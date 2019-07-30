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Кудрин признал провал пенсионной реформы и готовит новую

13:40. 30 июля 2019 Просмотров - 238 4 коммент. Опубликовал:

После осенних выборов в России могут объявить о начале новой пенсионной реформы. По крайней мере, один из основных лоббистов повышения пенсионного возраста Алексей Кудрин фактически заявил о том, что желаемая цель проведенными изменениями не достигнута  - сэкономить на пенсиях не удалось. Вся надежда на т.н. индивидуальный пенсионный капитал. Правда, нет никаких гарантий, что народ поверит тем, кто уже неоднократно менял правила игры.

 

 
 

 

Источник: https://youtu.be/Oajmr4LRpCc

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 22760 11522
    Ursus 30 июля 2019 в 14:05

    не понимаю, кудрин работает в счетной палате РФ. Его назначил президент РФ.

    Каким образом он сумел из этого кресла провести пенсионную реформу? А где же были президент РФ, ГД РФ, СФ РФ, глава правительства РФ?

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  • 1029 657
    чужой 30 июля 2019 в 14:12

    Признание де-факто Кудрина о провале не было и не будет.
    Не понятно почему разнятся данные статистики и докладов.
    Но какова же была цель реформы ?

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  • 4702 844
    ХОХОЛ 30 июля 2019 в 14:26

    Пронько пытается Лёню Голубкова переплюнуть ))
    ВЕРЬТЕ….
    Кудрин оказывается Россию реформирует а остальные молча смотрят

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