Новости Украины и Новороссии 18 ноября 2018
- 15:04 Дым и слезоточивый газ: в Киеве снова беспорядки (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:51 «Аваков — мусор и вор»: к дому главы МВД принесли мусорник (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:40 «Псы Порошенко» штурмовали резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге, полиция наблюдала (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:56 «Красный крест» сливал данные жителей ЛДНР и Крыма Украине, а теперь бежит (ВИДЕО).
- 08:35 На Украине заявили о возможности «большой войны» с Россией.
- 08:00 Последний бросок Тимошенко.
- 06:30 Порошенко и Климкин провалили переговоры в Киеве и Вашингтоне.
Дым и слезоточивый газ: в Киеве снова беспорядки (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, 18 ноября, в Киеве должен был состояться марш в защиту трансгендеров — актуальнейшей на сегодняшней день проблеме воюющей страны с нищающим на глазах населением.
Так, те, кто считают, что украинские трансгендеры нуждаются в немедленной защите, собрались около университета Богомольца, требовали принятия закона, который легализует права трансгендеров — в частности на усыновление детей.
Но принять участие в марше пожелали и неонацисты: к месту сборов подтянулись боевики неонацистской группировки «С14» и «Братства» Корчинского*. Немедленно завязалась потасовка. В конфликт вмешалась полиция.
Так марш на защиту трансгендеров закончился, не начавшись. Защитники «трансов» переместились к метро «Университет». Полицейские уже встречают их у входа в метро.
Неонацисты двинулись следом, скандируя «Слава нации — смерть врагам!», «Украина понад усе!». На проезжую часть были брошены дымовые шашки. В ход пошёл и слезоточивый газ.
Одним словом, ставший привычным антураж воскресного дня в столице Украины.
Марш был организован Международной правозащитной организацией Amnesty International Украина, которая устроила марш ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.
Тут стоит отметить, что марши памяти граждан Украины, проживавших на Донбассе и погибших в результате боевых действий, на Украине не устраивают.
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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
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«Аваков — мусор и вор»: к дому главы МВД принесли мусорник (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 17 ноября, у шикарной резиденции главы МВД Украины Арсена Авакова группа так называемых активистов провела акцию с требованием отставки.
Среди организаторов — члены таких группировок как «Кто убил Катю Гандзюк», «Автомайдан», «Центр противодействия коррупции» и другие.
Не остались в стороне и украинские неонацисты, например, из банды «С14».
Собравшись в центре Киева в 11:00 (на час меньше мск), они устроили автопробег на Европейскую площадь и к дому Авакова.
Главе МВД принесли большой мусорный контейнер, а дом министра покрыли надписями «вор и мусор» и подобными. Жгли фаеры, без которых сейчас не обходится ни одна уличная акция уважающих себя украинских «активистов».
Среди основных требований — не только отставка Авакова, но и расследование нападений на гражданских активистов из «списка Гандзюк», раскрытие убийств Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Кати Гандзюк, а также реформа МВД. Кроме того, речь идет о необходимости отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Около 13:10 мероприятие закончилось. Сам Аваков не появлялся на месте акции.
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«Псы Порошенко» штурмовали резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге, полиция наблюдала (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 17 ноября, несколько десятков «сторонников автокефалии» предприняли попытку штурма резиденции митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема в Кривом Роге.
Об инциденте сообщила пресс-служба УПЦ на странице в социальной сети.
«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — говорится в сообщении.
На воротах и заборе были развешены плакаты с лозунгами, что довольно странно — ведь обычно в таких случаях на Украине не гнушаются порчей имущества, беспощадно разрисовывая стены, двери и окна.
Целью «акции» было попасть в резиденцию митрополита Ефрема, а один из толпы нападавших пытался выломать ворота».
В УПЦ подчеркнули, что за происходящим наблюдали представители национальной полиции, которые не мешали митингующим «выкрикивать призывы, которыми они разжигали религиозную рознь».
«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора»*, он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «Единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — говорится в сообщении.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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«Красный крест» сливал данные жителей ЛДНР и Крыма Украине, а теперь бежит (ВИДЕО)
С ноября 2018 года Международный Комитет Красного Креста завершает программу гуманитарной помощи.
