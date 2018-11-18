Новости Украины и Новороссии 18 ноября 2018

Совершенно не секрет, что Тимошенко уже сладостно предвкушает занятие кабинета Петра Алексеевича на Банковой, сполна получив компенсацию за долгие годы нереализованности своей главной мечты.

Дело, конечно, вовсе не в ее заявлениях о полной уверенности в приближающейся победе. Подобная победоносная риторика как раз ни о чем не говорит — это не более чем стандартная технология, призванная вселить уверенность в собственный электорат, увеличив его явку на выборы.

Но здесь тот редчайший, если вообще не единственный случай, когда Юлии Владимировне можно полностью поверить. Она и вправду так думает.

И не просто думает, а даже полным ходом подбирает будущих министров, губернаторов, руководителей аппаратов АП и СНБО (фамилии некоторых уже называются), а ближайшее окружение по личному поручению хозяйки готовит пакет первоочередных мер, которые необходимо предпринять сразу после победы.

Кстати, само собой, последние и в отдаленном приближении не касаются насущной социально-экономической тематики или реальной борьбы с коррупцией.

Все без исключения заготовки относятся к мерам по немедленному усилению власти президента. Например, создание новой структуры АП, полномочия которой планируется серьезно увеличить.

Что же касается тимошенковской избирательной кампании, то она кардинально отличается от кампании 2010 года, когда премьерша была в шаге от президентства.

Тогда она при всей самоуверенности понимала опасность главного конкурента (неважно, что не в силу личных качеств, а как символического выразителя пророссийских чаяний огромного количества избирателей).

Поэтому ею была организована массированная PR-кампания по дискредитации Януковича, в том числе вбрасыванием различного настоящего или фальсифицированного компромата. Теперь же Тимошенко явно показывает, что никого из соперников не считает угрозой, способной отнять у нее победу.

Томятся от недостатка работы ее штабные мастера черного пиара, никто не вкидывает сенсационные материалы против Вакарчука или Зеленского. Немного идет работа по Гриценко, но и то лениво, со значительным отставанием от темпов той же АП.

Да, лидер БЮТ усердно поливает грязью Порошенко, что является одной из основ ее предвыборной кампании. Но здесь есть принципиальная разница с 2010 годом.

Предельно резкая критика идет совершенно открыто непосредственно Тимошенко, ее окружением или известными околопартийными рептильками.

И то, как именно кыця кусает и царапает лапками с выпущенными когтями главу государства, абсолютно четко демонстрирует, что Порошенко для нее политический труп, не представляющий ни малейшей опасности.

«Мамка» хозяина «Рошена» и не думает специально дискредитировать, лишь повторяет для радостно внимающей публики то, что думает и очень хочет услышать от политиков подавляющее большинство жителей Украины.

Ведь в определенном смысле Порошенко сумел сделать то, что не удавалось ранее никому из его предшественников, — объединить в ненависти к себе всю страну. Все произносимое Тимошенко — это совершенно очевидная констатация полного развала во всех сферах как итога порошенковского президентства.

Топтание по Порошенко — одна из основных несущих конструкций Юлиной кампании, а остальное делается в обычной эклектической манере обещать всё и всем, пусть даже это будут совершенно несовместимые вещи.

Конечно, идеологический разброс сейчас у нее значительно меньше былого: нельзя уже от восторженного панегирика ОУН-УПА* перейти немедленно к «Флотам быть, флотам дружить!», а потом обратно.

Идеологическое разномыслие в «европейской Украине» больше не допускается, трактуется как «антиукраинская пропаганда», и приходится волей-неволей себя сдерживать, чтобы немедленно не получить клеймо «зрадныци».

Поэтому алчущая президентства выступает в тренде относительно умеренного национализма. И в целом это выигрышная позиция, учитывая надоевший избирателям барабанный бой стремящегося изо всех сил продемонстрировать приверженность бандеровщине Порошенко.

Но, по сути, ни единого хоть сколько-нибудь принципиального расхождения у давних лютых врагов нет.

Порошенко за вступление в НАТО и Тимошенко за него же, но с обещанием сделать это быстрее, Порошенко за тотальную украинизацию и Тимошенко горячо поддерживает, но предлагает не имитировать, а осуществлять ее последовательно, Порошенко за национализм как государственную идеологию и Тимошенко всей душой за, но против карикатурности.

Все те же тезисы она излагает мягче, без надрывной порошенковской истерики, спокойно, как часть рекламируемого своего «нового курса» по «вхождению в Европу». Уже одно это привлекает часть не приемлющих режим избирателей, видящих в Тимошенко «меньшее зло».

