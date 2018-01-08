Идеальная операция: как советский спецназ штурмовал дворец Амина в Афганистане (ФОТО)

В конце 70-х годов Афганистан жестоко лихорадило. Страна вступила в полосу переворотов, удачных и неудачных восстаний, политических потрясений.

В 1973 году Мухаммед Дауд обрушил старую афганскую монархию. Дауд пытался лавировать между интересами СССР и государств Ближнего Востока, на его правление приходится период сложных отношений с Советским Союзом.

У СССР ещё со времён Хрущёва сохранялись довольно тёплые отношения с этой страной, в Афганистане работали советские технические и военные специалисты, стране оказывали всяческую поддержку. Однако СССР неизбежно втягивался во внутренние хитросплетения местной политики.



Премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд (в центре) с супругой (справа).

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Дауд сидел на штыках и боролся одновременно с исламскими фундаменталистами и левыми радикалами из Народно-демократической партии Афганистана.

Москва не складывала все яйца в одну корзину и, помимо официальных контактов, негласно сотрудничала с НДПА. На фоне общей нестабильности в стране НДПА решилась взять власть тем же путём, что Дауд, — посредством переворота.

В апреле 1978 года «народные демократы» устроили переворот. Дауд погиб в коротком, но кровавом столкновении, и левые взяли власть в стране. Именно тогда на передний план вышел будущий диктатор Хафизулла Амин. В новом правительстве он получил пост министра иностранных дел.

Первые жертвы

СССР официально поддержал революцию, но в действительности Москва не так уж однозначно оценивала происходящее. Во-первых, развитие событий застало советских дипломатов и государственных деятелей врасплох. Даже Брежнев узнал о случившемся из прессы.

Во-вторых, что гораздо хуже, НДПА была внутренне раздроблена на две враждующие фракции, и вдобавок члены НДПА с пылкостью неофитов относились к учению Маркса. Реформы, даже разумные по задумке, проводились грубо, бескомпромиссно, без учёта местных традиций.

Весной 1979 года произошёл антиправительственный мятеж в Герате, причём погибли как минимум двое советских граждан.

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Первым советским офицером, погибшим в Афганистане 70-х, стал Николай Бизюков, военный советник. Его растерзала толпа. Жертв могло быть больше, но местный офицер Шахнаваз Танай и советский военный Станислав Катичев послали отряд правительственных войск для защиты советских граждан. Хотя в гератском мятеже впервые погибли советские граждане, это было только первое из целого ряда выступлений.

В Афганистане разгоралась гражданская война между оппозицией и правительством. После этого зашла речь о привлечении советских войск к обеспечению безопасности в Афганистане. Более того, афганский лидер Тараки предложил использовать для помощи правительству советские войска с афганскими знаками на технике.

Афганское правительство ударилось в панику. Тогда Политбюро отказало во вводе войск, афганцы получили только оружие. Однако уже весной началось формирование знаменитой воинской части Афганской войны — Мусульманского батальона ГРУ.



Советские войска в горах Афганистана.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Мусбат формировался из уроженцев азиатских республик СССР. В Афганистане живёт много таджиков и узбеков, так что при операциях «за речкой» солдаты этого батальона не бросались бы в глаза.

Тогда же для выполнения особо деликатных задач по обеспечению безопасности в Афганистан прибыла группа спецназа КГБ «Зенит». Обоим подразделениям предстояло сыграть огромную роль в событиях 1979 года.

В Афганистан также прибыл батальон десантников для охраны ключевого аэропорта Баграм. Советский Союз постепенно шёл к прямому вмешательству в местные дела. Однако пока деятельность военных не афишировалась.

Между тем ситуация в афганском правительстве накалилась до предела. Внутренние дрязги привели к ссоре двух ключевых деятелей НДПА: Нур Мохаммада Тараки, главы государства и Амина, постепенно вышедшего на первый план. 14 сентября 1979 года телохранители Тараки и Амина затеяли перестрелку. Попытки советского посольства примирить этих деятелей не удались.

Амин обвинил Тараки — и заодно советского посла — в покушении на свою персону. Затем по приказу Амина Тараки был арестован и вскоре убит, а сам Амин провозгласил себя руководителем НДПА и главой Афганистана. Нескольких сподвижников Тараки эвакуировали офицеры КГБ.



Слева направо: Нур Мухаммада Тараки и Амин Хафизулла.

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

После этого события развивались быстро. Амин показал себя ненадёжным и неуправляемым партнёром. К тому же он тут же снёсся с Вашингтоном и начал некие переговоры с США. Советские спецслужбисты были уверены, что речь о работе Амина на ЦРУ, в самом ЦРУ ничего, разумеется, не подтверждают и не опровергают, а Амина по очевидным причинам спросить уже нельзя.

Как бы то ни было, в СССР к угрозе перехода Афганистана в стан противника относились более чем серьёзно. Более того, новый министр иностранных дел прямо обвинил советские спецслужбы в покушении на Амина.