В связи с этим будут закрыты офисы МККК в Ростове-на-Дону и Симферополе. Представительство организации продолжит свою работу только в Севастополе, но отделение прекратит программу экономической безопасности.
Все началось с того, что сотрудники севастопольского отделения Красного Креста передавали персональные данные крымчан и граждан Донецкой и Луганской Народных Республик третьим лицам.
Красный Крест Севастополя помогал жителям Донбасса. Чтобы помогать адресно — собирались личные данные людей.
Обязательно указывались адрес проживания, прописка, номер телефона. Заявители отдельно оговаривали в документе, что передавать третьим лицам эту информацию нельзя. Но нынешний глава севастопольского Красного Креста Николай Стефлюк это правило нарушил.
Роскомнадзор провёл проверку и оказалось, что данные о жителях ДНР и ЛНР и о крымчанах, которые защищали Донбасс, оказались на Украине.
В информационной базе Красного Креста находятся досье на тысячи человек. За многими на Украине идет настоящая охота. Именно их данные сотрудники отделения передавали иностранцам.
Говорят, что из благих намерений.
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На Украине заявили о возможности «большой войны» с Россией
По словам бывшего замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне» с Украиной.
Однако, по мнению Романенко, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразен для Киева, поскольку Украина не сможет ответить российской армии.
Генерал уверен, что Запад не станет вводить войска на Украину, поскольку опасается, что из-за этого разгорится Третья мировая война.
«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет», – цитирует бывшего замглавы генштаба ВСУ «Апостроф».
Помимо этого, добавил Романенко, против России могут ужесточить санкции, однако он заведомо усомнился в их эффективности.
«Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении (Советского) Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы», – посетовал бывший замглавы генштаба ВСУ.
Напомним, в Совфеде пригрозили закрытием Азовского моря для украинских судов в ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма. Киев пообещал «жестко ответить» на возможное перекрытие Россией входа в Азовское море.
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Последний бросок Тимошенко
Совершенно не секрет, что Тимошенко уже сладостно предвкушает занятие кабинета Петра Алексеевича на Банковой, сполна получив компенсацию за долгие годы нереализованности своей главной мечты.
Дело, конечно, вовсе не в ее заявлениях о полной уверенности в приближающейся победе. Подобная победоносная риторика как раз ни о чем не говорит — это не более чем стандартная технология, призванная вселить уверенность в собственный электорат, увеличив его явку на выборы.
Но здесь тот редчайший, если вообще не единственный случай, когда Юлии Владимировне можно полностью поверить. Она и вправду так думает.
И не просто думает, а даже полным ходом подбирает будущих министров, губернаторов, руководителей аппаратов АП и СНБО (фамилии некоторых уже называются), а ближайшее окружение по личному поручению хозяйки готовит пакет первоочередных мер, которые необходимо предпринять сразу после победы.
Кстати, само собой, последние и в отдаленном приближении не касаются насущной социально-экономической тематики или реальной борьбы с коррупцией.
Все без исключения заготовки относятся к мерам по немедленному усилению власти президента. Например, создание новой структуры АП, полномочия которой планируется серьезно увеличить.
Что же касается тимошенковской избирательной кампании, то она кардинально отличается от кампании 2010 года, когда премьерша была в шаге от президентства.
Тогда она при всей самоуверенности понимала опасность главного конкурента (неважно, что не в силу личных качеств, а как символического выразителя пророссийских чаяний огромного количества избирателей).
Поэтому ею была организована массированная PR-кампания по дискредитации Януковича, в том числе вбрасыванием различного настоящего или фальсифицированного компромата. Теперь же Тимошенко явно показывает, что никого из соперников не считает угрозой, способной отнять у нее победу.
Томятся от недостатка работы ее штабные мастера черного пиара, никто не вкидывает сенсационные материалы против Вакарчука или Зеленского. Немного идет работа по Гриценко, но и то лениво, со значительным отставанием от темпов той же АП.
Да, лидер БЮТ усердно поливает грязью Порошенко, что является одной из основ ее предвыборной кампании. Но здесь есть принципиальная разница с 2010 годом.
Предельно резкая критика идет совершенно открыто непосредственно Тимошенко, ее окружением или известными околопартийными рептильками.
И то, как именно кыця кусает и царапает лапками с выпущенными когтями главу государства, абсолютно четко демонстрирует, что Порошенко для нее политический труп, не представляющий ни малейшей опасности.
