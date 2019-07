В гостях у сказки.

В американской технологии «стелс» чётко прослеживается «русский след». Дело в том, что в основе этой технологии лежит алгоритм, представленный в монографии «Метод краевых волн в физической теории дифракции» инженера Петра Яковлевича Уфимцева, изданной небольшим тиражом в 1962 году.

Дальнейшее совершенствование технологии «стелс» привело к тому, что американцы разработали специальное покрытие, содержащее множество мелких отражающих элементов. С таким покрытием стали выпускать самолёты F-22 и F-35. Однако опыт боевых действий в Сирии показал, что этих «невидимок» хорошо обнаруживают как РЛС наших ЗРК, так и бортовые РЛС истребителей Су-30СМ и Су-35С. Так что утверждение о том, что несколько радаров с разных ракурсов «не увидят самолёт», в корне неверно и опасно для жизни американских пилотов.

У нашего Су-57 технология пониженной радиолокационной заметности строится на сочетании принципов радиолокационного отражения и поглощения. Облучая наш самолёт, РЛС противника не получают ответный сигнал в том объёме, который бы позволил определить Су-57 как цель. При этом заметность нашего самолёта не только фактически снижается до 30%, но и становится трудно определимой благодаря бортовому комплексу РЭБ. Таким образом, если его и увидят (скорее, догадаются), то только в тот момент, когда его ракетное вооружение уже начнёт поражать воздушные, надводные и наземные цели, а сам самолёт окажется вне зоны действия оружия противника.

Серийное производство

Серийное производство планировалось начать в 2016 году, но в начале 2016 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что серийные поставки истребителей Су-57 начнутся лишь с 2018 года.

19 июля 2017 года президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь заявил о начале передачи военным установочной партии из 12 истребителей в 2019 году. При этом, по его словам, самолёты будут передаваться с двигателями первого этапа, кроме 11-й и 12-й машин, которые в точности будут соответствовать техническому облику серийного самолёта.

В августе 2017 года Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что истребитель Су-57 начнёт поступать в войска в 2018 году

В конце апреля 2018 Индия вышла из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA на основе Су-57 и, возможно, будет закупать[источник не указан 219 дней] «обычные» серийные Су-57. Для России это означает, что проект FGFA, НИОКР которого на треть зависел от индийских денег, придется, вероятно, отложить.

20 июня 2018 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что Минобороны ожидает первые самолёты из серийной партии Су-57 в 2019 году.

По заявлению вице-премьера Борисова — пока Су-35 может на равных конкурировать с летательными аппаратами стран Запада и Востока, массовое производство Су-57 форсировать не планируется. В планах государственной программы вооружения 12 самолётов для эскадрильи.

22 августа 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 со сроком действия на 2018—2020 годы. Источник в авиастроительной области заявил, что «В 2020 году планируется подписание второго контракта на производство и поставку в войска 13 истребителей Су-57, часть из которых получит уже двигатели второго этапа».

27 июня 2019 года министром промышленности и торговли Д.В. Мантуровым было объявлено что заключило контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в рамках форума "Армия-2019". Ранее о необходимости перевооружения на Су-57 трёх полков и закупки для этих целей 76 самолётов говорил президент РФ В.В. Путин.

Одни говорят, в любом споре рождается истина. Другие это отрицают. В нашем случае эксперты и специалисты сошлись в критериях оценки самолёта, определив его основные характеристики-признаки.

Основными характеристиками самолётов пятого поколения являются: - уменьшение заметности самолёта в радиолокационном и инфракрасном диапазонах; - высокая боевая эффективность при поражении воздушных, наземных и надводных целей; - наличие круговой информационной системы, работающей как в пассивном, так и в активном режимах, которая совместно с комплексами БКО и РЭБ обеспечивает пилота информацией для принятия решений с частичной или полной автоматизацией процессов целеуказания, применения средств вооружения и обороны; - полёт на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа, сверхманёвренность; - автоматизация управления бортовыми информационными, в том числе и РЭБ, и исполнительными системами; - самолёт должен быть оснащён автоматизированной системой управления на уровне решения тактических задач, имеющей экспертный режим «в помощь пилоту».

По этим характеристикам расставим все точки над «i», чтобы определить у какой из стран - США или России - самолёты 5-го поколения более всего соответствуют этим критериям.

Незаметность - чей «стелс» лучший?

Буквально на днях американское издание The National Interest опубликовало статью Stealth vs. Russia: U.S. F-22s and F-35s vs. Russia's S-300 and S-400 (Who Wins?) экспертов Дэйва Маджумдара и Майка Кофмана, в которой они усомнились в том, что российские ЗРС С-300 и С-400 способны сбивать самолёты-невидимки F-22 и F-35.

