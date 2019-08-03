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Д/ф «АрМИ 5 лет»

19:12. 3 августа 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

Чья БМП мощнее на суше и на плаву? Танкисты какой страны бегают быстрее стометровку? Зачем бойцам болгарка и носилки? Как освоить китайское оружие за два дня? И почему жителям поднебесной так нравятся российские журналисты?
В документальном фильме мы расскажем о главных соревнованиях воинских подразделений – Армейских международных играх #АрМИ. Вы увидите эксклюзивные интервью с организаторами, проедете вместе со съемочной группой полосу препятствий в танке и БМП, пролетите на боевом вертолете над Крымом и секретными китайскими полигонами. Мы покажем лица героев и расскажем их истории: как готовятся российские команды к схватке с соперниками из 36 стран, как меняются их судьбы и карьера благодаря успеху на Играх и как они переживают за каждый промах. Живые эмоции, борьба характеров, мощь бронетехники и авиации – это соревнования настоящих мужчин.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#Армия #Эксклюзив #Премьера #ТелеканалЗвезда

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yOjmDNbxYzE

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