«Мамка» хозяина «Рошена» и не думает специально дискредитировать, лишь повторяет для радостно внимающей публики то, что думает и очень хочет услышать от политиков подавляющее большинство жителей Украины.
Ведь в определенном смысле Порошенко сумел сделать то, что не удавалось ранее никому из его предшественников, — объединить в ненависти к себе всю страну. Все произносимое Тимошенко — это совершенно очевидная констатация полного развала во всех сферах как итога порошенковского президентства.
Топтание по Порошенко — одна из основных несущих конструкций Юлиной кампании, а остальное делается в обычной эклектической манере обещать всё и всем, пусть даже это будут совершенно несовместимые вещи.
Конечно, идеологический разброс сейчас у нее значительно меньше былого: нельзя уже от восторженного панегирика ОУН-УПА* перейти немедленно к «Флотам быть, флотам дружить!», а потом обратно.
Идеологическое разномыслие в «европейской Украине» больше не допускается, трактуется как «антиукраинская пропаганда», и приходится волей-неволей себя сдерживать, чтобы немедленно не получить клеймо «зрадныци».
Поэтому алчущая президентства выступает в тренде относительно умеренного национализма. И в целом это выигрышная позиция, учитывая надоевший избирателям барабанный бой стремящегося изо всех сил продемонстрировать приверженность бандеровщине Порошенко.
Но, по сути, ни единого хоть сколько-нибудь принципиального расхождения у давних лютых врагов нет.
Порошенко за вступление в НАТО и Тимошенко за него же, но с обещанием сделать это быстрее, Порошенко за тотальную украинизацию и Тимошенко горячо поддерживает, но предлагает не имитировать, а осуществлять ее последовательно, Порошенко за национализм как государственную идеологию и Тимошенко всей душой за, но против карикатурности.
Все те же тезисы она излагает мягче, без надрывной порошенковской истерики, спокойно, как часть рекламируемого своего «нового курса» по «вхождению в Европу». Уже одно это привлекает часть не приемлющих режим избирателей, видящих в Тимошенко «меньшее зло».
Тимошенко не забыла 2010 год, когда победа была утрачена из-за чрезмерной акцентуации в конце кампании своей приверженности радикальному национализму. Достаточно было выступить во Львове со словами, что в начале века она бы обязательно вступила в сечевые стрельцы Коновальца, чтобы потерять критически важные в условиях практически одинакового с лидером ПР рейтинга голоса.
Тем более слишком напрягаться ей для радикально-националистического электората не имеет смысла. Те его представители, которые отдадут свои голоса Тимошенко, и так это сделают просто из ненависти к Порошенко, которого считают лицемером и предателем «национальной идеи».
Но вместе с уничижением президента главное внимание кандидатша уделяет действительно жизненно важной социальной и антикоррупционной тематике. Благо, с 2014 года она приобрела невиданную остроту, оставив далеко позади даже катастрофические 90-е.
Тогда хотя бы плата за ЖКХ не съедала у многих, как сейчас, почти или вообще всю пенсию и зарплату, верхи настолько предельно нагло не воровали, и была надежда на будущее.
Это любимое и хорошо унавоженное ею поле, на котором вечно рыдающая о любви к простому народу «берегиня» выступать умеет и любит. Потоком льются обещания европейских зарплат и пенсий, резкого снижения тарифов, жестокого наказания всех воров во власти, вообще всяческого «покращення», которое обязательно обеспечит «народная» президентша.
И не то чтобы ей сильно или вообще верят, но все же такое слышать приятнее, нежели эталонно незамутненные разумом необандеровские мантры Порошенко.
Как будто бы и все хорошо, и в сложившихся условиях победа обеспечена. Однако Юля самоуспокоилась и не видит надвигающихся угроз. Между тем единственное, в чем она может быть уверена, — это только в выходе во второй тур (правда, с наибольшим, намного превосходящим соперников, количеством голосов). Точнее, еще и в том, что там, к ее беде, не будет Порошенко.
Единственного кандидата, которого Тимошенко при любых условиях безальтернативно побеждает.
Но потом, как у Золушки после полночного боя часов, золоченая карета превращается в тыкву, а прекрасные белоснежные кони — в крыс. Все, что помогало в первом туре, мгновенно превращается в ничто, безвозвратно отработанный материал.
