Часть побывавших в ДРА советских солдат и офицеров за всё время службы ни разу не приняли участия в боевых выходах на караваны, штурмовых атаках, десантах, ответственных разминированиях и разведрейдах. И, по вполне понятным причинам, оказались в информационной тени. Да и как точно формулируют бывалые воины — чем дальше от войны, тем больше разведчиков и спецназовцев.Наш гость, в то время ещё лейтенант ВВС Александр Артюх воевал в составе знаменитой 205-й отдельной вертолётной эскадрильи, обеспечивавшей действия советского спецназа. Александр Петрович командовал группой обслуживания авиационного вооружения и десантно-транспортного оборудования Кандагарского отряда эскадрильи.Вертолётная техника и вооружение требовали постоянного присмотра и обслуживания, а уж какими силами и средствами привести в полную готовность пресловутую материальную часть — пусть командование и «технари» голову поломают. Они и ломали, изыскивая в условиях дефицита всего внутренние резервы и вынужденно изобретая в боевой обстановке новаторские методы работы. Реалии войны оказались неприятно далеки от идеальных уставных образов. Но из песни слов не выкинешь, а на войне как на войне, она быстро учит.Не сомневаюсь — это видеоинтервью поможет пролить свет на малоизвестные, но весьма любопытные подробности службы наземных специалистов ВВС, а стало быть и Афганской войны в целом. Повествование получилось очень плотным и богатым на разного рода технические и бытовые детали, думаю, не все умеют пристреливать авиационное вооружение по отвёртке или знают как утопить в пустыне командирский «УАЗик». Другой заметной особенностью этого видеоинтервью стали многочисленные иллюстрации — фотокадры, сделанные Александром Петровичем и его товарищами за время пребывания в Афганистане. Некоторые из них вы увидите впервые.Кроме того, в одном из следующих выпусков мы познакомим вас с кинозарисовками, снятыми Александром Петровичем за время пребывания в Афганистане и бережно сохранёнными до наших дней.Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru*****Краткое содержание видеоинтервью:0:00 — предисловие3:16 — о семье, детстве и юности4:40 — о поступлении в училище5:45 — об училище и курсантах8:11 — о распределении в войска и службе в ГДР15:45 — о передаче «афганского» опыта и стажировке18:42 — о желании служить в Афганистане22:28 — об операции «Юг»23:43 — о сборах на войну и пересылке28:45 — о прибытии в Кабул и отправке в Кандагар31:42 — о начале службы в Кандагаре и служебных буднях49:15 — об обслуживании вертолётного вооружения1:02:01 — об афганской пыли1:03:33 — о «нурсиках» и «народно-хозяйственной» пользе вертолётного вооружения1:11:28 — о типичном рабочем дне вертолётных вооруженцев1:19:15 — о вылете со спецназом1:22:45 — о «местных» доработках вертолётной техники и учёте имущества1:27:23 — об особенностях эксплуатации ПКТ1:30:00 — о зарядке пушек1:32:40 — о партийно-политической работе1:34:05 — о нетипичных боевых задачах1:36:44 — о ПХД на аэродроме1:37:25 — о небоевых потерях1:47:28 — о реализации боевого опыта на практике1:52:10 — о фото- и киносъёмках1:54:45 — о бытовых условиях2:01:48 — о праздниках2:03:27 — о риске и боевых вылетах2:05:42 — о перспективах службы2:08:14 — о личной оценке войны в Афганистане и «бардаке»2:14:10 — о случае осады вертолёта2:15:55 — о военных воспоминаниях2:18:12 — о случаях на войне2:19:40 — ответы на вопросы зрителей2:27:45 — о ПЗРК и «Стингере» в частности*****#афган #специнформ #мывоеваливафгане #афганистан #армия #ссср #ветеран #оружие #авиация #ВВС #вертолёт #шурави #лётчик #техника #война