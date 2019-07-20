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Конец ростовщичеству. Россия и Белоруссия создают новую экономическую модель.

18:38. 20 июля 2019 Просмотров - 255 3 коммент. Опубликовал:

2019-07-20_07-03-47

"Нельзя сказать, что этот переход пройдет безболезненно."

Мир меняется стремительно, и мы сейчас находимся с вами в то время, когда эти перемены будут наступать на тех кому новый мир не нравится, и в свою очередь они буду пытаться давить тех, кто желает этих перемен. Это борьба за выживание, и в первую очередь это касается ростовщиков.

Ростовщики довели мир не просто до предела, но уже до самой грани между миром и катастрофой в глобальном плане. Когда правители мира делали ставку в развитии человечества на модель, которую предложили в США, многие смотрели на этот мир как на действительное чудо, но чуда не произошло. Хотя в большей степени эта модель обеспечила некий технологический прорыв, который открыл двери в новый мир цифрового общества. Вот только цена оказалась слишком высока.

Ростовщичеству конец. Россия и Беларусь создают новую экономическую модель

Миру нужна новая модель, которая заменит прежнюю американскую гегемонию. Эту модель развития предложил наш с вами президент Путин В. В. И мы уже сейчас с вами наблюдаем, как совместно с Белоруссией, этот замысел воплощается в жизнь.

Ростовщичеству конец. Россия и Беларусь создают новую экономическую модель

Чего ожидать нам в ближайшем будущем:

Новая валюта союза государств России и Белоруссии, независимая от внешних сил, доллара или другой валюты и очищенная от влияния ростовщичества;

Новая политическая система, которая подразумевает создание новых партий с выборами на всей территории союзного государства. Старые партии ЛДПР, КПРФ, Единая Россия не попадут в правовое поле нового союзного государства, поскольку они не соответствуют новым требованиям, ведь создавались они как центры оккупационной администрации в начале 90-х годов, после развала СССРили позже;

Смена курса жизни, нас ждут перемены во всех сферах жизнедеятельности человека. Это конечно не возвращение во времена СССР, поскольку это невозможно, но с учетом богатого опыта прошлого и развития новых технологий настоящего.

Нельзя сказать, что этот переход пройдет безболезненно. Старая модель будет сопротивляться изо всех сил, особенно те, кто слепо продолжают верить в ее дееспособность, те, кто находился у руля этой модели долгое время.

 

Но перемены произойдут так или иначе, и это будет изменит не только жизнь в России и Белоруссии, но и все другие государства на нашей планете.

 
 

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/expertno/konec-rostovscichestvu-rossiia-i-belorussiia-sozdaiut-novuiu-ekonomicheskuiu-model-5d2ed1bff0d4f400afcc0802

Метки: политика, противостояние, Путин, экономика

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 4441 4027
    жора шапов 20 июля 2019 в 20:08

    Субботние шютки на сайте : ” Ростовщичеству конец..”, ” Николай 2 – национальный символ..”, ” Русские офшоры – спасение бабла поцев, ограбивших страну..”

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    1
  • 193 59
    Александр 20 июля 2019 в 20:12

    Ну-ну)))

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  • 2841 2517
    mary 20 июля 2019 в 20:33

    с какого бодуна вы готовите новую-старую идеологию.Планоый капитализм под прекрасные слова о прежней несправедливости ,как в Китае, с кастой неприкасаемых миллиордеров – а остальным Орднунг и Закон и минималка .

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    1

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