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Контакты между СССР и Афганистаном ещё не были разорваны, но такие тяжкие и вздорные публичные обвинения невероятно взбесили Москву. Тем более Тараки ценили, у него были тёплые отношения лично с Брежневым, и такой поворот сделал Амина врагом СССР. На советских дипломатов, явившихся, чтобы заявить протест, Амин просто наорал.

К тому же отряды оппозиции, негласно поддержанной США, быстро увеличивали зону влияния. Поэтому в Москве решили, что необходимо спешить. Так началась подготовка одной из самых известных спецопераций Советского Союза.

Дворец Амина

Окончательное решение о вводе войск в Афганистан приняли 12 декабря 1979 года. После этого Амин был обречён, но, как ни странно, сам об этом не знал. Вероятно, Амин ещё предполагал возможность получить от СССР дополнительные преференции и сохранить власть. Ещё до этого в Афганистан отправились офицеры армии и КГБ для разработки операции.

Уничтожение Амина являлось только частью более масштабного плана — советские войска должны были взять под контроль весь Кабул.



Советские войска на улице Кабула, Афганистан

В город вылетел Мусульманский батальон ГРУ. Ему предстояло действовать совместно с отрядом КГБ «Зенит» (позднее он станет широко известен как «Вымпел»). На советской территории в это время разворачивалась армада общевойсковой армии.

Вступление на территорию Афганистана было намечено на 25 декабря. К моменту прибытия основных сил в Афганистан Амин уже должен был быть нейтрализован.



Разведывательно-диверсионное подразделение КГБ «Вымпел».

Фото: © Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Тем временем Амин, похоже, чувствовал, что тучи сгущаются. Диктатор перенёс резиденцию из здания в центре Кабула на окраину, во дворец Тадж-Бек. Это капитальное здание в случае необходимости было непросто разрушить даже артиллерийским огнём.

В общей сложности безопасность Амина обеспечивало более двух тысяч человек. Дороги, ведущие к зданию, кроме одной, были заминированы, в оборонительный периметр включались орудия, пулемёты и даже несколько окопанных танков.



Дворец Тадж-Бек до обстрела.

Фото: © Wikipedia.org

Нервы всех участников событий были накалены до предела. В Кабуле уже приземлялись борта с десантниками. Кроме того, на сцене появилось ещё одно подразделение КГБ, назначенное на роль могильщиков Амина: отряд «Гром». Под этим названием скрывались офицеры подразделения «Альфа».

В общем и целом штурмовать дворец планировали силами «Грома», «Зенита» (в общей сложности 54 человека), Мусульманского батальона и роты ВДВ.



Зенитная самоходная установка «Шилка».

Фото: © Wikipedia.org

На вооружении штурмующих имелись установки «Шилка» — счетверённые самоходные автоматические пушки. Собственно, главную задачу — непосредственный захват дворца — выполняли спецгруппы КГБ во главе с полковником Григорием Бояриновым.

Незадолго до штурма во дворце побывал Юрий Дроздов — высокопоставленный офицер разведки КГБ. Дроздов набросал планы этажей. В это время офицеры КГБ, квартировавшие в здании, под благовидным предлогом покинули дворец. Тем временем «зенитчики» не теряли времени: двое командиров провели рекогносцировку.



Слева направо: генерал-майор СССР Юрий Дроздов и полковник КГБ, Герой Советского Союза Григорий Бояринов.

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Интересно, что КГБ надеялся устранить Амина каким-то более простым способом. Однако попытка отравить правителя потерпела фиаско: не знавшие ничего о планах разведки советские врачи сумели откачать Амина и всех, кто отведал яда. Оставалось действовать быстро и жёстко.

Вечером 27-го числа советские военные выдвинулись к заветной цели. Советские военные были одеты в афганскую форму без опознавательных знаков. Первыми жертвами пали часовые, которых подстрелили снайперы. Подгруппа «Зенита» подорвала узел связи. Затем открыли огонь «шилки». Однако огонь по толстым стенам не приносил почти никакой пользы.

Куда более действенным оказался огонь автоматических гранатомётов АГС-17 и ещё двух «шилок». Гранатомётчики и зенитчики не пытались разрушить дворец, а заградительным огнём отсекали казармы от тяжёлого оружия, которым могла воспользоваться охрана.

Дорогой одна из штурмовых групп наткнулась на строящихся афганцев из батальона охраны. Офицера, командовавшего батальоном, скрутили, после чего рассеяли дезорганизованных солдат.

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В это время специально назначенная маленькая группа солдат захватила танки. Экипажи так и не смогли добраться до машин. Однако охрана быстро пришла в себя и теперь отчаянно отбивалась.

Бронетранспортёры штурмовых групп попали под огонь крупнокалиберных пулемётов. Две машины были серьёзно повреждены, один БТР опрокинулся в арык. Из-за этого и без того немногочисленная ударная группа под стенами дворца ещё уменьшилась.