«Россия испробовала ряд различных методов, чтобы победить технологии "стелс". Среди них - попытка создать тесную интегрированную сеть противовоздушной обороны с несколькими радарами, пытающимися смотреть на один и тот же самолёт с разных направлений, но насколько эффективными были эти усилия, остаётся открытым вопросом», таким субъективным выводом завершается эта статья.

Сутью этого алгоритма, который американцы переложили на программу для ЭВМ, является расчёт отражающих плоскостей объекта (самолёта) таким образом, чтобы они понижали его радиолокационную заметность. Первым ярким представителем этой технологии стал F-117 Nighthawk, которого за форму фюзеляжа и стоимость производства авиконструкторы называли Hopeless diamond («Безнадёжный бриллиант»), а в частях ВВС США дали более меткое прозвище - Wobblin Goblin («Хромой гоблин»).

F-117 Nighthawk - безнадёжный бриллиант. F-117 Nighthawk - безнадёжный бриллиант.

«Гоблин» получился не только необычным на вид, но и сложно управляемым в пилотировании. В помощь пилоту на самолёте стояла система автоматического управления с четырёхкратным резервированием. Боевые качества F-117 на «отлично» показал только в фильмах Голливуда, а в реальности его хорошо видели сербские ПВО. Сбитый F-117 является главным экспонатом музея ВВС в Белграде.

Дальнейшее совершенствование технологии «стелс» привело к тому, что американцы разработали специальное покрытие, содержащее множество мелких отражающих элементов. С таким покрытием стали выпускать самолёты F-22 и F-35. Однако опыт боевых действий в Сирии показал, что этих «невидимок» хорошо обнаруживают как РЛС наших ЗРК, так и бортовые РЛС истребителей Су-30СМ и Су-35С. Так что утверждение о том, что несколько радаров с разных ракурсов «не увидят самолёт», в корне неверно и опасно для жизни американских пилотов.

Истребитель Су-35.

У нашего Су-57 технология пониженной радиолокационной заметности строится на сочетании принципов радиолокационного отражения и поглощения. Облучая наш самолёт, РЛС противника не получают ответный сигнал в том объёме, который бы позволил определить Су-57 как цель. При этом заметность нашего самолёта не только фактически снижается до 30%, но и становится трудно определимой благодаря бортовому комплексу РЭБ. Таким образом, если его и увидят (скорее, догадаются), то только в тот момент, когда его ракетное вооружение уже начнёт поражать воздушные, надводные и наземные цели, а сам самолёт окажется вне зоны действия оружия противника.

Факты В 2018 году два самолёта Су-57 были перебазированы на базу Хмеймим. Выполнив испытательные полёты в условиях близким к боевым, они вернулись в Россию. Весь мир узнал об этом позже, когда в Интернете появилась фотография, подтверждающая этот факт. Годом ранее российский Су-35С «отогнал» американский F-22 от наших Су-25, которые выполняли боевую задачу в провинции Дейр-эз-Зор. Так что чей «стелс» лучше, я думаю, понятно.

Су-57 в Сирии. Су-57 в Сирии.

Форсаж и манёвр

Мировая тенденция развития боевой авиации формулируется следующим постулатом: «Истребители 3-го поколения обладают ограниченной манёвренностью, 4-го поколения - более высокой манёвренностью, а 5-го поколения - очень высокой манёвренностью». В США для этого был разработан специальный критерий оценки (критерий манёвренности, ССР), основанный на статистической зависимости вероятности победы истребителя в ближнем воздушном бою от основных показателей его манёвренности.

Сравнительная оценка возможности вести ближний бой по этому критерию выглядит так: для самолётов 4-го поколения его величина находится в пределах от 60-100 до 160-220, а для истребителей 5-го поколения значение ССР находится на уровне 250-310.

Американский истребитель F-22 Raptor. Американский истребитель F-22 Raptor.

Самолёт Y/F-22, ставший потом F-22 Raptor, поначалу создавался под этот уровень ССР не менее 300. Однако американцы «загрубили» этот критерий до значения 180, посчитав, что воздушный бой будет проходить на средних дистанциях, а развитие ракет класса «воздух-воздух» с лихвой компенсирует снижение манёвренности. К тому же использование технологии «стелс» значительно повысит боевую эффективность самолёта. Кстати, показатель ССР у самолёта F-35 составляет всего 100-120.

Такая самонадеянность привела к тому, что помимо манёвренности урезали режим сверхзвуковой крейсерской скорости - и F-35, и F-22 разгоняются до сверхзвука только на форсаже. Причём форсаж у F-35 длится гораздо короче, чем у F-22.

Су-57 обладает сверхманёвренностью. Су-57 обладает сверхманёвренностью.

