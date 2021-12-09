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Небоевые потери в Афганистане. Вспоминает Александр Артюх

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12 июля 1987 года потерпел катастрофу самолёт Ан-12 ВВС СССР, выполнявший рейс в Кандагар. По различным данным экипаж сажал самолёт (возможно, повреждённый в результате обстрела) в сложных метеоусловиях: плохая видимость, боковой ветер. После жесткого касания ВПП подломилась правая стойка шасси, самолёт вынесло с полосы, развернув хвостом вперед. Ан-12 проскользил по грунту напротив аэродромной ТЭЧ и выкатился на минное поле полосы прикрытия аэродрома. После подрыва сразу нескольких мин самолёт загорелся.

Участником последовавших за пожаром трагических событий стал один из наших гостей – Александр Петрович Артюх, майор ВВС. В то время лейтенант Артюх был старшим техником позиции подготовки ракет (ППР) и в числе прочих стремился предотвратить последовавшие за нештатной посадкой Ан-12 события.

С полной версией видеоинтервью Александра Петровича о службе советских авиатехников и авиационных оружейников вы сможете ознакомиться в серии  «Специнформа» «Мы воевали в Афгане».

Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XNM8xhp1JyI
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