Тимошенко не забыла 2010 год, когда победа была утрачена из-за чрезмерной акцентуации в конце кампании своей приверженности радикальному национализму. Достаточно было выступить во Львове со словами, что в начале века она бы обязательно вступила в сечевые стрельцы Коновальца, чтобы потерять критически важные в условиях практически одинакового с лидером ПР рейтинга голоса.

Тем более слишком напрягаться ей для радикально-националистического электората не имеет смысла. Те его представители, которые отдадут свои голоса Тимошенко, и так это сделают просто из ненависти к Порошенко, которого считают лицемером и предателем «национальной идеи».

Но вместе с уничижением президента главное внимание кандидатша уделяет действительно жизненно важной социальной и антикоррупционной тематике. Благо, с 2014 года она приобрела невиданную остроту, оставив далеко позади даже катастрофические 90-е.

Тогда хотя бы плата за ЖКХ не съедала у многих, как сейчас, почти или вообще всю пенсию и зарплату, верхи настолько предельно нагло не воровали, и была надежда на будущее.

Это любимое и хорошо унавоженное ею поле, на котором вечно рыдающая о любви к простому народу «берегиня» выступать умеет и любит. Потоком льются обещания европейских зарплат и пенсий, резкого снижения тарифов, жестокого наказания всех воров во власти, вообще всяческого «покращення», которое обязательно обеспечит «народная» президентша.

И не то чтобы ей сильно или вообще верят, но все же такое слышать приятнее, нежели эталонно незамутненные разумом необандеровские мантры Порошенко.

Как будто бы и все хорошо, и в сложившихся условиях победа обеспечена. Однако Юля самоуспокоилась и не видит надвигающихся угроз. Между тем единственное, в чем она может быть уверена, — это только в выходе во второй тур (правда, с наибольшим, намного превосходящим соперников, количеством голосов). Точнее, еще и в том, что там, к ее беде, не будет Порошенко.

Единственного кандидата, которого Тимошенко при любых условиях безальтернативно побеждает.

Но потом, как у Золушки после полночного боя часов, золоченая карета превращается в тыкву, а прекрасные белоснежные кони — в крыс. Все, что помогало в первом туре, мгновенно превращается в ничто, безвозвратно отработанный материал.

Пока невозможно сказать, кто выйдет вместе с бывшей качановской сиделицей во второй тур — Вакарчук, Зеленский, Гриценко (наименее вероятный, но оптимальный для Тимошенко вариант) или какой-то еще неизвестный «черный лебедь», на которого вдруг решат поставить заокеанские кукловоды. И тогда то, что она говорит, будет говорить и ее соперник.

Всю ту же «евроинтеграционную» пустоту и обещания, которые заведомо выполняться не будут. При этом у него, скорее всего, будет то главное, чего пока нет у лидера БЮТ, и далеко не факт, что появится, — поддержка американской метрополии.

А без этого президентами в нынешней Украине не становятся.

Причем у Тимошенко, если во второй тур выйдет один из лицедеев, позиции будут заведомо намного слабее. И тут сыграет не ее наибольший рейтинг, а не менее впечатляющий антирейтинг. У Вакарчука и Зеленского, что бы они из себя ни представляли, нет за спиной длиннейшего шлейфа наглой лжи, беспрерывного воровства, коррупционных скандалов и никогда не выполнявшихся обещаний избирателям.

И ситуация становится совершенно непрогнозированной, почти полностью определяемой субъективными факторами и чреватой для Тимошенко возможной катастрофой.

При всем своем зашкаливающем самомнении это ее, пусть и немного, все же беспокоит и отсюда появившаяся инициатива, всплывающая традиционно на каждых выборах, об «объединении национальных демократических сил». Другими словами, Тимошенко, представляющая себя вождем неких мифических «национал-демократов», предлагает Вакарчуку, Зеленскому и Гриценко поддержать ее в обмен на должности после выборов.

Но простофиль среди адресатов не нашлось. Они, возможно, и не так уверены в победе, но абсолютно точно знают, что любая услуга, оказанная Тимошенко, потом не будет стоить ничего.

В итоге идея подобной нейтрализации противников обещаниями с треском провалилась.

Тем более ничего интересного старая жадина не обещала — ни премьера, ни даже секретаря СНБО, а такая мелочь, как министерские посты, амбициозных политических неофитов точно не интересует.

Таким образом, на данный момент можно констатировать, что, в отличие от довольно скучного и предсказуемо выигрышного для Тимошенко первого тура, настоящая борьба развернется во втором. В котором опыт прожженной престарелой политиканки может уступить образу молодой «новой силы».

И неважно, что «новая сила» ничем, кроме новой красивой упаковки, не будет отличаться от самой молодящейся бабушки украинской политики. А тогда ее последний бросок в большой политике вполне может оказаться броском в никуда.

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Дмитрий Тесленко

*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация