Кудрин признал провал пенсионной реформы и готовит новую
После осенних выборов в России могут объявить о начале новой пенсионной реформы. По крайней мере, один из основных лоббистов повышения пенсионного возраста Алексей Кудрин фактически заявил о том, что желаемая цель проведенными изменениями не достигнута - сэкономить на пенсиях не удалось. Вся надежда на т.н. индивидуальный пенсионный капитал. Правда, нет никаких гарантий, что народ поверит тем, кто уже неоднократно менял правила игры.
Источник: https://youtu.be/Oajmr4LRpCc
не понимаю, кудрин работает в счетной палате РФ. Его назначил президент РФ.
Каким образом он сумел из этого кресла провести пенсионную реформу? А где же были президент РФ, ГД РФ, СФ РФ, глава правительства РФ?
В палатке депутатов только Кудрин.
Признание де-факто Кудрина о провале не было и не будет.
Не понятно почему разнятся данные статистики и докладов.
Но какова же была цель реформы ?
Пронько пытается Лёню Голубкова переплюнуть ))
ВЕРЬТЕ….
Кудрин оказывается Россию реформирует а остальные молча смотрят