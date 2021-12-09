12 июля 1987 года потерпел катастрофу самолёт Ан-12 ВВС СССР, выполнявший рейс в Кандагар. По различным данным экипаж сажал самолёт (возможно, повреждённый в результате обстрела) в сложных метеоусловиях: плохая видимость, боковой ветер. После жесткого касания ВПП подломилась правая стойка шасси, самолёт вынесло с полосы, развернув хвостом вперед. Ан-12 проскользил по грунту напротив аэродромной ТЭЧ и выкатился на минное поле полосы прикрытия аэродрома. После подрыва сразу нескольких мин самолёт загорелся.

Участником последовавших за пожаром трагических событий стал один из наших гостей – Александр Петрович Артюх, майор ВВС. В то время лейтенант Артюх был старшим техником позиции подготовки ракет (ППР) и в числе прочих стремился предотвратить последовавшие за нештатной посадкой Ан-12 события.

С полной версией видеоинтервью Александра Петровича о службе советских авиатехников и авиационных оружейников вы сможете ознакомиться в серии «Специнформа» «Мы воевали в Афгане».

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