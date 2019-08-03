Задержания на митинге в Москве. 03.08.2019

Задержания на несанкционированном митинге в Москве 3 августа 2019 года.По разным данным задержано от 300 до 400 человек (под вечер МВД насчитала 600) вышедших на митинг с требованием допустить либеральных кандидатов на выборы в Мосгордуму.В итоге, стороны снова получили ожидаемый результат – оппозиция картинку с винтиловом и фотки в инстаграм из автозаков, полиция выполнила план по задержаниям.После чего стороны разошлись удовлетворенные друг другом до следующего раза.На 10 августа намечен уже согласованный митинг аж на 100 000 человек.Вполне очевидно, что сегодняшнюю акцию использовали для того, чтобы попытаться разогнать число участников согласованного митинга через неделю.По данным ВЦИОМ 54% москвичей поддерживают снятие кандидатов с выборов, 29% не поддерживают. Для митинговой активности 29% более чем достаточно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5181459.html