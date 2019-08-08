Неудачный штурм резиденции Атамбаева

В Киргизии провалилась вооруженная попытка арестовать бывшего президента Атамбаева.1. В ходе двух попыток штурма 1 спецназовец погиб и еще 6 попали в плен. Кроме того 46 человек получили ранения различной степени тяжести (как среди сторонников Атамбаева, так и среди силовиков).2. Силовики пытались по-быстрому решить вопрос, но по всей видимости не ожидали вооруженного сопротивления – на улице толпа закидывала их камнями, а люди Атамбаева стреляли боевыми из окруженной резиденции, где отключили свет.3. В итоге, после неудачного штурма, спецназ отступил от резиденции и начались переговоры об освобождении пленных спецназовцев. Люди Атамбаева требуют включить в поселке свет и отказаться от попыток штурма.4. Надо отметить, что недавний визит Атамбаева к Путину, к которому он ездил за поддержкой, Атамбаеву не очень помог – действующее руководство Киргизии все-таки решилось пойти по силовому пути, но результат попытки их надо понимать тоже не обрадовал.5. На завтра назначено совещание Совбеза Киргизии, где будут решать, что делать дальше – лезть в бутылку или спускать ситуацию на тормозах. Атамбаев призвал силовиков не идти против народа.6. Часть дорог к поселку, где находится резиденция Атамбаева перекрыта, в стране отключены некоторые телеканалы. Поступают противоречивые, а то и вовсе фейковые сообщения о передвижении войск.6.При известном желании, если хотя бы часть силовиков поддержит Атамбаева, может нарисоваться даже сценарий гражданской войны, тем более, что кровь уже пролилалсь и монополия государства на насилие была нарушена. Так что киргизам надо сейчас быть крайне осторожными, чтобы потом не умыться кровавой юшкой.Пленные спецназовцы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5191479.html