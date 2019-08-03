Задержания на митинге в Москве. 03.08.2019
19:35. 3 августа 2019 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Задержания на несанкционированном митинге в Москве 3 августа 2019 года.
По разным данным задержано от 300 до 400 человек (под вечер МВД насчитала 600) вышедших на митинг с требованием допустить либеральных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
В итоге, стороны снова получили ожидаемый результат – оппозиция картинку с винтиловом и фотки в инстаграм из автозаков, полиция выполнила план по задержаниям.
После чего стороны разошлись удовлетворенные друг другом до следующего раза.
На 10 августа намечен уже согласованный митинг аж на 100 000 человек.
Вполне очевидно, что сегодняшнюю акцию использовали для того, чтобы попытаться разогнать число участников согласованного митинга через неделю.
По данным ВЦИОМ 54% москвичей поддерживают снятие кандидатов с выборов, 29% не поддерживают. Для митинговой активности 29% более чем достаточно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5181459.html
Смотришь на эту майданутую молодежь и диву даешься. Чего-то там требуют, кричат ,,долой…” Их бы в 90-е засунуть, чтобы познали все ,,прелести свободы от работы, зарплаты, приличия, морали…” Сейчас требуют протестующие ,,честных выборов”, а сами нарушают законы, лидеры оппозиции подделывают подписи, чтобы пролезть во власть. Кто такая Соболь, что она конкретно сделала полезного в своей жизни, для москвичей? Выскочка, мелкая кричалка. Как говорят юмористы: ,,мозгов не видно, но их отсутствие очевидно”.