Пока невозможно сказать, кто выйдет вместе с бывшей качановской сиделицей во второй тур — Вакарчук, Зеленский, Гриценко (наименее вероятный, но оптимальный для Тимошенко вариант) или какой-то еще неизвестный «черный лебедь», на которого вдруг решат поставить заокеанские кукловоды. И тогда то, что она говорит, будет говорить и ее соперник.
Всю ту же «евроинтеграционную» пустоту и обещания, которые заведомо выполняться не будут. При этом у него, скорее всего, будет то главное, чего пока нет у лидера БЮТ, и далеко не факт, что появится, — поддержка американской метрополии.
А без этого президентами в нынешней Украине не становятся.
Причем у Тимошенко, если во второй тур выйдет один из лицедеев, позиции будут заведомо намного слабее. И тут сыграет не ее наибольший рейтинг, а не менее впечатляющий антирейтинг. У Вакарчука и Зеленского, что бы они из себя ни представляли, нет за спиной длиннейшего шлейфа наглой лжи, беспрерывного воровства, коррупционных скандалов и никогда не выполнявшихся обещаний избирателям.
И ситуация становится совершенно непрогнозированной, почти полностью определяемой субъективными факторами и чреватой для Тимошенко возможной катастрофой.
При всем своем зашкаливающем самомнении это ее, пусть и немного, все же беспокоит и отсюда появившаяся инициатива, всплывающая традиционно на каждых выборах, об «объединении национальных демократических сил». Другими словами, Тимошенко, представляющая себя вождем неких мифических «национал-демократов», предлагает Вакарчуку, Зеленскому и Гриценко поддержать ее в обмен на должности после выборов.
Но простофиль среди адресатов не нашлось. Они, возможно, и не так уверены в победе, но абсолютно точно знают, что любая услуга, оказанная Тимошенко, потом не будет стоить ничего.
В итоге идея подобной нейтрализации противников обещаниями с треском провалилась.
Тем более ничего интересного старая жадина не обещала — ни премьера, ни даже секретаря СНБО, а такая мелочь, как министерские посты, амбициозных политических неофитов точно не интересует.
Таким образом, на данный момент можно констатировать, что, в отличие от довольно скучного и предсказуемо выигрышного для Тимошенко первого тура, настоящая борьба развернется во втором. В котором опыт прожженной престарелой политиканки может уступить образу молодой «новой силы».
И неважно, что «новая сила» ничем, кроме новой красивой упаковки, не будет отличаться от самой молодящейся бабушки украинской политики. А тогда ее последний бросок в большой политике вполне может оказаться броском в никуда.
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Дмитрий Тесленко
*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
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Порошенко и Климкин провалили переговоры в Киеве и Вашингтоне
Пётр Порошенко отчитался о проделанной работе перед представителями НКО NED (Национальный демократический институт США) и членами Европарламента.
От Порошенко потребовали доложить о проведении «реформ», в первую очередь, конечно, о повышении тарифов до «европейского уровня», а также о внутриполитической ситуации на Украине накануне выборов.
Петро, однако, затянул «старую песню о главном»: рассказал о «незаконности выборов на Донбассе» и о необходимости усиления санкционного давления на Россию. Кредиторы от Сороса и ЕС покивали головами, да и засобирались восвояси.
Порошенко стал совсем неадекватным, и вести с ним какие-либо переговоры бесполезно. Похоже, что очередные кредитные транши, на которые перед Новым годом так рассчитывает Гройсман, Украина не получит.
Тем временем, в Вашингтоне провалились переговоры министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.
Всё, о чём они договорились, — это о совместной работе по противостоянию «Северному потоку — 2». При этом у Климкина и Помпео даже нет плана того, как, собственно, противостоять российскому газопроводу.
По итогу переговоров в Киеве и Вашингтоне Порошенко и Климкин сделали рамочные, популистские заявления. Украинской власти с каждым разом всё труднее скрывать, что западные хозяева им больше не благоволят.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Во времена СССР КГБ прекрасно знало, что все международные гуманитарные организации, включая Зелёных, были укомплектованы сотрудниками ЦРУ США. Времена изменились, у власти безграмотные люди.