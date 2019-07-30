Почему рухнул СССР и при чем здесь детская песня (ФОТО, ВИДЕО)

Российский журналист Вадим Нестеров на страницах личного блога под необычным углом рассматривает причины коллапса СССР и даже обозначает временные рамки.

Когда меня спрашивают, почему рухнул СССР, я всегда объясняю это на примере детской песни.

В начале 70-х символом детской песни был вот этот мальчик.

Его звали Сережа Парамонов, и он был сыном уборщицы и слесаря с завода «Серп и молот». Существовавшая в стране система поиска и обучения талантов нашла этот бриллиант и сделала его звездой — по праву таланта.

Впервые его талант заметили после 2 класса в пионерском лагере — музыкальный работник лагеря специально после смены приехала к родителям, чтобы объяснить, какой у них талантливый мальчик, и что его непременно надо учить музыке. Тогда это все было бесплатно, поэтому потом был музыкальный кружок на заводе «Серп и молот», потом огромный конкурс в Большой детский хор, который он блестяще прошел, а еще через год стал в хоре солистом.



Сергей (первый справа) в составе младшей группы БДХ на выступлении в Колонном зале, 1972 год.

Записи его песен слушают до сих пор, полвека спустя. Сережу Парамонова знала и любила вся страна, он уже в 10 лет мог сделать из песни шлягер, поэтому специально для него писали песни лучшие композиторы и поэты страны вроде Александры Пахмутовой и Роберта Рождественского.

Это действительно был очень талантливый ребенок, которого по праву называли советским Робертино Лоретти.

Десять лет спустя, к началу 80-х, ситуация изменилась радикально. Этот лифт наверх был отключен, а талант ребенка в детской песне перестал иметь какое-либо значение.

Значение имело только его происхождение.

Все 80-е на телеэкранах страны царили дети, талантливые по праву рождения.

Алла Пугачева в 1983 году вытаскивает в телевизор дочь Кристину Орбакайте в песне «А знаешь, все еще будет».

В 1986-м Михаил Боярский — сына Сергея, хотя слушать какую-нибудь песню «Динозаврики» без рыданий и конвульсий могли не все.

В конце 80-х в телевизоре уже голосили пр собачку Олег и Родион Газмановы.

И все было только так и никак иначе. Конец 80-х — начало 90-х — это время блатных деток и нет им числа: Илона Броневицкая, Владимир Пресняков-младший, Дима Маликов… Чужие здесь не ходят. Даже какая-нибудь давно и прочно забытая по причине предельной безголосости Даша Оганезова и та была дочерью Леона Оганезова, аккомпаниатора Владимира Винокура.

Произошла очень простая вещь — тогдашней эстрадной элите очень хотелось передать детям свои блага и привилегии. А чтобы бездарность и никчемность детей не так бросались в глаза, да и самим было проще удерживать позиции — в телевизор просто перестали пускать новых людей, сколь бы талантливыми те не были. Ну или только из своего круга и за очень большие деньги.

С тех пор так и скачут одним и тем же составом уже несколько десятков лет.

Разумеется, не певцы развалили СССР — просто они очень наглядны в качестве иллюстрации, так как всегда были на виду.

Глобальная проблема была в том, что точно такие же истории происходили во всех сферах деятельности.

И в армии неслучайно сочинили анекдот про внука генерала, который не станет маршалом, потому что «у маршала свои внуки есть». И про кандидата в члены ЦК КПСС Юрия Леонидовича Брежнева не стеснялись даже по телевизору упоминать.

На самом деле элите просто очень не хотелось делиться со всякими сережами парамоновыми, сколь бы талантливыми те не были. Им очень хотелось окуклиться и забить двери социальных лифтов досками крест-накрест. А поскольку устройство социальной системы мешало им это сделать — они поменяли социальную систему.

И с тех пор живут весело и счастливо.

Надежно закупоренные.

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