Российский Су-57 обладает сверхманёвренностью (по критерию ССР, на уровне 310-320), которую он получил в наследие от Су-35С. При этом его бесфорсажная скорость равна 2 числам Маха, или свыше 2.100 км/час. Так что наш Су-57 не только «увидит» F-35 и F-22 раньше и применит ракеты, но и в случае ближнего боя перекрутит, т.е. быстро и эффективно зайдёт в их заднюю полусферу.

Видимость и всевидимость

В боевой обстановке пилоту истребителя жизненно важно знать всю окружающую воздушную обстановку для того, чтобы одновременно решать задачи атаки целей, а также обороны от атакующих самолётов и ракет. Наличие бортовой РЛС, комплексов БКО и РЭБ значительно упрощают выполнение этих задач.

На F-22 стоит только бортовая РЛС - AN/APG-77 с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Вместо комплексов РЭБ и БКО самолёт получает тактические данные по командной линии Link16 JTIDS от наземных и воздушных комплексов разведки, которая для улучшения радиолокационной малозаметности работает только для приёма данных.

Истребитель F-35. Истребитель F-35.

Истребитель F-35, в отличие от F-22, помимо бортовой РЛС AN/APG-81 получил электронно-оптическую систему целеуказания AN/AAQ-37, всенаправленную инфракрасную камеру высокого разрешения AAQ-40, станцию радиоэлектронных помех AN/ASQ-239 и нашлемную систему целеуказания и индикации HMDS. Такое оснащение, безусловно, делает F-35 более «вооружённым» по сравнению с F-22 Raptor. Однако бесконечные поломки в части электронного оборудования, о которых сообщают американские СМИ, эффективность такой «вооружённости» ставят под сомнение.

Как известно, у российского Су-57 на борту стоит несколько РЛС, которые позволяют нашему пилоту видеть окружающую обстановку в радиолокационной сфере вокруг самолёта.

На борту Су-57 стоит несколько РЛС. На борту Су-57 стоит несколько РЛС.

Помимо этого для обнаружения воздушных целей в передней полусфере на самолёте стоит оптико-электронная локационная система. За оборону самолёта отвечают БКО (аналог БКО «Хибины-2») и аппаратура РЭБ, которые эффективно отражают атаки существующих перспективных зенитных ракет и управляемых ракет класса «воздух-воздух» (УРВВ)

Покажи своё ружьё

Теперь про вооружение. Истребитель F-22 Raptor вооружён пушкой М61А2 калибра 20 мм и комплектом УРВВ средней дальности и малой дальности. УРВВ средней дальности располагаются в центральном грузовом отсеке (четыре AIM-120 AMRAAM или шесть AIM-120C), а в двух боковых отсеках по одной УРВВ AIM-9M (AIM-9X). Помимо этого самолёт может нести и бомбы - восемь корректируемых бомб JDAM.

Загрузка вооружения в истребитель F-22 Raptor. Загрузка вооружения в истребитель F-22 Raptor.

Вооружение F-35, несмотря на своё разнообразие, выглядит гораздо скромнее. Сохраняя режим малозаметности, самолёт может брать только то оружие, которое помещается в единственный грузовой отсек - четыре УРВВ AIM-120C (AIM-132 ASRAAM); две крылатые ракеты Storm Shadow или AGM-158 JASSM; четыре корректируемые бомбы JDAM или CBU-103, CBU-104 и CBU-105.

Пуск ракеты с F-35. Пуск ракеты с F-35.

Наш Су-57 имеет два основных грузовых отсека и два дополнительных, в которых будет размещаться УРВВ малой и средней дальности (четыре УРВВ-МД и шесть УРВВ-СД), а также до восьми крылатых ракет (Х-38У и Х-58УШК) или корректируемых авиационных бомб КАБ-500.

Ракетная загрузка Су-57. Ракетная загрузка Су-57.

Можно ещё долго рассуждать о других системах самолётов 5-го поколения - топливных системах, системах управления двигателями, двигателях, шасси и пр., но всё это системы обеспечения, которые лишь в немногом отличаются от аналогичных у самолётов 4-го поколения и не являются определяющими в боевой эффективности истребителя.

Поэтому все основные оценочные характеристики, определяющие самолёты 5-го поколения, я свёл в таблицу. Оценка дана по пятибалльной системе, а сумма баллов покажет, насколько каждый самолёт соответствует критериям 5-го поколения.

В качестве эпилога. В 2014 году австралийский аналитический центр «Air Power Australia» опубликовал многостраничный доклад по оценке самолётов 5-го поколения с итоговой таблицей по 14 критериям оценки. Итог оценки был обозначен баллами. F-22 Raptor получил плюс 2 балла, ПАК ФА (Су-57) - плюс 5, а новейший F-35 - оценку минус 8 баллов. ■

