Почему на митингах хватают случайных людей
22:37. 9 августа 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересная точка зрения на тему ситуации, когда вместе с оппозиционерами на митингах хватают совсем случайных людей, которые как говорится "не при делах".
Почему на митингах хватают случайных людей.
Во время последних митингов в Москве силовые структуры столь рьяно и столь многих задерживали, что вызвали недоумение у иных охранителей. Многочисленные фото- и видео-материалы демонстрируют, как бессмысленно и беспощадно наши блюстители порядка расправляются с обычными зеваками. Оппозиционеры скажут, мол, власть показывает свое истинное лицо, а сторонники власти зададутся вопросом, «что это – глупость или измена» со стороны тех, кто так организовал охрану порядка в столице?
Не будем вдаваться в подробности того, почему каких-то кандидатов не допустили до выборов. Даже если бы какие-то оппозиционеры избрались в столичный парламент, не думаю, что они представляли бы угрозу действующей власти.
Я не выступаю здесь на чьей-либо стороне. Я смотрю со стороны. Как экономист, а экономист – это тот, кто объясняет любую общественную движуху рациональными стимулами людей. В частности, я предполагаю, что те, кто делает погоду в общественном пространстве, имеют целевую функцию и выбирают оптимальные способы достижения своей цели (см. подробнее здесь https://asskorobogatov.livejournal.com/26099.html).
В такой перспективе задержания (как, например в ролике ниже) уже не выглядят такими бессмысленным.
В них просматривается логика, которая вполне укладывается в теоретическую схему, изложенную в моей книге https://id.hse.ru/novelty/214039832.html «Общество как договор между сильными и слабыми».
Сила любого движения в обществе зиждется на его организации. Разрушь организацию – и движение станет толпой без цели и стратегии. Ключевой элемент любой организации – ее лидеры. Любой коллектив, оставшись без лидера, перестает действовать как единое целое.
Эту схему можно приложить и к действиям властей во время митингов, в том числе последних. Предположим, что власть считает оппозиционных кандидатов в Мосгордуму и их сторонников своим коллективным противником. Что такое противник в политике (как, впрочем, и в других сферах жизни)? Это тот, чей успех означает твой проигрыш. С врагом ты ведешь игру с нулевой суммой. Значит, твоя задача – его уничтожить. Тебе угрожают не столько люди, сколько их организация, в рамках которой они могут действовать сообща против тебя. Поэтому, чтобы враг перестал представлять угрозу, достаточно разрушить его организацию.
Хороша ложка к обеду, а организация, как и любое другое оружие, нужна в зависимости от планируемых действий. Есть такой советский мультфильм, в котором девочка оказывается на земляничной поляне, но в силу некоего волшебства может видеть ягоды, только когда в руках у нее нет корзины. Организационная структура нужна оппозиционерам во время митингов, а не когда они просто заняты своей повседневной жизнью. Значит, если лишить оппозиционеров организации во время митинга, митинг будет сорван и цель власти достигнута. Как волшебник забирал у девочки корзину, когда она могла обобрать землянику, так и власть пытается разрушить организацию оппозиционеров всякий раз, как они хотят ею воспользоваться против нее.
Как уже говорилось, разрушить организацию проще всего устранив лидеров. Поскольку требуется лишь временная дезорганизация, чтобы не состоялся митинг, то и устранение лидеров тоже требуется на ограниченное время, пока все не стихло. На прошлых митингах власти, узнавая об их планах заранее, задерживали Навального и прочих организаторов. Какими бы ни были правовые основания задержаний, их причиной, скорее всего, было не желание власти наказать нарушителя, а борьба с оппозиционным движением как организованной силой. Арестовали Навального и прочих перед самым митингом, и митингующие уже не знают, куда идти и что делать.
Особенность последних митингов заключается в том, что власти к этим митингам были не готовы и не позаботились заранее эти митинги обезглавить. Скорее всего, организаторы митингов даже не были известны. Но схема уже отработана – борись с организованным движением, разрушая его организацию. Значит, если ты видишь организованное шествие, попытайся найти лидеров на месте и сразу же их нейтрализовать. Соответственно, задача генерала – придумать формулировку приказа, который будет понятен нижестоящим чинам и будет достигать своей цели. Для этого нужно просто выбрать ряд признаков лидера, а дальше уже по этим признакам полиция будет проводить задержания.
Какие это могут быть признаки? Тут все просто. Если кто-то кричит громче других, несет плакат, задирает полицейских, борзо себя ведет – много чего еще можно придумать по опыту подобных мероприятий.
Поскольку персоналии неизвестны и задержания проводятся по общим признакам, в сети попадет очень много лишнего. Но в таких условиях, работа по площадям – единственное, что остается. Если в сети оказалась хотя бы одна нужная тебе рыбина, цель достигнута.
https://asskorobogatov.livejournal.com/38074.html – цинк
Можно отметить, что эти рассуждения применимы и к протестам "Желтых жилетов" во Франции, где полиция в охоте над лидерами протеста массово хватала в общем то случайных людей, дабы разрушить организованные протесты в крупных городах. Но это было неизбежно, так как в своей массе движение "Желтых жилетов" это именно сетевое движение с массой небольших центров координации, поэтому полиция пыталась работать "по площадям". В случае с разрозненной российской неолиберальной оппозицией (на уровне "Желтых жилетов", вообще ни о чем), она в значительной степени иерархична и поэтому даже при минимальной угрозе для властей, ее достаточно легко обезглавить. И этом мы даже не рассматриваем очевидный элемент "зубатовщины" в деятельности части оппозиции.
Завтра ждем очередную серию на Сахарова.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5195271.html