешь. Казаки, благодаря которым власть удержалась в июле, согласились её вновь защищать, если им дадут пулеметы и броневики. Первые так и не привезли, ко вторым не нашлось бензина. Бардак был такой, что никто не озаботился даже обеспечением защитников продовольствием!

Казаки плюнули и ушли. Их примеру последовали многие другие из дворцового гарнизона. В результате к 25 октября Зимний охраняли только 137 ударниц женского батальона смерти, три роты юнкеров и отряд из 40 Георгиевских кавалеров-инвалидов.

Но кому они были нужны! Большевики сосредоточились на захвате малыми группами стратегических объектов — телефонной станции, телеграфа, главной электростанции, госбанка, продовольственных складов, мостов. От Временного правительства ничего уже не зависело. Телефонной связи у них не было, армейские части не вмешивалась.

Ликующие большевики считали захват Зимнего пустой формальностью. В половине седьмого на Дворцовую площадь прибыли самокатчики, которые доставили ультиматум. В нем Временному правительству от имени Военно-революционного комитета предлагалось сдаться. Но те вдруг заартачились.

Вот тогда-то пришло время пролетарским вождям чесать в затылках. Дело в том, что после фактически бескровного захвата власти в Петрограде подставляться под пули желающих было мало. Большевики сами же обещали «мир народам». Умирать солдаты и матросы вовсе не желали. Поэтому штурм Зимнего дворца напоминал какой-то водевиль.

Сейчас, по мнению художника Васи ЛОЖКИНА, революция проходила бы под такими лозунгами

Потешная атака

В 21 час 40 минут прозвучал исторический выстрел с крейсера «Аврора». По дворцу начали палить из винтовок и пулеметов, а также из Петропавловской крепости. Но большого эффекта это не возымело. К воротам Зимнего с криками «Ура!» устремилась толпа в несколько десятков человек. Но едва зазвучали выстрелы из окон, она тут же разбежалась. Так повторялось несколько раз: «Ура!», «На штурм!», «В атаку!» — вооруженные люди бегут к воротам. Звучат выстрелы — и никого уже на площади нет. Так продолжалось до глубокой ночи.

Однако оборонявшиеся были не лучше. Тетки из батальона смерти зачем-то устроили вылазку, и большая часть из них попала в плен. Но это бы ещё ничего. Поразительно, но защитники дворца не догадались закрыть задние ворота! Тыловые входы вообще практически не охранялись, и через них стала просачиваться толпа. Причем в её составе были обычные зеваки, а также мародеры. Джон Рид в своей знаменитой книге «Десять дней, которые потрясли мир» описывал, как «крали и уносили с собой столовое серебро, часы, постельные принадлежности, зеркала, фарфоровые вазы и камни средней ценности». Выдворить их всех из дворца уже не было никакой возможности.

Вооруженная группа во главе с революционером Антоновым-Овсиенко прошла в малую столовую, где заседали министры, и без сопротивления арестовала их. Но этим, впрочем, дело не кончилось.

Прятки с Керенским

Некоторые энтузиасты, узнав, что главный «временщик» Керенский улизнул, стали искать его в остальных залах. И вот тут случился казус. Дело в том, что с 1915 года по разрешению царской семьи во дворце размещался военный госпиталь. Он занимал основную часть исторического здания, а правительство ютилось в одном из залов.

Революционеры, вошедшие в раж, попытались было разбинтовывать тяжелораненых — они думали, что Керенский скрывается среди них. Но обитатели госпиталя возмутились. Они и так натерпелись во время обстрела Зимнего, а тут ещё подобное хамство! Наиболее рьяных пришельцев просто отмутузили всеми подручными средствами, включая костыли. Революционеры применить оружие не решились и предпочли ретироваться.

А Керенский к тому времени был уже в Гатчине. Покинул дворец он ещё днем на машине американского посольства. Самой большой его жизненной трагедией была даже не потеря власти. А то, что в Советском Союзе все были уверены, будто бежал он, переодевшись в женское платье.

«Да поймите же, — убеждал он в глубокой старости журналистов, — зачем мне было это делать? Ведь я бы только привлек к себе внимание. Меня бы матросы попытались изнасиловать. Именно поэтому, покидая Гатчину, я переоделся матросом».

К слову, трех девушек-солдаток действительно изнасиловали, одна из них после этого наложила на себя руки. Помимо этого, погибли шесть человек, оборонявших Зимний дворец. Потерь среди штурмующих не было. Похоже, защитники даже и не пытались стрелять прицельно. Власть сама свалилась в руки большевиков.

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ

Источник: nstarikov.ru