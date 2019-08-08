Неудачный штурм резиденции Атамбаева
01:33. 8 августа 2019 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Киргизии провалилась вооруженная попытка арестовать бывшего президента Атамбаева.
1. В ходе двух попыток штурма 1 спецназовец погиб и еще 6 попали в плен. Кроме того 46 человек получили ранения различной степени тяжести (как среди сторонников Атамбаева, так и среди силовиков).
2. Силовики пытались по-быстрому решить вопрос, но по всей видимости не ожидали вооруженного сопротивления – на улице толпа закидывала их камнями, а люди Атамбаева стреляли боевыми из окруженной резиденции, где отключили свет.
3. В итоге, после неудачного штурма, спецназ отступил от резиденции и начались переговоры об освобождении пленных спецназовцев. Люди Атамбаева требуют включить в поселке свет и отказаться от попыток штурма.
4. Надо отметить, что недавний визит Атамбаева к Путину, к которому он ездил за поддержкой, Атамбаеву не очень помог – действующее руководство Киргизии все-таки решилось пойти по силовому пути, но результат попытки их надо понимать тоже не обрадовал.
5. На завтра назначено совещание Совбеза Киргизии, где будут решать, что делать дальше – лезть в бутылку или спускать ситуацию на тормозах. Атамбаев призвал силовиков не идти против народа.
6. Часть дорог к поселку, где находится резиденция Атамбаева перекрыта, в стране отключены некоторые телеканалы. Поступают противоречивые, а то и вовсе фейковые сообщения о передвижении войск.
6.При известном желании, если хотя бы часть силовиков поддержит Атамбаева, может нарисоваться даже сценарий гражданской войны, тем более, что кровь уже пролилалсь и монополия государства на насилие была нарушена. Так что киргизам надо сейчас быть крайне осторожными, чтобы потом не умыться кровавой юшкой.
Пленные спецназовцы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5191479.html
понятно почему не захотел бежать ,как все предыдущие ,место больно красивое ,но жить -то теперь не дадут,можно к Бакиеву присоединиться ,прохладно и сыро,зато живой.
“Тем не менее вне зависимости от того, чем закончится противостояние в Киргизии, можно отметить важный момент. Атамбаев ездил к Путину совсем недавно, однако тот не сумел (не захотел, не стал – неважно) давать гарантии безопасности. По сути, отказавшись (снова неважно – самостоятельно или в силу невозможности) выступить арбитром в сложившемся споре.” – https://el-murid.livejournal.com/