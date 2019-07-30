Кудрин признал провал пенсионной реформы и готовит новую

После осенних выборов в России могут объявить о начале новой пенсионной реформы. По крайней мере, один из основных лоббистов повышения пенсионного возраста Алексей Кудрин фактически заявил о том, что желаемая цель проведенными изменениями не достигнута - сэкономить на пенсиях не удалось. Вся надежда на т.н. индивидуальный пенсионный капитал. Правда, нет никаких гарантий, что народ поверит тем, кто уже неоднократно менял правила игры.

Источник: https://youtu.be/Oajmr4LRpCc