Однако «шилки» продолжали стрелять, и их поддержка неожиданно оказалась эффективной. Одна из установок поразила пулемёт, мешавший прорваться в здание, так что солдаты пробились на первый этаж и начали зачистку. К этому моменту многие были уже ранены, включая командовавшего штурмом полковника Бояринова.



Дворец со стороны правого крыла после штурма 27 декабря 1979 года.

Фото: © Wikipedia.org

Из-за темноты и каменного крошева белые повязки, которые должны были помочь опознанию, уже никак не могли пригодиться. Единственной системой «свой-чужой» оставался яростный мат.

В это время другая группа пробивалась во дворец по серпантину. Из-за плохой координации связи свои не познали своих, и «шилка» огневой поддержки заодно с афганцами спалила дружественную БМП. Однако оба отряда спецназа КГБ в конечном счёте стремительно ворвались в здание.

Спецназовцы Мусульманского батальона ГРУ и десантники блокировали и захватывали казармы охраны. Агээсы и «шилки» загоняли солдат внутрь, не давали выйти, а штурмовые группы брали в плен ошеломлённых афганцев. Сопротивление оказывалось слабым: неприятель был совершенно ошеломлён. Количество пленных превышало число солдат в штурмовых группах.

Показавшуюся на дороге танковую колонну расстреляли противотанковыми ракетами и пленили экипажи. Более опасной была ситуация с зенитным дивизионом. Некоторые артиллеристы прорвались к орудиям, и спецназовцы взяли батарею буквально с колёс, ворвавшись туда на бронетехнике.

Как погиб сам Амин, точно неизвестно. Труп нашли у барной стойки. По одной из версий, он выбежал навстречу спецназовцам в гражданской одежде, но с пистолетом в руках — и был тут же застрелен. Согласно другой — он просто сидел на полу, ожидая своей участи, и был сражён осколком гранаты.

Интересно, что в БТР штурмовой группы приехали и сановники Тараки, которые теперь принимали героические позы над телом диктатора.

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Некоторые родственники Амина также погибли в бою, однако, вопреки популярной легенде, спецназ пощадил всех, кого можно было пощадить. Всего в тот вечер попало в плен до 1700 человек. Тем не менее избежать потерь среди гражданских не удалось. Среди прочих погиб 11-летний сын Амина.

«Когда идёт бой, тебя встречают автоматным и пулемётным огнём, кругом всё горит и взрывается, то углядеть, где там дети, невозможно», — замечал Рустам Турсункулов, командир одной из штурмовых групп Мусбата. Убитого диктатора завернули в ковёр и зарыли без могилы.

С советской стороны во время штурма дворца и боёв с охраной погибли пятеро в Мусульманском батальоне, пятеро в спецназе КГБ. Среди убитых оказался полковник Бояринов. Также по трагической случайности погиб военврач, лечивший Амина.

Точное число потерь охранников дворца неизвестно, но, вероятно, превышает двести человек погибшими. Вся операция продлилась 43 минуты, хотя один из отрядов охраны отбивался ещё некоторое время и ушёл в горы.

По схожему сценарию были захвачены ключевые объекты Кабула. Интересно, что жители реагировали на эти события вяло: они уже успели привыкнуть к гражданской смуте и сопровождающей её стрельбе. Зато шумно радовались политзаключённые, которым не только открыли ворота, но и подогнали автобусы, чтобы увезти из тюрьмы. Тем временем у победителей чуть не вышло из строя разом всё командование.

Дело в том, что офицеры армии и КГБ перемещались по Кабулу на трофейном мерседесе Амина. В охране Генштаба стоял молодой десантник, который, не разобравшись, дал очередь.

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По счастью, он промазал, только прострелил корпус машины несколькими пулями. Генерал-разведчик Дроздов подошёл к прибежавшему на стрельбу лейтенанту и сказал только: «Спасибо тебе, сынок, за то, что ты своего солдата стрелять не научил».

В это время врачи бились над жертвами тех, кого стрелять научили. Помощь оказывали и советским военным, и афганцам.

Позднее участники штурма отмечали высочайшую квалификацию медиков: из тех советских военных, кого дотащили до врачей живыми, не умер никто — хотя раненых в штурмовых группах были десятки. Афганцев также оперировали в основном успешно, среди прочих спасли старшую дочь Амина с внуком.



Кабул, Афганистан, 29 декабря 1979 года

Наутро Афганистан проснулся с новым правительством. Главой государства стал Бабрак Кармаль, который при Амине был вынужден эмигрировать.

Штурм дворца Амина оказался чрезвычайно дерзкой, стремительной и успешной операцией. Позднее один из лучших историков Афганской войны Родерик Брейтвейт сравнивал штурм дворца Амина с американской операцией в Панаме десять лет спустя и сделал выводы в пользу советской операции: при схожих потерях воюющих в Панаме погибли сотни мирных людей.

Здесь же операция вышла настолько хирургически точной, что Кабул едва заметил смену власти. Однако штурм дворца Амина стал лишь прологом долгой и мучительной Афганской войны.

Евгений Норин, Life