Советские авиатехники в Афганистане. Вспоминает Александр Артюх
Часть побывавших в ДРА советских солдат и офицеров за всё время службы ни разу не приняли участия в боевых выходах на караваны, штурмовых атаках, десантах, ответственных разминированиях и разведрейдах. И, по вполне понятным причинам, оказались в информационной тени. Да и как точно формулируют бывалые воины — чем дальше от войны, тем больше разведчиков и спецназовцев.
Наш гость, в то время ещё лейтенант ВВС Александр Артюх воевал в составе знаменитой 205-й отдельной вертолётной эскадрильи, обеспечивавшей действия советского спецназа. Александр Петрович командовал группой обслуживания авиационного вооружения и десантно-транспортного оборудования Кандагарского отряда эскадрильи.
Вертолётная техника и вооружение требовали постоянного присмотра и обслуживания, а уж какими силами и средствами привести в полную готовность пресловутую материальную часть — пусть командование и «технари» голову поломают. Они и ломали, изыскивая в условиях дефицита всего внутренние резервы и вынужденно изобретая в боевой обстановке новаторские методы работы. Реалии войны оказались неприятно далеки от идеальных уставных образов. Но из песни слов не выкинешь, а на войне как на войне, она быстро учит.
Не сомневаюсь — это видеоинтервью поможет пролить свет на малоизвестные, но весьма любопытные подробности службы наземных специалистов ВВС, а стало быть и Афганской войны в целом. Повествование получилось очень плотным и богатым на разного рода технические и бытовые детали, думаю, не все умеют пристреливать авиационное вооружение по отвёртке или знают как утопить в пустыне командирский «УАЗик». Другой заметной особенностью этого видеоинтервью стали многочисленные иллюстрации — фотокадры, сделанные Александром Петровичем и его товарищами за время пребывания в Афганистане. Некоторые из них вы увидите впервые.
Кроме того, в одном из следующих выпусков мы познакомим вас с кинозарисовками, снятыми Александром Петровичем за время пребывания в Афганистане и бережно сохранёнными до наших дней.
Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.
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✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq
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Краткое содержание видеоинтервью:
0:00 — предисловие
3:16 — о семье, детстве и юности
4:40 — о поступлении в училище
5:45 — об училище и курсантах
8:11 — о распределении в войска и службе в ГДР
15:45 — о передаче «афганского» опыта и стажировке
18:42 — о желании служить в Афганистане
22:28 — об операции «Юг»
23:43 — о сборах на войну и пересылке
28:45 — о прибытии в Кабул и отправке в Кандагар
31:42 — о начале службы в Кандагаре и служебных буднях
49:15 — об обслуживании вертолётного вооружения
1:02:01 — об афганской пыли
1:03:33 — о «нурсиках» и «народно-хозяйственной» пользе вертолётного вооружения
1:11:28 — о типичном рабочем дне вертолётных вооруженцев
1:19:15 — о вылете со спецназом
1:22:45 — о «местных» доработках вертолётной техники и учёте имущества
1:27:23 — об особенностях эксплуатации ПКТ
1:30:00 — о зарядке пушек
1:32:40 — о партийно-политической работе
1:34:05 — о нетипичных боевых задачах
1:36:44 — о ПХД на аэродроме
1:37:25 — о небоевых потерях
1:47:28 — о реализации боевого опыта на практике
1:52:10 — о фото- и киносъёмках
1:54:45 — о бытовых условиях
2:01:48 — о праздниках
2:03:27 — о риске и боевых вылетах
2:05:42 — о перспективах службы
2:08:14 — о личной оценке войны в Афганистане и «бардаке»
2:14:10 — о случае осады вертолёта
2:15:55 — о военных воспоминаниях
2:18:12 — о случаях на войне
2:19:40 — ответы на вопросы зрителей
2:27:45 — о ПЗРК и «Стингере» в частности
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